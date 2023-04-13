Голливудский режиссер Квентин Тарантино завершил сценарий, возможно, последнего фильма в своей кинокарьере.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Ожидается, что лента, действие которой будет происходить в Лос-Анджелесе 1970-х годов, расскажет о женщине-кинокритике.

Ее рабочее название - The Movie Critic ("Кинокритик"). Съемки проекта планируется начать осенью этого года.

По словам источников издания, действие ленты развернется в Лос-Анджелесе 1970 годов, главной героиней проекта станет женщина-кинокритик. В издании предположили, что фильм будет посвящен истории Полин Кейл - одной из самых влиятельных кинокритиков в истории США. Кто исполнит главную роль в картине - пока неизвестно.

Новый фильм может стать десятой полнометражной лентой за 31-летнюю кинокарьеру Квентина Тарантино, поскольку сам режиссер считает серию картин "Убить Билла" одним произведением.

Полин Кейл умерла в 2001 году и была не только кинокритиком, но и писательницей. Она была известна своими саркастичными рецензиями и многочисленными конфликтами с коллегами и режиссерами. В конце 1970-х годов Кейл недолго проработала консультантом в киностудии Paramount.

Ранее мы писали, что Квентин Тарантино собирался снять фильм про коммуну серийных убийц "Семья".

Также "Страна" рассказывала, что Квентин Тарантино назвал своего самого удачного киногероя.