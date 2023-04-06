Анализируем главные итоги 407-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении бои шли в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Кроме того продолжается штурм самого Бахмута.

"Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвигались к северу от Бахмута, к северу от Хромово и к северо-востоку от Орехово-Васильевки. То есть, двигаясь уже от Бахмутского района в сторону Лимана и Северска.

Также на кадрах боевых действий, опубликованных 5 апреля, видно, что российские силы используют в Бахмуте огнеметную систему ТОС-1А. Это может говорить об усилении атакующих сил "Вагнера" десантниками, которые недавно получили такие системы.

Вчера "Институт" предполагал, что ВСУ могли отойти в городе на новый рубеж обороны, что создает паузу в боях. Кроме того, в районе Бахмута вновь распутица. Тает снег, в окопах - грязь и вода.

По другим видео заметно, что в аналогичном состоянии и дороги, ведущие из Бахмута.

Бои за Бахмут идут на улицах, попытки противника окружить город провалились, и командование полностью контролирует ситуацию, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. А спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что в целом противник "завяз на нескольких направлениях и пытается штурмовать, но безрезультатно".

Куратор "Вагнера" Пригожин сегодня заявил, что ВСУ организовали оборону внутри города - по линии железной дороги и многоэтажек в его западном квартале. И отступать не собираются.

На Авдеевском и Марьинском направлениях бои шли в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки.

"Институт изучения войны продолжает писать, что украинские силы выдвинулись на позиции к западу от Новобахмутовки к северу от Авдеевки. "Однако остается неясным, сохраняют ли ВСУ позиции в этих районах", - добавляет организация.

При этом некоторые российские военные телеграм-каналы подтверждают попытки украинской контратаки и допускают "незначительное тактическое продвижение" украинских сил, но без прорыва российских позиций.

Громкие истории продолжаются в Брянской области. В России заявили, что сбили украинский легкомоторный самолет А-22, который, по информации телеграм-каналов, планировал то ли бомбить нефтепровод "Дружба", то ли успел сбросить бомбы в районе военного комбината "Слава".

Пока из более-менее подтвержденной фотографиями информации - это задержание вооруженного автоматом пилота. Сообщается, что это 67-летний уроженец и житель Харькова Алексей Морозов.

Его самолет зацепился за провода линии электропередач и вынужденно приземлился на поле. Тогда пилот попытался скрыться в лесу, но был задержан.

Пилот заявляет, что он гражданский и выполнял заказ по проверке украинской ПВО, думая, что летит над территорией Украины. По его словам, задача полета была - лететь "за ведущим" и фотографировать то, что скажут.

За выполнение задания, утверждает пилот, ему пообещали 50 тысяч гривен. Перед полетом, по его словам, ему выдали автомат, который он спрятал в лесополосе после посадки.

Военные телеграм-каналы РФ уже обсуждают новую тактику ВСУ по заброске на территорию России легкомоторных самолетов, которые благодаря низким высотам и при условии правильной разведки, могут обходить системы ПВО.

Предлагается для купирования этих угроз вспомнить советский опыт постов визуального наблюдения на границе.

Также власти Брянской области сегодня заяили о попытке проникновения украинской ДРГ численностью 20 человек в районе села Случовск Погарского. Губернатор Богомаз утверждает, что по группе открыли огонь, и попытка проникновения была пресечена.

Тем временем, группа, называющая себя "Русский добровольческий корпус", которая воюет на стороне ВСУ, заявила, что это она проникла из Украины на территорию России, в Брянскую область. И разместила видео.

На этом видео человек в камуфляже говорит с мужчиной, который заявляет, что его населенный пункт называется Случевск (это село в Брянской области на границе с Украиной). Затем люди в камуфляже стреляют вдоль улицы. По кому стреляют - непонятно.

Группа заявляет, что пообщалась с местными жители, вручила им листовки и выполнила "боевые задачи".

Минобороны РФ также как и брянский губернатор, утверждает, что прорыв "украинских диверсантов численностью более 15 человек" пресечен и ликвидирован.

"В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины", - заявило минобороны РФ.

Отметим, что какого-либо видео реальных боестолкновений, подтверждающих слова российских властей или "Русского добровольческого корпуса" на данный момент не опубликовано.

