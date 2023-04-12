Подводим итоги 413 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Противник продолжает наступление в Бахмуте, а также под Богдановкой, которая находится западнее, сообщает Генштаб ВСУ.

Административный центр Бахмута, похоже, под полным контролем россиян - судя по тому, что их дроны снимают репортажи над разбитыми админзданиями.

Российское минобороны сегодня прокомментировало ситуацию в Бахмуте и заявило, что "Вагнер" овладел тремя кварталами города. И повторило вчерашнее заявление Пригожина о том, что на флангах бахмутской операции воюет уже не "Вагнер", а регулярная армия (а именно ВДВ).

Куратор ЧВК в свою очередь опубликовал карту, где на линии фронта заканчивается зона ответственности "Вагнера". Исходя из нее, "вагнеровцы" теперь воюют только в самом Бахмуте, а также на южном и северном фланге к западу от него. А направление на Северск перешло к ВС РФ.

Насколько достоверна карта (учитывая сложные отношения Пригожина с минобороны РФ) неизвестно. Ранее украинские военные неоднократно заявляли, что регулярные российские войска воюют и в самом Бахмуте, и на флангах к западу от него. Отмечая, в связи с этим, усиление артиллерийских обстрелов.

"Вагнеровцы" также, судя по всему, продвинулись дальше на запад в центре города, взяв под свой контроль стадион "Металлург". Фото оттуда они опубликовали сегодня.

Захват "Металлурга" подтверждают западные военные блогеры.

Тем временем, судя по видео, поступающим с фронта, бои за дороги, ведущие в Бахмут, идут ожесточенные.

Как сообщал Генштаб, на Лиманском направлении бои идут вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное. "Институт изучения войны" (США) пишет, что российские силы добились успехов в лесном массиве к югу от Кременной.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 апреля, видны части 76-й гвардейской дивизии ВДВ, действующие в четырех километрах к югу от Кременной. Дополнительные кадры показывают, что российские войска захватили другие украинские позиции в лесу в пяти километрах от Кременной на том же направлении.

"Это указывает на то, что подразделения десанта продвинулись в окружающем лесу", - делает вывод "Институт". По его данным, российские десантники замечены в использовании тяжелых огнеметных систем.

Также российские силы удерживают позиции в десяти километрах к северо-востоку от Купянска.

"На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 апреля, видно, что российские войска захватили Лиман Первый и, вероятно, какое-то время оккупировали поселок", - говорится в сводке.

Контрнаступление и скепсис Запада

Вопреки тому, что ожидаемое всеми контрнаступление ВСУ украинские чиновники регулярно прогнозировали на весну, премьер Денис Шмыгаль в США сделал другой прогноз. Он заявил, что все может начаться летом.

Судя по словам главы Кабмина, полной готовности к масштабной атаке на данный момент нет, и на Западе об этом знают. "Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль.

Интересно, что сегодня газета Washington Post написала, что Украина и вовсе отложила контрнаступление. Это произошло "из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов, что усилило опасения тупиковой ситуации".

Еще больше осложняет запланированную контратаку утечка американских разведывательных документов. "В том числе многих подробностей о состоянии ВСУ и их возможностях, о недостатках в средствах ПВО, которые могут заставить командование изменить планы", - пишет Washington Post.

Газета также приводит свои беседы с украинскими военными в Донецкой и Запорожской областях.

Капрал с позывным «Боксер» рассказал, что на его участке проводятся небольшие операции, которые «готовят его подразделение к полномасштабной атаке, пока они ждут дополнительных боеприпасов и более тяжелого оборудования».

Также «Боксер» объясняет, что такие операции не позволяют россиянам окапываться, чтобы при наступлении «нам было легче их выбить».

При этом, по словам украинских военных, отсрочка наступления невыгодна для них, поскольку россияне окапываются. «Мы видели недавно мобилизованные войска, введенные только для рытья, и они очень хорошо укрепляют свои позиции. Они укрепляют их всем, что могут найти: деревом, даже хламом», – сказал 24-летний капитан с позывным «Метис».

Но «Метис» признает, что «он все еще ждет больше тяжелой техники и бронетехники для переброски большого количества войск».

