В Украине стартовала "продажа пенсий". Пенсионный фонд вышел с пояснениями - как украинцы могут "докупить" страховой стаж и увеличить размер пенсии (а для тех, кто официально не платит ЕСВ, есть возможность, отчисляя взносы, заработать пенсию на будущее). Причем, делать пенсионный взносы можно не только за себя, но и за любого другого человека.

Новая пенсионная схема прописана в законе, который в конце прошлого года приняла Рада. Главное нововведение, которое в нем прописали — возможность уплаты взносов за других людей. "Также изменили правила, по которым человек может докупать себе страховой стаж. Ранее такая опция также была, ее предлагали, в частности, заробитчанам. Но нужно было подписывать договор с Пенсионным фондом, как минимум, на год. Плюс регулировались нормы отчислений. Теперь делать взносы станет намного проще", — говорит нам руководитель управления социального страхования и пенсионного обеспечения Федерации профсоюзов Владимир Максимчук.

В Пенсионном фонде сообщили, что можно делать любые взносы - хоть 100 гривен в месяц. И уже эта сумма увеличивает размер зарплаты, с которой будут считать пенсию, на 455 гривен. То есть, если платить по 200 гривен, расчетная база для пенсий вырастает уже почти на тысячу гривен и т.д.

Но зарплата, от которой считают пенсию — это еще не сама пенсия. Формула для расчета пенсионных выплат сложная, и учитывает, помимо зарплаты будущего пенсионера, еще и ее соотношение к средней зарплате по стране, страховой стаж, статус человека (работал ли он на "грязных" производствах, имеет ли право на льготы и пр.).

Но по среднему пенсионному калькулятору получается, что, если, к примеру, ваш средний заработок 10 тысяч гривен, страховой стаж - 35 лет и вы идете на заслуженный отдых на общих основаниях, то пенсия будет 3930 гривен. Если же пенсию посчитают с зарплаты в 10500 гривен, то она составит 4127 гривен. То есть, реально взнос в 100 гривен в месяц, увеличивающий размер средней зарплаты для начисления пенсии на 455 гривен даст прибавку к самой пенсии в 197 гривен.

Что, как считает Максимчук, все равно выгодно для определенной категории украинцев, скажем, для людей предпенсионного возраста.

"При этом непонятно, стоит ли копить таким образом на пенсии тем, кому до заслуженного отдыха еще далеко. Пенсионный фонд не индексирует взносы с учетом инфляции, то есть, через несколько лет заявленное увеличение среднего заработка для начисления пенсий может попросту съесть инфляция", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Отметим, что добровольные пенсионные доплаты, которые запускает ПФ, не отменяют идею накопительных пенсий. Мы уже писали, о законопроектах, предусматривающих обязательные отчисления на персональные пенсионные счета и с работающих украинцев, и с их работодателей. "Модель накопительной системы сейчас активно обсуждается, идет консультации", — сообщил нам президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Марошниченко. Но, скорее всего, накопительную систему будут запускать уже после войны. "На работодателей сейчас и так высокая нагрузка", — говорит Мирошниченко.

Разбирались, что будет с пенсиями украинцев и стоит ли их "докупать".

Покупка стажа и благотворительные пенсии

Мы уже подробно писали о законопроекте № 7649, который в конце прошлого года приняла Рада.

Тогда его называли неким компромиссом между вариантом обязательного пенсионного страхования (который с повестки дня все равно не снимают) и добровольным накоплением пенсий (которое предлагают, в основном, негосударственные пенсионные фонды).

Суть в том, что человек может ежемесячно отчислять средства в Пенсионный фонд - параллельно с ЕСВ, который за него уже платит работодатель, или вместо него (если нет официального места работы).

Такие взносы будут засчитываться в страховой стаж и напрямую влиять на размер будущей пенсии.

Отметим, что "докупать стаж" можно было и до этого. Такую опцию предлагали, в частности, заробитчанам, предпринимателям и тем, кому не хватало стажа для выхода на пенсию по возрасту. Но процедура была более запутанной, скажем, предусматривала, как минимум, годовые договора с ПФ, определенный размер взносов и т.д.

Новый закон эту схему упростил.

Страховой стаж можно будет быстро докупать, просто бросив на счет недостающую сумму средств. "Это особенно актуально для лиц предпенсионного возраста, которые в войну остались без работы (следовательно, и ЕСВ за них никто не платит)", - добавил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Еще одно нововведение, прописанное в законе — так называемые "благотворительные" пенсии". Их суть в том, что каждый украинец старше 16 лет может перечислять взносы на пенсию любому другому человеку или нескольким по своему усмотрению. 70% этой суммы идет напрямую пенсионеру, остальное - Пенсионному фонду (то есть, в общий котел, на обеспечение выплат по солидарной пенсионной системе).

