Анализируем итоги 420-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. ВСУ отразили наступление в направлении населенного пункта Ступочки между Бахмутом и Константиновкой, сообщил украинский Генштаб.

"Институт изучения войны" сообщает, что силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе города. Вчера стало известно, что оттуда ушли ВСУ, а здание Дома было взорвано. Оно расположено в районе улиц Победы и Леваневского, за которые идут бои.

Также "Институт" пишет, что российские войска начали использовать в Бахмуте модифицированные авиабомбы ФАБ-500 с системами наведения. Применение таких боеприпасов фиксируют минимум с 17 апреля.

В начале недели телеграм-каналы сообщали о мощном ударе по Бахмуту, вероятно, с применением такой бомбы.

Также продолжаются обстрелы и бои за дороги, которые ведут к Бахмуту с запада. Сегодня минобороны РФ завяло, что силы российских десантников "блокировали дороги" с северо-запада и с юго-запада. Правда, без уточнения, что это значит - что дороги физически перерезаны, либо, что они находятся под огневым контролем (что и ранее было). Украинские источники о блокаде Бахмута ничего не заявляли, также как и представители ЧВК "Вагнер".

Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Украина этого не подтверждала, в сегодняшних сводках Генштаба Спорное упоминалось один раз с утра - как село, которое пострадало от обстрела россиян.

Спорное входит в Северский укрепрайон ВСУ.

На Лиманском направлении - бои недалеко от населенного пункта Диброва, также россияне пытались наступать к югу от Кременной, сообщает Генштаб.

На Авдеевском направлении - бои в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное и Первомайское.

"Институт изучения войны" сообщает, что российские силы продвинулись до шоссе Н-20 к северо-востоку от Красногоровки (в трех километрах к северу от Авдеевки).

Также, как сообщает Генштаб, отбиты атаки на Марьинку и Победу. На Шахтерском направлении, где давно не фиксировалось наземных боёв, противник наступал у Пречистовки (западнее Угледара) и на сам Угледар (ранее, напомним, сами россияне говорили об атаке ВСУ от Угледара).

Со вчерашнего вечера российские телеграм-каналы начали о новой попытке прорыва ВСУ под Ореховым Запорожской области.

Утверждается, что она началась вчера около 22 часов по Киеву. После артподготовки в атаку на позиции российского 291-го полка двинулась бронегруппа.

Россияне утром утверждали, что украинские силы под ударами артиллерии отошли назад.

Украина не подтверждает и не комментирует этих событий, как было и в конце марта (тогда российское минобороны заявило о попытке прорыва ВСУ под Новоданиловкой, что упоминали также в своих сводках и западные военные эксперты).

Пока объективных свидетельств этой атаке также нет. Но Орехов, контролируемый Украиной, судя по видео, активно бомбят.

Вчера был налет "Шахидов" по Украине. Сперва их сбивали в районе Запорожья и Днепра. Позже они появились в Одесской области, где было сбито 10 из 12 беспилотников. Есть попадание в объект инфраструктуры - судя по всему, по базе отдыха.

Также сегодня был бомбовый удар по Волчанску в Харьковской области. После ликвидации пожара, на месте попадания найдены тела двоих погибших - 50-летнего мужчины и 44-летней женщины.

Пошлют ли украинских уголовников на фронт

Сегодня Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен, что предусмотрено недавно принятым, но ещё не подписанным президентом Владимиром Зеленским, законом.

Генштаб назвал это популизмом и заявил, что "выплаты должны быть справедливыми".

То есть, скорее всего, президент находит на этот закон вето. Тем более, как мы уже писали, в Раде уже заявляют, что денег под возврат выплат в бюджете нет.

Напомним, доплаты в 30 тысяч гривен в тылу были отменены с 1 февраля, что вызвало возмущение военных.

Тем временем, в украинских соцсетях внезапно начала обсуждаться идея отправки на фронт заключенных, как это происходит в России.

