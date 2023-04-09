В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 9 апреля. Сообщается, что украинские войска отбили более 40 атак, россияне обстреливают Запорожье и Константиновку.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Армия РФ пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются боевые действия.

2. Отбито более 40 атак на направлениях:

Лиманском – в районе южнее Дубравы;

Бахмутском – в районе восточнее Богдановки и возле Хромового (всего на этом участке отбито около 20 атак);

Авдеевском и Марьинском – в районах Новокалиново, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки. Самые ожесточенные бои – за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла 4 ракетных удара (по Запорожью и Константиновке) и 23 авиаудара, совершила более 10 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 6 ударов.

Ранее мы писали, что журналист Bild Юлиан Репке заявил, что россияне продвинулись внутри Бахмута Донецкой области и теперь контролируют около 75% города.

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