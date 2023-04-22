Анализируем итоги 423-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне за последние сутки вели штурм Бахмута, а также соседних Григоровки, Богдановки, Хромово и Ивановского.

Об активизации боев за Хромово мы сообщали вчера. Через него, как и через Ивановское, идут подъездные пути в Бахмут, по которым снабжаются ВСУ. Правда, они сильно простреливаются, что заметно и по видео.

"Институт изучения войны" сообщает, что силы "Вагнера", вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города. Также они продвинулись к западу от железнодорожной ветки рядом со станцией и подошли к ветке на юг от станции.

Фото из района вокзала также публикуют группы "Вагнера" в соцсетях. Украинские военные паблики наложили их на карту города и обозначили, где находятся эти локации.

Также российские войска продвигались к западу от Дубово-Васильевки (шесть километров к северо-западу от Бахмута), добавляет "Институт".

Под Купянском - бои в районе Лимана Первого. А также под Белогоровкой в районе Северска.

К западу от Донецка бои шли у Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского. Южнее россияне атаковали Марьинку и Угледар.

"Институт изучения войны сообщает, что российские войска, вероятно, немного продвинулись вперед в Марьинке. При этом россияне уменьшили давление на Угледар, однако направление Авдеевка-Марьинка остается "очень тяжелым", заявил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Обстрелы не прекращаются круглосуточно. В Марьинке появились штурмовые подразделения людей с криминальным прошлым. Раненых с поля боя они не эвакуируют, чтобы не отвлекаться от штурмов", – добавил Дмитрашковский.

Российские паблики сообщают, что ВСУ под Авдеевкой контратакуют, а также активно применяют РЭБ.

"Гром" и дрон

В районе Керчи сегодня с утра раздались взрывы. "Глава Крыма" Аксёнов сообщил о работе системы ПВО.

На данный момент о прилетах неизвестно. Российские военные паблики пишут, что работа зениток связана с ракетной атакой украинского комплекса "Гром".

Официально ни Украина, ни Россия этого не подтверждали. При этом ранее минобороны РФ заявляло, что уже сбивало ракеты "Гром-2" над Феодосией.

Этот оперативно-тактический комплекс разрабатывается в Украине уже несколько лет, но официально на вооружение принят не был.

Заявляется, что максимальная дальность поражения его ракет достигает 500 километров - то есть, в теории "Гром" может достигать и Крымского моста (расстояние, к примеру, по прямой из Запорожья - 300 километров).

Но, повторимся, сама Украина применения этого ОТРК ни разу не подтверждала. И заявляет, что не имеет столь дальнобойных средств поражения.

Тревожные для ВСУ прогнозы поступают по поводу другого воздушного оружия - дронов.

Командир тактической группы аэроразведки Роберт Бровди (позывной "Мадяр") сообщил, что вскоре Китай запретит компании DJI экспортировать ее дроны в любую страну мира. Поэтому украинские военные рискуют остаться без этих БПЛА. Он ссылается на информацию, полученную от европейских дилеров.

"Мадяр" говорит, что цель Пекина – не допустить использования гражданских дронов в военных целях.

"В ближайшее время китайское правительство запретит китайской компании DJI, дронами которой пользуются все без исключения подразделения ВСУ и воины, занимающиеся патрулированием, корректировкой артиллерии, изысканием вражеских целей, сбросом боеприпасов с дронов – все они практически с абсолютной вероятностью останутся без этих дронов, на остатках", - предупреждает Бровди.

Он добавил, что компания DJI уже понизила месячные лимиты дронов для дилеров.

"Та существенная задержка с состоявшейся поставкой – это был лишь первый звоночек по поводу замедления осуществления поставок китайским производителем по всем рынкам. Второе – в 10 раз снизил производитель количество месячных лимитов для европейских дилеров. Например, если один дилер получал 300 бортов для продажи, то с сегодняшнего дня они их получают 25-30 единиц в месяц. Это настолько скудная цифра, что мы в шаге от исчезновения Mavic как явления", – сказал "Мадяр".

Поэтому он призвал украинских военных очень осторожно обращаться с остатками тех дронов, которые они на сегодняшний день имеют.

Теперь вопрос, будут ли эти лимиты действовать для России, у которой с Китаем особые отношения.

Оружие и контрнаступление

На украинских дорогах появились "Леопарды". Видео с ними постят украинские паблики.

О том, что переданные в Украину танки Leopard-2 уже находятся на линии фронта, сообщила и немецкая телекомпания n-tv со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах.

Правда, в боях эти танки ещё не участвуют. Они будут задействованы в готовящемся контрнаступлении, начало которого задерживается из-за слякотной погоды.

Кроме того, проблему представляет большое количество минных полей, созданных Россией для противодействия в том числе и новым западным танкам.

Западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно. Газета New York Times напоминает, со ссылкой на утечки Пентагона, что в феврале поставки танков шли с опозданием, и было доставлено 200 танков из обещанных 253-х. Причем только 60 из них были западного производства.

"140 танков, предназначенных для контрнаступления, то есть более половины от общего числа, будут отремонтированными машинами советских времен, в том числе некоторыми из нынешнего арсенала Украины. Документ от 28 февраля показал, что трем украинским бригадам, готовившимся к кампании, не хватало не менее десятка танков в каждой", - говорится в статье.

Впрочем, как сейчас обстоит ситуация - неизвестно, и, не исключено, что остальные танки уже поставлены.

Также очередной пессимистический материал выпустил журнал Foreign Policy. Он пишет, что "в киевских коридорах ходят опасения, что слишком мало [оружия], слишком поздно".

Танки "Леопард", прибывающие из восьми разных стран, стреляют разными снарядами, а это означает, что украинцы не могут закупать боеприпасы для своих войск оптом. Военная помощь США поступает по крупицам, а администрация Байдена близится к исчерпанию финансирования.

Нардеп Александра Устинова заявила изданию, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но из-за нехватки вооружений дату начала отодвинули на неопределенный срок.

Пока пауза затягивается, россияне начали адаптировать свою тактику, "чтобы что-то изменить". "Русские используют более точное оружие и наносят большой ущерб. Украина имеет старое оружие", — сказала Устинова, говоря о бомбардировщиках Су-35, которые сбрасывают корректируемые авиабомбы, не заходя в украинское воздушное пространство.

У Украины достаточно противовоздушной обороны только для прикрытия нескольких городов. Ракетные комплексы средней дальности "Hawk", которые США поставили, американская армия прекратила использовать в 1990-х годах, так что они прибыли в Украину без радаров.

Кроме того украинские военные еженедельно несут потери на Донбассе, и "военная мощь ВСУ истощается из-за продолжающейся борьбы за такие города как богатый ресурсами Бахмут".

"Каждый день мы просто истощаемся, а русские только усиливаются. Это доказывает, что это наступление должно начаться раньше, чем позже", — сказал Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны по НАТО и Европе.

Но другие убеждены, что промедление оправданно. "Я думаю, что чем дольше Украина ждет, тем выше общие шансы на успех", — сказал Майкл Кофман, эксперт по российским вооруженным силам из аналитического центра CNA.

Британская The Times пишет о том, что Украина может "потерять контроль над небом" из-за нехватки систем ПВО и боеприпасов к ним.

"Теперь, когда русские знают, что у нас заканчиваются боеприпасы, они становятся смелее. С каждым днем прибывает все больше и больше вертолетов и самолетов, и они начинают понимать, что мы не можем их остановить", - цитирует газета солдат ВСУ.

Издание отмечает "растущий успех России в постановке помех для украинских беспилотников", которые в основном китайского производства. Это "породило предположения, что Пекин помогает им (россиянам - Ред.) в этом".

Также ощущается нехватка переносных ракетных комплексов. Военный с позывным "Голливуд" заявил, что "Стингеры" - их единственная система ПВО. Но российские самолеты сегодня оснащены новой технологией, которая блокирует тепловую систему наведения "Стингера".

Упоминаются и высокие потери в Бахмуте. "Самая большая проблема в нашей роте в том, что нам нужно больше людей", - сказал командир подразделения, чья численность сократилась из-за ранений, плохого самочувствия и смертельных исходов.

То есть общий тон публикаций достаточно сдержан относительно контрнаступления, постоянно делается упор на проблемы со снабжением и усиление российских войск, пока Украина готовится к решающей атаке.

Это может происходить по трем причинам:

1. Западное общественное мнение пытаются убедить, что нужно усилить поддержку Киева.

В последнее время популярность украинской темы снижается по обе стороны Атлантики, а оппозиция в США и ЕС все громче призывает пересмотреть подходы по этой войне и вести дело к переговорам.

В этом контексте публикации о том, что ВСУ могут потерпеть поражение - или не добиться желаемых результатов - часто снабжаются мнениями экспертов о том, что военную поддержку Киева надо срочно усилить.

2. Дезинформация в адрес России. Эта теория поддерживается российскими военными пабликами.

Некоторые из них считают, что данным о количестве танков и прочих вооружений, которые озвучиваются на Западе, доверять нельзя, и они призваны усыпить бдительность российского командования накануне контрнаступления Украины.

В пользу этой версии также приводится аргумент, что Запад сам настаивает на контрнаступлении ВСУ и вкладывает в него ресурсы. Что бы вряд ли происходило, будь это дело настолько сомнительным.

