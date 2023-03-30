Подводим итоги 400-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжается штурм Бахмута, где ВСУ, по данным Генштаба, отразили 28 атак противника.

По оценкам американского "Института изучения войны", российские войска продвигались в южном и юго-западном Бахмуте. Западные военные блогеры пишут, что "вагнеровцы" закрепились в северных частях Бахмута.

У "Вагнера" заявляют, что бои идут на подступах к центру (и это ранее подтверждали западные обозреватели). География боев - западная часть улицы Свободы (центр), по улице Широкая (на юге).

Также в ЧВК заявляют, что не видят контрнаступления ВСУ для деблокады Бахмута - хотя ранее Пригожин говорил, что оно готовится.

Украина этих данных не комментировала. Ситуация в Бахмуте "по-прежнему ужасная", заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова в комментарии CNN.

По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"Они ведут боевые действия сейчас, в основном, в Бахмуте. Это, вероятно, около 6000 или около того настоящих наемников и, возможно, еще 20 или 30 тысяч рекрутов, которых они набирают, многие из которых вышли из тюрем", – сказал Милли комитету Палаты представителей по вооруженным силам.

"И они несут огромные потери в районе Бахмута; украинцы причиняют этим ребятам много смертей и разрушений", – добавил Милли.

Впрочем, западные СМИ также пишут о высоких потерях у ВСУ. "Страшно, когда думаешь о десятках тысяч погибших сослуживцев", – сказал в интервью Deutsche Welle украинский военный и заплакал.

После появления этого интервью тему погибших затронула замминистра обороны Анна Маляр, заявив, что у армии РФ больше военнослужащих и вооружения.

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения", – написала она.

На Авдеевском и Марьинском направлениях россияне вели наступление у населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка.

"Институт изучения войны" сообщает, что российские войска, вероятно, продвинулись к северу от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки) и в Веселом (7 км к северо-востоку от Авдеевки).

Авдеевка полностью разрушена в ней не осталось ни одного целого дома, заявил глава городской администрации Виталий Барабаш. По его словам, на следующей неделе из города планируют принудительно эвакуировать последних шестерых детей, которых родители прячут от властей.

По его словам, в городе полностью разбита инфраструктура.

"Жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас ни одного уцелевшего дома", - сказал мэр города.

Обстрелы

Под Симферополем вчера сбили предположительно украинский беспилотник. Он упал в поле, по данным местных "властей", под воздействием РЭБ.

Также вчера вечером под удар попала Авдеевка. Пострадали жилые дома и детсад.

С утра россияне ударили управляемыми авиационными бомбами по селу Львово в Херсонской области. Взрывом и обломками повреждены около 10 домов, обошлось без пострадавших.

Использование Россией крылатых авиабомб - это новая угроза для Украины, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Эти корректируемые бомбы стали применяться на фронте почти каждый день.

В связи с этим он заявил о необходимости усилить давление на Запад по поводу передачи истребителей.

"Это новая угроза, которая предстала перед нами: не залетая в зону поражения нашей ПВО, они сбрасывают эти бомбы. Бомбы по 500 кг летят десятки километров, напомню, у этой бомбы есть боевая часть, с этим надо что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей", - заявил Игнат.

Он говорит, что системы ПВО не смогут покрыть всю территорию Украины.

Ранее Игнат говорил, что у России есть большой запас авиабомб, модернизировать которые в управляемые и высокоточные дешевле и быстрее, чем производить ракеты. Что, видимо, и происходит.

К слову, именно активизация ударов авиабомбами подстегнула просьбы Киева по передаче самолетов F-16 (сегодня пост об этом разместил и главком Залужный). Но вчера глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что на данном этапе войны эти истребители не помогут Украине.

По его словам, самым необходимым для Украины в настоящий момент являются системы ПВО, дальнобойные орудия и бронетехника.

В соцсетях же украинские военные пишут, что главная проблема - это дефицит минометов и мин к ним.

"На самом деле Украине нужны минометы. И мины для них. 18 танков «Леопард» – это отличный пиар-ход, позволяющий отвлечь внимание "посполитых" от реальной ситуации на фронте. Но для того, чтобы выиграть войну, нужны минометы – чтобы каждый пехотный батальон имел как минимум три 120-мм миномета, каждая рота – как минимум, один 82-мм миномет и каждый взвод имел по 60-мм миномету. Ну и мины для них, конечно – не по 5 штук в день, как это предусмотрено сейчас для тех счастливцев, кому миномет все-таки достался, а столько, сколько нужно", - написал журналист Владимир Бойко.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ в ближайшие месяцы могут стать более активными на передовой, заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Италии Джорджей Мелони - и в контексте усиления поставок вооружений для Украины.

