Подводим итоги 410-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении россияне атакуют районы Богдановки и Хромово (это населенные пункты, через которые идут дороги на Бахмут с запада). Сам Бахмут противник старается взять под полный контроль, идут бои, сообщает Генштаб.

Военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке сегодня сообщил, что россияне продвинулись внутри Бахмута и теперь контролируют около 75% города. Он приводит карту российского присутствия в городе, которую он сопоставил со снимками, поступающими с фронта.

"К сожалению, поступают и наглядные доказательства того, что Украине не удалось удержать железнодорожные пути на северо-западе, российские войска захватили там новые жилые районы. С учетом этого защищать центральный железнодорожный вокзал теперь имеет мало смысла", — делает вывод Репке.

За вокзал сейчас идут основные бои в центре Бахмута, как ранее сообщала "Страна".

Также поступает противоречивая информация о судьбе стадиона "Металлург" в центре города. У "Вагнера" заявляют о его захвате, другие источники этого не подтверждают. В Сети выходят видео, снятые у стадиона, но кто их делал - непонятно.

Также в украинских пабликах пишут, что ВСУ удерживают другой оспариваемый стадион - "Авангард".

В ВСУ заявляют, что россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников.

Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи - судя по видео, которое опубликовал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

На видео - военнослужащие 92-й бригады имени Ивана Сирко, которая воюет на бахмутском направлении.

На Лиманском направлении - бои южнее Кузьминого и Верхнекаменского. К западу от Донецка - атаки россиян в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки. В Марьинке они уже несколько дней подряд крайне интенсивные, отмечает Генштаб.

Российские телеграм-каналы пишут, что сегодня войска РФ захватили марьинский шиноремонтный завод. Он расположен в юго-западной части города у трассы на Угледар. Подтверждений этому нет.

На Западе считают, что российские атаки на фронте в последнее время уменьшились. Кто-то трактует это как угасание наступательного порыва, который начался этой зимой. Американский "Институт изучения войны" высказал гипотезу, что российские войска предпочитают мелкие атаки крупным, поскольку сосредоточены на растягивании сил ВСУ и отвлечении их от контрнаступления.

В российских телеграм-каналах на этот счет иные гипотезы. Там считают, что украинские силы сосредоточили по несколько десятков тысяч военных на каждом из "горячих" участков на Донбассе и в Запорожской области, чего достаточно для обороны. А также имеет крупный резерв в Днепре, откуда удобно перебрасывать силы на любую точку фронта.

По последним российским обстрелам видно, что идут активные попытки обрабатывать передний край фронта и прилегающие территории там, где ждут вероятного контрнаступления в Запорожской области.

На днях были удары по промышленным объектам Орехова и Гуляйполя, а сегодня ночью был ракетный удар по Запорожью. Пострадали более 30 частных домов, погибли двое человек - отец и его 11-летняя дочь.

Также произошла очередная атака правобережья Херсонской области управляемыми авиабомбами. Она зафиксирована в Бериславском районе.

"Вчера вечером российская авиация сбросила взрывчатку на элеватор в Бериславе. Здание понесло серьезные разрушения. Авиация РФ ударила и по селу Львово Тягинской общины. Повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей", - перечисляют повреждения херсонские власти.

Также были нанесены авиаудары по селам Ольгино Высокопольской общины и Томарино Бериславской общины.

Эти обстрелы говорят о том, что россияне пытаются уничтожать любые объекты, где, по их мнению, есть военное присутствие ВСУ и может накапливаться военная техника или боеприпасы для вероятных контрнаступлений.

Менее часто, но тоже регулярно наносят удары и на севере. Сегодня российская армия авиационной ракетой попала в объект инфраструктуры в Черниговской области, сообщает оперативное командование "Север".

В украинских телеграм-каналах сообщают, что ударом был разрушен мост через реку Судость в районе села Гремяч у российской границы и публикуют предполагаемое видео прилета.

Отметим, что как раз в этих местах не так давно границу с Россией перешла группа "Русского добровольческого корпуса", которая воюет на стороне Украины. Вероятно, чтоб затруднить эти рейды и наносятся удары по мосту.

Контрнаступление ВСУ

Сегодня стало известно, что Германия предоставила Украине новую партию техники, в которую вошли шесть танковых мостоукладчиков Biber и восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros.

Используют такие машины для перевозок грузов и техники в условиях экстремального бездорожья. А танковые мостоукладчики - для продвижения танков через овраги или водные преграды. То есть, это техника для наступления.

Но не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

"В среду послы стран ЕС в Брюсселе обсудили вопросы, которые, возможно, могут решить, выиграет Украина или проиграет: как быстро можно поставить обещанные боеприпасы? Откуда они должны прийти? И удастся ли вообще сдержать обещания? На данный момент не похоже", - констатирует издание.

Реализация пока "увязла в спорах участников", пишет Welt am Sonntag. Статья называется "Очередное обманчивое обещание Украине".

