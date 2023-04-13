Подводим итоги 414-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские силы в Бахмуте продолжают наступление в центральной части города и пытаются окружить его с севера и юга, штурмуя Богдановку и Ивановское. Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

В "Институте изучения войны" сегодня сообщили о том, что российские силы контролируют не менее 76,5% территории Бахмута (российская сторона заявляет о контроле 80% территории города).

Сегодня "вагнеровцы" опубликовали фото возле здания Бахмутской районной администрации на улице Сибирцева, 33. Отметим, что фото из этого здания россияне уже публиковали. То есть, захвачено оно, вероятно, было, несколько дней назад.

На видео, поступающим из Бахмута, заметно, что бои по-прежнему идут в районе железнодорожного вокзала.

Западные журналисты в последние дни публикуют много репортажей из Бахмута - видимо, на фоне слухов о том, что ситуация в городе снова стала резко ухудшаться.

Как говорится в репортаже New York Times, украинские военные защищают "сужающийся полукруг руин в западном районе города", постоянно обстреливаемый артиллерией, который имеет ширину в 20 кварталов.

"Втиснутая в этот постоянно уменьшающийся угол города площадью 16 квадратных миль, украинская армия полна решимости продержаться, даже несмотря на то, что западные союзники сомневаются в целесообразности боевых действий квартал за кварталом, где украинская армия несёт значительные потери", - говорится в материале.

"Мы помогаем другим нашим подразделениям выиграть время, получить боеприпасы и вооружение и подготовиться к контрнаступлению", - заявил изданию командир 93-й механизированной бригады полковник Павел Палиса.

При этом он сказал, что у войск в городе и его окрестностях время от времени заканчивались боеприпасы.

Проблема, по его словам, не в узких местах на опасном подъезде к городу, а в общем дефиците на военных складах Украины. Его подразделениям не хватало различных боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов, танковых снарядов и гранатометов.

"Мне, как командиру, больно видеть, как мы расплачиваемся жизнью за нехватку боеприпасов", - сказал он. По его словам, союзники медлят с поставками.

Он также описывает бои в заброшенных зданиях, которые сейчас происходят. Так, он привел случай, когда россияне пробили из танка стену в доме, и стали штурмовать здание через это отверстие.

По словам полковника Палисы, украинцы успели заложить под здание взрывчатку, выскочить и взорвать эту ловушку, пока россияне все еще были внутри.

К слову, о том, что ВСУ минируют здания, уходят из них и потом взрывают как только туда заходят "вагнеровцы" пишут и российские военные телеграмм-каналы.

По данным Генштаба, около Донецка бои идут в районах населенных пунктов Северное, Марьинка, Победа и Новомихайловка. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

"Институт изучения войны" сообщает, что российские силы продвинулись в районе Новобахмутовки (10 километров к северу от Авдеевки) и пересекли трассу N20 Донецк-Краматорск-Славянск.

Сегодня россияне снова обстреляли прифронтовые территории южных областей.

Во-первых, нанесли три авиаудара по частному сектору, многоэтажкам и фабрике в Орехове Запорожской области.

Во-вторых, ударили из артиллерии по парку в Днепровском районе Херсона и селу Змиевка Бериславского района, где управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. Есть погибшие.

Обстреливается и Новая Каховка (захваченная РФ часть Херсонской области), где погиб местный житель. Обстрел был в 15:00, попадание пришлось по спортплощадке местной школы.

Россия готовит новые ракеты для Украины

Возвращаясь к российским авиаударам - Украине могут угрожать не только новые авиабомбы, но и другое оружие. А именно - новые ракеты типа Х-50, запускаемые с самолетов.

"По имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, с февраля 2022 года Россия израсходовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав не менее 8 тысяч таких ракет, главным образом класса "земля-земля".

"На нынешнем уровне производства, Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе. Что потенциально может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границах со странами НАТО", -заявил он.

Х-50 - оперативно-тактическая крылатая ракета авиационного базирования. Разрабатывается российским конструкторским бюро "Радуга". Ракета предназначена для поражения наземных объектов, в том числе укрепленных и хорошо защищенных. Расстояние поражения - до полутора тысяч километров (предыдущая аналогичная ракета Х-32 имеет дальность тысячу километров).

