Анализируем итоги 421-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

На Бахмутском направлении, по данным Генштаба - тяжелые бои за Бахмут и Хромово.

"Институт изучения войны" (США) пишет, что Россия может контролировать уже 87,9% территории Бахмута - делая отсылку на заявления россиян о контроле 90% города.

Западные военные блогеры пишут, что россияне продвинулись еще на запад через железнодорожную ветку от центра города.

Украинские военные паблики также пишут, что ВСУ отошли на запад от железной дороги.

Кроме того они сообщают и о том, что россияне подошли вплотную к Хромово, через которую идет одна из двух оставшихся под контролем ВСУ трасс на Бахмут (Генштаб, как писалось выше, тоже говорит о боях в районе этого населенного пункта, но успехи противника здесь не подтверждает).

Если действительно у российских подразделений есть продвижение к Хромово, это создает серьезную угрозу коммуникациям украинских войск в городе. И, кроме того, означает, что россияне возобновили натиск на фланги к западу от Бахмута, стремясь окружить город. Ряд пабликов сообщает об ожесточившихся боях и на подступах ко второй трассе с запада в город - из Константиновки. Но официально это не подтверждено.

В Минобороны Украины сегодня признали оставление ряда позиций в Бахмуте.

"Ситуация там очень сложная. Они полностью разрушают город, в таких условиях сложно удерживать позиции. На некоторых участках им удается продвинуться вперед, но Бахмут стоит, мы наносим врагу невероятные потери как в пехоте, так и в технике", - сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Генштаб сообщает, что бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве.

К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского. А также против Марьинки и Победы.

На этой неделе, судя по сводкам Генштаба, активизировались бои вокруг Угледара. Украинское командование сообщает о российских атаках на город. При этом 17 апреля россияне заявляли о том, что атаки там предпринимали ВСУ.

Украина сообщения о наступательных действиях не комментировала, но сегодня появилась информация, которая косвенно их подтверждает. Так, сообщая о прощании с погибшим экс-нардепом Олегом Барной в Киеве, его однопартийцы заявили, что тот погиб под Угледаром, воюя в составе штурмовой группы.

Новость о смерти Барны появилась 18 апреля - на следующий день после заявлений РФ об украинских атаках под Угледаром.

Что же до российского наступления там, то оно еще зимой там остановилось из-за того, что местность вокруг Угледара открытая, и легко простреливается с находящихся на возвышенности в городе многоэтажек, на которых установлены украинские наблюдательные пункты и огневые точки.

Поэтому российские военные паблики регулярно призывают "сложить" многоэтажки в Угледаре. И, похоже, сейчас российские войска при помощи управляемых авиабомб пытаются это сделать. На видео - последствия одного такого вчерашнего удара.

Отметим, что в российских военных пабликах появились фото еще одного типа бомб, которые могут скоро начать сбрасывать на украинские позиции. Это зажигательные бомбы ЗБ-500, цель которых - создание эффекта напалма на поражаемых участках.

Военные эксперты допускают, что эти снаряды могли быть модифицированы для дальнего бомбометания (ранее они для него не использовались), также как это произошло с другими видами бомб, к которым россияне добавили модули управления, превратив в точное оружие, которое можно сбрасывать с самолета в десятках километров от цели вне зоны поражения украинских систем ПВО.

Этой ночью снова была атака "Шахидов" - Воздушные силы Украины сообщают, что сбили 10 из 11 дронов на юго-восточном направлении.

Причем, судя по маркировке беспилотников, Россия применила по Украине иранские дроны из новой партии, сообщили в командовании "Юг". И сделали прогноз, что атаки, вероятно, будут учащаться, пока не израсходуется новая поставка.

Что же до ракетных ударов вглубь территории Украины крылатыми ракетами, то здесь противник взял перерыв - чтобы накопить силы для атак по важным для украинского контрнаступления объектам. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Задачи будут другие - это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", - заявил Юсов.

