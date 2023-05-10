Анализируем ситуацию на 441-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, продолжаются бои за Бахмут, также россияне атаковали Ивановское и Ступочки.

"Институт" изучения войны сообщает, что российские войска, вероятно, продвинулись дальше в западной части Бахмута.

По данным военных пабликов, основные бои сейчас ведутся в двух комплексах многоэтажек: на улице Юбилейная (западная часть) и в районе Самолет (юго-запад).

После вчерашнего заявления Пригожина о том, что 72-я бригада РФ оставила позиции под Бахмутом, о контрударе сообщили и в Украине.

Заявляют, что это сделала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, сформированная на базе участников "Азова".

"Выбили 72 омсбр России и вернули стратегически важные позиции на юго-западных окрестностях города", - сказал сегодня ночью основатель "Азова" Андрей Билецкий.

По его словам, территория шириной 3 км и глубиной 2 км 600 м освобождена.

В российских телеграмм-каналах пишут, что прорыв произошел в районе Клещеевки.

Если это действительно так, то контрудар означает, что позиции российских войск удалось отодвинуть от дорог, по которым идет снабжение Бахмута и которые постоянно обстреливаются россиянами.

В телеграм-канале 3-й бригады вчерашние события обозначатся как "первый день наступления под Бахмутом". Российские телеграмм-каналы публикуют оценки военных РФ, которые утверждают, что прорыв произошел из-за отсутствия коммуникаций между "вагнеровцами" и подразделениями регулярной армии. "Вагнеровцы" отошли с фланга, чтоб остановить продвижение украинских войск на другом направлении, а российские военные этого не знали, в итоге туда "в стык" и ударили ВСУ, осуществив прорыв. Также утверждают, что прорыв удалось "кое-как залатать".

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский подтвердил продвижение украинской армии под Бахмутом. "На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров", – написал он.

"Грамотное проведение оборонной операции истощило подготовленные силы ЧВК "Вагнер" и заставило на определенных направлениях заменить их хуже подготовленными подразделениями регулярных войск России, которые потерпели поражение и отошли", – добавил Сырский.

В то же время, ни Генштаб, ни Минобороны Украины официально продвижения под Бахмутом не подтверждали. Вечером замминистра Анна Маляр выпустила сводку по ситуации в городе, не упомянув истории с бегством 72-й бригады.

Продолжает обсуждаться новый демарш Пригожина, который вчера снова пригрозил уйти из Бахмута, если ему не увеличат поставки боеприпасов.

Если предыдущее заявление куратора "Вагнера" в Кремле видели, то новое, как заявил Дмитрий Песков, еще не смотрели - сославшись на мероприятия в День Победы.

При этом сам Пригожин внес ясность в свое вчерашнее заявление про "дедушку", который может оказаться "муд@ком". Тогда многие решили, что кураторв "Вагнера" подразумевает Путина. Но сегодня Пригожин дал понять, что имел в виду начальника генштаба РФ Герасимове.

"Вариант номер один - Мезинцев, которого уволили за то, что он давал нам снаряды и теперь он нам давать снаряды не может. Начальник генштаба Валерий Васильевич Герасимов, который должен давать нам снаряды, но снаряды мы в достаточном объеме не получаем, а получаем только 10%. И третий вариант - Наталья Хим, которая в соцсетях предложила нам ящики со снарядами. Сами ответьте на вопрос, кого из них я имел в виду, называя дедушкой", - заявил он.

Впрочем, как утверждает российское оппозиционное издание "Медуза", в Кремле очень негативно оценили пассаж про "дедушку" и считают, что своими заявлениями Пригожин уже пересек "красные линии".

"Если так пойдет дальше, это точно прекратят официальные силовики", - пишет "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Что касается ситуации в Бахмуте, то Пригожин утверждает, что ЧВК продолжает продвигаться в западных районах города.

Он заявляет, что проблемы с боеприпасами до сих не решены. Однако сегодня он не повторял своих угроз о том, что ЧВК намерена уйти из Бахмута. Напомним, что вчера Пригожин заявил, что Генштаб РФ ему пригрозил обвинением в "измене Родине" если "Вагнер" оставит позиции.

Перейдем к другим участкам фронта. Под Купянском, по данным Генштаба ВСУ, противник пытался наступать вблизи Масютовки и Стельмаховки. Под Кременной - в районе Белогоровки.

К западу от Донецка противник нанес авиаудар по Авдеевке и штурмовал Марьинку.

"Институт изучения войны" сообщил, что ВСУ "добились дополнительных незначительных успехов" при контратаке к юго-западу от Авдеевки - к северу от Водяного. Также украинские военные провели контратаку в районе Новодонецкого (между Угледаром и Великой Новоселкой) и "немного продвинулись в этом районе".

Теперь к обстрелам. В захваченной Кадиевке (прежнее название Стаханов) обстреляли многоэтажку, прилет был в верхние этажи, несколько квартир разрушено. Cообщается о гибели женщины. Местные "власти" пишут о прилете "Хаймарсов".

ВСУ сбили ночью на востоке Украины три "Шахида". Также беспилотники летели на Россию. Сбит дрон под Курском, обломки упали в деревне Толмачево. В Белгородской области беспилотник взорвался в селе Ольховатка. Эти случаи подтверждены властями.

По данным телеграм-каналов, в Воронежской области два беспилотника ударили по военному полигону, пострадали 14 военных РФ. Также в Брянской области рано утром обстрелян наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень. Удары пришлись по трем пустым резервуарам, пожара на было.