На ниве натовского военторга каждый день идут какие-то новости.

Первые четыре истребителя МиГ-29, переданные Словакией, уже выполняют боевые задачи в небе над Харьковом, сообщила вице-спикер Рады Елена Кондратюк, выступая в словацком парламенте.

Всего Словакия должна отправить Украине 13 истребителей. Еще 20 отправит Польша, так что у Украины в итоге появятся 33 таких самолета.

Испания отправит в Украину первые 6 танков Leopard сразу после Пасхи, заявила министр обороны Маргарита Роблес.

При этом, судя по всему, обучение ВСУ на этих танках еще не закончено. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украине "предстоит еще пройти довольно значительную подготовку", прежде чем ВСУ будут готовы использовать танки Challenger 2.

"Украинскому военному руководству необходимо упражняться и тренироваться в боевых действиях на уровне бригады или боевой группы — сражаться на манер НАТО или на западный лад", - заявил он, выступая в Лондоне на встрече с министром обороны Швеции.

Учитывая, что со стороны Украины идут прогнозы о начале контрнаступления, как только установится сухая погода, то возникает вопрос, успела ли украинская армия освоить поставленную Западом технику.

Также, судя по ряду заявлений от политиков, по-прежнему есть проблемы с пополнением личного состава. По крайней мере, инициативы власти на этот счет не оставляют места для двойных толкований.

Представитель президента в Раде нардеп Федор Вениславский вчера рассказал об идее рассылать украинцам повестки в мессенджерах - Viber и Whatsapp, для чего сейчас нарабатываются изменения в законодательство.

Напомним, ранее со стороны военкомов поступали идеи рассылать повестки через "Дию". Но в Минцифры, а затем и в Минобороны это опровергли. Видимо, понимая, что это приложение тогда начнут массово удалять. Тем более, что в ежедневном режиме им мало кто пользуется.

Другое дело - мессенджеры, с которыми расстаться для многих будет гораздо сложнее.

А сегодня Вениславский озвучил еще одно предложение, как повысить темпы мобилизации - принять закон о создании "реестр уклонистов". Военкоматы получат право обнародовать личные данные военнообязанного, который игнорирует повестки.

"Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", - заявил Вениславский.

По замыслу нардепа, это будет создавать "определенное общественное давление" на уклониста.

Отметим, что в ряде областей такие списки уже публиковались на столбах объявлений. Но широкого применения эта практика не получила. Теперь, видимо, ее хотят возвести в статус обязанности военкоматов.

В России, судя по заявлениям западных аналитиков, также усиливают призыв. РФ готовится начать набор дополнительных 400 тысяч военнослужащих, сообщает британская разведка. Эта кампания будет представлена как добровольческая, а не как новая обязательная мобилизация

"Существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто, и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, принуждая мужчин присоединяться", - считают в минобороны Британии.

По оценкам разведки, российские власти, вероятно, выбрали "добровольческую модель", чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие. При этом в Лондоне считают маловероятным, что кампания привлечет 400 000 настоящих добровольцев.

То есть идет активная подготовка не только к ближайшим кампаниям, но и к затяжным боевым действиям месяцы, если не годы вперед.

Что же до анонсируемого Украиной и Западом контрнаступления, интересное заявление по его поводу сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он призвал не рассматривать готовящееся контрнаступление Украины как решающий момент войны.

"Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны", — сказал в комментарии FT. Кулеба опасается, что если контрнаступление не приведет к освобождению Украиной всей ее территории, на Западе усилятся позиции тех сил, которые толкают Киев к компромиссу с Москвой.

"Они (сторонники компромиссной позиции - Ред.) повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе "Минска-3", — говорит Кулеба.

Это, пожалуй, впервые, когда украинский высокий представитель заговорил о последствиях вероятной неудачи контрнаступления.

Но очевидно, что украинская власть настроена даже в случае неудачи все равно продолжать военные действия. При условии, естественно, стабильных западных военных поставок.

Напомним, во вчерашнем интервью Зеленский признал, что Бахмут удерживают ради того, чтобы "партия компромисса" на Западе не усилила своих позиций и не стала бы давить на украинские власти с целью заключения скорейшего мира.