Сразу же этот пункт вызвал немало вопросов в экспертной среде. "Не было прописано, имеют ли право на такие "благотворительные" взносы лица системы государственного управления, будут ли как-то проверять конфликт интересов, источники происхождения "взносов" и т.п. То есть, появляется коррупционная лазейка, когда вместо взятки чиновнику можно просто перечислить определенную сумму "на пенсию", — отмечает Ростислав Кравец,

По этому поводу возмущался и Минфин, отмечая, что Госфинмониторинг не будет получать информацию о перечислениях политически значимым лицам, даже если суммы будут выше порога в 400 тысяч гривен (который подпадает под верификацию и проверку происхождения средств. Но в итоговой версии закона внесли изменения о финансовом мониторинге и проверке перечислений политически значимым и связанным лицам.

"Благотворительные пенсии" могут быть и обезличенными, то есть, человек просто делает взнос "на пенсии" - и 100% средств идут в Пенсионный фонд.

В законе также прописана возможность перечисления дополнительных пенсионных взносов через "Дию". Для этого нужно заключить договор с использованием квалификационной электронной подписи, электронной идентификации, Bank ID или другого способа идентификации человека. Но пока такого функционала в "Дие" еще нет.

"Платишь 100 гривен - получаешь 455 к зарплате"

Закон вступил в силу еще в конце прошлого года, Но только на днях пенсионный фонд обнародовал первые инструкции по дополнительным взносам.

Согласно им, добровольное участие в государственном пенсионном страховании для себя или третьих лиц могут принимать украинцы старше 16 лет, как те, кто уже застрахован (то есть, платит ЕСВ), так и не застрахованные (кто официально не работает).

По поводу анонсированных договоров в "Дие" Пенсионный фонд никакой информации не дает. Желающим делать взносы предлагается заключить договор с Пенсионным фондом . Сделать это можно на электронном веб-портале электронных услуг ПФ. Человек попросту присоединяется к Типовому договору о добровольной уплате страховых взносов. Но нужно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи, Дия подписи или системы gov.id.

Чтобы заключить договор, нужно на официальном сайте ПФ зайти в раздел "Коммунакации с ПФУ" и выбрать вкладку "Договор о добровольном участии". Затем - дать разрешение на обработку персональных данных и подтвердить их. Либо же, если будете платить за другого человека, выбрать соотвествующую опцию и внести его данные.

После этого можно выбрать одну их опцию платежа - заплатить через Portmone, сформировать платежное поручение (что позволяет сформировать платежку и заплатить через банк

Размер взносов, периодичность и сроки их уплаты человек может регулировать сам.

Взносы будут учитываться автоматически, послу поступления на счет ПФ, а информация о зачислении будет поступать в электронный кабинет застрахованного лица.

В Пенсионном фонде также пояснили - как будет работать схема с добровольными взносами.

Суть такова:

Суммы взносов засчитываются в месяц, в котором они поступят. Для не застрахованных лиц (то есть, тех, кто официально не платит ЕСВ) этот месяц идет в стразовой стаж и за него будет учтена заработная плата, с которой потом посчитают пенсию. А для застрахованных лиц (которые работают и за которых отчисляют ЕСВ) дополнительные взносы увеличат заплату для начисления пенсии

Как монитизируются добровольный взносы? ПФ приводит следующие примеры. "Если по договору за определенный месяц уплачено, например, 2 тысячи гривен, то для застрахованного лица месячный заработок, который будет учтен при начислении пенсии, увеличится более чем на 9 тысяч гривен. Фактически каждые 100 гривен добровольного взноса увеличивают месячную заплату , которая будет учтена для назначения пенсии, почти на 455 гривен", — поясняют в ПФ.

"Уплаченные взносы - это приобретенный страховой стаж или увеличенная заработная плата для будущей пенсии", — резюмируют в ПФ.

"У Пенсионного фонда просто нет другого выхода, кроме как искать "дополнительные взносы" по рынку. Дефицит ПФ просто огромный - больше 200 млрд гривен. Серьезным удалом по Фонду стала индексация пенсий в этом году. Образовавшуюся "дыру" нужно срочно закрывать. Понятно, что добровольные взносы полностью дефицит не перекроют, но какие -то средства принесут", — говорит Пендзин.

То есть, для Пенсионного фонда выгоды очевидны — деньги можно получить уже сейчас, а пенсии по этим взносам будут начислять лишь со временем.

Что получат те, кто согласиться "копить на пенсии" через государственный Пенсионный фонд?

Анонсированные ПФ 455 гривен увеличения зарплаты за 100 гривен взносов не означают, что ваша пенсия в будущем вырастет на 455 гривен Формула подсчета пенсий включает несколько составляющих. Разберем ее более подробно.

Какую прибавку к пенсии можно получить

Пенсия в Украине рассчитывается по следующей формуле: размер средней зарплаты умножить на коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

Размер средней зарплаты — это сумма, в которой платились страховые взносы. Для определения ее показателя суммируется зарплата за каждый месяц в течение трех лет до выхода на пенсию. Эту цифру делят на количество календарных дней за данный период и получают таким образом средний заработок за день. Его затем нужно умножить на количество отработанных за последние три года дней.

