Российские стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время концерта в Берлине спародировали момент вручения статуэтки, убившей военкора Владлена Татарского.

На сцене Долгополов, пародировавший Дарью Трепову, подарил Оганисяну, изображавшему Татарского, статуэтку. "Татарский" благодарит за подарок и ставит его рядом с собой.

Зал встретил номер взрывом смеха и аплодисментов.

В военных телеграм-каналах РФ это вызвало возмущение.

И, по данным росийских пабликов, генпрокуратура РФ уже начала проверку номера стендаперов на предмет экстремизма и оправдания терроризма. А глава российской "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала шутку "отвратительной и недопустимой".

Отметим, что Оганисян покинул РФ после начала войны, а Долгополов – ещё до того, из-за начавшегося расследования в отношении него.

Напомним, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проводил встречу российский военный блогер Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский). В результате он погиб.

Ранее мы писали, что следком РФ заявил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского. Бюст, начиненный взрывчаткой, подарила 27-летняя россиянка Дарья Трепова. Она подтвердила, что передала его Татарскому.