Контрнаступление ВСУ

Вчера США объявили новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. Туда войдут:

- дополнительные боеприпасы для систем HIMARS,

- артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм,

- ракеты TOW,

- комплексы противотанкового оружия АТ-4,

- противотанковые мины,

- более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию,

- высокоточные авиационные боеприпасы,

- запчасти и другое полевое оборудование.

При этом о новых типах вооружений для Украины речи пока не идет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Сейчас Киеву требуется в основном то же вооружение, но больше", - сказал он. Видимо, намекая, на отказ в поставках Украине западных военных самолетов.

Об этом прямо заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее словам, истребители "Торнадо" и "Еврофайтер" не будут поставлены Украине, поскольку для их использования необходимо длительное обучение пилотов.

Как уже рассказывала "Страна", отправку своих пилотов на Западе пока не рассматривают, поскольку это будет означать прямое вмешательство в конфликт, если такой пилот попадет в плен. По словам Циммерман, "ни один немецкий солдат или европейский солдат не ступит на украинскую землю. Точка!".

Также она заявила, что "мы все хотим, чтобы украинцы прорвались в Крым, а также отвоевали территории на востоке", но уточнила, что "мы должны позаботиться о том, чтобы эта война закончилась как можно скорее". "Это может произойти только в том случае, если обе стороны будут готовы к переговорам", - заявила Штрак-Циммерман.

Впрочем, пока такой готовности нет, а ВСУ постепенно насыщаются западной бронетехникой. Сегодня в Сети появилось фото колонны ВСУ, где видны американские БМП Bradley, а также, судя по всему - словенские танки М-55S.

Это бывшие советские танки Т-55А, которые были модернизированы в Словении. Напомним, ранее состав с Т-55 Россия также перебросила в Украину.

В Украине демонстрируют уверенность по поводу контрнаступления и его результатов.

Представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский сегодня заявил, что действия Украины удивят всех.

"Когда произойдет контрнаступление ВСУ, каким образом, по каким направлениям — как раз тот сюрприз, который меньше всего ожидают враги. Я думаю, что это будет сюрпризом не только для российских военных и для российского общества, но и для многих украинцев", — говорит нардеп.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ произойдет "удивительно и быстро".

Западные СМИ в этом контексте пишут, что первые сутки ожидаемого контрнаступления Украины будут решающими.

"Первые 24 часа долгожданного контрнаступления Украины могут стать самым длинным днем для ВСУ. Как сказал немецкий фельдмаршал Эрвин Роммель своему помощнику перед ожидаемым вторжением союзников в Нормандию в 1944 году: "Первые 24 часа вторжения будут решающими. Для союзников, как и для Германии, это будет самый длинный день", – говорится в публикации Foreign Policy.

Издание считает, что, если ВСУ удастся вызвать паралич у российского руководства и панику среди рядовых, то Украину может ждать успех.

Отметим, что в известной степени этот тезис, безусловно, верен.

Элемент неожиданности, а также мощного натиска в первые часы наступления - это важная слагаемая общего успеха. Как было, к примеру, в Харьковской операции, когда россияне под ударом ВСУ буквально за день оставили ряд позиций. Это позволило украинской армии зайти в тыл основным силам РФ - и они отступили, чтобы не попасть в окружение.

Но будет ли сейчас так - вопрос открытый. Наступление ВСУ россиянами ожидается и к нему они готовятся. Личным составом фронт у армии РФ сейчас насыщен, есть резервы. И этот фактор отличает ситуацию от Харьковских событий - когда низкая плотность войск и отсутствие резервов стали одной из главных причин российского отступления.

Таким образом, если ВСУ в первый же день (или в первые дни), как пишет Foreign Policy, не смогут прорывать фронт и не создадут угрозу окружения крупных сил противника, а в рядах российской армии не начнется паника и хаотичное отступление, то далее достичь целей наступления будет уже довольно трудно - россияне смогут подтянуть резервы, усилят удары авиацией и артиллерией.

Также в западных СМИ анализируется и фактор времени.

