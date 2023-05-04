Анализируем итоги 435-го дня войны в Украине.

Атака на Кремль. Продолжение

После удара дронов по Кремлю, российский ответ пока не последовал.

Хотя Москва продолжает делать на эту тему заявления.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва рассматривает "самые различные варианты ответа на украинскую атаку по Кремлю". При этом он сделал оговорку, что речь может идти "только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах".

Это звучит как опосредованный ответ тем, кто в России призывает ликвидировать Владимира Зеленского или использовать ядерное оружие. С намеком на то, что крайние варианты российским руководством воспринимаются как "непродуманные".

Впрочем, другие заявления российских представителей оставляли более широкое поле для толкования.

Посол в США Антонов заявил, что ответ будет "неминуемым и жестким", а также "будет соответствовать той угрозе, которую Украина создала для руководства России".

В МИД РФ заявили, что все виновные в ударе по Кремлю "будут найдены" и что "их ждет суровое и неотвратимое наказание". В заявлении говорится, что "нет сомнений в том, что за терактами стоит киевский режим"

Впрочем, в министерстве также сделали оговорку, что за случившееся отвечает и Запад. "За всё, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и, в целом, натовские создатели и кураторы", - заявила представитель ведомства Мария Захарова.

То есть на официальном уровне в РФ по поводу атаки мало что изменилось. Идут заявления, что ответ будет, но из них сложно понять, какой именно и когда.

Но, судя по всему, о ядерном ударе (которые предполагали вчера ряд российских оппозиционных изданий) речи идти не будет.

Против "ядерки" выступил сегодня и куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин.

"Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками, разобраться как это могло произойти в принципе, а после этого приложить все усилия для того, чтобы мы стали ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать. А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся "ядреной бомбой" на детский беспилотник", - заявил куратор "Вагнера".

Что касается борьбы с беспилотниками, то теперь в Москве расширяют зону радиоэлектронных помех. Сегодня в районах Бульварного и Садового кольца начались сбои с работой автомобильной навигации из-за глушителей. По данным телеграм-каналов, сотрудникам столичной полиции было сказано, что на время подготовки к параду 9 мая будет активирована смена локации GPS. Из-за этого навигаторы могут работать со сбоями.

Раньше такая проблема была только возле Кремля, а теперь глушить начали и все ближайшие кварталы.

При этом в Кремле не будут ограничивать парад на 9 мая, а Путин "будет выступать с трибуны во время Парада Победы в Москве", заявил его спикер Дмитрий Песков. То есть в России уверены, что атака либо не повторится, либо ее смогут пресечь.

К слову, ряд западных аналитиков (например, "Институт изучения войны") заявляли, что Россия якобы будет использовать атаку дронов, чтобы отменить московский военный парад - и для этого Кремль якобы сам организовал это нападение. Но, как видим, все идет к тому, что парад состоится.

Тем не менее, в Украине продолжают заявлять, что случившееся - российская провокация. Бывший советник Банковой Арестович считает удар беспилотников по Кремлю наносился, чтобы напугать Запад угрозой эскалации.

"Это чистая провокация. Украине сейчас не выгодна подобная эскалация, потому что нам нужна системная поддержка контрнаступления, политическая и военная. Цель провокации – шугануть Запад накануне контрнаступления, чтобы ослабить хоть чуть-чуть поддержку", – сказал Арестович.

Но есть и третья точка зрения. Российский оппозиционер Илья Пономарев утверждает, что атака беспилотников на Кремль – дело рук "российских партизан". Он заявил CNN, что "это одна из российских партизанских групп", добавив, что "я не могу сказать больше, поскольку они еще публично не взяли на себя ответственность".

Также Пономарев в комментарии "Стране" назвал ложной версию о том, что атака дрона на Кремль - это провокация со стороны российской власти. "Нет. Я знаю точно этих людей и эти дроны, которые они запустили", - сказал Пономарев, однако не сообщил, кто это.

Запад и другие мировые игроки пока не обвиняют Украину в случившемся.

В МИД Франции считают удар по Кремлю "странным и загадочным инцидентом". А Китай и Венгрия заявили, что, кто бы ни стоял за инцидентом, он может привести к эскалации (КНР отдельно призвала Киев и Москву воздержаться от эскалационных действий).

Сложнее была реакция США. Американцы с одной стороны говорят, что у них нет данных об участии Украины. С другой - намекают, что если бы это и был Киев, то Вашингтон бы не стал возражать.

Америка не будет критиковать украинские удары по российской территории, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, США оставляют право за Украиной решать, как себя защищать и как возвращать территории, – "учитывая, что украинские мужчины, женщины и дети ежедневно находятся под ударом".

