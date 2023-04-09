Губернатор Херсонской области Александр Прокудин сообщил об авиаударе по региону.

Об этом Прокудин написал в воскресенье, 9 апреля, в своем Telegram-канале.

"Только что нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Также вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

Информация об объеме разрушений уточняется. Предварительно жертв среди мирных жителей области нет", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сегодня Россия ударила управляемыми авиабомбами по элеватору в Бериславе на правом берегу Херсонской области.

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