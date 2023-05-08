Анализируем ситуацию на 439-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

Под Бахмутом, как сообщает Генштаб ВСУ, россияне пытались наступать на Хромово, Часов Яр, Ивановское и Ступочки. Бахмут обстреливали зажигательными фосфорными боеприпасами.

"Институт изучения войны" сообщает, что российские войска добились некоторых территориальных успехов в Бахмуте. "Геолокационные кадры показывают, что силы группы Вагнера продвинулись дальше на запад в Бахмуте и возле Сакко-и-Ванцетти (15 км к северу от Бахмута)", - говорится в сводке.

У "Вагнера" заявляют, что бои идут в районе многоэтажной застройки по улице Юбилейная. Также продолжаются столкновения на перпендикулярной ей улице Леваневского - обе дороги являются границами района многоэтажек на западной окраине Бахмута.

Судя по видео из Бахмута, район многоэтажек подвергается массированным авиаударам.

Сегодня ночью был массированный обстрел Украины. По территории страны выпустили десятки дронов.

Над Киевом сбили 36 дронов-камикадзе, обломки которых повредили дома (включая многоэтажку в Святошинском районе), автомобили, резервуар с дизелем и газовые трубы. Также есть пострадавшие. Мэр Виталий Кличко назвал это самым массовым налетом дронов на Киев с начала войны.

По Одессе был прилет из нескольких ракет Х-22, вспыхнул масштабный пожар на одном из складов. Как заявили украинские военные, горело промышленное предприятие. При этом Красный крест сообщил, что это был склад на тысячу квадратных метров с его гуманитаркой, которая вся уничтожена. Также погиб охранник склада.

В Одесской области ночными ракетными ударами уничтожена база отдыха в Белгород-Днестровском районе. Пострадали пять соседних баз и более 20 частых дачных домов.

После этой атаки Зеленский провел очередное утреннее заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Участники заслушали в первую очередь информацию о последствиях недавних воздушных атак РФ. При этом официально о поражении военных объектов (о чем традиционно много писали после удара российские паблики) не сообщалось.

Но, судя по всему, некие последствия были, раз этот вопрос поднимался на Ставке.

Впрочем, как считает часть экспертов, целью ударов могло быть не только и не столько поражение объектов, сколько выявление мест размещения украинской ПВО (и изучение методов ее действия).

Чего ждать на День Победы

Накануне 9 мая, как и накануне других праздничных и памятных дат с начала войны, появилось много прогнозов об обострении и эскалации в этот день. Одни ожидают массированного удара РФ в ответ на атаку на Кремль. Другие - начала наступления ВСУ (тема уже активно гуляет по российским военным телеграмм-каналам).

Впрочем, во многие другие знаковые даты прогнозы не оправдывались. Например, на День независимости или на годовщину вторжения.

В минобороны Украины по поводу 9 мая дали прогноз в стиле «может да, а может нет».

Замминистра Анна Маляр сообщила, что "обострение может быть, может не быть". "То что россияне любят даты и исторические параллели – да. Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились", - сказала она.

Напомним, в прошлом году, судя по сводкам, на День Победы не было ни массированных обстрелов, ни каких-либо знаковых событий вроде терактов или диверсий. Но сейчас ситуация несколько иная - праздник подходит на фоне целой серии таких событий как на территории РФ - так и в контексте ежедневных ударов по Украине.

Впрочем, есть некая надежда на то, что от ударов "по центрам принятия решений" стороны завтра смогут воздержаться.

В Киев к Зеленскому на 9 мая приедет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, в том же Киеве власти решили не ограничивать доступ людей к военным мемориалам для возложения цветов.

А к Путину в Москву едет целая делегация из лидеров стран ОДКБ (Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения), а также главы Узбекистана и Туркмении. Правда, президент Туркмении ещё свой визит не подтвердил.

Кортеж Александра Лукашенко уже замечен в Москве.

То есть не факт, что Россия и Украина в условиях такого международного присутствия и массовых скоплений людей, которые возлагают цветы к памятникам, станут наносить удары по Киеву и Москве. Хотя исключать этого, конечно, нельзя.

