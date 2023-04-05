Канцелярия президента Польши публикует видео встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, которые прибыли с официальным визитом в Варшаву.

Видео опубликовано в Twitter.

На кадрах запечатлена встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского и первых леди Польши и Украины - Агаты Корнхаусер-Дуды и Елены Зеленской.

Напомним, Напомним, ранее "Голос Америки" сообщал, что президент Украины во время визита в Польшу может публично выступить в центре Варшавы. Ожидается, что Зеленский с супругой встретятся и с проживающими в Польше украинцами. Также запланированы встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский в Польше сегодня проведет ряд других двухсторонних и многосторонних встреч.

Между тем обманутые фермеры Польши грозят испортить визит Зеленского в Варшаву. Движение "Обманутая деревня" заявило, что власти врут: украинское зерно под видом технической пшеницы по-прежнему беспрепятственно поступает на польский рынок.

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