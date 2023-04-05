Российские комики на концерте в Берлине спародировали вручение статуэтки с взрывчаткой Татарскому. Видео
Российские стендап-комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян во время концерта в Берлине спародировали момент вручения статуэтки, убившей военкора Владлена Татарского.
На сцене Долгополов, пародировавший Дарью Трепову, подарил Оганисяну, изображавшему Татарского, статуэтку. "Татарский" благодарит за подарок и ставит его рядом с собой.
Зал встретил номер взрывом смеха и аплодисментов.
В военных телеграм-каналах РФ это вызвало возмущение.
И, по данным росийских пабликов, генпрокуратура РФ уже начала проверку номера стендаперов на предмет экстремизма и оправдания терроризма. А глава российской "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала шутку "отвратительной и недопустимой".
Отметим, что Оганисян покинул РФ после начала войны, а Долгополов – ещё до того, из-за начавшегося расследования в отношении него.
Напомним, 2 апреля в российском Санкт-Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проводил встречу российский военный блогер Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский). В результате он погиб.
Ранее мы писали, что следком РФ заявил о задержании подозреваемой в убийстве военкора Татарского. Бюст, начиненный взрывчаткой, подарила 27-летняя россиянка Дарья Трепова. Она подтвердила, что передала его Татарскому.