Напомним, ЕС обязался поставить Киеву миллион боеприпасов за 12 месяцев и выделить миллиард евро на воспроизводство этих снарядов для своих армий. Ранее издание Politico сообщало, что участники не могут договориться о том, будут ли контракты на производство снарядов предоставляться исключительно компаниям из ЕС или также из третьих стран.

Но вернемся к теме контрнаступления ВСУ.

Сегодня в Украине официально подтвердили существование 70-километрового оборонительного укрепрайона, созданного россиянами в Запорожской области. Руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сказал, что россияне построили окоп "из-за страха перед контрнаступлением".

"Именно поэтому они там обустраивают свои позиции, строят фортификации. Самое неприятное, что они очень активно начали минировать территорию. Не знаю, складываются ли карты минных полей, чтобы можно было разминировать", – добавил Дмитрашковский.

Громадный оборонительный вал на западе почти доходит до Мелитополя, на востоке - до поселка Мариновка Приморского района к северо-западу от Бердянска.

Также россияне не только возводят фортификации, но и готовятся воевать с "Леопардами". Российское Минобороны разработало методички по борьбе с этими танками, сообщает "БиБиСи", цитируя выступление начальника Центра боевой подготовки РФ Евгения Арифулина.

Он рассказал, что в его Центре готовят экипажи танков непосредственно для танковой дуэли. Кроме того, для борьбы с танками на полигоне тренируют операторов дронов, снайперов и пулеметчиков.

"Хороший пулеметчик, хороший снайпер будет лишать танк "зрения", а гранатометчики - его расстреливать. Новое - это хорошо забытое старое. Это то, что в Отечественную войну деды делали. Там тоже создавались специальные группы борьбы с танками", - приводит слова российского военного британское издание.

Показательное с точки зрения военных планов и возможностей Украины интервью дал украинский посол в Британии Вадим Пристайко. Он заявил, что украинцы готовы сражаться с Россией до последнего человека.

"Наше решение — русские должны уйти с наших земель. Поэтому мы должны сражаться до последнего из них или, к сожалению, до последнего из нас", - сказал посол.

Комментируя формирование новых бригад в Украине, Пристайко заявил, что "мы мобилизовали миллион человек".

"Эти люди будут лучше обучены, лучше оснащены и будут работать с лучшей разведкой, чем Красная Армия. Они будут гораздо более гибкой боевой силой", - добавил Пристайко, именуя российскую армию "Красной".

Отвечая на вопрос о потерях, посол сказал следующее: "Нашей политикой с самого начала было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем их. Я думаю, это будет ужасная цифра".

Утечки Пентагона. Новые данные

В контексте контрнаступления в мире продолжают обсуждать предполагаемую утечку документов из Пентагона. Газета Washington Post проанализировала 50 страниц этих документов. Приводим ряд выводов, которые могут дать информацию к размышлению по поводу перспектив войны.

Например, там говорится, что на Донбассе прогнозируется "изматывающая кампания истощения" со стороны России. При этом в США считают маловероятным, что российская армия до конца 2023 года сможет захватить всю Донецкую область.

Также сообщается о высокой скорости огня российской артиллерии и высоких потерях в армии РФ.

Но утечки Пентагона показывают и то, насколько истощены украинские силы после более чем года войны. "Вашингтон пост" пишет, что к концу мая в Украине закончатся советские ракеты ПВО, их хватит, чтобы отразить 2-3 крупных атаки.

Если верить документам, системы ПВО советского производства С-300 и "Бук" составляют 89% ПВО Украины. Также там сообщается об исчерпании запаса ракет для и для западных ЗРК IRIS-T SL и NASAMS.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию, что "утечка разозлила киевское военное и политическое руководство, которое стремилось скрыть от Кремля уязвимые места, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о боевых действиях". Также в Киеве опасаются публикации новых документов.

Также интересен момент, связанный с Китаем. В аналитической сводке ЦРУ говорится, что Пекин, вероятно, будет рассматривать атаки Украины вглубь российской территории как "возможность выставить НАТО агрессором". И что Китай после этого может усилить поддержку России.

WP сообщает, что утечка документов вызвала переполох в Пентагоне и скорее всего является настоящей.

В то же время в России военные телеграм-каналы публикуют мнения, согласно которым эти документы скорее фейковые.

Аргументируется это тем, что большая часть выводов, которые есть в документах, сделана на базе открытых источников. А отдельные моменты говорят о том, что составляли это не западные разведки.

Например, названия бывшего советского оружия указаны в документах часто не по натовской классификации. Также настораживает завышенное количество ряда переданных Украине видов ПВО (в документах насчитали 49 точек расположения ЗРК NASAMS, хотя их гораздо меньше). И, наконец, многочисленные лингвистические ошибки.

