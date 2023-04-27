В Украине раскручивается схема отсрочки от мобилизации "Студент".

Еще в прошлом году, чтобы "откосить" от армии, мужчины призывного возраста массово поступали в колледжи и вузы. Что, по законодательству, позволяет получить отсрочку от мобилизации на время обучения.

В итоге во многих учебных заведениях набор на контракт (туда поступить проще, чем на бюджетные отделения) вырос в несколько раз.

В этом году схема "Студент", как ожидается, станет еще более популярной. Подготовка к новой вступительной кампании уже стартовала. И в учебных заведениях фиксируют увеличение интереса мужчин-абитуриентов к поступлению.

"В прошлом году поступление на получение второго высшего образование упростили - не нужно было сдавать единый тест, достаточно было просто мотивационного письма. В этом году схема сохранится", — говорит нам ректор технического университета ШАГ (Харьков) Виталий Зайцев.

Кроме того, для украинских мужчин фактически закрылась возможность поступления в иностранные вузы. Еще с минувшей осени границы для студентов призывного возраста, поступивших в заграничные университеты, практически заблокировали. Поэтому сейчас возможность поступления в иностранные учебные заведения большинство наших мужчин даже не рассматривают, считая это лишней тратой времени и денег. И вместо этого будут атаковать украинские университеты.

"Раскрутке схемы способствует и "дикая" мобилизация, когда мужчин вылавливают на улицах и даже в ресторанах, вручают повестки и практически сразу отправляют на фронт, чего в прошлом году еще не было в таких масштабах. Студенческий билет дает хоть какую-то страховку на этот случай", — добавил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Небывалый ажиотаж среди абитуриентов позволяет учебным заведениям повысить цены на контракт.

"По законодательству, вузы имеют право поднимать стоимость обучения на процент инфляции за прошлый год, а инфляция в Украине в 2022 году была высокой. Мы можем поднять цены в пределах 25%", — говорит Зайцев.

Многие вузы пока не сложили цену на контрактное обучение. Итоговые прайсы будут зависеть от реального спроса. К примеру, в Черновицком национальном университете сообщили, что стоимость обучения на контракте определят только в конце июня этого года. Хотя в прошлые годы ценники на контракт всегда выставляли весной.

Отметим, что учеба в вузе как способ "откосить" от мобилизации уже получила широкий общественный резонанс.

И по этому поводу появляется немало идей, как эту схему пресечь - от отмены отсрочки от мобилизации для студентов до зачисток на образовательном рынке - "оптимизации" учебных заведений с закрытием "лишних" вузов и колледжей.

Разбирались, как работает схема "Студент", и к чему готовиться абитуриентам в этом году.

"Вам с посещением или без?"

Сама схема, когда мужчины призывного возраста поступают в колледжи и вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации, не нова. Она начала приобретать популярность еще в прошлом году.

"По законодательству, студенты дневной формы обучения имеют право на отсрочку от призыва или мобилизации на время учебы. Она действует до тех пор, пока человек не закончит обучение или его, к примеру, не отчислят. В последнем случае учебные заведения должны подавать списки отчисленных студентов в военкоматы, и "бронь" с таких студентов снимается", - пояснил нам Ростислав Кравец.

Кроме того, в прошлом году была упрощена процедура поступления.

"Тех, кто поступал на получение второго образрования, освободили от сдачи единого теста, для зачисления было достаточно только мотивационного письма", - говорит Виталий Зайцев. Упрощения коснулись и тех, кто не имеет первого высшего, но поступает на контракт - вузам разрешили проводить зачисления по многим специальностям на основании собеседования, без тестов.

"В 2021 году бакалаврат закончило 189,5 тысяч лиц, а в магистратуру поступило 83 тысячи (43,8%). В 2022 году правила вступления на все уровни вывшего образования существенно упростили, и выпускниками бакалаврата стало 174,7 тысяч человек, а в магистратуру поступило 150,6 тысяч", - говорится в отчете аналитического центра университета имени Гринченко.