Напомним, "Русский добровольческий корпус", в первый раз проник на территорию России 2 марта. Эта группа, воюющая на стороне Украины, состоит из россиян, преимущественно ультраправых взглядов, что уже вызвало неоднозначную реакцию и на Западе, и в среде российской оппозиции.

Из крупных обстрелов сегодня - удар по Калининскому району Донецка, в ходе которого, по данным российских СМИ, погибли 9 человек ещё 7 получили ранения.

Кроме того, были взрывы в Буденновском районе Донецка.

Оружие для Украины

США надеются отправить в Украину танки Abrams до конца года, сообщили в Пентагоне. При этом обучение украинских военных использованию этих танков до сих пор не началось.

Также американское правительство заключило контракт с компанией General Dynamics на производство "Абрамсов". Договор должен быть исполнен до 29 сентября. Сумма сделки - 27,1 миллиона долларов "на создание танков M1A1".

Будет ли это постройка новых или модернизация старых танков - не сообщается. Но второй вариант куда дешевле: судя по открытым данным, это может стоить порядка двух миллионов долларов на одну машину, тогда как новый "Абрамс" обойдется в 6-8 миллионов.

То есть, на указанную сумму можно модернизировать 13-14 танков. Причем не ранее ноября - и это при том, что в США все активнее пишут о том, что кульминация войны должна произойти до осени, а дальше военная поддержка Украины Западом окажется под вопросом (закончатся деньги, выделенные Конгрессом, и судьба следующих будет находиться в руках оппозиционных Байдену республиканцев, среди которых много "украиноскептиков").

Кроме танков идет работа над поставками танковых снарядов калибра 125 мм. Об их производстве договорились Украина и Польша, сообщил министр стратегической промышленности Александр Камышин. Меморандум был подписан в ходе вчерашнего визита Зеленского в Польшу.

Также СМИ пишут, что американцы отправят Украине экспериментальное оружие для борьбы с иранскими и китайскими дронами. Оно вошло в последний пакет военной помощи и обозначено на сайте Пентагона как "10 мобильных ракетных комплексов анти-БПЛА с лазерным наведением".

Поставка последовала после конкурса, проведенного армией США в январе для закупок системы против иранских БПЛА Shahed-136, рассказало издание Defense One. Один выстрел из нового комплекса обходится менее чем в $30 000, что гораздо дешевле ракет для ПВО, которые использует Украина.

Во время испытаний система обнаружила БПЛА на расстоянии около 10 км и поразил в пяти километрах. Комплекс также включает в себя пулеметную установку M240 и систему радиоэлектронной борьбы, которая может взять под контроль коммерческий беспилотник, в том числе любую модель популярного китайского бренда DJI, не защищенную расширенным шифрованием.

Тем временем Великобритания подготовила 10 тысяч украинских военных и планирует обучить еще 20 тысяч. "Операция Interflex продолжает обучать персонал из Вооруженных сил Украины и уже обучила свыше 10 тысяч человек. Мы стремимся обучить 20 000 новобранцев в 2023 году", - сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Контрнаступление ВСУ и переговоры у ворот Крыма

Западные СМИ продолжают обсуждать вопросы украинского контрнаступления. И того, где оно последует.

CNN считает, что это можно будет проследить по ударам по российским логистическим узлам, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта. Эти удары могут наноситься как с помощью Himars, так и методом диверсий. На юге Запорожской области уже наблюдается всплеск таких атак, пишет издание.

За последние несколько месяцев Украина получила важное для наступления оборудование - боеприпасы для подрыва, оборудование для разминирования, мобильные средства преодоления мостов и MRAP - противоминные машины, а более 4000 украинских военнослужащих прошли общевойсковую подготовку в Германии, в том числе две бригады, оснащенные американскими боевыми машинами Bradley и Stryker.

Два мотострелковых батальона в составе 1200 украинских военнослужащих все еще проходят подготовку в Германии.

Опрошенные эксперты говорят, что контрнаступление, вероятно, начнется одновременно на юге и востоке, чтобы не дать противнику распознать направление основного удара.

Мик Райан, бывший генерал австралийской армии, который недавно был в Украине заявил, что наступлению будет предшествовать тщательная разведка, которая даст информацию о том, где могут быть слабые места в российских оборонительных развертываниях, а также о местонахождении российского штаба, логистики и местонахождения резервных сил.