Также Блинкен заявил, что США не знают, кто наносил удары по Кремлю. А всю информацию, что исходит от Кремля, он бы "делил надвое".

Далее высказался председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер. Он заявил, что "пока нет никаких признаков" того, что Украина стоит за ударом беспилотника по Кремлю. Но, чтобы это исключить, нужно больше данных, которых пока нет.

А вот себя США сразу вычеркнули из списка причастных. "Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали", - заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

При этом вчера посольство США в Украине предупредило о "повышенной угрозе ракетных обстрелов", в том числе в Киеве. "Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных ударов, в том числе в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении посольства на его сайте.

Впрочем, если не считать атаки 24-х "Шахидов" этой ночью (о чем еще будет ниже), то никаких особо мощных ударов от России пока что не последовало. Молчит по поводу атаки на Кремль и Путин.



Но вопрос все равно остается - каким будет ответ россиян и будет ли он вообще? Есть разные варианты.



1. Россияне могут действительно готовить удар. Но им для этого нужно время. Массированный ракетный удар по Украине в октябре 2022 года, напомним, последовал не сразу после взрыва на Крымском мосту, а через несколько дней после него.



2. "Удар возмездия" хотят привязать к 9 мая. Нанести его либо накануне парада на Красной площади, либо сразу после.



3. Никакого "удара возмездия" не будет вообще. Россия предпочтет использовать атаку на Кремль, чтоб представить Украину в мире как "опасную" страну, которая "хочет спровоцировать Россию на эскалацию вплоть до ядерной" (но "Путин пока сдерживает себя и не ведется, несмотря на призывы Медведева убить Зеленского"), а поэтому "Киеву нужно срочно прекратить поставки оружия и принудить украинские власти к прекращению огня".

Хотя, после многократно повторенных заявлений из Кремля о "неминуемом ответе" за удар дронами, можно предположить, что некие действия РФ все ж таки, скорее всего, предпримет. Другой вопрос, что пока непонятно какими они будут и когда.

Новые удары БПЛА

В Украине ночью был очередной массированный налет "Шахидов".

В Одессе был прилет трёх "Шахидов" по зданиям общежитий (обошлось без пострадавших среди мирных жителей).

В Киеве, как заявляют официальные лица, сбиты все атаковавшие город беспилотники. Но их обломки рухнули на улицы в Шевченковском, Печерском и Подольском районах, повреждены припаркованные автомобили. В Киевской области был прилет, повреждены нежилые помещения.

По данным Воздушных сил, за ночь было сбито 18 беспилотников из 24-х, запущенных по Украине. То есть шесть дронов нашли свои цели.

Параллельно прошла серия дрон-атак по России. Преимущественно - по нефтебазам. Так, ночью взорвали резервуары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе к западу от Краснодара.

Уже утром пожар удалось потушить. Он оказался втрое менее масштабным, чем тот, что был вчера на Тамани: огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров. На видео, которые появились в Сети, был виден удар беспилотниками.

Затем было еще два налета - на Ростовскую и Воронежскую область РФ.

Под Воронежем аппарат сбили без последствий, а под Ростовом дрон атаковал на Новошахтинский завод нефтепродуктов, но врезался в строящиеся конструкции эстакады. Крупного ущерба не было, а пожар погасили силами работников предприятия.

Отметим, что летом на этот завод уже была дрон-атака. В Украине владение этим предприятием приписывали Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко (что стало в свое время поводом наложить на них санкции СНБО).

Затем в Ставропольском крае РФ загорелся склад горюче-смазочных материалов. Но пока там нет данных о прилете беспилотника.

То есть, уже на постоянной основе наносятся удары беспилотников по территории России и Крыма. И хоть всеобщее внимание приковано к атаке на Кремль, однако главным объектом ударов являются хранилища топлива и НПЗ. Причем, в данных случаях (в отличие от удара по резиденции Путина) Украина свою причастность не отрицает.



Что удары значат и к каким последствиям приведут?



1. Производство и хранилища топлива – традиционная цель для ударов во время любой войны, которые создают противнику целый букет проблем. Другой вопрос – насколько эти проблемы критичные. Россия в течение всей войны регулярно наносила удары по топливной инфраструктуре Украины. Особенно интенсивные были весной прошлого года, но продолжаются они и поныне (буквально вчера был прилет под Кропивницком). Однако даже в Украине, которая тотально зависима от импорта нефтепродуктов, а вся логистика по территории страны потенциально уязвима для российских атак, удары по топливной инфраструктуре привели лишь к краткосрочному дефициту на рынке и не стали критической проблемой для действий ВСУ. Что касается России, то, с учетом того, что она является одним из крупнейших производителей нефти и нефтепродуктов в мире, нынешние удары БПЛА тем более не станут критическим фактором, влияющим на действия российской армии на фронте.