Именно этот показатель Пенсионный фонд предлагает регулировать за счет добровольных взносов. То есть, по факту анонсированная формула "увеличение зарплаты на 455 гривен за каждые 100 гривен взноса" означает, что на 455 гривен увеличится ваша средняя зарплата за конкретный месяц, за который внесен добровольный веном в 100 гривен.

То есть, если ваша зарплата по месту официальной работы составляет 10 тысяч гривен, то, чтобы по итогам года она выросла до 10 455 гривен, нужно делать взнос в 100 гривен ежемесячно, а не разово. А это уже не 100 гривен, а 1200.

То есть, нужно заплатить намного больше, чем получишь прибавку к средней зарплате. Но средняя зарплата — только одна составляющая ф формуле расчета пенсий.

Есть еще индивидуальный коэффициент зарплаты - соотношение вашей зарплаты за месяц и средней зарплаты по стране. Скажем, если ваша зарплата 10 тысяч гривен, а средняя по стране - 14000, то коэффициент будет порядка 0,7. Чем выше этот коэффициент, тем лучше для пенсионера. Если ваша зарплата выше среднерыночной, то коэффициент будет больше единицы, то есть, он будет повышать, а не снижать размер пенсии. В этом плане увеличение среднего заработка для начисления пенсии, которое предлагает Пенсионный фонд, сработает в плюс пенсионеру. Но только если взносов хватит, чтобы дотянуть среднюю зарплату, к примеру, до 15 000 в месяц. Для этого придется платить уже не по сотне в месяц, а порядка тысячи гривен.

Еще одна составляющая — коэффициент страхового стажа - стаж роботы умноженный на величину оценки одного года стажа и разделенный на 12. Для большинства пенсионеров эта величина составляет 0,01. Чтобы высчитать свой коэффициент, нужно умножить годы страхового стажа на 0,01. К примеру, если вы отработали 30 лет, то коэффициент составит 0,3.

Дополнительно учитываются "льготные" периоды, к примеру, когда человек работал на вредных производствах и т.д.

В целом формула достаточно сложная, так как анализируют зарплату и ее соотношение к средней по стране за каждый месяц (а последняя от месяца к месяцу меняется), затем выводят усредненный показатель.

Но, если посчитать будущую пенсию приблизительно - по пенсионному калькулятору, то получается, что при средней зарплате в 10 тысяч гривен женщина, которая вышла на пенсию в 60 лет на общих условиях, может расчитывать на пенсию в 3930 гривен.

Если же средняя зарплата для начисления пенсии 10455 (чтобы увеличить реальную зарплату в 10 000 до 10455 нужно, напомним, ежемесячно платить по 100 гривен взноса в течение года), то пенсия будет 4109 гривен или на 179 гривен в месяц больше, чем если вообще не делать никаких отчислений.

Если пенсию будут начислять с зарплаты в 15 тысяч (для этого тем, у кого реальная зарплата 10 тысяч, придется отчислять порядка тысячи гривен в месяц добровольных взносов) то пенсия будет 5895 гривен, или на 1965 гривен больше, чем если не делать никаких взносов.

Но, чтобы выйти на пенсию в 5895 гривен, придется делать добровольные отчисления три года (именно за этот период учитывается средняя зарплата), то есть, заплатить порядка 36 тысяч гривен.

Если положить эту сумму в банк под 15% годовых в гривне можно заработать больше 6 тысяч гривен в год только на процентах. "Кроме того, непонятно, что будет с курсом, К примеру те, кто купил доллары в прошлом году, уже смогли заработать порядка 30% за счет разницы курсов. Пенсионный фонд взносы с валюте не привязывает и на процент инфляции их не индексирует. Поэтому особого смысла откладывать на пенсии тем, кому до заслуженного отдыха еще далеко, не вижу", — говорит Кравец.

Вместе с тем, по словам Пендзина, новая схема имеет смысл для тех, кому не хватает стажа для выхода на пенсию по возрасту прямо сейчас или через год-два.

Как говорит Мирошниченко, дополнительные взносы за своих сотрудников могут вносить и работодатели, "если нужно кого-то раньше отправить ему на пенсию или в качестве "золотого парашюта". Но, понятно, что этот процесс вряд ли будет массовым.

При этом, как говорит Кравец, в законе не прописаны дополнительные гарантии для будущих пенсионеров. "Никто не дает гарантий, что законодательство к тому времени, когда вам придется выходить на пенсию, в очередной раз не изменят. Скажем, не ограничат размер пенсий, что может поставить крест на платах тех людей, которые станут отчислять большие взносы в надежде получать достойные выплаты на заслуженном отдаче", - подытожил он.