3. Подготовка общественного мнения на Западе к необходимости завершить войну, если она войдет в тупик.

Пока эта задача не выглядит сиюминутной - в условиях громкой рекламы предстоящего контрнаступления ВСУ. Но если оно действительно не оправдает надежд, то западный обыватель уже будет готов к такому развитию событий.

В то же время официальная рамка западных официальных лиц более оптимистическая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент.

"Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно", - сказал он после заседания "Рамштайна".

Он заявил, что в НАТО знают, что Украина способна добиваться успехов на поле боя, и среди факторов этого назвал "невероятную" по своим объемам военную поддержку - артиллерии, средств ПВО, БМП и танков.

В Украине же невероятным этот объем не считают и говорят, что он в десять раз меньше необходимого.

"Мы благодарны нашим союзникам за их военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки", - написал замглавы МИД Андрей Мельник.

Переговорная позиция

Один из главных сторонников мирных переговоров по Украине - бразильский президент Лулу да Сильва - отказался ехать Киев или Москву (несмотря на то, то Украина его приглашала). Он заявил, что нужно сначала сесть за стол переговоров.

Но при этом в Киев приедет помощник да Сильвы Селсу Аморим - и, видимо, темой для обсуждения станет продвигаемая Бразилией повестка. А состоит она в том, что страны, не поставляющие оружия обеим сторонам, должны образовать новую площадку по примирению Украины с Россией. При основном, как настаивает да Сильва, посредничестве Китая.

Киев, что интересно, пока еще не отбрасывал предложений бразильца, хотя и мягко критиковал его за призывы уступить России Крым. То есть Лулу, вероятно, воспринимают в качестве ретранслятора неких мессиджей из Пекина.

Со своей стороны пытается согласовать с Китаем формат будущего урегулирования президент Франции Макрон, за что его уже начала осторожно критиковать американская пресса. Но Зеленский с Макроном стали созваниваться довольно часто и говорить по долгу.

А сегодня за переговоры выступило военное ведомство Италии.

Урегулировать конфликт в Украине можно только путем прямых переговоров сторон, заявил министр обороны Гвидо Крозетто.

По словам министра, Италия идет по двум направлениям - "гарантирует Украине право на самооборону" и, одновременно, предпринимает попытки добиться урегулирования кризиса мирными средствами. "Единственное, что мы можем попытаться сделать, это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", - сказал Крозетто.

По его оценке, ООН утратила способность "тушить конфликты", поэтому нужны новые посредники - таким может стать и Китай.

Впрочем, здесь многое зависит от того, где в своих целях согласна "подвинуться" Москва. Пока многое указывает на то, что Россия в качестве программы-минимум рассматривает заморозку по нынешней линии фронта.

Такой вывод можно сделать из развернувшихся в российской патриотической тусовке баталий. Бывший "министр обороны ДНР" Гиркин обвинил куратора "Вагнера" Пригожина в поддержке замораживания войны в Украине.

Гиркин в одном из стримов спросил, почему российские власти не арестовывают Пригожина за его "прямые призывы" заморозить войну на нынешних ее границах. Он охарактеризовал это как призывы "нарушить территориальную целостность Российской Федерации".

Аналогичным вопросом на днях задался и созданный Гиркиным "Клуб рассерженных патриотов".

Ранее Пригожин написал целое эссе, где призывал РФ "закогтиться" на нынешних рубежах и не допустить продвижения ВСУ. То есть, по сути поддержал "корейский сценарий" разделения Украины по нынешней линии фронта.

"Страна" уже анализировала эту позицию Пригожина. Судя по его заявлению, в Кремле вариант заморозки конфликта на нынешних рубежах рассматривают как один из базовых. И Пригожин может стать "тяжёлой артиллерией" при его продвижении - как влиятельный представитель "партии войны", в которой призывы к заморозке и к перемирию по нынешней линии фронта традиционно воспринимаются как "зрада" и отступление от первоначальных целей "спецоперации".

"Институт изучения войны" (США) делает из обвинений Стрелкова схожие выводы.

"Это обвинение может свидетельствовать о том, что у Пригожина нашелся покровитель, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим мотивам", - говорится в сводке "Института".

"Возможно, Гиркин и его покровители опасаются, что Пригожин присоединился к политической фракции, которая призывает Путина остановить войну на нынешних направлениях после запланированного украинского контрнаступления", - предполагают эксперты.

Напомним, что Пригожин не единственный из людей, близких к Кремлю, который призывает ограничиться нынешними завоеваниями в Украине. Ранее схожие мысли высказывала, например, руководитель RT Маргарита Симоньян.

Но будут ли в Украине или на Западе этот вариант всерьез обсуждать - зависит от ситуации на поле боя, которая сложится по итогам контрнаступления ВСУ.