Анализируем итоги 433-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Продолжаются бои за Бахмут. Также, по данным Генштаба, были попытки наступления на Предтечино под Константиновкой. Кроме того, россияне нанесли авиаудары по Бахмуту и Белой Горе.

Российские паблики пишут и об ударах термобарическими снарядами по району элеватора в западной части Бахмута.

Институт изучения войны пишет, что российские силы прошли вперед в западном Бахмуте, а также двигаются по трассе Бахмут-Северск, к югу от села Сакко-и-Ванцетти.

Куратор "Вагнера" Пригожин вчера вечером оценил продвижение своих сил как "150 метров в день" из-за нехватки боеприпасов. Что, по-видимому, было сказано в контексте давней публичной критики Пригожина в адрес минобороны РФ.

При этом объяснения у этой критики могут быть разные - от конфликта внутрикремлевских группировок до попыток дезинформировать Украину. Либо же заранее назначить крайних, если в Бахмуте или на других участках фронта что-то пойдет не так.

По крайней мере, многие заявления Пригожина потом не оправдывались - так, сегодня он заявил о гибели около Бахмута командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюры. Но в ТРО это опровергли и заявили, что "все живы и здоровы".

Что касается проблемы со снарядами, то украинские военные заявляют, что интенсивность обстрелов со стороны противника в Бахмуте не снижалась.

Вчера США, а сегодня Россия коснулись потерь враждующих сторон.

По оценкам Белого дома, Москва потеряла в боях за Бахмут убитыми и ранеными 100 тысяч солдат. По словам представителя Байдена Джона Кирби, из них более 20 тысяч солдат погибли, примерно половина была из ЧВК "Вагнер".

Если судить по этой информации, то представителей вооруженных сил России и ЧВК "Вагнер" за девять месяцев бахмутских боев погибло примерно поровну. Что говорит о равном участии государственной и частной армий в боях за Бахмут.

При этом, напомним, Пригожин с такой трактовкой не согласен и утверждает, что со стороны РФ за город воюют исключительно "вагнеровцы", а кадровые войска прикрывают фланги, и то - лишь с недавних пор, когда бои переместились в сам город.

Оценку украинских потерь Кирби не привел, заявив, что "они здесь жертвы, а Россия - агрессор".

Зато, видимо, как ответ на заявление Кирби о потерях ВСУ сегодня высказался министр обороны РФ Шойгу. По его утверждению, Украина за апрель потеряла "более 15 тысяч человек", вероятно, имея в виду погибших. Но без привязки конкретно к Бахмуту (хотя понятно, что львиная доля потерь сейчас идет там).

В начале февраля министр обороны России заявлял, что за январь ВСУ потеряли 6500 человек - не уточнив, убитыми или ранеными. То есть, по версии РФ, в апреле украинские потери повысились более чем вдвое.

Украина данных Шойгу не комментировала. Но понятно, что это оценки противника, и на какую-либо объективность они претендовать не могут.

Но потери с украинской стороны, очевидно, существенные, о чем говорят почти ежедневные сообщения о тех или иных погибших активистах, журналистах - да и обычных людях, чью память чтят в регионах, откуда они были мобилизованы.

Сегодня стало известно, что в боях за дорогу снабжения Бахмута погибли бывшие канадские военные, которые вступили добровольцами в Интернациональный легион. Это 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко. Вечером 26 апреля они попали под артиллерийский огонь российских войск, снаряд попал прямо в их укрытие.

Генштаб сообщал, что под Кременной противник наступал в районах Новоселовского и Белогоровки. По Белогоровке, Григоровке и Спорному наносились авиаудары.

К западу от Донецка противник атаковал Северное и Первомайское, нанес авиаудар по Авдеевке. Продолжаются бои за Марьинку.

Как пишет Институт изучения войны, российские войска незначительно продвинулись к восточной окраине Угледара.

Ночью был ракетный удар по Краматорску. Повреждена школа, 14 многоэтажек, больница и детский центр реабилитации. В минобороны РФ заявили, что обстрел велся из РСЗО "Торнадо" по железнодорожной станции, где якобы "уничтожен вагон с боеприпасами". Украина этого не подтверждала.

Также был удар по Херсонской области, в результате которого пять человек получили ранение а еще трое - погибли. Там россияне сбросили на остров близ села Велетенское две управляемые авиабомбы. Село находится на правом берегу, на 15 км ниже по течению Днепра от Херсона.

Институт изучения войны сообщает, что силы береговой обороны РФ нанесли удар по ВСУ на острове Великий Потемкин под Херсоном.

Сегодня Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней (до 18 августа 2023 года).

Контрнаступление ВСУ

От успеха украинского контрнаступления будет зависеть будущая поддержка Украины со стороны западных партнеров, заявил сегодня министр обороны Алексей Резников.

"Безусловно, они все политики, за ними стоят парламенты, которые согласовывают или не согласовывают какие-то вещи. А за парламентами стоят избиратели. Поэтому, конечно же, им будет легче адвокатировать новые пакеты помощи Украине в случае наличия успешных кейсов", - заявил Резников.