В отчете также перечисляются все упрощения по учебному процессу, которым дали старт в 2022 году.

Во-первых, упростили процедуру аккредитации учебных программ (эта норма будет действовать еще год после окончания военного положения). Проводить аккредитацию можно в удаленном режиме и без экспертизы программ.

Во-вторых, снизили требования к студентам. В медицинских вузах, к примеру, отменили квалификационный экзамен (которые всегда было сложно сдать, и из-за которого студенты массово "вылетали" из вузов - Ред). На бакалаврате и магистратуре разрешили заменить защиту дипломов "другими видами контроля".

В-третьих, дали существенное послабление по поступлению. ВНО заменили на единый мультипредметный тест, а для жителей оккупированных территорий не нужен был и он.

По магистратуре убрали обязательный экзамен по иностранному языку и квалификационный экзамен, взамен ввели несложное тестирование.

"Отсутствие порогов в 2022 году означало возможность поступления в учреждения высшего образования при наличии хотя бы одного правильного ответа по каждому из предметов или прохождения теста методом слепого угадывания", — говорится в отчете университета Гринченко.

Помимо "важной социальной функции" - дать украинцам возможность учиться во время войны, такие упрощения, как отмечается в отчете университета имени Гринченко, стали результатом "лоббирования интересов отдельных вузов, связанных с потерями этих учреждений из-за войны".

В итоге поступить в вузы стало намного проще, чем раньше.

Упрощенный доступ в вузы привлек и украинцев призывного возраста, которые таким образом могли "спрятаться" от мобилизации. А упрощенная процедура обучения (отмена многих сложных работ, рефератов, переход на онлайн и пр) по факту сделала "необязательным" посещение занятий во многих вузах. То есть, можно было "занести документы" и заниматься своими делами. Что касается угрозы отчислений, то во многих вузах эту проблему тоже можно решить.

Студенты одного из столичных вузов рассказали там, что "закрыть пропущенные занятия можно по 200-300 гривен за каждое", "купить реферат — за 800-1000 гривен", "сдать экзамен — от тысячи гривен до 100-500 долларов в зависимости от предмета".

К примеру, студент интернатуры по фармации (ее проходят после окончания соответствующего факультета медицинского вуза) Алексей рассказал нам, что заплатил за первую часть учебы (она должна включать практику в аптеках и написание итоговой работы) 7 тысяч гривен, а за вторую часть (лекции и диплом) - еще 8 тысяч. Плюс - "официальная плата" порядка 25 тысяч за учебу.

"В итоге учеба идет, отсрочка есть, ни в аптеке, ни на лекции я ни разу не появлялся, прийду уже только за дипломом. При зачислении меня прямо спросили - мне "с посещением" или "без". И назвали таксу. В списке тех, ком "без посещения" я был уже, как минимум, двадцатым", — говорит нам Алексей.

Хоть в педагогический, хоть на хореографию

По данным Министерства образования, во многих вузах резко увеличился набор на контрактные отделения (куда поступить проще, чем на бюджет). И, что характерно, среди поступающих выросло количество студентов, мягко говоря, не совсем студенческого возраста - в категории "до 30" и даже "40 плюс".

Так, если в 2021 году на контракт поступило порядка 22 тысяч студентов-мужчин в возрасте 20-29 лет, то в 2022 году - уже больше 65,2 тысяч. То же самое по возрастной категории "30-39 лет": в 2021 году было около 2,2 тысяч, в 2022 году — порядка 30,3 тысяч. В возрастной категории "40 плюс" до войны, в 2021 году на контрактные отделения поступило всего 884 человека. В прошлом году таких было уже больше 15 тысяч. При этом традиционная студенческая категория — студенты в возрасте до 20 лет, наоборот, уменьшилась с 66445 человек в довоенном 2021 году до 56685 тысяч в 2022, что вполне логично, учитывая массовый поток беженцев из Украины. Многие старшеклассники, которые в прошлом году могли бы поступить в украинские вузы, попросту выехали со своими семьями за пределы страны.