Глава Всеукраинской организации защиты прав потребителей финансовых и банковских услуг Алексей Лупоносов рассказал о случае, когда, по его данным, украинец призывного возраста, чтобы избежать мобилизации, сфабриковал ДТП и организовал в суде обвинительный приговор против себя в виде условного срока в три года.

По словам юриста, мужчина договорился с женщиной, которая согласилась заявить, что он ее якобы сбил на машине, и оформил ДТП, а судья дал ему три года с испытательным сроком в полтора.

"Весь процесс стоил десятку", - утверждает Лупоносов (вероятно, имея ввиду 10 тысяч долларов).

Лупоносов возмутился не только этим отдельно взятым фактом, но и вообще тем, что отбывающих срок украинских уголовников не мобилизуют в армию. Он сказал, что с российской стороны воюют и гибнут уголовники, то есть бывшие заключённые, которые стали "вагнеровцами". И благодаря этому, по его мнению, "Россия очищается". А с украинской стороны, по его словам, гибнут "лучшие, интеллигентные люди".

Поэтому он предложил украинской власти тоже отправить на фронт заключённых из тюрем.

"А ну, вперед, гоните в Бахмут всех этих из тюрем! А то уголовники ходят, разводят жен, матерей военных, кидают их на деньги, а их еще и в армию не берут", - сказал Лупоносов.

Контрнаступление ВСУ

Следующие недели и месяцы будут критичны для Украины, поэтому США постараются обеспечить Киев необходимым, заявили в Белом доме.

Тем временем, вокруг контрнаступления по-прежнему много информшума, а также прогнозах о сроках его начала и вопросов к украинскому командования когда же оно уже наконец-то начнется.

Вероятно, чтоб как-то сбить напряжение замминистра обороны Анна Маляр заявила, что оно уже началось. И то, что происходит сейчас на востоке страны - это оно и есть. В том числе и то, что сейчас происходит в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта. Отметим, что на этих участках никто о наступление ВСУ не сообщал в последнее время. И даже те единичные сообщения, которые поступают от россиян о наступательных действиях ВСУ под Угледаром и Ореховым, командование ВСУ не подтверждает.

Но Маляр призвала "не сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям".

Отметим, что такая риторика уже не впервые звучит от представителей украинской власти - они призывают не ждать какого-то "большого" контрнаступления, которое началось бы в конкретный момент времени и вообще не придавать ему решающего значения.

Что указывает на то, что постоянные разговоры и ожидание контрнаступления властям не очень нравятся.

Почему - прояснил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Он заявил, что в Украине и на Западе есть "нездоровая одержимость" весенним контрнаступлением ВСУ.

Так как "если что-то пойдет не так", Украину могут начать склонять к переговорам и как минимум убедить признать потерю Крыма.

"Вся важность контрнаступления, все надежды, которые мы возлагаем на это, - это очень нездорово. Если что-то пойдет не так, или оно будет недостаточно успешным - а что такое достаточно? Они скажут, что знали, что это произойдет, и теперь мы должны сесть за стол переговоров и договориться о чем-то", - заявил он.

"Переговоры будут означать, что Украине придется искать "низко висящие фрукты". Не нужно быть гением, чтобы понять, что от нас потребуют: хотя бы Крым", - сказал он.

По его мнению, сейчас Россия достигла ключевых целей вторжения - захватила крупную атомную станцию для снабжения Крыма электричеством и обеспечила его водой.

"Страна" уже рассказывала, что российские завоевания на юге Украины, включая сухопутный коридор в Крым, крайне важны для РФ и поэтому показывать здесь "жесты доброй воли" российские войска вряд ли станут.

Что показал и недавний визит Путина в Херсонскую область. А назначенный РФ "глава Херсонской области" Владимир Сальдо распорядился изымать гражданские лодки в регионе для передачи их военным.

По его словам, хозяева реквизированных лодок, для которых они были средствами производства, могут получить компенсацию стоимости в администрации региона и полное возвращение имущества через "определенное время".

