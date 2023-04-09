Украинская армия отбила более 40 атак. Россияне обстреливают Запорожье и Константиновку. Сводка Генштаба ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 апреля. Сообщается, что украинские войска отбили более 40 атак, россияне обстреливают Запорожье и Константиновку.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
1. Армия РФ пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются боевые действия.
2. Отбито более 40 атак на направлениях:
- Лиманском – в районе южнее Дубравы;
- Бахмутском – в районе восточнее Богдановки и возле Хромового (всего на этом участке отбито около 20 атак);
- Авдеевском и Марьинском – в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки. Самые ожесточенные бои – за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла 4 ракетных удара (по Запорожью и Константиновке) и 23 авиаудара, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.
Ранее мы писали, что журналист Bild Юлиан Репке заявил, что россияне продвинулись внутри Бахмута Донецкой области и теперь контролируют около 75% города.
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