2. В тоже время у этих ударов есть и другой эффект – информационный. Когда горит топливо – поднимается огромный черный столб дыма, который виден за много километров вокруг. Это вызывает, как минимум, тревожные чувства у гражданского населения, которые временами могут перерастать в панику, особенно если событие интенсивно освещается СМИ и в соцсетях. Примечательно, что Зеленский подписал знаменитый закон №7189, запрещающий фото- видеосьемку последствий прилетов, 26 марта 2022 года - в тот день, когда россияне нанесли удар по нефтебазе во Львове. Это широко освещали украинские СМИ, а ряд иностранных телеканалов транслировали последствия удара в прямом эфире.



3. В случае с ударами по России информационный фактор также важен. С учетом заявлений о готовящемся в ближайшие недели наступлении ВСУ, ударами по топливным объектам внутри РФ, Украина как бы передает сигнал россиянам – "мы уже везде. Бойтесь нас и трепещите", пытаясь добиться эффекта деморализации перед решающей битвой. И удар по Кремлю (кто бы его не организовал) этот сигнал максимально усилил.



4. Внутри же России этот сигнал подхватили и активно усиливают Гиркин-Стрелков с "рассерженными патриотами" и Пригожин со своим пулом военкоров и телеграмм-каналов. Буквально ежечасно они пишут о "грядущей катастрофе", о том, что "по нам бьют, а никто не отвечает". А Пригожин уже вообще объявил о "начале наступления ВСУ". С какой целью они это делают? Согласованная ли это с российской властью кампания, чтоб подготовить почву под некий готовящийся "удар возмездия"? Либо самоинициативная попытка подтолкнуть российскую власть к такому удару? Либо уже своя игра против российской власти, которой (включая Путина) создают образ бестолковых терпил? Вопрос пока открытый. Но очевидно, что информационный эффект от ударов по российским тылам на данный момент может быть даже более сильный, чем чисто военный.

Ситуация на фронте

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут. Южнее, под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

Как сообщает "Институт изучения войны", россияне продвинулись ближе к шоссе к северо-западу от Хромово и захватили Бахмутский медицинский колледж.

Украинские телеграм-каналы же сообщают, что бои за медицинский колледж еще продолжаются. Сейчас бои идут в районе многоэтажек по улице Освободителей Донбасса - где они шли и несколько дней назад.

На Лиманском направлении россияне пытались наступать в Белогоровке "с целью поиска слабых мест в нашей обороне", сообщил Генштаб. Поступившую вчера информацию об окружении там сотни российских солдат в сводках не подтвердили. А российские паблики сегодня написали, что их деблокировали.

Также противник атаковал юго-западную окраину Спорного (населенный пункт в районе Северска). Ранее российские паблики сообщали о том, что ВСУ отошли из Спорного. Но, судя по данным Генштаба, украинские силы как минимум удерживают его окраину.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Северного. Под Марьинкой - атаковал Новомихайловку.

Из Авдеевки в ближайшее время постараются эвакуировать всех гражданских. Причина - интенсификация обстрелов населенного пункта, заявили военные власти.

Южнее ситуация снова обострилась. Российские телеграм-каналы сообщают, что ВСУ вчера пошли в наступление на двух участках - под Угледаром Донецкой области и Ореховым в Запорожской.

Один из командиров "ДНР" Ходаковский заявил, что при попытке прорыва ВСУ под Угледаром шесть россиян получили ранения, при этом атака была отбита. По его словам, земля становится суше, и численность украинских контратак возрастает. Об атаках ВСУ в районе Угледара российские паблики сообщали и сегодня ближе к вечеру.

А вчера они заявляли об атаке ВСУ в районе села Работино под Ореховым в Запорожской области. Россияне утверждают, что отразили там попытку прорыва. По их мнению, это была разведка боем для вычисления состояния российских позиций.

Украина в утренней сводке Генштаба этого не комментировала. Но известно, что такие попытки уже неоднократно предпринимались - особенно под Запорожьем, где, как ожидается, будет наиболее вероятный вектор украинского контрнаступления.

При этом американский "Институт изучения войны" считает, что "российские источники продолжают непропорционально преувеличивать заявления о рутинной активности украинцев вдоль линии фронта в Запорожской области, чтобы предположить, что контрнаступление, возможно, уже началось".

Ряд российских военных пабликов также пишут о том, что сообщения о "начала наступления ВСУ", в частности, под Ореховым, это очень сильное преувеличение. А на самом деле там имеют место лишь локальные бои и попытки разведки боем.





Ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску — повредили корпус учебного заведения и близлежащие жилые дома. Об этом сообщает губернатор Павел Кириленко.

Также противник ударил по объекту генерации в Донецкой области, сообщает Минэнерго. Судя по сводкам властей Донбасса - речь о Кураховской ТЭС. Около ста тысяч абонентов оказались без света.

За минувшие сутки от обстрелов Херсонской области погибло 23 человека и 46 получили ранения. Среди травмированных двое детей – 6-летний мальчик и 17-летняя девушка. Также этой ночью в реанимации скончался заведующий отделением одной из областных больниц.

Этой ночью РФ дважды ударила авиабомбами по Сумской и Черниговской областям. Погибла женщина, ранены трое мужчин, пострадали здания и сооружения.

Военные перспективы

Украина еще дорабатывает конкретные приоритеты контрнаступления, сообщили сегодня в разведке США. "Киев ещё финализирует конкретные приоритеты, время и масштаб наступательной операции ВСУ" - сообщила директор нацразведки Эврил Хэйнс.

То есть, исходя из этих слов, контрнаступление только в стадии подготовки - хотя и уже финальной.

Кроме того, вчера США предоставили Украине новый военный пакет. В него войдут, дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм гаубицы и снаряды к ним, минометные мины разных калибров, противотанковые и авиационные ракеты, стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

Также обращают на себя внимание системы для разминирования и преодоления укреплений - подрывные боеприпасы для преодоления препятствий. То есть, США продолжают готовить Украину к штурмовым действиям.

Причем, они могут произойти не только по суше.

Российские военкоры утверждают, что в Каховском водохранилище (которое сейчас фактически является линией фронта между украинскими войсками и армией РФ) резко повысился уровень воды из-за того, что якобы Украина открыла шлюзы вверх по течению Днепра. И теперь, как заявляют россияне, уровень "почти достиг критической отметки".

Также они пишут, что осуществить сброс воды на Каховской ГЭС (ее контролирует РФ), чтоб понизить уровень, сейчас невозможно из-за повреждений, вызванных обстрелами.

Российские военные паблики предполагают, что таким образом Украина может готовиться к наступлению - если затопит контролируемый Россией левый (более низкий) берег Днепра, то это смоет береговые укрепления и минные заграждения россиян.

Отметим, что эта логика может работать и в обратном направлении - из-за разлива водохранилища форсировать его украинским войскам (если появится такая задача) будет труднее.

Украина пока информацию об увеличении уровня воды в Каховской водохранилище не подтверждала.

МИД Украины сегодня прокомментировал слухи о предполагаемой атаке ВСУ на Приднестровье.

Вчера российские СМИ заявили, что украинцы якобы готовятся войти в Приднестровье в период с 9 по 15 мая, и уже перебросили тысячи военных в Одесскую область. Заявлялось даже, что Украина попытается захватить Тирасполь, а затем - склады с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.

Глава МИД Украины Кулеба опроверг такие планы.

В интервью молдавским СМИ он заявил, что Украина действительно держит свои войска на границе с Молдовой - из-за наличия российской армии в Приднестровье - но вводить их на соседнюю территорию не планирует.

"Я хочу подчеркнуть, что Приднестровье, это вопрос суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Мы уважаем Молдову и выбор вашего народа. Вы в праве решать сами как вам развивать свою страну, и как решать проблему Приднестровья. Но для нас это тоже проблема. Я констатирую, что в военном плане это проблема присутствует", - сказал Кулеба.

Отметим, что и россияне ранее неоднократно уже заявляли о подготовке Украиной атаки на Преднистровье, а Киев обвинял РФ в подготовке атаки из Приднестровья на Украину. Но ранее эти прогнозы никогда не оправдывались. Главная причина - баланс сил в данном регионе. У России нет возможностей создать в Приднестровье достаточно сильную группировку, чтоб начать оттуда вторжение в Украину, а после того, как армия РФ ушла с правого берега Днепра любой военный смысл удара из Приднестровья вообще практически исчез. Украине же, чтоб провести военную операцию против Приднестровья (армия которого вместе с другими силовыми структурами и российскими подразделениям достигает 15-20 тысяч человек, причем неплохо вооруженных) нужно выделить крупный контингент войск, что сделать сейчас на фоне ожесточенных боев на линии фронта с Россией крайне сложно.

Кроме того, действия Украины в Приднестровье невозможны без согласия Кишинева. А идея военного решения приднестровского вопроса среди населения Молдовы крайне непопулярна.

Поэтому до сих пор ни один прогноз о начале новой войны в Приднестровье и не оправдался.