Украинские власти сегодня опубликовали обломки ракеты "Кинжал", которую сбила, как утверждается, система ПВО "Пэтриот" над Киевом в ночь на 4 мая. США вчера подтвердили сбитие. Россия этой темы не комментировала.

Также сегодня Владимир Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Это стандартная для России практика. Но в условиях войны ее наверняка попытаются использовать и для набора новых контрактников, которых можно направить в Украину.

Военные перспективы

Сегодня главком ВСУ Валерий Залужный отказался от видеовстречи с начальниками НАТО из-за "напряженной оперативной ситуации" на фронте.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряженной оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании военного комитета НАТО даже формате видеоконференции", - заявил глава комитета Альянса Роб Бауэр, который открыл мероприятие.

Многие это восприняли как признак того, что наступление ВСУ вот вот начнется.

Но российские телеграм-каналы отказ Залужного выступать в НАТО интерпретировали по своему, распространив слухи о якобы гибели главкома. Однако замминистра обороны Анна Маляр опровергла их.

Но в целом отсутствие Залужного на важном заседании НАТО весьма показательно. То ли действительно сейчас завершается подготовка к наступлению и нет времени ни на что другое отвлекаться. То ли есть еще какие-то менее очевидные причины.

Тем временем, украинские власти продолжают говорить о "завышенных ожиданиях" от наступления ВСУ и готовят общество к тому, что оно может быть длительным и без гарантий успеха.

Сегодня глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что из него выйдет".

"Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то в конце вы скажете: да, оно было последнее, а если нет, то это означает, что надо готовиться к следующему контрнаступлению", - сказал министр в интервью Bild.

Ранее о том, что контрнаступление может растянуться на месяцы, говорил советник главы ОП Михаил Подоляк. А министр обороны Алексей Резников призывал не ждать "чего-то грандиозного".

Отметим, что такое отношение совпадает примерно с тем, о чем в последние недели писали западные СМИ, которые высказывали много сомнений по поводу того, ждет ли Киев однозначный успех. Помимо российских укреплений и превосходства в авиации, в качестве одной из проблем на Западе называли слишком короткие сроки подготовки украинских экипажей на импортной технике.

Поэтому, не исключено, что Украина старается как можно лучше подготовиться к контрнаступлению и пока его не начинает. В то же время из США регулярно идут заявления, что Украине передано все для успешной атаки российских позиций. Их можно расценивать в том числе как намек, что уже пора действовать.

Не исключено, такие намеки звучат и по личным каналам. Но, учитывая, сколько поставлено на карту, ВСУ, судя по всему, хотя наступать по готовности, которой, по словам украинских же политиков, пока на 100% нет.

В России же все эти публичны высказываемые сомнения в Украине и скептически оценки перспектив наступления на Западе многие расценивают как элемент информационной войны - притупить бдительность российской армии накануне удара.

Военные телеграмм-каналы РФ почти каждый день сообщают о том, что наступление начнется уже "буквально на днях, а то и завтра".

Переговоры по Украине

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган вчера приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине.

"Украинский вопрос очень сложен. Китай не был причиной этого и не является стороной, но мы привержены мирным переговорам", - заявил он на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Он сказал, что Китай будет продолжать добиваться прекращения огня, и пообещал, что "не будет смотреть на огонь с другого берега и не будет подливать масла в огонь". Прозвучало это заявление на фоне угроз Евросоюза ввести санкции против китайских компаний, поставляющих в Россию товары двойного назначения (Пекин уже ответил, что будут последствия для ЕС).

New York Times уточняет, что европейские и американские официальные лица не верят, что Путин и Зеленский сейчас готовы к серьезным мирным переговорам - даже при посредничестве Китая.

Они также считают, что "Китай, учитывая его соперничество с Соединенными Штатами, очень хочет, чтобы Путин не считался проигравшим войну и тем самым не рисковал потерять власть". Но, как отмечается, Китай имеет козырь - влияние на Россию, и это может помочь урегулировать конфликт.

Впрочем, те, кто активно поддерживают продолжение боевых действий, говорят, что остановить войну сейчас можно только ценой поражения Украины.

Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, если Запад перестанет оказывать помощь Украине, Киев "сдастся через несколько дней".

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена. Но чем закончилась война? Украина превратится в такую марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод. Так ли мы хотим закончить войну?", - сказал Боррель.

По его словам, "к сожалению, все указывает на то, что она (война - Ред.) будет продолжаться".

В Офисе президента с этой оценкой - что Украина "сдастся через несколько дней" - не согласились.

"Прекращение поставок оружия в Украину абсолютно не означает "немедленное окончание войны". Это чистый оксюморон. Единственным выходом является немедленный вывод российских оккупационных войск с чужой суверенной территории... А прекращение поставок означает лишь расширение масштабов войны, перенос ее на другие территории, резкое увеличение военных преступлений и тотальное уничтожение мирного населения . Расставьте правильные акценты", - написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В то же время на Западе есть силы, которые верят и в переговорный сценарий. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сегодня подтвердил существование "мирной миссии" Ватикана, призванной положить конец войне.

Он выразил удивление тем, что официальные лица в России и Украине заявили, что они ничего не знают об инициативе Ватикана. Паролин сказал, что Москва и Киев были проинформированы об этом.

"Они об этом знают, но из-за бюрократических препон сообщения, которые должны быть доставлены, возможно, не были доставлены. Это лишь моя интерпретация, но я знаю, что обе стороны были проинформированы", - заявил Паролин.

Напомним, Папа Франциск рассказал о существовании "миссии" Ватикана на прошлой неделе. После этого CNN со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что в Украине о такой миссии не знают. Но, судя по настойчивым заявлениям Ватикана, какие-то движения здесь идут.