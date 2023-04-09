Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 9 апреля.

Главное из заявлений президента:

Анонсировал на следующую неделю переговоры по новой помощи фронту. Отметил ряд воинских частей, воюющих на фронтах. Рассказал о ночном обстреле Запорожья, в результате которого погибла девочка.

Ранее мы писали, что в Запорожье спасатели извлекли женщину из-под завалов жилого дома, разрушенного ночным ракетным ударом из С-300.

Пострадавшая сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Погибли другие члены семьи - 50-летний муж женщины и ее 11-летняя дочь.

Также "Страна" рассказывала, что командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео, где украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи.

Война в Украине продолжается уже 410-й день. Мы следим за новостями 9 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 409-го дня войны. По данным ISW, россияне в Бахмуте уже у железнодорожного вокзала и "продвинулись дальше в центр Бахмута". В Запорожской области журналисты обнаружили огромную оборонительную линию от Мелитополя в сторону Бердянска. А в мирных областях власть усилила нажим по переводу церковных общин из УПЦ в ПЦУ. В Киевской области во время попытки перевести храм в ПЦУ умер один из сторонников церкви Епифания.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему заговорили о создании конфедерации Украины и Польши.