Ранее Сальдо утверждал, что на правобережной части Херсонской области украинские власти якобы реквизируют лодки у гражданских в пользу ВСУ для возможного форсирования Днепра.

В теории плавсредства могут изыматься как для десантных действий, так и для того, чтобы гражданские не плавали по реке, где могут со дня на день начаться боевые действия.

Впрочем, что касается контрнаступление, то, судя по тому, что пишут западные эксперты, один из главных рисков для Украины - это господство России в воздухе. А также критическая ситуация со средствами ПВО, при помощи которых ВСУ могли прикрывать небо над наступающими войсками.

Мы уже писали, что, согласно утечек из Пентагона, ракеты к советским системам ПВО могут закончиться уже в мае. Есть нехватка и ракет к западным системам ПВО, да и самих этих систем у Украины очень мало.

Правда, сейчас системы ПВО активно поставляются.

Так, системы Patriot из Германии уже прибыла в Украину, сообщили в Германии. Позже в минобороны заявили, что прибыли также эти ЗРК от США и Нидерландов.

Кроме "Патриотов", Украина получила от Германии второй ЗРК Iris-T из четырех обещанных, и 16 управляемых ракет к нему. Первая такая установка была передана Украине в октябре прошлого года.

Однако, судя по всему, этого еще недостаточно. И на ближайшем заседании в формате Рамштайн в пятницу Киев запросит у союзников срочные поставки зенитных ракет, сообщает Financial Times.

"Украина будет призывать к срочным поставкам зенитно-ракетных комплексов на встрече своих западных союзников на этой неделе, опасаясь, что острая нехватка может позволить России начать массированные бомбардировки", - пишет издание со ссылкой на источники.

При этом остается проблема ударов управляемыми бомбами, которые российская авиации наносит с расстояния нескольких десятков километров. И для борьбы с этим Украина просит у США поставить самолеты F-16. Но согласие на это Вашингтон не дает.

Тем временем, в клуб стран, поставляющих оружие Украина, может вступить Южная Корея.

"Если возникнет ситуация, которую международное сообщество не может смириться, например, любое крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", - сказал президент страны Юн Сок Ёль.

Южная Корея - крупный производитель артиллерийских боеприпасов, а также бронетехники (корейские танки закупает, к примеру, Польша).

В ответ на это заявление зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекнул, что в таком случае будут осуществляться поставки оружия во враждебную Сеулу КНДР. "Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у наших партнеров из КНДР", - написал он в Telegram.

Зерновая блокада Украины

Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

После переговоров с Польше удалось с пятницы снять запрет на транзит зерна по польской территории. Он был введен на прошлой неделе из-за того, что часть украинской агропродукции оставалась на территории Польши и создавала ценовую конкуренцию местным фермерам.

По словам министра, "каждый транспорт с украинским зерном, следующий через Польшу, будет опломбирован GPS-датчиками". Также поначалу каждую фуру, следующую из Украины через Польшу, будет сопровождать конвой.

В общем, крайне "высокий" уровень доверия между союзными странами. И, однозначно, это серьезно затруднит и замедлит прохождение пограничного контроля и увеличит и без того огромные очереди на границе.

Кроме того, вслед за Венгрией, Польшей и Словакией запрет на ввоз продуктов питания из Украины ввела и Болгария.

А Румыния - еще одна граничащая с Украиной страна ЕС - не только ограничит импорт зерновых и масличных культур из Украины, но и введет прямой таможенный контроль всей агропродовольственной продукции, поступающей из Украины.

Транзитная продукция из Украины будет подвергаться опечатыванию, чтобы обеспечить проезд через страну. "Решение принято с учетом того, что в другой европейской стране были обнаружены уровни пестицидов выше предельно допустимого в ЕС", - сообщили в министерстве сельского хозяйства Румынии.

Но это еще цветочки. Назревает более крупные проблемы для украинского сельхозэкспорта.