Пока идет время не только Украина успевает сильнее подготовиться к атаке, но и Россия - к обороне. В этом контексте журнал Die Welt вспомнил Курскую битву 1943 года. Издание пишет, что накануне этого сражения, к которому немцы готовились несколько месяцев (с марта по июнь), советские войска успели основательно укрепиться, примерно понимая направление главного удара. Die Welt пишет, что россияне сейчас могут применить "тактику, использованную Красной Армией весной 1943 года".

Напомним, что Курская битва для Красной армии сперва носила оборонительный характер, когда немцы наступали, неся потери, но не смогли далеко продвинуться.

Второй фазой стало несколько контрнаступательных операций Красной армии, после чего советские войска перешли в крупное наступление.

Даст ли Запад гарантии Украине?

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал сегодня в Киев - в знак поддержки Украины, для обсуждения поставок оружия (завтра как раз будет очередное совещание по этому поводу в формате "Раммштайн") и, видимо, чтобы сверить часы накануне предстоящего летнего саммита Альянса.

Зеленский на встрече со Столтенбергом заявил, что ожидает принятия там пакета гарантий безопасности для Украины.

"Нам необходимо что-то большее, чем нынешний формат отношений. Мы хотим понять, когда Украина будет в НАТО. Мы хотим гарантий безопасности на этом пути. При этом мы не готовим альтернативу членству. Мы будем в Альянсе. Пакет гарантий на этом пути – вот это мы бы хотели утвердить в Вильнюсе. Мы со своей стороны все подготовим точно", - заявил украинский президент.

Столтенберг на это ответил, что гарантии на саммите будут обсуждаться.

"Я понимаю, что президент Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня. Однако сейчас главной целью НАТО должно быть обеспечение того, чтобы Украина победила, поскольку это единственный путь к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины", - заявил он.

Ранее Столтенберг уже заявлял, что о НАТО можно будет говорить только после окончания войны. Что очевидно - Запад не намерен напрямую вступать в войну с РФ. Правда, в России продолжают заявлять, что недопущения членства Украины в НАТО остается одной из основных целей "спецоперации".

На Западе же по-прежнему звучат довольно разные оценки того, какие цели должны быть у США и ЕС относительно войны в Украине.

Большую речь на эту тему вчера произнес один из будущих кандидатов на праймериз в президенты США от Демпартии Роберт Кеннеди, племянник застреленного в Далласе президента. Он раскритиковал политику Байдена по войне в Украине.

Кеннеди заявил, что "не в национальных интересах Америки подталкивать Россию к Китаю. И не в наших национальных интересах делать что-то, что может вовлечь нас в ядерную войну со страной, у которой больше ядерного оружия, чем у нас".

Свою позицию он подкрепил тем, что его сын воевал в Украине, но стратегия США все равно, по его мнению, непонятна и с этим нужно что-то делать.

"Я хочу сказать, что мы находимся в Украине по правильным причинам. Мой собственный сын Коннор, я очень горжусь им, вступил в Иностранный легион и воевал в Украине во время харьковского наступления в качестве пулеметчика в группе спецназа. Но я думаю, что мы должны знать, как американцы, и мы имеем право знать, какова главная цель нашего правительства в этой войне. Вначале нам говорили, что цель гуманитарная. Но в последнее время Байден говорит, что одной из наших целей является смена режима Путина. Это та же стратегия, которая не сработала в Ираке", - сказал он.

Он обвинил окружение Байдена в том, что оно занимается "геополитическими фантазиями в Украине с 2014 года".

"Министр обороны Остин подтвердил заявление Байдена, сказав, что нашей целью в Украине является истощение российской армии. И действительно, многие шаги, предпринятые нами в Украине, указывают на то, что мы заинтересованы в продлении войны, а не в ее завершении. Так что если наши цели заключаются в смене режима и истощении русских, то это полностью противоречит гуманитарной миссии. Если мы там для истощения русских или смены режима, то не означает ли это, что Украина просто пешка в геополитической битве между двумя великими сверхдержавами, и что наша стратегия заключается в том, чтобы пустить украинскую молодежь на скотобойню смерти с целью истощить Россию? Если это правда, мы должны знать об этом. Если это неправда, то нам нужна дискуссия, чтобы они сказали нам, что мы там делаем", - заявил Кеннеди.