Примечательно, что объявление о визите в Москву глав шести стран сегодня появилось достаточно внезапно. Ранее в Кремле заявляли, что иностранных лидеров на парад 9 мая не звали, и там будет только президент Кыргызстана, который уже прибыл в РФ с визитом.

Но, видимо, российское руководство решило показать, что у него все же есть союзники, которые не боятся приехать на парад 9 мая в Москву, несмотря на все прогнозы о возможной попытке удара по Красной площади.

Правда, теперь, когда стало известно о визите иностранных гостей, вероятность этого удара (по крайней мере по инициативе Украины), возможно, действительно сильно снизится - вряд ли Киев будет так рисковать.

Тем временем Зеленский сегодня заявил о переносе Дня Победы на 8 мая. Этот день будет праздничным и нерабочим. А 9 мая станет Днем Европы и будет теперь рабочим днем.

Правда, это произойдет только со следующего года, поскольку для смены государственных праздников нужно менять законодательство, что вряд ли успеют сделать до завтра. Но законопроект президент в Раду уже подал, и рассмотреть его обещают в ускоренном порядке.

"Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминают величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта", - объяснил президент необходимость переноса.

Отметим, что 8 мая акт о капитуляции Германии вступил в силу по центрально-европейскому времени (в 23:01). По московскому же времени, которое тогда действовало и на территории Украины, это произошло в 1:01. То есть уже 9 мая.

Но суть, конечно, не в часовых поясах. Упразднение Дня Победы 9 мая - давняя программа украинских декоммунизаторов, к которой они, впрочем, не решались до начала полномасштабного вторжения подступить из-за популярности этой даты в народе. Не собирался этого делать до войны и Владимир Зеленский. Да и в первое 9 мая после начала вторжения он на переносе праздника акцент особо не делал.

Но сейчас решил дату все-таки перенести.

Правда, это уже вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть комментаторов считает это не лучшем решением с точки зрения интересов Украины, так как фактически дату "дарят" полностью России. Да и многие люди, которые хранят память о войне и своих близких, которые в ней участвовали, наверняка продолжать праздновать 9 мая.

Контрнаступление ВСУ

Одной из причин, почему до сих пор не началось анонсированное Украиной контрнаступление, может стать новейшее российское оружие - управляемые авиабомбы.Оно меняет ход войны в Украине и может заставить Киев пересмотреть планы контрнаступления, пишет британское издание The Telegraph.

После появления этих бомб Украине потребуется "значительная противовоздушная оборона" на линии фронта - особенно в таких местах как переправы через реки или укрепленные российские позиции, где ВСУ становятся уязвимыми для атак с воздуха.

Также под удары могут попасть пункты сбора украинских войск, узлы управления и логистики.

Украине придется освоить широкое рассредоточение войск с быстрой их концентрацией в нужный момент. Тогда роль авиабомб в попытках сорвать контрнаступление ВСУ будет ограниченной.

По оценкам украинских официальных лиц, силы Москвы сбрасывают на поле боя не менее 20 планирующих бомб в день. И происходит это уже в течение месяца. Большинство ударов наносятся с расстояния 25-30 миль (до 48 километров) от украинской границы.

О других проблемах, связанных с подготовкой контрнаступления военнослужащий ВСУ Евгений Бекренев, больше известный как военный блогер Арти Грин.

В интервью Ukrlife TV он заявил, что Украина еще не имела опыта нанесения российской армии тяжелых военных поражений. И во всех случаях, когда Киев освобождал территории, россияне практически всегда уводили свои войска, не неся крупных потерь и сохраняя армию.

В Херсоне, по его словам, главный успех был не в освобождении областного центра. А в том, что благодаря артобстрелам ВСУ нанесли ущерб российской армии. "На Харьковщине получилось не так. Там мы ликвидировали немного... личный состав практически весь ушел", - заявил он.

При этом, по его словам, ВСУ переигрывали россиян стратегически, вынуждая отступать с участков, которые невыгодно оборонять или где оборона и так была слабой. Если же РФ начинала активное сопротивление, то продвижение вперед было чревато большими потерями.

