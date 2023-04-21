Анализируем итоги 422-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня продолжала поступать информация о тяжелой для украинской войск ситуации в районе трассы через Хромово, по которой гарнизон Бахмута снабжается с запада.

Ряд пабликов сообщило, что российские войска уже вышли на трассу. А советник Пушилина Яна Гагин даже заявил сегодня с утра, что "крышка котла, по сути, захлопнулась". Но позже и сам Пушилин, и Пригожин, и телеграмм-каналы "Вагнера" это опровергли.

В ЧВК заявляют, что "окружения на данный момент нет", бои к западу от Хромово продолжаются - как и попытки закрепиться вдоль указанной дороги (О-0506).

"Дорога между Часов Яром и Хромово сильно простреливается огнем артиллерии и минометов, но не перерезана. Таким образом, крышка котла не захлопнулась", - сообщают паблики "Вагнера".

Также они пишут, что у ВСУ, помимо Хромово, в запасе есть простреливаемый путь через Ивановское и полевые дороги, которые, впрочем, сложнее использовать из-за дождей.

Украина не подтверждает этих заявлений. Но вчера в Генштабе сообщали о тяжелых боях за Хромово. Об этом же писали и ряд украинских военных пабликов.

А сегодня о продвижении к трассе на Хромово написал американский "Институт изучения войны". Со ссылкой на российские источники, он заявляет, что силы "Вагнера" меняют направление главного удара по Бахмуту и активизируют усилия по продвижению к трассе 00506 (из Хромово в Бахмут).

"Силы "Вагнера" атаковали возле Хромово и смогли продвинуться к неуказанному шоссе — вероятно, 00506 — которое украинские силы используют в качестве наземной линии связи в Бахмут. На кадрах с геолокацией, опубликованных 20 апреля, видно, как украинские силы обстреливают российские позиции к северо-западу от Хромово", - говорится в сводке "Института".

Американский блогер WarMapper также пишет, что подтверждено приближение россиян к трассе на Хромово.

То есть, западные аналитики хоть и не говорят о захвате участка этой дороги, но свидетельствуют о том, что противник подошел ближе к ней (и, соответственно, получил больше огневого контроля).

При этом даже физическое перерезание трассы на Хромово не будет означать полного окружения Бахмута, хотя и затруднит и без того непростое снабжение гарнизона города. Остается еще дорога через Ивановское (простреливаемая противником), а также поля и проселочные дороги между Ивановским и Хромово (тоже простреливаемые и проблематичные для движения техники во время дождей).

В тоже время российские паблики говорят, что "вагнеровцы" смогли захватить здание железнодорожного вокзала в Бахмуте и пересечь железную дорогу. И бои идут уже к западу от нее. Украина этих данных не подтверждала.

Но замминистра обороны Маляр заявила, что определенное продвижение россиян в Бахмуте имеет место быть.

"Самым горячим местом остается Бахмут. Там сейчас ведутся ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери", - говорится в сообщении.

Сегодня американская газета Washington Post выпустила материал о ситуации в Бахмуте на основании утечек из Пентагона.

В частности там говорится, что американцы предлагали Украине "ухудшить боевой дух россиян и поощрить дезертирство". Для этого следовало развернуть информационную кампанию, подчеркивающую "расходуемость" войск РФ.

Кроме того, в статье, на основании утечек, повторяется уже ранее проходившая в западных СМИ информация, что Украина обороняет Бахмут, несмотря на предупреждения США о целесообразности его оставления, которые звучали еще с января.

Эти предупреждения по большей части остались без внимания. Киев говорил, "что это необходимо для поддержания национального духа и лишения России права хвастаться какими-либо территориальными приобретениями".

Издание описывает тактику, с помощью которой ВСУ удерживаются в Бахмуте.

1. Переброска туда элитных подразделений в критические моменты.

2. Использование крыш в качестве возвышенностей превратило дома в противотанковые позиции. В подвалах многоэтажек располагаются штабы.

3. Обе стороны массово используют разведывательные дроны для наведения ударов и системы РЭБ для их подавления.

Россия "успешно использует глушение", говорится в статье.

4. Американцы советовали Украине наносить удары по штурмовым группам россиян путем комбинации артиллерии и зенитно-ракетных комплексов.

Все эти меры позволили Украине удерживать город дольше, чем предполагали на Западе. Но, по словам командиров, которые приводятся в статье, в последние дни линия фронта становится все более нестабильной. Потери возросли так, что многие украинские подразделения выводятся из города всего за две недели боев.