Его перспективы как кандидата в президенты пока туманные. Не очень много шансов, что он сможет пройти праймериз Демпартии, в которых намерен (по крайней мере пока) участвовать и действующий президент Джо Байден.

Но само по себе показательно, что Кеннеди, довольно видная фигура среди демократов, начал использовать примерно ту же риторику, которая до сих пор была у республиканцев в лице Трампа и Десантиса. Что в целом играет на усиление соответсвующего сигнала в американской элите.

Однако пока это далеко не господствующее мнение в западном истеблишменте.

В этом плане примечательна история со стремлением Макрона совместно с Китаем уже летом выдвинуть план мирного урегулирования войны в Украине. По данным Bloomberg этот план уже вызвал критику союзников Франции, которые считают усилия Микрона преждевременными и опасаются подрыва европейского единства действиями французского президента.

Они считают, что намерения Макрона летом провести переговоры Убраны и России "могут запутать ситуацию в отношении требования Украины, чтобы Россия отказалась от всей украинской территории".

Bloomberg также приводит комментарий советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который назвал подобные мирные планы - "способом капитуляции Украины" и еще раз заявил, что Киев не пойдет на компромисс с Россией по границам и территории.

"Можно выдвигать любые мирные инициативы, но в основе всего лежит главный пункт — вывод российских войск. Если это положение будет включено, то его можно будет рассматривать как серьезный план", — сказал Подоляк.

Провал операции "Самолет"

Сегодня стало известно о резонансной операции украинских спецслужб, которая, тем не менее, провалилась. Украинские военные пытались организовать угон российского самолета, пишут СМИ со ссылкой на информацию расследователя из Bellingcat Христо Грозева и источник в ГУР.

С апреля по июль прошлого года несколько украинцев, среди которых был военный ССО, бывший разведчик Роман Червинский, гражданский айтишник, представители СБУ и Воздушных сил, пытались завербовать российского пилота с целью угона самолета.

Они разработали план, который предполагал, что россиянину дадут "квадрат", в котором он в оговоренное время влетит в воздушное пространство Украины. Перед российскими диспетчерами пилот должен был имитировать аварию. Украина объявила бы о пленении пилота. Россиянин и его семья получили деньги и новые документы.

Самолет должен был сесть 23 июля на аэродром "Канатово" под Кропивницким. Но пилот не прилетел, а "Канатово" вместо этого обстреляли российскими ракетами. Из-за чего погиб командир воинской части, 17 военных получили ранения, были полностью уничтожены два боевых истребителя, взлетная полоса, другая техника и здания получили значительные повреждения.

И сейчас по этому поводу расследуется уголовное дело.

По версии следствия, Червинский не согласовал операцию с Главным управлением разведки и СБУ, чем превысил свои полномочия. Он самовольно отправил военных на аэродром для встречи самолета, из-за чего командир части и погиб во время обстрела.

Также СБУ полагает, что российские спецслужбы "вели" эту операцию с самого начала, сказав российскому пилоту имитировать согласие на угон.

Сам Червинский считает уголовное преследование политически мотивированным и связывает его с "вагнергейтом" – операцией 2020 года по задержанию наёмников ЧВК "Вагнер", которая, как утверждал в 2021 году экс-начальник Главного управления разведки Василий Бурба, была перенесена по приказу Зеленского и Ермака, а затем сорвана из-за утечки информации - "вагнеровцев" задержали в Минске.

Интересно, что о срыве украинской операции по угону самолета российские спецслужбы сообщали ещё в июле прошлого года. ФСБ тогда заявила, что "российская контрразведка в ходе оперативной игры получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов". Были опубликованы и карты военных объектов Украины, которые, как утверждалось, были переданы украинской стороной российскому летчику в процессе вербовки.

В целом это подтверждает версию СБУ, что российский пилот изначально вел переговоры с украинской группой под контролем российских спецслужб. А полученная информация затем была использована россиянами для нанесения удара по военному аэродрому под Кропивницким.