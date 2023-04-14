Анализируем итоги 415-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. По данным украинского Генштаба, россияне также атаковали в районах Богдановки и Предтечино (близ Константиновки).

"Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись дальше на запад, в центральный Бахмут, а также на юге и юго-западе города.

"Два известных российских блоггера разместили видеозаписи себя в центре Бахмута, сигнализируя о возможном дальнейшем продвижении группы Вагнера в городе", - говорится в сводке организации.

Британская разведка подтверждает продвижение россиян в Бахмуте, а "ВСУ организованно отходят". По данным разведки, штурмовые группы "Вагнера" продолжают наступать в центральной части Бахмута, а ВДВ РФ прикрывают их с флангов - севернее и южнее.

Минобороны России, к слову, сегодня выступило с аналогичным заявлением, заявив, что десантники на флангах "пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы".

Британцы пишут о том, что украинские силы испытывают значительные сложности со снабжением. Но "украинские войска все еще обороняются в западных районах города", хотя в последние 48 часов подверглись особенно интенсивному артобстрелу.

Видео с одним из таких обстрелов зажигательными снарядами публикуют в Сети.

Еще одно видео показывает мощнейший взрыв где-то в Бахмуте (как пишут российские телеграм-каналы, это действие авиабомбы на позициях ВСУ).

У "Вагнера" заявляют, что продолжаются бои за железнодорожный вокзал на станции Бахмут-2. Бои идут также у Элеватора в западной части города. На кадрах, которые публикуют украинские паблики, отдельные подразделения россиян уже перешли железную дорогу находятся к северо-западу от жд-вокзала.

Западные блогеры пишут, что россияне продолжали контролировать районы к востоку от главной железнодорожной линии. Также они продвинулись на севере и на юге.

Украинские военные, комментируя ситуацию в Бахмуте, говорят о крайне низкой подготовки новобранцев, которых присылают в город.

Активист из Закарпатья Михаил Чокнадий, который сейчас воюет на Бахмутском направлении, опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео, в котором заявил, что им прислали неподготовленное пополнение, которое даже стрельбе не обучали.

"Они ни разу в жизни даже не стреляли. И вообще никакой подготовки не проходили. Они побыли где-то в Сумской области пять дней. После чего их отправили сюда, на Бахмутское направление. Еще им пулеметы дали, а люди заряжать магазины не умеют", - сказал он.

Также Чокнадий показал солдата, которого отправили на передовую, несмотря на то, что у него пять детей.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка, сообщает Генштаб. Кадры, опубликованные 12 апреля, показывают, что российские силы, вероятно, продвинулись южнее Белогоровки.

К западу от Донецка - бои в направлении Северного под Авдеевкой. Также отражены многочисленные атаки в районе Марьинки.

Сильным обстрелам сегодня подвергалась подконтрольная территория Донбасса. Краматорск, Константиновка и Славянск.

В Славянске был прилет по домам, известно на данный момент о пяти погибших и 15 раненых, из-под завалов также достали ребенка, который затем умер в "Скорой". В городе накануне раздалось не менее семи взрывов в районе школы №8. Прилёты были в три пятиэтажных дома.

Один дом частично разрушен. В двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг.

По Орехову Запорожской области нанесен удар самолетами Су-35. Повреждены частные дома и здание детской юношеской спортивной школы.

В 16:00 РФ нанесла удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе Черниговской области. В результате удара есть разрушение зданий. Предварительно один работник предприятия ранен.

Были обстрелы и правого берега Днепра в Херсонской области, который контролирует Украина. В Херсоне пропал свет, а по Бориславу ударили управляемыми бомбами.

Как видим, последние россиянами используются максимально широко на всех участках фронта. И, как признает командование ВСУ, пока это проблема для украинских ПВО и воздушных сил - предотвращать удары имеющимися средствами не получается.

Контрнаступление и утечки

В западных СМИ продолжают идти публикации со скепсисом относительно военных возможностей Украины обеспечить перелом на фронте нынешнем году.

Как пишет Bloomberg, на Западе считают, что планируемое наступление ВСУ может привести лишь к ограниченному успеху.

Издание со ссылкой на европейских официальных лиц, участвующих в поддержке ВСУ, пишет, что ранее от Украины ждали масштабных успешных операций на фоне продвижения в прошлом году в Херсонской и Харьковской областях. Сейчас же настроения более скептические.