Также не хватает боеприпасов. В минометном подразделении на окраине Бахмута солдаты говорят, что делают не более шести выстрелов в день, а пополнение запасов становится все более ненадежным (видимо, в силу проблем со снабжением, о которых шла речь выше).

Полковник 93-й бригады Павел Палиса сказал, что нехватка боеприпасов неоднократно вынуждала его войска в Бахмуте отступать со своих позиций.

"У нас недостаточно снарядов, чтобы поразить их, — сказал он, — и я понимаю, что мы расплачиваемся жизнями наших солдат".

Газета также публикует динамическую карту, по которой виден ход российского захвата Бахмута

Еще одна тема, которая вчера и сегодня активно обсуждается в украинских и российских пабликах - слухи о появлении украинского плацдарма на левом берегу Днепра в районе Херсона. А именно - у населенного пункта Киндийка севернее Алешек.

Российские военные блогеры создание постоянного плацдарма опровергают, но пишут о том, что ВСУ регулярно делают вылазки на левый берег, высаживаясь там с небольших катеров.

Также россияне обращают внимание, что такие попытки начали предприниматься не только ночью, но и днем.

Одновременно в пабликах предполагают, что действия ВСУ могут быть демонстративными для создания иллюзии подготовки наступления на данных участках. В то время как основной удар наносится в другом месте.

Вчера вечером появилось видео из Новой Каховки (подконтрольный РФ левый берег Днепра), где была слышна интенсивная стрельба, что было также трактовано как чуть ли не высадка украинского десанта. Российские телеграмм-каналы, впрочем, утверждают, что никакого десанта не была, а стрельба велась россиянами по правому берегу Днепра, который контролирует Украина.

Шахиды и удар по Белгороду

Ночью по Украине была новая - третья подряд - атака "Шахидов". Всего атаковали 12 дронов, их них было сбито восемь (все под Киевом).

Сообщалось о поражении объектов инфраструктуры в Полтавской и Винницкой областях.

Власти не сообщали, куда именно были прилеты. Но энергосистема Украины не пострадала, сообщили в Укрэнерго.

Топливный эксперт Сергей Куюн рассказал, что из четырех "Шахидов", которые не удалось сбить этой ночью, два попали в нефтебазы в разных регионах страны. "Об этом не всегда сообщается, но прилёты и потери тысяч тонн топлива случаются каждый месяц", - сообщил Куюн.

Также он со ссылкой на очевидцев пишет, что это были новые, более мощные, "Шахиды". Ранее украинские власти говорили, что эти аппараты - из новой иранской поставки в Россию.

Вчера вечером мощный взрыв раздался в российском Белгороде. Минобороны РФ заявило, что произошел неконтролируемый сброс авиабомбы с бомбардировщика Су-34.

Бомба упала посреди города, повредив жилой дом и окружающие строения. Пострадали три человека. Также есть момент взрыва, где видно, что бомба буквально взламывает асфальт.

В российских военных пабликах предполагают, что у полутонной бомбы не раскрылись крылья. А по характеру взрыва говорят, что снаряд предполагался под поражение углубленной цели.

Рамштайн и оружие

Сегодня состоялось заседание Контактной группы по Украине - на базе "Рамштайн" в Германии.

Во вступительном слове министр обороны США Ллойд Остин заявил, что НАТО уже оказало военную помощь Украине на 55 миллиардов долларов. А также обучило и оснастило девять бронетанковых бригад.

Отметим, что те же цифры ранее звучали в утечках Пентагона. В слитых документах говорилось, что всего бригад к началу наступления должно быть 12 - девять, которые обучает и вооружает НАТО и три бригады должны быть сформированы силами Украины.

В то же время, пока вопрос, вся ли информация из "утечек" корректна. Тем не менее, часть ее подтверждают официально.

Возвращаясь к "Рамштайну" - основной украинский запрос по этому заседанию касался дальнобойных ракет на 100 и более километров. Это неоднократно говорили в Киеве. Но пока нет информации, что такое решение западные союзники приняли.

Также, судя по заявлениям украинской стороны на "Рамштайне", как серьезная рассматривается проблема ремонта поставляемой натовской техники. Собственная ремонтная база для этого в украинских войсках, вероятно, отсутствует.

Министр обороны Резников хочет, чтобы Запад взял на себя более активную роль по обслуживанию предоставленного Украине арсенала, в том числе, ближе к зоне боевых действий.

"Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, и мы сделаем все возможное, чтобы организовать их приезд в Украину. Мы уже давно предлагаем нашим партнерам помощь в обеспечении технического обслуживания в максимальной близости к полю боя", - заявил он журналу Newsweek.

По его словам, "отправить танк на ремонт в Европу очень сложно". "Если бы сюда приезжали специалисты с доступом к необходимым документам, это бы очень помогло", - заявил он.

Но опять же, пока неизвестно, готов ли Запад массово отправлять таких специалистов. Пока же ремонтно-производственную базу создают в сопредельных с Украиной странах НАТО.

Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что строит в Румынии военный центр обслуживания вооружения, применяемого в Украине.

Кроме того, сегодня Украина, Польша и Германия во время "Рамштайна" подписали письмо о намерениях создать в Польше Центр технического обслуживания танков Leopard 2, переданных союзниками Украине.

То есть, такой центр еще не создан. И неизвестно, успеют ли его создать до контрнаступления ВСУ.

Аналогично в этом контрнаступлении вряд ли успеют поучаствовать танки "Абрамс". США отправят 31 танк в Германию для обучения украинских военных только в конце мая. Обучение начнется в начале июня на полигоне Grafenwoehr и продлится около 10 недель. В нем примет участие около 250 украинцев.

Одни будут учиться управлять танками, а другие — ремонтировать и обслуживать их. Количество "Абрамсов", которые будут отправлены, равнозначно танковому батальону в классификации украинской армии. Но, повторимся, на фронте они появятся, если указанные расчеты верны, лишь к началу осени.

Также пока неясно, как будет обстоять дело с боеприпасами, которых у ВСУ основной дефицит. По крайней мере, так об этом пишет западная пресса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня раскритиковал задержку в реализации плана ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины.

"Неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместных закупках боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", – написал он в Твиттере.

Ранее ЕС согласовал закупку 1 млн артиллерийских снарядов на 2 млрд евро для Украины в марте, но детали плана все еще обсуждаются, так как Франция настаивает, чтобы все заказы размещались внутри Евросоюза. Но Польша выступает против этого.

Контрнаступление и переговоры

Вчера, обращаясь к украинцам, Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится "к активным действиям на фронте", которые "неминуемы".

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что контрнаступление ВСУ произойдет на очень узком отрезке южного фронта - чтобы пробить российскую оборону, дойти до Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и начать изоляцию Крыма.

"Затем можно с помощью установок HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия наносить удары по Севастополю и другим объектам на полуострове, чтобы вывести его из игры", - описал он дальнейший сценарий.

"Страна" уже рассказывала, что именно такой план действий выглядит наиболее реалистичным с точки зрения стратегии ВСУ. Впрочем, это не исключает, что украинские войска будут наносить удары по российским не только на юге - как минимум, чтобы отвлечь и сковать силы противника от направления главного удара. В российских пабликах допускают и наступление на приграничные с Украиной области РФ. Например, на Белгород.

Неизвестно, насколько такие опасения являются реалистичными.

С одной стороны, на Западе уже дали понять, что в целом не против ударов Украины по российской территории. Министр обороны Германии назвал их "совершенно нормальными", если они не несут угрозы гражданским.

"Совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек передвигается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", - заявил он в эфире ZDF. Он призвал РФ "мириться с этим".

С другой стороны, скорее всего министр имел в виду удары ракетами или беспилотниками по неким объектам на российской территории (которые и так идут), а не сухопутное наступление ВСУ на регионы РФ в границах 1991 года. По поводу такого наступления у США и ЕС отношение ранее было негативное из-за опасения резкой эскалации конфликта. И пока нет информации, что оно изменилось.

Тем более, что оппозиционные силы на Западе и без постоянно обвиняют власти в том, что они пренебрегают угрозой эскалации и прямого столкновения с РФ.

Вчера группа из 19 республиканцев в Конгрессе подготовила совместное письмо к президенту США Джо Байдену, в котором призывает прекратить помощь Украине в таком формате, как это было до сих пор.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Марионеточная война (в оригинале – proxy war) с Россией в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – пишут авторы письма, которое подписали 20 человек.

По их мнению, нынешняя стратегия администрации Байдена – постоянная помощь и санкции – ведут к "эскалации и еще большему насилию" и увеличивают угрозу прямого столкновения с Россией.

Также они критикуют призывы к предоставлению Украине новых видов вооружения большей дальности.

"Мы будем выступать против всех дальнейших пакетов помощи, если они не будут привязаны к четкой дипломатической стратегии, направленной на то, чтобы быстро завершить эту войну", - говорится в заявлении.