Украина выставляет несколько новых корпусов, каждый из которых будет состоять из нескольких тысяч военнослужащих."В них будут включены не только новые западные танки, боевые машины пехоты, колесные машины и другая техника, но и большое количество инженерного оборудования", - сказал Райан CNN.

По его словам, эти подразделения могут быть почти готовы.

"Украинские источники уже телеграфировали, что они формируют или сформировали от шести до девяти новых бригад для контрнаступлений", - сказала Катерина Степаненко из Института изучения войны в Вашингтоне.

Западные танки будут действовать как "острие копья", но вопрос в том, прибыло ли достаточное количество танков, чтобы иметь решающее значение. Согласно информации из открытых источников, в Украине находится менее 100 западных основных боевых танков.

Кроме того, контратака хорошо подготовленной группировки в районе Бахмута могла бы сигнализировать о начале наступательных действий, пишет издание.

В частности, CNN напоминает, что на прошлой неделе Сырский находился в районе Бахмута и сказал: "Наша задача — уничтожить как можно больше врагов и создать нам условия для перехода в наступление". При этом юг считается более привлекательным направлением, там значительные сельхозугодия, и территории менее пострадавшие от боевых действий, чем на востоке.

При этом Россия, конечно, прекрасно понимает, что Украина планирует новое наступление. Последние несколько месяцев она использовала для создания нескольких уровней обороны, особенно на юге. Вдобавок у россиян, вероятно, есть наготове мобильные силы для контратаки.

"Неглубокая передовая оборона может быть прорвана хорошо организованными общевойсковыми атаками, но глубокая оборона со значительными резервами за ней по-прежнему создает гораздо более серьезные проблемы для атакующих", - говорится в статье.

США и Запад делают основную ставку на то, что украинцы смогут на первых этапах контрнаступления прорвать российские тактические линии обороны, что "в свою очередь может вызвать крупномасштабную перегруппировку и вывод российских сил".

В тоже время российские военные эксперты говорят, что тактика обороны россиян будет строится на глубоко эшелоннированной обороны, которая позволит даже в случае прорыва украинских войск на каком-либо из участков, не остановить этот прорыв, но затем и окружить прорвавшиеся подразделения. Также делается акцент на том, что никаких "перегруппировок" как в Харьковской области или на правом берегу Днепра россияне в Запорожской и Херсонской областях делать не будут и войска в Крым отводить также не намерены, учитывая высокие ставки и крайнюю проблематичность обороны полуострова в случае прорыва к нему украинских войск.

Тем временем, по Крыму пошли неоднозначные сигналы от Офиса президента.

Замглавы ОП Андрей Сибига заявил, что Украина готова к переговорам с РФ по Крыму, если украинские войска в ходе контрнаступления дойдут до его границ.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения, но это не значит, что мы исключаем вариант освобождения Крыма военным путем", — сказал он Financial Times.

До этого все официальные украинские лица во главе с Зеленским заявляли, что никаких переговоров не будет до тех пор, пока российские войска не уйдут за границы 1991 года. Поэтому слова Сибиги вызвали мини-сенсацию.

Позже зам Ермака уточнил свою позицию. В комментарии ВВС он заявил, что это только "одна из возможных опций".

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", - сказал Сибига.

То есть дипломатический путь может быть при согласии россиян добровольно уйти из Крыма - так нужно толковать слова чиновника.

Тем не менее, в Офисе президента поспешили после слов Сибиги пресечь неоднозначные толкования и призвали в вопросах переговоров с РФ ориентироваться на слова Зеленского - а он неоднократно заявлял, что никаких переговоров не будет пока российские войска не уйдут за границы 1991 года.

"О базовом. Основанием для проведения реальных переговоров с Россией является полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году. Включая Крым. О каких-либо территориальных уступках или торгах нашими суверенными правами не может идти речи", – заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

А секретарь СНБО Алексей Данилов и вовсе сказал, что если президент Украины предложит мирные переговоры Киева с Москвой, он совершит «политическое самоубийство».

"Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения боев использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить", — заявил Данилов.