По сравнению с прошлым годом, количество новых студентов платной формы обучения выросла почти на 40%, а, если выделить только мужчин, то на 82%.

В некоторых университетах количество новых студентов-мужчин выросло вдесятеро и больше, — сообщает издание "Наши гроши. Львов".

Оно оценивает армию студентов, которые воспользовались упрощениями по поступлению, в "не менее чем 85 тысяч мужчин". И подсчитало, что вузы заработали на таких студентах 1,7 млрд гривен (с учетом средней стоимости года обучения по контракту в 20,8 тысяч гривен).

"Такое впечатление, что поступающих "в возрасте" вузы сразу ориентировали на контракт. Приходишь в приемную комиссию, на тебя смотрят, и говорят - на бюджет не возьмем, мест мало, пусть дети учатся. А вам можем предложить только платное обучение", — рассказал нам киевлянин Анатолий, которые в свои 35 поступил в один из торгово-экономических вузов.

Самый большой наплыв "лишних" контрактников был в западных регионах. Но динамика от вуза к вузу отличается.

К примеру, по данным профильного министерства, во "Львовской политехнике" количество студентов-мужчин первого года обучения на контрактных отделениях выросло с 1609 человек в 2021 году до 4613 в 2022-м, то есть, на 187%. А доля мужчин среди первокурсников платной формы обучения - с 57% до 73%. Самыми ходовыми среди мужчин оказались земельные специальности, специальности по управлению и администрированию, химические технологии и инженерия.

Во Львовском торгово-экономическом университете число мужчин-абитуриентов на контракте выросло в 2022 году на 50%, во Львовском национальном университете имени Франко - на 29%.

В то же время, к примеру, в Черновицком национальном университете имени Федьковича зафиксировали рост студентов-контрактников среди мужчин на 239% - в 2021 году их было 740, в 2022 — больше 2,5 тысяч.

В Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа рост числа мужчин-студентов на контракте — больше чем в четверо. В довоенном 2021 году их было всего 391, в прошлом году - 1980 человек.

В Тернопольском национальном техническом университете имени Пулюя число контрактников-мужчин выросло с 495 до почти 1300 человек.

"Увеличение потока поступающих в вузы западных областей объясняется и объективными факторами - в эти регионы с начала войны переехали многие жители оккупированных территорий и в целом неспокойных с военной точки зрения областей. Понятно, что их дети решили поступать в вузы по новому месту жительства", — отметил Зайцев.

Но рекордная динамика по количеству студентов-мужчин была не только на западе страны. К примеру, Черниговская политехника нарастила число таких студентов вдвое - с 415 в 2021 году до 828 в 2022-м.

В Житомирской политехнике рост потока мужчин, готовых платить за обучение, в прошлом году составил 130%.

Что касается столичных вузов, которые всегда пользовались повышенной популярностью среди абитуриентов со всей страны, то тут картинка сильно разнится. Скажем, в Национальном университете имени Тараса Шевченко количество студентов-мужчин на контракте не только не выросло, но и, наоборот, уменьшилось с 1 784 человек в 2021 году до 1 599 в 2022-м. В Киевской политехнике рост есть, но совсем небольшой - всего на 2% - с 1 177 в 2021 году до 1 200 человек в прошлом году.

В Киевском университете имени Гринченко динамика тоже сравнительно небольшая - порядка 20%, в Киевском национальном университете строительства и архитектуры - на 57% и т.д.

В то же время, скажем, в Киевском университете культуры (куда, как считается, всегда было несложно поступить и легко учиться), студентов-мужчин, готовых платить за контракт, выросло в прошлом году почти в 1,7 раз - с 389 до 1040 человек. Интересно, что среди мужчин популярностью пользовались такие не совсем мужские специальности как хореография и туризм.

