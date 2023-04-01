Подводим итоги 402-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжается штурм Бахмута, противник пытается взять его под полный контроль, заявляет Генштаб ВСУ. В окрестностях отражены атаки в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское.

Американский "Институт изучения войны" сообщил сегодня о появлении флага ЧВК "Вагнер" на здании в центре Бахмута - в нескольких кварталах (в пределах 400 метров) от здании городской администрации.

"Вагнер" параллельно заявил, что их флаг находится в 300 метрах от горсовета. Приблизительное место расположения флага обозначил на карте американский военный блогер DefMon.

"Институт" пишет также о контратаке ВСУ юго-западнее Бахмута, где украинские силы вернули утраченные позиции южнее Ивановского к юго-западу от города. Генштаб, как мы видели выше, сообщал об атаках россиян под Ивановским.

Украинские военные продолжают публиковать в соцсетях свое видение происходящего в городе. Один из бойцов разместил в ТикТок видео, где объяснил, что россияне артиллерией квартал за кварталом уничтожают дома, в которых можно было обороняться.

"Украинское войско держится. Но вы сами понимаете - когда есть, за что держаться, то держишься. Когда не за что - приходится постепенно отходить", - заявляет военный на видео.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила сегодня утром, что в Бахмуте россияне "пытаются продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеют незначительные переменные успехи. Но захватить город не могут".

На Лиманском направлении Генштаб сообщает о попытках наступления РФ неподалеку от Макеевки, Кременной, Червонопоповки, Дибровы, Белогоровки и в районе Серебрянского лесничества.

К западу от Донецка бои шли вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка. "Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения", - заявила замминистра Маляр.

"Институт изучения войны", анализируя видео с фронта, сообщает, что российские войска продвинулись в окрестностях Веселого (шесть километров к северу от Авдеевки).

В России произошли изменения в среде генералитета, который руководит "спецоперацией". Как пишут российские военные телеграм-каналы, на фронт в Украину возвращен командующий ВДВ Михаил Теплинский (уроженец Моспино Донецкой области).

Ранее сообщалось, что Теплинского де-факто отстранили от командования десантными войсками и собираются отправить в отставку - из-за его конфликта с начальником генштаба РФ Валерием Герасимовым. Но теперь Теплинского вернули в действующую армию.

"30 марта Теплинский был отозван министром обороны из отпуска и командирован на фронт, не проведя в штабе ВДВ и полных суток", - сообщает один из каналов.

Также пишут, что вместе с ним в штаб "спецоперации" в Ростове-на-Дону вылетел ещё один генерал, который ранее, после критики со стороны Кадырова и Пригожина, был отстранен от участия в боевых действиях. Это Александр Лапин - начальник Главного штаба Сухопутных войск и экс-командующий группой войск "Центр".

Официально это пока не подтверждено, также как и их функционал. Ряд российских телеграмм-каналов пишут, что Теплинский займется планированием операций.

Контрнаступление и оружие

Из Украины продолжают идти заявления о подготовке контрнаступления.

МВД сформировало уже восемь бригад, которые составят "Гвардию наступления", рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

"На сегодняшний день сформировано восемь бригад, и мы уже готовы к активным наступательным мерам на территории нашего государства. Также параллельно мы готовимся к проведению стабилизационных мероприятий на этих территориях", - заявил Клименко.

Он также сообщил, что набор в штурмовые отряды продолжается. "Чтобы сформировать резервные подразделения, МВД Украины решило продлить набор добровольцев", - добавил Клименко.

В оперативном командовании "Юг" заявили, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на левобережье Херсонской области.

"Оккупанты начали постоянно переформатироваться и менять места дислокации. Поскольку понимают, что до того, как начнется контрнаступление, мы проведем ряд мер, чтобы истощить их логистику", – сказала спикер командования Наталья Гуменюк.

На Западе также обсуждают, как будут помогать Украине наступать. США, как сообщает Reuters, в понедельник объявят об очередном пакете военной помощи на 2,6 миллиарда долларов.

В поставку войдут боеприпасы - танковые, противотанковые, высокоточные авиационные и ракеты для ПВО. А также воздушные радары, бензовозы и понтонные мосты (последние две опции говорят о четко наступательных целях).