"В то время как широко ожидается наступление Украины на город Мелитополь на юге, направленное на перерезание сухопутного коридора в Крым, некоторые европейские официальные лица теперь скептически относятся к тому, что это может быть достигнуто в этом году", - пишет Bloomberg.

Более реалистичным видится то, что Украина в нынешнем году продвинется на 30 км вперед, "что позволит артиллерии Украины наносить удары по российским линиям снабжения и создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году".

Отметим, что о том же говорилось в ряде статей американских СМИ по мотивам "утечек Пентагона". И в последние пару дней тема скепсиса относительно контрнаступления стала главенствующей в западных публикациях по Украине.

После того, как львиная доля этих материалов увидела свет, влиятельный журнал Foreign Affairs написал, что Западу нужна новая стратегия по Украине,.

Издание отмечает, что Россия не смогла подчинить себе Украину, но в то же время "трудно быть оптимистом в отношении того, куда движется война".

"Человеческие и экономические потери, и без того огромные, будут расти, поскольку и Москва, и Киев готовятся к своим следующим шагам на поле боя", - пишет издание, а наиболее вероятным исходом конфликта "является не полная победа Украины, а кровавый пат".

Поэтому политика полной поддержки Украины "теперь исчерпала себя" и является "неразумной", ведь цели Украины "вступают в противоречие с другими интересами Запада", т.к. "затраты на войну растут, а западная общественность и их правительства устают от постоянной поддержки".

Полную победу Украины издание оценивает как "Пиррову", ведь "украинские силы уже потеряли более 100 000 человек и потеряли многих из своих лучших бойцов", экономика сократилась на 30%, уровень бедности "зашкаливает", миллионы стали беженцами.

"Украина не должна рисковать самоуничтожением в погоне за недостижимыми целями", - делает вывод издание.

Хотя сохранение существования Украины как суверенной и безопасной демократии является приоритетом для Запада, "но достижение этой цели не требует от страны восстановления полного контроля над Крымом и Донбассом в ближайшем будущем", пишет издание.

Учитывая "вероятную траекторию войны", США и союзники уже сейчас должны "начать формулировать дипломатический эндшпиль" и "начать консультации со своими европейскими союзниками и с Киевом по дипломатической инициативе, которая будет запущена позднее в этом году".

Впрочем, в Украине отвергают это "пораженчество" и говорят, что утечек из Вашингтона недостаточно для того, чтобы "изменить ход войны", т.к. они не отражают полную картину. Как заявила замминистра обороны Анна Маляр, Украина не делилась с американцами всеми данными, опасаясь утечек.

"Если планируются боевые действия, то о планировании спецоперации знает только очень узкий круг лиц", - цитирует Маляр агентство Associated Press.

То есть, позиция Киева - кроме "утечек" есть и другая информация, которая показывает, что у ВСУ на самом деле все гораздо лучше.

О том же дал интервью глава ГУР Кирилл Буданов. Он заявил, что утечка не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции. Однако он признал, что Украине очень важно сейчас показать успех в контрнаступлении, "иначе возникнут вопросы относительно дальнейшей поддержки Запада".

Тем не менее, остаются вопросы, с чем связана эта кампания в западной прессе, которая очевидно вызывает раздражение в Украине и вынуждает ее спикеров опровергать звучащие нарративы.

Вчера под сомнение попала одна из версий утечек - что это вброс российских спецслужб.

ФБР арестовала предполагаемого виновника разглашения данных - летчика нацгвардии США, который служил в разведывательном авиаполку и имел доступ информационной системе, содержавшей в том числе и документы по украинской тематике.

Джек Тейшейра, как утверждается, выкладывал материалы примерно год подряд на закрытый сервер в "Дискорде", пытаясь убедить своих друзей и знакомых, что вокруг царит пропаганда и ситуация не такая, как ее пытаются представить власти США.

Попутно выяснилось, что Тейшейра вообще за мир между Киевом и Москвой, и пессимистически смотрит на будущее Америки, хотя и является патриотом своей страны. Трамписты уже поддержали военного и заявили, что он является "врагом режима Байдена".