А в МАУП (где, как считается, учиться тоже относительно несложно) мужчин-студентов в прошлом году стало больше втрое (в 2021 году их было 319 человек, в 2022 — больше 1300).

Рекорды по набору мужчин-контрактников зафиксировали и в некоторых региональных вузах. Скажем, в Полтавском аграрном университете - прирост более чем в 2,5 раза, в Сумском педагогическом - в 2,4 раза. Такая же динамика в Запорожском национальном университете, хотя регион не назовешь самым благополучным с военном точки зрения.

В целом, как говорят сами преподаватели, самый большой наплыв мужчин-контрактников в те вузы, куда легко поступить, и, самое главное, где легко учиться, и можно "порешать" по обучению - не посещать пары и сдавать экзаменационные сессии без проблем.

"Понятно, что для схемы нужны двое - и сам студент, и вуз, который, давайте говорить прямо, готов торговать дипломами", — отмечает Зайцев.

Еще один критерий выбора "схемного" вуза - умеренная стоимость контракта. В региональных вузах ценники стартуют с 15-16 тысяч гривен за год, тогда как в столичных средний прайс - 30-35 тысяч и выше.

Это вероятно также один из факторов того, что для "откоса" от армии выбирают преимущественно региональные ВУЗы, а не столичные.

При этом, по словам Зайцева, тяга к знаниям у мужчин, мягко говоря, не совсем студенческого возраста, объясняется не только попыткой "откосить" от мобилизации, но и банальной попыткой удержаться на рынке труда - сменить свою специальность, ставшую "не нужной", на более востребованную.

"В нашем вузе число студентов-мужчин выросло в прошлом году на 10%. Были поступающие, которым за 40. Но они прилежно учатся, посещают занятия, сдают экзамены. Никого не отчислили, хотя мы отчисляем, даже не дожидаясь экзаменационной сессии - если студент посетил менее 75% занятий", — отметил Зайцев.

Отметим, что широкий общественный резонанс по схеме "Студент" наделал немало шума в профильной среде.

Во многих вузах статьи на тему "поступлений для "откоса" от мобилизации называют "выдумками журналистов" и заявляют, что, дескать, есть и объективные факторы, способствующие увеличению спроса на контрактное обучение со стороны мужчин призывного возраста. К примеру, та же попытка сменить специальность и упрощение поступления, что открыло доступ в вузы тем, кто ранее высшее образование попросту "не тянул". А некоторые поступающие решили совместить два в одном - получить и отсрочку, и диплом. Поэтому они прилежно учатся, а не платят за каждый экзамен.

Вместе с тем, преподаватели "не для прессы" признают, что "схемы в некоторых вузах действительно есть", и говорят, что все это сильно бьет по качеству и престижности украинского высшего образования.

Что изменится в этом году?

В этом году правила поступления в вузы, которые не так давно обнародовало Министерство образования, особо не изменились. То есть, стать студентом по упрощенной схеме все еще можно.

Министерство образования на своем официальном сайте перечисляет "10 шагов для поступления", сред которых, в частности, вступительные испытания (НМТ, творческий конкурс, собеседование).

При этом собеседование или мотивационное письмо перечисляются в качестве альтернативы НМТ. Но указано, что такой формат допускается только при поступлении на контрактную форму обучения на специальности, которым предоставляется особая поддержка (их более 60, в том числе, педагогика, химия, физика и астрономия, математика, прикладная механика, производство и технологии, архитектура и строительство, судостроение, энергетика и др.).

То есть, стать студентом, написав лишь мотивационное письмо, вполне реально и в этом году.

"А темпы мобилизации наверняка увеличат количество тех, кто изъявит желание стать студентом", — говорит Кравец.

Поэтому, как ожидается, схема "Студент" может стать еще более массовой. В вузах уже стартовала подготовка к вступительной кампании, и преподаватели рассказывают, что возможностью стать студентом интересуются очень многие мужчины явно не студенческого возраста - те, кому за тридцать и даже за 40 лет.

