Подводим итоги 418-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Не прекращаются бои за Бахмут. В его окрестностях - за Хромово и Ивановское. Город окутан дымом, с беспилотников видны взрывы.

Российское минобороны сегодня заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Каких-либо подтверждений этому нет, но, по данным западных блогеров, россияне немного продвинулись вдоль железной дороги на юг.

Российские военные телеграм-каналы пишут о продолжении боев за железнодорожный вокзал, которые длятся уже больше недели. На западных окраинах ВСУ переходят в контратаки. Основные бои сейчас идут в районе улиц Победы, Леваневского (район Поселок).

Украинские телеграмм-каналы ближе к вечеру сообщили о мощном ударе российской авиации по Бахмуту.

На Лиманском направлении бои идут севернее населенного пункта Григоровка и недалеко от Спорного.

На Авдеевском направлении - в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского. Также ВСУ отразили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Продолжаются едва ли не ежедневные удары россиян управляемыми авиабомбами, которым Украина мало что может противопоставить. Сегодня этой темы коснулись в Офисе президента. Его глава Ермак призвал передать Украине больше систем ПРО и авиации с ракетами класса "воздух-воздух", которые способны поражать цели на дистанциях более 100 км.

"Уничтожение их авиации на дальних рубежах позволит спасти жизнь гражданским и инфраструктуру", - написал Ермак.

То есть, Украина хочет иметь больше возможностей, чтобы сбивать российские самолеты, которые сбрасывают эти бомбы.

Для этого просит американских самолеты, которые США пока давать не готовы.

На проблемы с поставками оружия с Запада указал и Зеленский в своем вечернем обращении.

"Важно понимать, что каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни, чтобы было время, которое тратится на то, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия", - сказал Зеленский.

Много шуму сегодня подняла тема электронных повесток. Как и предполагала "Страна", после внедрения такого формата в России, об этом активнее заговорили и в Украине.

Тему затронул член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский. "Потенциально должны к этому прийти, потому что цифровизация предполагает упрощение. Но это не краткосрочная перспектива", - заявил он в эфире телемарафона.

После этого в телеграм-каналах, близких к Банковой, поднялась волна опровержений. А затем слова Вениславского оперативно опроверг глава Минцифры Михаил Федоров. "Услуги нет ни в разработке, ни в планах", - заявил он.

Очевидно, что министр пытается в первую очередь не допустить массового отказа от "Дии", которая является одним из главных проектов не только его ведомства, но и команды Зеленского в целом.

Но понятно и то, что если военная необходимость будет диктовать дальнейшее увеличение масштабов мобилизации, то идею с электронными повестками могут внедрить на практике, отбросив все аргумент против.

Тем более, что это уже не первое подобное предположение от довольно влиятельного в "Слуге народа" нардепа Вениславского. Не исключено, что власть таким образом проверяет реакцию общества на идею повесток в "Дие".

Контрнаступление и его даты

Запад продолжает поставки Украине оружия.

Словакия передала Киеву все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Также все больше видео американских БМП Bradley в Украине.

Также в Украине появились польские танки PT-91 Twardy (модернизированные Т-72).

Россияне же продолжают укреплять свои южные фланги. Украинские военные телеграм-каналы публикуют спутниковые фото российских укреплений в Запорожской области. Видны цепочки окопов вокруг захваченных Токмака и Пологов.

Говоря о перспективах продолжения военных действий, в США сегодня сделали примечательное заявление - бои могут идти еще несколько месяцев. Такое мнение высказали в Пентагоне. Отметим, что ранее звучали оценки, что война продлится не месяцы, а годы.

Но были и другие оценки - например, о том, что финансирования для Украины у Штатов хватит до осени, а дальше начнутся проблемы, связанные с выбиванием денег из республиканского (то есть, враждебного Байдену) Конгресса. И без убедительных побед ВСУ вероятность выделения новых денег в сопоставимых объемах невелика.

И сегодня замминистра обороны США Колин Каль сделал заявление, соотносимое с именно этой позицией. "Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", - сказал Каль.

Самая обсуждаемая новость дня по теме контрнаступления - статья журнала Newsweek о том, что США ожидают его начала 30 апреля. По данным журнала, утечки Пентагона "сообщают, что поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля".

Со ссылкой на источники в разведсообществе издание пишет, что слитые данные о дате наступления базируются на перехвате телефонных разговоров и скорее всего являются "настоящим секретом", а не фейком.

Правда, все же непонятно, откуда эта дата взялась - и почему она не всплывала раньше, когда слитые в Сеть документы "по косточкам" разобрали другие СМИ. Более того, другие аналитики утечек говорили о том, что даты контрнаступления в них не содержится, и это подтверждала украинская власть.

В украинских телеграм-каналах пишут, что Newsweek неправильно интерпретировал уже публиковавшийся документ из "утечек". Там указано, что к 30 апреля Запад закончит подготовку девяти украинских штурмовых бригад. Но необязательно именно тогда начнется наступление.

Но, тем не менее, сама по себе информация о том, что для наступления готовятся 9 бригад - интересная. Это около 45 тысяч военных.

"Общее количество техники, необходимое для них, "составляет 253 танка, 381 единицу механизированной техники, 480 единиц автомобильной техники и 147 единиц артиллерии плюс поставка 571 американского бронированного автомобиля HMMWV", - пишет Newsweek об их снаряжении.