Еврокомиссия, которая ранее решила пускать украинское зерно в ЕС без пошлин, теперь готовит ограничения на импорт украинского продовольствия в масштабах всего Евросоюза.

Таким образом, фактически европейский рынок для украинской агропродукции будет закрыт. Можно будет перевозить только транзитом для перевалки в портах, но и этот процесс, как видим на примере Румынии и Польши, приграничные страны максимально усложняют. А если в мае прекратит работу зерновой коридор в портах Черного моря, то ситуация для украинского продовольственного экспорта станет критической. А это сейчас, по сути, главный канал поставки валюты в страну.

В целом, все это, конечно, не самый позитивный сигнал для Украины, которая стремится попасть в ЕС. Судя по истории с ограничениями на украинский аграрный экспорт, в Европе Украину видят как конкурента. И если такие жесткие протекционистские меры предпринимаются даже в ходе тяжелейшей войны, то можно только догадываться какие условия будут выдвигаться Украине после ее окончания.

"Страна" поговорила с украинскими грузоперевозчиками и аграриями, которые стали заложниками недавнего запрета на импорт аграрной продукции в некоторых странах ЕС. Причем они говорят, что проблемы начались у них ещё до того, как запрет был введён официально.

По данным грузоперевозчиков, украинскую аграрную продукцию не растамаживают в Болгарии уже более 3 недель и причин никто не объясняет.

"У нас три грузовика по 22 тонны зерна в каждом. Машины стоят уже третью неделю в Болгарии и никто нас не отпускает. А таких, как мы перевозчиков здесь - сотни",- рассказывает руководитель транспортной компании Вадим Трохимов.

По словам перевозчика, еще 30 марта его грузовики приехали в Болгарию, привезли зерно, по контракту их должны был выгрузить в тот же день, но до сих пор машины никто не разгрузил.

"Проблема в том, что машины даже никто не растаможил, я не могу оставить товар до выяснения всех обстоятельств и просто уехать, не могу вернуться в Украину с товаром так как по документам я везу товар в ЕС. Для этого мне должны дать документ о возврате продукции, а его никто не дает. Мы оказались в ловушке. Каждый день простоя компания теряет 4 тысячи гривен. Это зарплата водителя и простой грузовика который в это время ничего не зарабатывает. Все, что нам говорят в Болгарии, это просто ждать. Сами болгары, которые принимают груз ничего не знают им просто сказали, не растамаживать грузовики из Украины и все",- жалуется Вадим.

Производители аграрной продукции также возмущены подобными действиями со стороны стран ЕС.

По словам одного из аграриев, он отправил свою продукцию в Польшу и Болгарию за несколько недель до начала запрета на импорт продукции из украины.

"Чтобы доставить 22 тонны продукции, мне нужно заплатить $1800 грузоперевозчику.

Сначала мою продукцию продержали две недели в Польше и Болгарии после чего, сославшись на решение правительства, отправили товар обратно. К слову, это в контракте не прописано и мне никто не собирается возмещать убытки.

Получается, мне нужно заплатить еще $1800 перевозчику за доставку обратно, но при этом товар я не продал. Также перевозчики требуют оплатить их простой, а этих денег у меня нет так как, повторюсь, я не продал свою продукцию. А болгарская сторона вообще не собирается покрывать какие-либо мои расходы", - говорит аграрий.

По словам перевозчиков, запрет на экспорт аграрной продукции из Украины увеличил и без того огромные очереди на границе.

"Из-за того, что многие машины с агропродукцией не пропускают или по несколько раз проверяют документы, действительно ли груз везут транзитом, это спровоцировало задержки с оформлением документов. В связи с чем уменьшилось количество грузовиков, которые проходят границу за сутки. Сейчас очереди на украино-польской таможне достигают 35 км и продолжают увеличиваться. На границе с Румынией и Молдовой такая же ситуация", - рассказывать Вадим Трохимов.