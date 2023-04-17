Российский артист Никита Джигурда утверждает, что ему предлагали баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".

"Как раз в 2013 году я встречался с людьми Виктора Медведчука и мне на уровне СБУ, но тех, которые за Россию, было предложено стать кандидатом в президенты Украины. До Зеленского, еще не было сериала" - заявил Джигурда.

Никита Джигурда - уроженец Киева. В 2017 году он объявил о том, что получил "гражданство ДНР", а спустя пять дней Захарченко его "гражданства" лишил.

По словам самого Джигурды за то, что тот предлагал провести "референдум" по поводу переименования "республики" в "Донецкую Народную Республику Украины". Также артист заявлял, что предложил ввести в "республике" два государственных языка, русский и украинский, чтобы перестать быть в глазах украинцев и всего мира сепаратистами. "Власти" ответили Джигурде, что так называемая "ДНР" не Украина, а часть "Новороссии".

9 декабря 2022 года появилась информация, что Никита Джигурда получил российское гражданство по упрощенной процедуре, как гражданин Украины.