С учетом этой тенденции уже пошло увеличение стоимости обучения на контракте.

Отметим, что, согласно законодательству, учебные заведения могут ежегодно пересматривать стоимость контракта, но не больше, чем на процент инфляции за предыдущий год. Но в 2022 году инфляция в Украине была рекордной. "То есть,: мы имеем право повысить цены на 25%. В прошлом году мы цены вообще не пересматривали, так как опасались снижения потока абитуриентов из-за войны. В этом году повысим с 65 тысяч до 80 тысяч. Тянуть больше не можем, для нас повышение цены — это в том числе возможность привлекать преподавателей высокого уровня", — говорит Зайцев.

Отметим, что механизм повышения стоимости обучения по контракту был запущен еще до войны. В частности, постановлением Кабмина прописывалось, что стоимость учебы по контракту не может быть ниже "индикативной цены" - суммы, которую платит государство за подготовку студента по аналогичной специальности на бюджетной форме обучения. Тогда прогнозировалось, что контракты в украинских вузах существенно подорожают. Но из-за войны новую формулу так и не запустили.

Вузы, как и ранее, финансируются в зависимости от количества студентов. И, как ожидается, такая же подход будет и в новом учебном году.

Это позволило многим вузам, особенно региональным, сохранить сравнительно невысокую стоимость обучение на контракте — 15-16 тысяч в год, и, как следствие, привлечь дополнительный поток контрактников.

В этом году требований по "индикативным ценам" государство также не выдвигает.

Но есть фактор спроса на контрактное обучение, который позволит вузам пересмотреть прайсы. При этом многие вузы пока не спешат озвучивать новые ценники. К примеру, в Черновицком национальном университете сообщили, что стоимость обучения на контракте определят только в конце июня этого года. Хотя в прошлые годы ценники на контракт всегда выставляли весной.

В КПИ также в официальном доступе пока только цены на контракт на 2022/2023 учебный год (стоимость от 17,5 до 44 тысяч в зависимости от специальности. Такая же ситуация по Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко (правда, там ценник выше - 30-58 тысяч в год). В Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончаира также сообщили, что пока идет утверждение новых цен.

При этом, к примеру, Украинский католический университет (Львов) огласил ценник на новый учебный год - 110 тысяч гривен в год (в прошлом году было 80 тысяч). Но для самых мотивированных студентов обещают стипендии от 25% до 100% за счет меценатов.

В Ривненском гуманитарном университете уже есть приказ ректора об индексации стоимости обучения на 26,6% - согласно официальному уровню инфляции за прошлый год (прежние цены - 23 500-27 100 в зависимости от специальности).

В среднем, согласно мини-опросу, который провела "Страна" среди представителей украинских вузов, цены на контракт на следующий учебный год повысятся на 10-26,6% в зависимости от того, насколько выросли затраты учебных заведений, и главное, — от того, каким будет спрос. Предварительно о потоке контрактников можно будет судить уже в апреле-мае, когда вузы массово проводят дни открытых дверей.

При этом по схеме "Студент" могут появиться дополнительные лазейки.

Министерство образования планирует изменить правила отчисления из вузов (документ уже выставлен на общественное обсуждение).

Отмечается, что действующее положение является устаревшим (оно не менялось с 1996 года. В новом варианте поводом для отчисления может стать, к примеру, уличение в плагиате или невыполнение учебного плана. Но при этом, сам пропуск занятий, "если он не приводит к получению неудовлетворительной оценки по результатам итогового контроля не может считаться нарушением индивидуального учебного плана". То же самое с неудами по экзаменам (кроме госэкзамена). Отчислять смогут только после того, как студентам предоставят право улучшить оценку (вне зависимости от количества проваленных экзаменов), обжаловать результаты экзамена, взять академотпуск.