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, страны НАТО планируют отправку в Киев двух батальонов танков Leopard 2 и четырех батальонов Leopard 1, и больше этого количества не планируется.

"Я не вижу сценария, при котором получится отправить дополнительные "Леопарды" сверх того, о чем было объявлено", - подчеркнул Писториус и добавил, что из запасов Бундесвера танки поставляться не будут.

Отметим, что стандартная численность танкового батальона Альянса - 53 боевых машины, судя по составу таких соединений в Центральной группе армий НАТО в Европе (в один батальон, как правило, входит 41 Леопард 2A4 и 12 "Абрамсов").

То есть страны Альянса всего пришлют порядка 320 "Леопардов", исходя из цифры в шесть батальонов. Причем две трети из них будут составлять более старые Леопарды-1.

Также Украине, напомним, обещаны 14 британских "Челленджеров" и неустановленное количество американских "Абрамсов" (агентство Bloomberg сообщало, что планируется отправить в Киев 31 танк).

Президент РФ Путин на этой неделе заявлял, что Запад планирует направить в Украину 420-440 танков. Суммарно это больше, чем предполагаемые поставки натовских танков. Тем не менее, приблизительные цифры, озвученные и Западом, и Россией примерно сходятся.

Москва на это уже обещала за то же время выставить около 1600 танков. Вопрос - какого качества и года выпуска (ранее на видео была переброска танков Т-55 на фронт). Да и непонятно сможет ли РФ произвести такое количество машин в реальности.

При этом, как видим, и с натовской стороны большую долю танков составляют устаревшие модели, находившиеся на консервации.

Ряд заявлений, которые показывают затруднения Запада с вооружением Украины, сделал глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли. По его мнению, Украина вряд ли сможет одержать победу в этом году.

Освободить от россиян все украинские территории - это "очень, очень сложная военная задача".

"Мы видим пару сотен тысяч россиян, которые все еще находятся в оккупированной Россией Украине. Я не говорю, что это (деоккупировать территории - Ред.) невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача", - сказал Милли.

В этом контексте он заявил, что США не могут предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые бьют на 300 километров и могут поражать цели на всей территории Крыма. По словам генерала, у Штатов не так много таких ракет. Кроме того, их возможности "преувеличены", заявил Милли.

"С военной точки зрения, у нас относительно немного ATACMS, и мы должны убедиться, что у нас также есть собственные запасы боеприпасов. А дальность действия оружия — я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет", - сказал главный американский штабист.

Отметим, что на вооружении США, по открытым данным, порядка четырех тысяч таких ракет. Учитывая скорость расхода боеприпасов на поле боя в Украине, переданная ВСУ часть этого запаса будет, видимо, быстро использована.

ATACMS - баллистическая ракета, летящая на расстояние до 300 километров и запускаемая с установок MLRS, которые уже переданы Украине. Такая дальность поражения позволила бы ВСУ наносить удары по всей территории Крыма.

Российские военные эксперты утверждают, что эти ракеты можно сбивать, украинские эксперты говорят, что нет. Но, в любом случае сбить одиночную баллистическую ракету россиянам будет проще, чем выпускаемые пакетом шесть ракет MLRS для "Хаймарсов", которые, как показала практика, трудно улавливаются силами ПВО.

То есть это может быть одним из резонов, почему такие ракеты Украине не предоставляют - сравнительно невысокие их запасы в США и, возможно, завышенные ожидания от их эффективности.

При этом, видимо, есть не только военные причины не направлять ракеты в Украину. Милли, не вдаваясь в детали, пояснил, что существует и "политическое решение". Ранее западные СМИ объясняли это нежеланием повышать уровень эскалации войны, нанося удары американским оружием по Крыму.

Кроме того, судя по всему, есть проблемы и с обычными ракетами для американских РСЗО - теми, которые летят на 80 километров. Удвоить производство ракет для установок HIMARS и M270 Штаты пока не могут.

Как объяснили изданию Defense One в компании Lockheed Martin, чтобы удвоить производство, компании понадобится не менее двух или даже более лет. Сегодня годовой объем производства составляет 10 000 ракет и это максимум. В компании работают над тем, чтобы к 2024 году увеличить это количество на 40% .