Для перехвата таких ракет Киеву нужны мощные системы ПВО либо истребители. Украина просит F-16, но пока Запад помогает остатками советской авиатехники.

И, судя по всему, Киев получит от Польши еще некоторое количество МиГ-29, стоявших когда-то на вооружении ГДР (Германия уже дала на это свое согласие, по данным СМИ). Всего у Варшавы 22 таких самолета.

"Тупик - самый вероятный сценарий"

Сегодня западные СМИ продолжили "бомбить" информационное пространство заявлениями о тупике в украинской войне.

Большой материал на этот счет выпустила Washington Post. Вот главные его тезисы, выписанные по данным "утечек Пентагона".

1. Война перейдет в 2024 год, потому что ни одна сторона не готова ни к переговорам, ни к решающей победе.

Причем переговоров скорее всего не случится даже в случае значительных территориальных успехов Украины и больших потерь у россиян. Но таковых американская разведка не предвидит - по ее оценкам до конца 2023 года обе стороны достигнут только незначительных территориальных приобретений.

Причина - нехватка личного состава и военной техники у обеих армий. Поэтому тупик, когда ни одна из сторон не достигает решающего преимущества, описан в документе как "наиболее вероятный сценарий".

2. Война на истощение может пошатнуть ситуацию в Украине и привести к "смене руководства". "Для украинской стороны продолжающаяся война на истощение приведет к разочарованию внутри страны и "критике" того, как ведется война, "повысив вероятность смены руководства", - говорится в документах. Правда, издание делает оговорку, что в них не уточняется, смена какого руководства может произойти - военного или политического, Зеленского или Залужного. Но упоминаются разногласия между Зеленским и Залужным, слухи о котором уже давно курсируют в СМИ.

3. Застой на фронте вынудит Украину провести "полную мобилизацию" оставшихся годными к службе мужчин.

4. Отдельно моделируются менее вероятные варианты - когда одна из сторон сможет получить решающее военное преимущество.

Если Россия сможет нанести масштабные удары, которые увенчаются успехом, то дальше Москва бросит силы на смену власти в Украине (что, впрочем, было и так довольно очевидно).

Если же Украина сможет продвинуться на поле боя, то ВСУ проведут "более рискованные наступательные операции для получения дополнительной выгоды" (что так же вполне закономерно).

В ответ на победы ВСУ Россия "увеличит неконвенционные атаки на Украину", но "использование ядерного оружия остается маловероятным". Скорее Кремль в случае крупных поражений объявит новую мобилизацию.

5. А пока обе стороны готовятся к активизации боевых действий по мере наступления теплой погоды.

Еще одна важная публикация на заданную тему - сообщение New York Times о том, что союзники больше не смогут поставлять Украине боеприпасов до начала контрнаступления.

Пакеты военной помощи, о которых администрация Байдена объявила 20 марта и 4 апреля, источник назвал "последней попыткой". Союзникам Киева не хватает боеприпасов, чтобы обеспечивать текущие потребности Украины, а их собственные запасы критически малы.

Министр обороны США Ллойд Остин должен вскоре встретиться со своими коллегами из 50 стран на следующем "Рамштайне" в Германии, чтобы обсудить этот вопрос. "Ожидается, что дополнительные артиллерийские поставки и боеприпасы для истощенной ПВО Украины будут в центре внимания", - пишет издание.

Что означает негатив о контрнаступлении?

То есть все эти сигналы американских СМИ идут с перекосом в сильный негатив. Это, по данным газеты Politico, уже вызвало сильное раздражение в Киеве, который высказывает недовольство "пораженческими" настроениями в западной прессе.

"Те же люди, которые говорили, что Киев падет через три дня, теперь сливают вредную и столь же нелепую информацию в преддверии наступления, критически важного для всего свободного мира", - сказал изданию человек, постоянно контактирующий с высокопоставленными чиновниками в Киеве.

Как бы отвечая на пессимизм американских СМИ, специальное видеообращение записал сегодня Владимир Зеленский. Он заявил, что собрал у себя военный кабинет. И пообещал, что дальнейшие действия ВСУ "будут мощными".

