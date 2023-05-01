Анализируем итоги 432-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, продолжаются бои в Бахмуте, а также в соседних Богдановке, Ивановском и Александро-Шультино.

ВСУ удерживают позиции в Бахмуте и переходят в локальные контратаки, после которых противник покинул некоторые позиции, сообщил глава Сухопутных войск Александр Сырский.

Сейчас на Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысяч россиян.

"На Бахмутском направлении против нас воюет 25,6 тысяч личного состава, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки, 56 реактивных систем залпового огня. Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", - сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Западные военные паблики сообщают о продвижении российских сил в северо-западной части Бахмута. "Вагнер" заявляет, что основные бои сейчас идут за группу многоэтажек по улице Освободителей Донбасса.

К западу от Донецка - бои под Авдеевкой, Первомайским и в Марьинке. Существенных изменений ситуации здесь нет, но российские паблики пишут о том, что здесь ВСУ стали активнее контратаковать.

Но, судя по всему, пока погода крупным атакам не способствует. На одном из видео показаны окопы ВСУ на Донбассе, которые залиты водой.

В целом дожди на прифронтовых территориях Украины местами будут идти на протяжении почти всего мая, судя по прогнозам сервиса Gismeteo.

Ранее ожидалось, что сухая погода будет уже в начале мая, а куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин прогнозировал наступление ВСУ до 15 мая, так как земля к этому времени должна была бы просохнуть.

В Бахмуте ожидается переменчивая погода: то солнце, то небольшой дождь. Особенно сильные осадки предварительно ожидаются 8, 19 и 26 числа. При этом температура воздуха будет около +16+20 днем.

В прифронтовом Запорожье май обещает быть достаточно дождливым на всей протяженности месяца: осадки разной интенсивности предполагаются каждую неделю по 2-3 дня. Наиболее сухой будет первая неделя месяца: там дождь ожидается только в воскресенье, 7 мая.

Согласно свежему прогнозу, в Херсонской области, где тоже велика вероятность ударов украинских сил, дождливая и сухая погода будет чередоваться весь май.

При этом, учитывая теплую погоду (16-20 градусов) и непонятную пока интенсивность этих осадков, есть вероятность, что земля будет сохнуть быстрее.

Новые ракетные удары и диверсии

Со вчерашнего вечера противник наносил ракетные удары по Павлограду - одному из основных логистических узлов для переброски ВСУ на Донбасс. Очевидцы сняли видео очень сильного взрыва.

Ночью атака продолжилась - россияне производили пуски девять Ту-95 из района Оленегорска (Мурманская область) и два Ту-160 из района Каспийского моря. Было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Из них уничтожено 15, заявило украинское командование.

В минобороны РФ заявили, что ракетный удар наносился "по объектам военно-промышленного комплекса Украины", "цель удара достигнута" и "нарушена работа предприятий, осуществляющих выпуск боеприпасов для украинских войск".

Украина этого не подтверждала.

Как заявил губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак, попадание было по жилому сектору и в промышленное предприятие, где возник пожар. Также пострадали 34 человека, среди них пять детей.

По данным ГосЧС, в Павлограде повреждено более 100 многоквартирных и частных домов, девять учебных заведений и пять магазинов. Задело и центр города.

По поводу того, что именно взорвалось высказывается несколько версий. По одной из них (популярной в российских пабликах) прилет был по складам боеприпасов. По другой - по хранилищам ракетного топлива (подлежащего утилизации) на Павлоградском химическом заводе.

Цель новых ракетных атак РФ - логистика ВСУ, сообщают в Оперативном командовании "Юг". "Они пытаются выискивать логистические маршруты и логистические центры. Но и энергетику они не оставили", - сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В Минэнерго уже заявили, что массированный удар по Украине этой ночью привел к значительным повреждениям сетевой инфраструктуры в Херсонской и Днепропетровской областях.

"Как следствие, обесточена часть потребителей Днепра и области. Также усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области - из-за обстрела обесточено более 11 тысяч абонентов в Херсоне и 7,1 тысяча - в области", - говорится в сообщении. Полное устранение последствий займет несколько суток.

В то же время, в "Укрэнерго" заявили, что утренняя ракетная атака не привела к повреждениям инфраструктуры и к необходимости ограничивать потребление.

Затем пошли сообщения, что в некоторых районах Одессы пропал свет, также стало известно о перебоях со светом на Дарнице (Левый берег Киева).

Неспокойно было и на территории РФ, а также в Крыму.

В Ленинградской области сегодня подорвали опору линии электропередач, на месте найдена взрывчатка.

А в Брянской области взорвали железнодорожные пути под грузовым составом с топливом, тот сошел с рельсов. Поезд оказался белорусским. Причастных к этому событию ищут.

Также сегодня активно работает ПВО в Крыму. Как заявили назначенные Россией "власти", на полуостров идет атака дронов. Один был сбит над Евпаторией. Также дроны атаковали Севастополь, где над бухтой поднимается белый дым.