Но есть проблема в станках и испытательном оборудовании. Также компании также трудно найти специалистов для производственных линий, и здесь одна из проблем состоит в том, что ряд из них расположены очень далеко от населенных пунктов. Из этого следует то, что завод, несмотря на то, что имеет возможность работать в две смены, работает только в одну.

Еще одна проблема ВСУ - минометы. Бывший советник ОП Арестович поднял эту проблему в одном из недавних интервью.

"Почему на 14-й месяц войны страна, в которой есть космическая промышленность, не может произвести минометы? Это долбанная труба с плитой и иглой, которая накалывает - все. И вот если взять этот один кейс и его исследовать, все станет понятно, как мы работаем. Вот мы не можем произвести", - заявил Арестович, рассуждая в эфире о том, какие вопросы будут задавать историки, изучая нынешнюю войну через 100 лет.

Он также рассказал историю, как бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес на саммите в Вильнюсе спросил у него, "что там у вас с минометами?" "Да как вам сказать, говорю я. Не находится что-то слов", - сказал Арестович.

Ранее о проблеме нехватки у ВСУ боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и мин для минометов, писала The Washington Post. Неоднократно о проблеме с минометами сообщали и украинские военные, которые говорили, что минометы на передовой сейчас даже нужнее западных танков.

Переговоры и мир

Сегодня Владимир Зеленский прокомментировал призыв Александра Лукашенко о прекращении огня и переговорах с Россией. Он заявил, что переговоры будут только, если Россия "без боя выведет войска с нашей территории".

То есть, как и ожидалось, Украина стоит на прежней позиции выхода на границы 1991 года, делая ставки на военную победу.

В то же время в Европе антивоенные настроения время от времени по-прежнему проявляются даже среди правящих элит.

Канцлера Германии Шольца сегодня призвали стать посредником для достижения мира в Украине. Это ему предлагает сделать целый ряд именитых однопартийцев из правящей Социал-демократической партии.

Обращение, которое опубликовала газета Frankfurter Rundschau сегодня, инициировано историком Петером Брандтом, сыном бывшего канцлера Германии Вилли Брандта. Его аргументы: с каждым днем увеличивается угроза разрастания военных действий, над Европой нависла тень атомной войны, но мир не должен к ней скатиться.

Сейчас самое главное - "сделать все для скорейшего прекращения огня, остановить агрессивную войну России и отыскать путь к переговорам", отмечается далее в обращении. Только тогда "можно будет проложить путь к общему порядку безопасности в Европе".

Добиться прекращения огня в Украине как можно скорее они считают возможным, если Германии совместно с Францией удастся привлечь к посредничеству другие страны, в особенности Бразилию, Китай, Индию и Индонезию.

В числе составителей документа оказались бывший депутат бундестага Михаэль Мюллер, исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун, экс-председатель Бундестага Вольфганг Тирзе и бывший замглавы Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген.

Привлечь к миротворчеству Китай и другие страны "глобального юга и востока", которые не поддержали санкции против России - эта идея, которая ранее среди властей государства Запада вызывала, в целом, негативную реакцию. Потому что тот же Китай выступает за немедленное перемирие (то есть, фиксацию нынешней линии фронта).

В США этот план активно критикуют.

Одновременно, на Западе говорят, что Китай – одна из немногих стран мира, которая действительно может изменить правила игры в текущей войне. Так считают, как пишет CNN в офисе французского президента в преддверии визита Эммануэля Макрона в Пекин, куда он прибудет в среду.

"Очевидно, что Китай является одной из немногих стран на Земле — возможно, единственной страной в мире, — которая оказывает "изменяющее правила игры" влияние на конфликт для обеих сторон", — сказал источник.

С президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном Макрон стремится "найти пространство, чтобы мы могли опробовать инициативы, полезные для украинского народа, а затем найти способ найти решения, чтобы положить конец этой войне в среднесрочной перспективе", – сказал источник.

Ожидается также, что он поднимет вопрос о сотрудничестве между Евросоюзом и Китаем, так как его будет сопровождать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее американские СМИ сообщали, что европейцы отправили делегацию в Китай, чтобы убедить Пекин повлиять на Россию пойти на западные условия окончания конфликта. Правда, непонятно, зачем это Китаю. Нельзя исключать, что Пекин и сам предложит Европе поддержать свой план по прекращению войны в Украине.