Российские войска 5 апреля совершили танковый обстрел пгт Большая Новоселка Донецкой области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграм-канале.

На данный момент известно об 1 погибшем и 2 раненых в результате российского обстрела.

Ранее в Донецкой области РФ обстреляла Украинск из "Градов" и Константиновку из "Торнадо". За сутки в Донецкой области погибли четверо, ранены 11 жителей.

Ранее сообщалось, что войска РФ выпустили по Херсонщине около 300 снарядов, облцентр обстреляли шесть раз.

Напомним, харьковчан призвали сделать запас воды из-за возможных обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 406-й день. Мы следим за новостями 5 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 405-го дня войны. Российские войска строят километры укреплений вдоль ключевых точек доступа в Херсонской области, возле Мелитополя и в Крыму. Аналитики издания Washington Post говорят, что штурмовать Крым, с учетом естественной географии и указанных укреплений, будет сложно. Но Украина сможет установить огневой контроль над основными дорогами, что сделает ситуацию на полуострове "неприемлемой" и склонит РФ к переговорам. Но для этого нужно как минимум прорвать южный фронт россиян по направлению к Мелитополю и далее к Азовскому морю.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события за минувшие сутки.