Считают невыгодной отсрочку и украинские войска в Запорожской области. По словам командира танкового батальона с позывным «Гром», российские войска «укрепляются все лучше и лучше каждым днем».

«Гром» считает, что сильно заминированные подходы к линии фронта будут особенно сложным препятствием для продвижения. «С обеих сторон фронта есть мины. Мы установили много мин, и российская сторона тоже», – сказал комбат.

Мессидж о том, что у Киева проблемы с подготовкой контрнаступления, весьма интенсивно начал шириться по западной прессе вчера и продолжил сегодня.

Например, британская The Guardian пишет, что 11 из 12 украинских бригад, которые готовят для контрнаступления, испытывали те или иные проблемы, которые не позволяют начать кампанию.

"Бригады были далеки от готовности на момент составления документов (конец февраля - Ред.), пять из них еще не приступили к обучению. В шести бригадах было наполовину или меньше необходимого снаряжения", - сообщает издание, ссылаясь на те же "утечки".

В свою очередь CNN поставило на топ-материал своего сайта анализ, где говорится, что США не верят в быструю и безоговорочную победу Украины над Россией.

Такие выводы телеканал сделал из утечек Пентагона. "Они подчеркивают слабые стороны украинского вооружения и ПВО и предсказывают тупиковую ситуацию в войне на ближайшие месяцы", - говорится в статье.

Утечки предполагают, что Россия вскоре может получить превосходство в воздухе, а Украина может потерять способность концентрировать наземные силы в контрнаступлении.

"Во многом оценка войны в Украине аналогична тому, что публично заявили официальные лица США, поскольку высокопоставленные представители администрации Байдена заявили, что конфликт, вероятно, затянется на месяцы, если не дольше", - говорится в статье.

Тему того, что с контрнаступлением может быть все не так оптимистично, поднимали и другие СМИ - в основном, повторяя уже перечисленные аргументы. В то же время на официальном уровне в США особого пессимизма не звучит.

Например, глава Пентагона Ллойд Остин, считает, что у Украины есть возможности наступать. "Я только что разговаривал со своим коллегой в Украине, министром Алексеем Резниковым. Он и руководство Украины остаются сосредоточенными на выполнении поставленной задачи", - сказал Остин.

По его словам, у Киева есть "прекрасный план для начала наступления", но только президент Зеленский и его военное руководство знают все детали. "У них уже есть немалые возможности достичь дальнейшего успеха. Мы подготовили огромное количество военнослужащих. Мы предоставили значительное количество оружия", - заявил Остин.

Впрочем, РФ, как говорится в тех же утечках, активно строит оборону.

О том же сегодня сообщила британская разведка. Она пишет, что Россия создала три уровня оборонных зон в Запорожской области - примерно на 120 километров.

Укрепления состоят из передней линии, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Зоны разделены расстоянием в 10-20 километров.

"Защита может стать серьезным препятствием, но его полезность почти полностью зависит от поддержки достаточным количеством артиллерии и персонала. Остается непонятным, может ли Южная группировка войск РФ сейчас собрать эти ресурсы", - говорится в сообщении разведки.

Впрочем, пока все западные эксперты говорят, что Россия имеет втрое большую плотность артиллерийского огня. Поэтому, вероятно, без существенного урона российской логистике создать снарядный голод у россиян вряд ли получится. Но, поскольку в тылу РФ - причерноморские и приазовские степи с разветвленными дорогами, пока эта задача выглядит трудно решаемой.

Но все это было известно и раньше. А о трудностях контрнаступления в крайне пессимистическом тоне западные медиа дружно заговорили сейчас на фоне утечки документов из Пентагона.

Еще вчера "Страна" писала, что тема утечки - и то как она крайне активно обсуждается на Западе - может быть напрямую связана с украинским контрнаступлением.



Есть три версии, что это значит.



Первая – все действительно так, как пишут западные СМИ. Из-за существующих проблем и утечки секретных документов из Пентагона ВСУ в данный момент наступать не могут. Правда, не совсем понятно при чем здесь утечка. Судя по тем документам, которые публикуются, среди них нет ничего, что как-то могло бы сильно навредить наступательным планам Украины. Хотя, возможно, известен пока далеко не весь массив слитых данных.