Тем временем, в российской блогосфере по поводу названной даты сегодня снова заговорили о том, что цель утечек - дезинформация российского командования, а сами сливы были контролируемыми.

В качестве аргумента приводится публикация Wall Street Journal, где обнаружен еще один источник, через который публиковались документы. Это телеграм-канал Donbass Devushka, который ведет, как выяснилось, бывшая военнослужащая ВМС США, 37-летняя Сара Билс, которая служила на военно-морской авиабазе США на острове Уидби.

По данным WSJ, на канале были выложены четыре файла с засекреченной информацией. Билс признала, что была администратором канала, а также участвовала в сборе средств через него, но отрицает, что она размещала документы. Имена других администраторов она называть отказалась.

Российские комментаторы считают и Билс, и недавно арестованного Джека Тейшейру каналами для слива нужной американской разведке информации.

Впрочем, даже если это и так, то для дезинформации это слишком очевидная схема, и странно ждать, что она сможет что-то изменить в российских планах. Поэтому уже звучат мнения, что цели утечек могут быть другими.

Например, Украина. В документах есть оценки, что власть в случае провала на войне ждет политическая турбулентность, и есть угроза смены руководства страны. Что можно расценить как некий намек в адрес Киева - больше прислушиваться к мнению западных партнеров, от чьей позиции в немалой степени зависит политическая стабильность и устойчивость власти в стране.

Также утечки, не исключено, направлены на сам Запад, чье общественное мнение могут готовить либо к сворачиванию конфликта, либо к усилению поставок оружия. Поскольку разговоры о том, что контрнаступление ВСУ может не оправдать надежд, подходит в общем-то к обоим выводам.

Откровения "вагнеровцев". Что они означают?

Сегодня руководитель проекта Гулагу.нет Владимир Осечкин опубликовал видео с показанием двух бывших заключённых, которые, как заявляется, воевали в ЧВК "Вагнер" - Азамата Улдарова и Алексея Савичева (оба помилованы Путиным в конце августа и начале сентября 2022 года, справки о чем публикует Осечкин).

Осечкин пишет, что они являлись командирами отдельных подразделений "Вагнера".

На видео они утверждают, что участвовали в расстреле более 20 украинских подростков, подрыве ямы с более чем 50 ранеными украинскими пленными и так называемыми "500-ми" (наемниками ЧВК, которые отказывались выполнять приказы), зачистках жилых домов с убийством мирных жителей, в том числе детей и пенсионеров.

Также они утверждали, что лично Евгений Пригожин отдавал приказы о расстрелах и убийствах.

Савичев заявил, что забросал по приказу гранатами ров с ранеными. По его словам, там были как раненые украинские пленные военные, так и "вагнеровцы". Сколько их было, и какое соотношение - он не помнит, своих солдат он идентифицировал по цвету повязок.

На претензию руководству, что "там наши", ему ответили, что "это уже не наши".

Савичев также рассказал, что при нем были расстреляны около 70 бывших заключенных, которые отказывались выполнять приказы.

Оба бывших наемника рассказали о больших потерях ЧВК "Вагнер", а Улдаров утверждает, что был свидетелем того, как родственникам погибших наемников выдают пустые цинковые гробы для захоронения.

При этом, и Улдаров, и Савичев утверждают, что командование ЧВК угрожает наемникам "обнулением", то есть убийством, за общение со СМИ и раскрытие какой-либо информации о происходившем с ними на фронте.

В контексте этого заявления примечательна информация от Владимира Осечкина, который заявляет, что они находятся в России.

Но если они действительно были в ЧВК и теперь рассказывают такие шокирующие подробности своей работы в "Вагнере" (за что, по их же словам, они рискуют жизнью) будучи на территории РФ, то, вероятно, решились на это при условии какого-то очень серьёзного прикрытия.

Таковым могут быть, например, российские криминальные авторитеты (в телеграм-каналах проходили слухи, что по некоторым из них не выполнены обещания, которые давались в обмен на их содействие в вербовке заключённых в ЧВК). Либо отдельные руководители российских спецслужб, которые враждуют с Пригожиным. Либо и те, и другие вместе.

Пригожин уже прокомментировал интервью. Он заявил, что у него не было пока возможности посмотреть видео, и пообещал дать "полную оценку" позже.

При этом факты расстрелов мирных жителей Пригожин отрицает.

"По поводу расстрелов детей – конечно же никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", - заявил Пригожин.

В Офисе президента Украины также отреагировали на интервью.

"Нация нелюдей и убийц, биологический мусор этого мира", — написал глава Офиса Андрей Ермак.

Здесь стоит отметить, что за последнюю неделю это уже второй случай, когда публикуются резонансные видео о преступлениях армии РФ. На прошлой недели появилось шокирующее видео с отрезанием головы украинскому пленному. Причем, массово разошлось оно из российских пабликов, поддерживающих "спецоперацию".

То есть, сливы из РФ с обвинениями российских военных или "вагнеровцев" в военных преступлениях становятся регулярными. Поэтому возникают вопросы к тому, с какой целью там эти утечки допускают.

То ли это часть информвойны против Пригожина, то ли определенные силы пытаются сорвать попытки выйти на договоренности по окончанию войны (как это было уже в прошлом году после Бучи). Если, конечно, такие попытки вообще имеют место.