Между тем, Сибига - не рядовой клерк Офиса президента, а заместитель его главы, причем курирующий именно международное направление. Поэтому его комментарий Financial Times по поводу переговоров о Крыме вряд ли можно списать на "ошибки перевода".

Не исключено, что у этого заявления был свой смысл.

Например, это мог быть жест, чтоб как-то уважить западных партнеров, которые, как неоднократно писали СМИ, уже давно просят Киев «показать готовность к переговорам».

Или же это элемент военной хитрости – создать у Москвы ложное впечатление, что Украина не хочет атаковать Крым, цель украинской армии лишь освободить Херсонскую и Запорожскую области, после чего Киев будет готовы начать переговоры по окончанию войны. И это, по идее, должно побудить россиян совершить еще один «жест доброй воли» и уйти с юга материковой части Украины без особого сопротивления, после чего ВСУ начнут сразу наступление на Крым (похожая была история с правым берегом Днепра, отход российской армии с которого также в ноябре прошлого года многие трактовали как начало некой "сделки" по прекращению войны, что впоследствии абсолютно не подтвердилось).

Впрочем, в Москве уже заявили, что никаких переговоров по поводу статуса Крыма ни с кем вести не намерены.

Да и, как уже писалось выше, с учетом вполне очевидных и очень тяжелых для РФ последствий прорыва украинских войск к Крыму, трудно представить, чтоб в вопросе контроля над сухопутным коридором в Крым Россия пошла на "жест доброй воли".

Куда больше признаков, которые указывают на то, что российская армия на данном направлении готовится к обороны нынешней линии фронта. И вопрос с "сухопутным коридором" решится на поле боя, а не путем неких договоренностей.

Об Украине под "Марсельезу"

Сегодня президент Франции Макрон, который гостит в Китае, и его визави Си Цзиньпин сделали ряд заявлений по украинскому вопросу.

Предварительно они прошлись по красной дорожке под "Марсельезу" и китайские патриотические песни.

Макрон заявил, что, по его мнению, Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине и вернуть стороны за стол переговоров. Также он выразил убежденность, что Китай "должен сыграть важную роль в построении мира". "Это то, что я приехал обсуждать", - заявил он.

Си Цзиньпин в свою очередь призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по Украине.

От лица Китая и Франции призвал международное сообщество избегать эскалации войны в Украине. А также заявил, что готов вместе с Парижем призывать мировое сообщество к "рациональности и сдержанности" в украинском вопросе. И добавил, что применение ядерного оружия недопустимо (в том числе в контексте войны в Украине).

Далее французский дипломатический источник заявил после переговоров с Макроном Си Цзиньпин готов поговорить по телефону с Зеленским, но выберет подходящий момент для этого. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже поехала в Китай уточнила, что Си обещал пообщаться с Зеленским "когда сложатся соответствующие условия".

Напомним, Украина (также как и Запад) фактически отвергла мирный план Китая, который подразумевает немедленное прекращение огня и начало переговоров с РФ без условия вывода российских войск с украинской территории.

Поэтому что-либо обсуждать на данный момент с Украиной Китаю по этому вопросу, видимо, не имеет смысла. Но Запад все таки пытается побудить Си такой звонок сделать, поскольку пока что Пекин выглядит скорее как союзник Москвы по украинскому вопросу (к Путину Си ездил, а Зеленскому даже не звонит).

Китай же, видимо, со своей стороны пытается получить поддержку своего плана у лидеров Европы, и, если здесь найдутся точки соприкосновения, то появится база и для китайских переговоров с Киевом.

И, если звонок Си в Киев последует, то, не исключено, что какие-то моменты между КНР и ЕС были по этому поводу согласованы и некие точки компромисса по Украине нащупаны.

Впрочем, у американской прессы на этот счет более пессимистический взгляд. Макрону не удалось переубедить Си Цзиньпина в отношении войны России с Украиной, пишет Politico. Си Цзиньпин не показал признаков изменения своей позиции после переговоров.

В частности, он повторил свой давний тезис в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "у всех сторон есть разумные опасения по поводу безопасности", и не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние для давления на Россию, с целью побудить ее прекратить вторжение в Украину, пишет издание.

Также члены окружения Си заметили, что Макрон говорил в два раза больше хозяина встречи, что может восприниматься как дипломатическая оплошность со стороны Макрона, пишет Politico.