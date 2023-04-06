За минувшие сутки, 5 апреля, российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. Погибли пять человек и девять получили ранения в результате обстрелов РФ.

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщает в своем Telegram-канале.

В Алексеево-Дружковке из-за вчерашнего удара "Ураганами" погибли двое человек, ранены четверо.

Двое человек погибли на Горловском направлении, двое ранены в Бахмуте.

В Бахмуте за сутки разрушен детский сад, 2 частных и три многоэтажных дома.

В Соледарской громаде поврежден 4 многоквартирных и два частных дома. Также три дома повреждены в Васюковке.

В Звановке из-за массированного артобстрела повреждены 20 частных домов, школа, дом культуры и магазин. В Северске повреждены дома на двух улицах.

Также ранее сообщалось об одном погибшем в Сергеевке.

Война в Украине продолжается уже 407-й день. Мы следим за новостями 6 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 406-го дня войны. Генштаб сообщал о боях в Бахмуте и за соседнюю Богдановку. Зеленский во время встречи с Дудой в Польше дал понять, что командование ВСУ может дать приказ на вывод украинских войск из Бахмута в случае угрозы его окружения. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет вернуть Крым за 5-7 месяцев. А министр обороны Алексей Резников сказал, что вся война может закончиться в этом году, при этом Украина не пойдет на переговоры с Путиным.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как РФ хочет увеличить армию для войны в Украине.