По его словам, вполне нормально, что союзники "хотят инвестировать в успех", и для них очень важно, чтобы переданное оружие и другая помощь показывали результат. "Поэтому, конечно, наш успех будет иметь большое значение для продолжения такой легкости поддержки", - сказал Резников.

Касаемо "инвестиций" - США в очередной раз заявили, что передали Украине уже почти все, о чем та просила для контрнаступления. Как заявили в Белом доме, Украине скоро предоставят дополнительные пакеты военной помощи.

При этом страны Запада поставили Украине условие не применять поставленное ими оружие против российской территории. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что "следует сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО".

Также канцлер очертил сроки поставок боеприпасов для немецких САУ Gepard - на них Украина может рассчитывать с августа. Сейчас налаживается производство, но это займет некоторое время, уточнил Шольц.

Отметим, что многие типы вооружений обещают прислать позже, чем Украина намеревается пойти в наступление. Например, значительные количества танков "Леопард 1" или американских "Абрамсов".

Что касается танков, то немецкая пресса опасается, что россиянам есть из чего подбивать "Леопарды". Газета Bild приводит три типа таких вооружений:

1. Противотанковые управляемые ракеты.

ПТУРы - "самая большая угроза" для танков Leopard.

"В частности, более новые российские модели, начиная с 9К135, были специально разработаны для борьбы с современными основными боевыми танками, такими как "Леопард-2", - говорится в материале.

Во время ливанской войны 2006 года "Хизболла" смогла вывести из строя несколько израильских танков "Меркава" именно российскими комплексами "Метис-М". Похожим на российский "Метис-М" украинской "Стугной-П" ВСУ уничтожили многие из 2000 потерянных в Украине российских танков.

Теперь же "роли поменялись" и в танковое наступление пойдет уже Украина, пишет Bild.

2. Противотанковые мины. Тут приводятся в пример российские мины ТМ-62 и аналоги с 7-8 кг взрывчатки.

"Своевременное обнаружение и обезвреживание таких минных заграждений будет одной из важнейших задач украинских инженерных групп", - пишет Bild.

3. Основные боевые танки России.

Хотя танковые дуэли для нынешней войны редкость и российская армия утратила многие новейшие танки, которые отстают от более совершенных "Леопардов", но 125-мм пушка танков Т-72Б3, Т90А/С/М и Т-80БВМ несут угрозу броне немецких машин.

Поэтому в танковых дуэлях решающую роль будут играть не технические данные машин, а мастерство экипажей и качество работы разведки.

Также сохраняется дилемма дефицита ракет для ПВО.

Чтобы обеспечить контрнаступательные операции, Украине, возможно, придется оголить ПВО в тылу и перебросить их на фронт. Об этом пишет Skynews со ссылкой на слова военного эксперта Майкла Кларка.

Причина - дефицит ракет ПВО на фоне подготовки контрнаступления. Он заявил, что командиры намерены сберечь запасы перед наступательной операцией, а значит, они "очень обеспокоены тем, что им придется начать пропускать больше ракет".

Мир после войны

Пока не продвигается и вопрос гарантий безопасности Украине после завершения войны.

Немецкое агентство dpa не ожидает, что перспективы членства Украины в НАТО станут более конкретными в ближайшей перспективе.

В частности, по информации агентства, США и Германия на одной из недавних встреч за закрытыми дверями дали понять, что не хотят выходить за рамки декларации НАТО 2008 года. В этой декларации главы государств и правительств согласились, что Украина и Грузия должны стать членами альянса, но без конкретного графика или дорожной карты.

Напомним, Украина и ряд стран Восточной Европы требуют предоставить Киеву на летнем саммите НАТО дорожную карту по вступлению с четкими сроками. Но пока такой готовности страны-учредители Альянса не изъявляют. Поскольку, судя по всему, сами еще не знают, чем закончится весенне-летняя кампания - которая и определит, пойдет ли дело к миру или к продолжению войны.

За пределами Запада у скорейшего прекращения войны довольно большое количество сторонников. Ряд влиятельных международных игроков, включая Индию, Бразилию, Пакистан и Египет, не поддерживают США в их противостоянии России и Китаю, пишет газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть данные американской разведки.

Как следует из публикации, внешняя политика президента Джо Байдена сталкивается с тем, что развивающиеся страны пытаются уклониться от участия в усиливающемся противостоянии США с одной стороны, а также России и Китая – с другой.

В материале указывается, что упомянутые страны отказываются однозначно поддержать ту или иную сторону "в эпоху, когда США уже не являются неоспоримой сверхдержавой".

Отметим, именно эти страны неизменно выступают за прекращение огня и переговоры. Некоторые делают это активно (вроде Бразилии или Турции), но, не исключено, что именно данная группа стран выдвинет по итогу некую альтернативную дипломатическую повестку по Украине и России.