"Он рассказал правду о том, что войска находятся на территории Украины и многое другое. Спросите себя, кто настоящий враг? Молодой нацгвардеец низкого ранга? Или администрация, которая ведет войну в Украине, стране, не входящей в НАТО, против ядерной России без военных полномочий?", - написала близкая к Трампу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

То есть базовая версия - утечка пошла от американца, который не согласен с политикой США по войне в Украине. Что ставит под сомнение версию, что за вбросом стоит Россия.

Понятно, что Тейшейру, конечно, могли использовать втемную, слив документы через него. Также вызывает определенные сомнения тот факт, что обычный летчик внутренних войск США имел доступ к совершенно секретной информации по Украине. И что охрана такой информации в Америке столь плохо поставлена.

Правда, по данным CNN, Тейшейра все ж таки имел доступ к секретным документам, так как занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для их распространения. На случай, если в процессе этой работы Тейшейра увидел бы секретные документы, ему был предоставлен допуск с соответствующему уровню секретности. И он использовал эту возможность, чтобы скачивать интересовавшие его брифинги и доклады.

Но даже если все не так просто и летчика на самом деле кто-то "вел", то активность, с которым утечки принялись обсуждать ведущие западные СМИ, говорят о том, что эта кампания запущена США, а не Россией. И разговоры о сомнительности контрнаступления имеют отчетливое американское происхождение.

И потому в РФ многие подозревают, что это кампания по дезинформации, запущенная американцами, чтоб притупить бдительность российского командования (мол, нечего опасаться украинского контрнаступления, хотя на самом деле оно активно готовится).

Однако, как можно заметить, это сильно тревожит и украинскую власть - ведь она строит всю свою информационную политику на обещании скорого и судьбоносного контрнаступления. Которое на Западе стали в последние дни достаточно громогласно ставить под вопрос.

Впрочем, пока кроме ряда статей, никаких выводов о том, что нужно заканчивать эту войну, на официальном уровне Западе не делают. Никаких перемен в публичной риторике руководителей США нет.

Отправка военной помощи продолжается и в Вашингтоне также ждут итогов контрнаступления после чего, вероятно, и определяться со своим дальнейшей стратегией по войне в Украине в зависимости от того чем это наступление закончится и будет ли оно успешным.

Китайский оружие и Украина

Еще одна тема из утечек - китайская помощь России. Там уже звучало опасение, что при ударах Киева американскими ракетами по территории РФ в конфликт может вмешаться Китай и открыть военную помощь Москве.

А вчера прошла информация (со ссылкой на те же "утечки"), что Китай одобрил предоставление военной помощи России еще в начале этого года - и планировал замаскировать военную технику под гражданские поставки.

Отметим, что и власти США, и Китая наличие таких поставок уже опровергли. МИД Китая заявил, что не поставляет орудие ни одной из сторон конфликта в Украине.

Но украинские военные находят все больше китайских компонентов в российском вооружении на территории Украины, заявил старший советник главы Офиса президента Владислав Власюк.

"В оружии, найденном на поле боя, мы продолжаем находить различную электронику. Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше - не трудно догадаться, в какой стране - произведенных компонентов. Конечно, Китай", - заявил Власюк Reuters.

Украинские эксперты передали изданию разведданные с поля боя. Из них следует, что в навигационной системе беспилотников "Орлан", в которых ранее использовалась швейцарская система, были обнаружены компоненты китайского производства.

Кроме того, китайские детали были обнаружены в системе управления огнем в российских танках, в которых ранее использовались детали французского производства. "Мы фиксируем много разных вещей китайского производства", - сказал Власюк.

Также сегодня стало известно, что в Москву 16 апреля с трехдневным визитом прибудет министр обороны Китая Ли Шанфу. Он "проведет переговоры с российскими военачальниками и посетит российские военные академии", сообщил представитель минобороны Китая.

Отметим, что за сотрудничество с РФ этот китайский чиновник ранее попал под санкции США.

То есть некое военное сотрудничество с Китаем у России идет. И, как ранее уже сообщала "Страна", оно совсем необязательно должно касаться непосредственно военного оборудования.

Те же гражданские дроны, которые на передовой потом используют для военных нужд, а также чипы для вооружения - как раз та номенклатура помощи, которая не является строго военной, но закрывает первоочередные военные потребности РФ.

И, судя по информации украинской стороны, именно это уже происходит.