"Готовим ребят. И очень ждем поставки оружия, обещанного партнерами. И по максимуму – приближаем победу. По максимуму – дух единства. По максимуму – эффективность. Подготовка – тоже по максимуму", - заявил президент, намекая, видимо, что контрнаступление готовится. Но сделав и многозначительный акцент на необходимости помощи Запада, который, судя по словам Зеленского, прислал недостаточно вооружений.

Высказался на тему и советник Офиса президента Алексей Арестович, который сказал, что контрнаступление уже подготовлено на 90% и единственная проблема это погода.

"Мы ценим работу The Washington Post и западной прессы в целом за освещение войны с РФ. Благодарим за указание слабых мест, за независимые оценки и прогнозы. В этом и есть сила Запада. Но подобное нытье - уже конкретно задолбало. Предстоящее контрнаступление готовилось месяцами и набрало ход, сравнимый с идущим грузовым составом по железной дороге на скорости 100 км/час. Единственная причина, которая препятствует началу нашему контрнаступлению - дожди, а не какие-то там «сливы». Для того чтобы танки поехали в бой, грунт должен быть сухим минимум на 30 сантиметров. В ближайшие 2-3 недели этого не прогнозируется. Поэтому, ждём солнечной погоды", - заявил Арестович.

То есть негативные сигналы Запада в Украине начали пытаться сбивать. Что было, кстати, и накануне 24 февраля 2022 года - тогда США активно предупреждали о вторжении россиян, но власти Украины заявляли, что это маловероятно.

Правда, сейчас есть два различия с той ситуацией.

Во-первых, нынешняя кампания "ВСУ не светит крупных побед" муссируется только в СМИ, пусть и самых авторитетных. Власти же западных стран свою риторику о "решающем контрнаступлении" не меняли и программ его поддержки не сворачивали (по крайней мере официально). Хотя Зеленский, как видим, и упрекает партнеров за недостаточную помощь.

Во-вторых, как уже замечалось выше, на Западе накануне вторжения предрекали падение Украины в короткие сроки, чего не произошло. То есть сам ход боевых действий американцы спрогнозировали неправильно, предсказав наверняка только само вторжение и его первоначальные параметры (атака на Киев и т.д.).

Впрочем, есть конспирологическая версия, что разговоры о "падении Киева за три дня" - это был элемент дезинформации россиян, которые в итоге вступили в войну с неподготовленной во многом армией и с расчетами на внутренний переворот в Украине.

Много говорят о "дезах" и в контексте нынешней информационной кампании - дескать западные СМИ такими статьями о неготовности ВСУ к наступлению хотят притупить бдительность российского командования. В основном это позиция российской военной блогосферы, где не могут иначе объяснить, зачем американским СМИ столь активно демотивировать и Киев, и европейских союзников, среди которых и так присутствуют неоднозначные настроения относительно войны в Украине.

Впрочем, противники "теории дезинформации" считают, что Россия в последнюю очередь будет формировать свои военные планы, исходя из публикаций в американских СМИ.

Другое объяснение вала деморализующих Украину публикаций - подготовка общественного мнения к тому, что войну надо прекращать, потому что военные действия зашли в тупик.

Сторонники этой версии считают, что Запад уперся в потолок военной помощи Украине, выше которого - уже либо прямое вмешательство в конфликт НАТО, либо поставка таких вооружений, которые будут расцениваться Москвой как такое вмешательство, что может привести к началу третьей мировой войны.

И даже если представить, что какая-то из сторон достигла решающих успехов на поле боя, для Запада это несет те же риски. При угрозе крупного поражения Москва может применить ядерное оружие или объявить тотальную мобилизацию. Оба сценария крайне опасны для мировой стабильности и могут вовлечь НАТО в конфликт. А также Китай на стороне России (о чем также шла речь в "утечках" - там заявлялось, что Пекин уже дал согласие на поставку оружия РФ для войны в Украине).

Ну, и понятно, что военные победы России в Украине Западу тоже не нужны.

И третий вариант, который в связи с этим обсуждается - что это подготовка не к сворачиванию войны, а напротив - к более серьезному вмешательству НАТО, поскольку это явно выведет ситуацию из "тупика" и даст Украине преимущество.

Впрочем, пока ни один из этих нарративов при публикации негатива о контрнаступлении не распространяется. А просто констатируется факт, кто война приобретает неопределенный и тупиковый характер.