Военный говорит, что на пути контрнаступления Украины может стать низкое оперативное искусство генералов, которым нужно еще несколько лет обучения по стандартам НАТО, чтобы выйти на необходимый уровень. "Они часто не понимают, что происходит на поле боя", - считает Бекренев. На Донбассе ВСУ часто атакуют "позиции противника, которые не подавлены" артиллерией, что приводит к высоким потерям.

"В случае военной удачи и Крым возможен. Но есть большие сомнения - я не вижу хорошего полководческого таланта у наших полководцев, а вижу повторяющиеся ошибки", - заявил Бекренев.

Если эти ошибки продолжатся, "мы истратим наступательный потенциал, может, отгрызем там что-нибудь где-нибудь незначительное, как русские Соледар отгрызли. У нас и у противника не будет наступательного потенциала, и это будет позиционный тупик, и развитие ситуации будет уже в политической плоскости".

При этом Украина сможет решить свои военные задачи, только если "наступление будет супер-успешным". "Если оно не будет супер-успешным - а предпосылки к этому таки есть, если посмотреть трезво, без ура-патриотизма и шапкозакидательства - то у меня нет полной уверенности, что у нас все получится".

Одной из главных проблем Украины военный называет человеческий ресурс РФ, которым она сможет закрывать потери и скорее всего наберет еще порядка 400 тысяч военных (такую цифру, как цель новой российской кампании по призыву, ранее озвучивала британская разведка, сомневаясь, правда, в ее достижимости для РФ).

По словам Грина, война идет на истощение, и в ней территории имеют вторичное значение. Главное - истощение ресурсов противника. "А территории достанутся победителю. Посмотрите на Первую мировую - Германия сдалась, когда ее войска находились на территории победителя - Франции. Поэтому территории в такой войне значения не имеют".

Он также называет крайне низкой интенсивность выбивания вражеской техники на нынешнем этапе войны - на ряде участков, это по 1-2 танка в неделю.

Еще один его тезис - россияне все последние месяцы не вели наступление, а улучшали тактические позиции для обороны.

Во многих местах им это не удалось. Например, в Угледаре, с которого ВСУ будет "очень удобно наступать", а также в Марьинке, за которой начинаются "естественные рубежи обороны" в виде водоемов.

Также Грин сообщает, что между Часов Яром и Бахмутом проходит часть канала Северский Донец - Донбасс, которую очень удобно оборонять, а также вести с нее наступление. По его словам, этот плацдарм будет потерян, если РФ захватит Бахмут. "Они рвутся к каналу, потому что понимают, что следующая фаза войны - наше контрнаступление, и чем меньше они нам оставят для него возможностей, тем для них лучше".

Грин именно попыткой контроля над каналом объясняет движение россияне на северо-запад от Бахмута, где это сооружение также проходит.

Впрочем, украинская власть озвучивает куда более оптимистические оценки. Когда Украина начнет контрнаступление, Россия "будет в панике", заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Independent.

Гаврилов называет преимуществом ВСУ оснащенность западной техникой, а также высокий боевой дух. "Мы продемонстрировали наше мужество, что мы надежны, серьезны и готовы защищать нашу страну всеми средствами", — говорит Гаврилов.

Он вновь озвучил призыв Украины к своим союзникам сделать следующий шаг и поставить передовые истребители, заявив, что нет другого способа помешать современной авиации России наносить удары из глубокого тыла.

Напомним, что ранее этот замминистра предрекал, что уже в декабре 2022 года Украина войдет в Крым.

Оценки политиков за рубежом при этом более сдержанные. Представитель турецкого президента Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что для Украины война не завершится "получением каких-либо позиционных выигрышей".

Также он считает, что война "закончится не за счет военных успехов, а за счет нового договора о безопасности между двумя глобальными блоками", но пока у сторон нет желания договариваться, они хотят воевать.

Он заявил, что к такому выводу пришел после общения с Путиным в Москве.

"Это война между РФ и Западом, это холодная война 2.0. Россия предложила Западу спустя 30 лет после холодной войны выстроить новую архитектуру безопасности, однако договориться не получилось", - заявил он.