Контрнаступление ВСУ и дипломатия

Западные эксперты и СМИ продолжают писать о российской обороне на юге Украины.

Россия выстроила на захваченных территориях одни из самых масштабных систем военных оборонительных сооружений в истории, пишет в своей сводке разведка Великобритании.

Сообщается, что эти оборонительные сооружения находятся не только рядом с нынешними линиями фронта, но и глубоко в тылу - в тех районах Украины, которые в настоящее время контролируются Россией, а также на своей территории - в Белгородской и Курской областях.

"Выстраивание такой системы защиты подчеркивает обеспокоенность российского руководства тем, что Украина может добиться крупного прорыва", - говорится в отчете.

При этом, как пишет The Guardian, украинские военные говорят, что, с учетом этой оборонительной системы, им нужно больше времени на обучение и больше боеприпасов. "У них было достаточно времени, чтобы построить много траншей, поэтому нам нужно много боеприпасов, чтобы выгнать их", - говорит военный с позывным "Сармат".

Также "Сармат" заявляет, что для контрнаступления нужно больше минометов. Кроме того, военные считают, что контрнаступление займет длительное время. "Все ждут этого и думают, что мы решим все одним ударом. Это займет время и будет трудно", - заявляет другой боец по прозвищу "Луг".

Также газета фиксирует, что цена западной помощи становится для стран-союзников Украины все выше, поэтому контрнаступление будет иметь решающий характер.

Тем временем, социологи отмечают снижении поддержки вооружения Украины в западном обществе. Свежее исследование университета Мэриленда и компании Ipsos показывает, что поддержка Украины в США падает, и это "должно беспокоить американских политиков", считает "Институт Брукингса".

Вот его основные выводы по итогам опроса жителей Америки:

1. Падает уровень ожиданий, что Россия проигрывает, а Украина побеждает.

С октября по апрель количество тех, кто считает, что Москва терпит поражение, уменьшилось на 11% и составило 37%. Число же тех, кто уверен в победе Киева, упало за тот же срок на 17% (с 43 до 26 процентов).

2. Падает готовность населения США нести издержки за поддержку Киева - в виде роста цен на энергоносители, инфляции и потерь американских войск.

Опрос показывает падение по всем трем показателям на 9-15%

Готовность больше платить за энергию упала на 9%, нести инфляционные риски - на 11%, и на столько же - желание жертвовать жизнями американских солдат.

Также 33% американцев считают, что нынешний уровень поддержки Украины со стороны США "слишком высок" (такой точки зрения придерживаются 50% республиканцев и 13% демократов).

При этом 30% уверены, что уровень поддержки правильный, а 12% - что он слишком низок.

3. Американцы преимущественно выступают за возвращение украинских территорий по состоянию на довоенный февраль 2022 года (то есть, без Крыма и "ЛДНР"). Такой вариант поддерживают 26% опрошенных.

За возврат территорий по состоянию на 1991-й год (эту цель декларирует и Украина), высказывается 18%.

При этом цель победы над РФ или ее ослабления поддержали только 8% американцев.

4. Большинство опрошенных хотели бы ограничить поддержку Киева одним-двумя годами - 46%. Тех же, кто предлагает делать это, сколько потребуется - 38%.

"В этом вопросе был заметен партийный раскол: 62% республиканцев хотели придерживаться курса в течение одного-двух лет по сравнению с 51% демократов, которые хотели придерживаться курса столько, сколько потребуется", - комментирует эти цифры "Институт Брукингса".

Судя по цифрам исследования, скептические либо умеренные настроения, хоть и начинают преобладать, но пока не являются превалирующими в США. Но западные элиты опасаются того, что при неудаче контрнаступления Украины указанные в опросе тенденции ускорятся, и оказывать Киеву помощь на прежнем уровне уже не получится - особенно, учитывая предвыборный год в Штатах и республиканское большинство в нижней палате Конгресса.

Видимо, поэтому постепенно формируются группы, которые планируют формализовать дипломатический процесс, когда для этого сложатся обстоятельства.

Вчера Папа Римский заявил, что Ватикан причастен к "секретной миротворческой миссии в Украине". Цель миссии - "попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной" и вернуть вывезенных в Россию украинских детей, пишет Reuters.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я раскрою ее", - сообщил Папа Римский журналистам после визита в Венгрию. Он заявил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и с представителем РПЦ в Будапеште митрополитом Иларионом.

И это лишь один трек, по которому идут попытки предложить дипломатическое решение конфликта. В мире есть и другие "миротворцы" - Китай, Турция, Бразилия, а на выходных к переговорам, как мы писали вчера, призвала и экс-канцлер Германии Меркель.

Отметим, что своеобразная "партия мира" есть и в Украине. О том, кем она представлена и чего хочет - "Страна" разбиралась здесь.