В тоже время, западные СМИ продолжают изучать утечки и настаивают на высокой степени их достоверности. В новой публикации New York Times пишет о том, что ВСУ в феврале перебросили элитные подразделения под Бахмут, чтобы избежать окружения.

Напомним, в Офисе президента Украины заявили, что эти документы - российский фейк. В России официально не данную историю не реагировали, но на медийном уровне поддерживается мысль, что это может быть информационный вброс со стороны Запада или Украины.

Как бы то ни было, фактом остается повышенное внимание именно западной прессы к этим утечкам, которая генерирует основной контент по теме. Причем часто он крайне комплиментарен для американских спецслужб: в публикациях "Вашингтон пост" делается особый акцент на том, что разведка США проникла во многие планы россиян и даже может предсказать направления ракетных атак и прослушивает телефонные разговоры "Вагнера".

Еще важный момент - пока каких-то громких сенсаций по мотивам утечек не прозвучало. Для российской разведки там потенциально интересны только данные по распределению западной боевой техники по украинским частям. Но насколько они достоверные - большой вопрос.

При этом не до конца понятно, в чем может быть профит россиян фабриковать или публиковать эти данные.

Высказывались версии, что целью может быть посеять недоверие между союзниками. Но вряд ли этот фактор как-то кардинально поменял бы ситуацию с поддержкой ВСУ Западом. Кроме того, после засветки документов в США явно усилят секретность и осложнят российской агентуре дальнейшую разведывательную работу.

С чем Макрон вернулся из Китая и причем тут Украина

Сегодня снова звучали сигналы о том, что Китай и Евросоюз довольно удачно сверили часы во время поездки в Пекин руководства Франции и ЕС.

Официальное англоязычное издание Китая Global Times позитивно оценивает итоги визита Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в КНР. По мнению издания, Китай достиг определенного консенсуса как с Францией, так и с ЕС по основным глобальным вопросам, включая Украину.

Си Цзиньпин сказал, что Китай приветствует решения, предложенные Францией по политическому урегулированию, и готов поддержать их в конструктивном духе. Он выразил готовность поговорить с украинским лидером, когда "придет время".

Издание напоминает, что глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, как сообщается, планируют посетить Китай в ближайшие недели.

"Такой наплыв европейских политиков показывает: мудрость и решения Китая привлекают все больше людей, а главным тоном отношений Китая и ЕС в этом году является стабилизация отношений, возобновление обменов на всех уровнях и превращение этого консенсуса в действия", - пишет издание.

Некоторым европейским странам трудно отказаться от своего предубеждения, чтобы договориться с Китаем в посредничестве в российско-украинском конфликте, считает Цуй Хэн, ассистент научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.

"Но они осознали, что в условиях глобальных геополитических изменений США не являются единственным центром силы, о чем свидетельствует международное влияние Китая. Все больше стран начали поддерживать предложение Китая о продвижении переговоров", — сказал он.

Этот момент - что США "не является единственным центром силы" - внезапно прозвучал и у Макрона.

В самолете из Пекина в Париж он заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня, заявил президент Франции в интервью Politico.

Макрон видит "большой риск" в том, что Европа "попадет в кризисы, которые не являются нашими, что мешает ей построить свою стратегическую автономию".

"Политико" здесь пишет, что "Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая с энтузиазмом поддержали концепцию Макрона о стратегической автономии, и китайские официальные лица постоянно ссылаются на нее в своих отношениях с европейскими странами".

"Парадокс заключается в том, что, охваченные паникой, мы считаем себя просто последователями Америки. Вопрос, на который должны ответить европейцы: в наших ли интересах ускорить кризис на Тайване? Нет. Хуже было бы думать, что мы, европейцы, должны стать последователями этой темы и взять пример с повестки дня США и чрезмерной реакции Китая", — сказал Макрон.

Макрон также говорит, что Европа увеличила свою зависимость от США в отношении оружия и энергии и теперь должна сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности. Он также предложил Европе уменьшить свою зависимость от "экстерриториальности доллара США", что является ключевой политической целью как Москвы, так и Пекина.

"Если напряженность между двумя сверхдержавами обострится, у нас не будет ни времени, ни ресурсов для финансирования нашей стратегической автономии, и мы станем вассалами", — сказал Макрон.

В общем, президент Франции после визита в Пекин делает весьма серьезную заявку на некий независимый от США внешнеполитический вектор Европы - причем в сотрудничестве с Китаем. Другой вопрос, что такие заявления французский лидер делал и ранее, причем в свои альтернативные построения вписывал и Россию ("Европа от Лиссабона до Владивостока").

Но сейчас Франция поддерживает Украину в войне против России. И вряд ли как-то изменит свои подходы к украинскому вопросу в ближайшей перспективе.

При этом после военной кампании весны-лета ситуация может измениться. Если к тому моменту встанет вопрос о мирных переговорах, Париж, не исключено, что выступит на неких общих с Китаем позициях, которые могут не совпасть с видением США.