Вторая – все эти публикации вместе с утечкой являются частью организованной американцами кампании по дезинформации российского командования относительно реальных военных планов Украины и объемов помощи ВСУ от Запада. То есть, наступление готовится и скоро начнется, вооружения достаточно, но россиян пытаются обмануть и притупить их бдительность, убеждая через СМИ, что в ближайшее время никаких наступательных действий Украина предпринимать не будет. Эта версия широко распространена в России.



Третья – на Западе произошел какой-то негласный перелом в отношении к войне. И, несмотря на то, что публично продолжает заявляться, что Украина должна отвоевать захваченные россиянами территории и поддержка этих усилий останется неизменной, де-факто Запад начал готовить почву к заморозке конфликта по "корейскому сценарию" (то есть, по плюс-минус нынешней линии фронта).

И все нынешние заявления с сомнениями в успехе украинского наступления и вообще в том, что оно состоится – один из признаков такого процесса. А утечка лишь повод для "усиления сигнала".

К слову, сегодня известный американский журналист Сеймур Херш - автор версии, что взорвать "Северные потоки" приказал Байден - заявил, что США уже подготовили черновик соглашения об окончании конфликта в Украине. Его, по данным Херша, предложат России в случае ее поражения.

"Два месяца назад Объединённый комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов... составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя в Украине", - сообщил он.

Является ли информация Херша, если она верна, косвенным подтверждением последней, третьей версии о "переломе" - пока сказать сложно. Впрочем, какая из версий верна мы сможем увидеть уже в ближайшие полтора месяца - именно на апреля и май ранее прогнозировалось наступление ВСУ.

Новая казнь пленного

Вчера в телеграм-каналах сообщили о появлении видео, на котором украинскому пленному отрезают голову. Суд по зеленой листве, видео сделано в прошлом году.

При этом сейчас оно было опубликовано первоначально в российских телеграм-каналах, которые поддерживают вторжение в Украину. Что уже породило версии, что это сознательное действие со стороны РФ, либо со стороны отдельных сил внутри России, которые хотят усилить ожесточение с обоих сторон и сделать невозможным даже теоретически какие-либо договоренности о прекращении войны в ближайшее время.

Телеканал CNN позже сообщил, что таких видео - где украинским пленным отрезают головы - было на самом деле два. Одно, предположительно, снято летом, второе - совсем недавно.

Сообщается, что на втором видео "вагнеровцы" показывают, что уничтожили бронированную машину ВСУ и снимают на камеру тела двух украинских военных с отрезанными головами и руками. Видео, по данным CNN, снято недалеко от Бахмута.

Где снято летнее видео, опубликованное вчера - не сообщалось. И подробностей по нему пока нет.

На видео отреагировали представители украинской власти.

"Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора", - заявил он.

СБУ начала расследование, а МИД Украины призвал прокурора Международного уголовного суда незамедлительно обратить внимание на казнь.

Ролик прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это "безусловно, это ужасные кадры", но заявил, что "сначала нужно проверить достоверность". Он также заявил, что это видео может стать поводом для проверки - имело ли это место, и если да, то где и со стороны кого.

Отреагировали уже и в международных инстанциях. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что "ошеломлена чрезвычайно жестокими видео" с казнью и изуродованными телами, вероятно, украинских военных. В организации добавили, что это не единичный случай таких казней.

Какое развитие получит жуткая история с отрезанием голов пока сказать трудно.

Больше месяца назад все обсуждали другой случай - с расстрелом украинского пленного после слов "Слава Украины". Однако в последнее время о нем в публичной плоскости мало кто вспоминает даже среди представителей украинской власти. Не говоря уже о международных организациях.

Единственное отличие истории с расстрелом от нынешнего случая с отрезанием голов - это то, что сейчас его прокомментировал Песков, пообещав расследование. Но вероятность того, что Россия признает ответственность за эту казнь, а потом найдет и накажет виновных выглядит не очень большой.

Но, очевидно, что жестокое обращение с пленными в нынешней войне проявляется все чаще. И потому о таких диких случаях нужно говорить постоянно и на всех уровнях, а не только в течение нескольких дней после того, как появилось видео. Чтоб такие истории, ни в коем случае, не начали восприниматься как "нечто обычное".