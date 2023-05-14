Анализируем итоги 445-го дня войны.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, продолжаются тяжёлые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы.

О наступательных действиях украинских войск в сводках не говорилось, но их отдельно упомянула с утра замминистра обороны Анна Маляр. "По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия", - сообщает она.

Ближе к концу дня Маляр сообщила о новом продвижении ВСУ под Бахмутом. "Наши подразделения за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе", - пишет она.

Она характеризует ситуацию как предельно острую, "когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км". При этом противник сконцентрировал все силы в Бахмуте и пытается продвигаться внутри города, сообщила она.

Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению, "дверь, которая открывает Украине возможность начать успешные наступательные действия", - так высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк по поводу ситуации в городе.

В тоже время время, сегодня минобороны РФ заявило, что дальнейшее продвижение украинских войск на флангах Бахмута остановлено.

О том же заявил и куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, который ранее критиковал российские регулярные войска за отступление с флангов.

Военные телеграм-каналы, близкие к ВСУ, пишут о сложной ситуации на флангах в Бахмуте. Там идут тяжелейшие бои, сообщил паблик "Бахмутский демон", который, как считается, ведут украинские военные, находящиеся на Бахмутском направлении.

"В Киеве все там уже всех победили, но не страдайте победами с диванов, здесь очень тяжело и арты у них дохр@на", - пишет "Бахмутский демон".

Сегодня минобороны РФ сообщило о том, что в "ходе отражения атак ВСУ" убиты российские командиры: командующий 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб под Ивановским ("лично руководил боем на передовой" - сообщает МО РФ). На другом направлении погиб командир армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Отметим, вчера о гибели российских командиров в результате ударов ВСУ сообщили ряд украинских телеграм-каналов. Помимо Макарова и Бровко они писали, что погиб также и начальник штаба 4 бригады.

Гибель командиров свидетельствует об ожесточенности боев. А также о том, что российское командование придает большое значение стабилизации фронта на этом направлении после того как украинские войска потеснили россиян с флангов.

При этом внутри самого Бахмута не ослабевает напор россиян.

Там продолжаются яростные сражения, россияне не оставляют попыток продвинуться и полностью захватить город, 90 процентов которого они уже контролируют. Об этом пишут с места событий корреспонденты The New York Times.

Украинские бойцы продолжают цепляться за какие-то более-менее уцелевшие здания, в которых можно укрепиться и причинить врагу урон. Но делать это чрезвычайно сложно - танки лупят по этим домам прямой наводкой. "Они превращают нашу жизнь в кошмар!" - жалуется один из украинских бойцов.

Корреспондент американского издания описывает то, что происходит в этих кварталах, как "непереносимую жестокость".

Еще из сводок Генштаба - под Купянском противник пытался наступать у Масютовки, Новоселовского и восточных окраин Стельмаховки. К западу от Донецка противник атаковал Марьинку.

Продолжается загадочная история со сбитием российских самолетов и вертолетов в Брянской области.

Украина заявляет, что их сбила российская же ПВО, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его данным, общее количество потерянной россиянами воздушной техники составляет пять единиц: два самолетов и три вертолета (в России говорят о двух вертолетах и двух самолетах).

Куратор "Вагнера" Пригожин также намекает на то, что боевые машины пали жертвой "дружественного огня". Он сказал, что все четыре объекта упали по кругу радиусом примерно в 20 километров и предложил подумать, какая система ПВО могла находиться в центре этого круга.

Напомним, российские СМИ и телеграм-каналы версию об ошибке собственной ПВО не рассматривают. Они пишут либо о работе украинской ПВО, которая якобы находилась прямо около границы, либо об атаке ракетами средней дальности "воздух-воздух" с украинских самолётов, либо о работе ДРГ со "Стингерами".

В тоже время стоит отметить, что официально российские власти уже сутки никак не комментируют этот инцидент. Очень скупо о нем сообщают и госСМИ, что вряд ли бы происходило, если б российская авиация подверглась атаке со стороны украинских сил. Поэтому, теоретически, действительно нельзя исключать, что имело место ошибка российской ПВО. Но ее было решено не признавать (по крайней мере пока).

Если же брать формально независимые СМИ в РФ, то "Коммерсант" со ссылкой на экспертов пишет, что самолеты и вертолеты "скорее всего попали в авиазасаду" и были сбиты ракетами "воздух-воздух".

Российские же военные телеграм-каналы также обсуждают версию об ударе ракетной установкой NASAMS, а заявления Украины о том, что сбитие произвела сама Россия, объявляют попыткой не подставить западных партнеров.

Обстрелы Украины

Вчера вечером и ночью было два ракетных удара по Тернополю.

В первом случае сообщалось, что ракеты попали в промзону. На опубликованных позже фото видно, что пожар бушевал в цеху одного их предприятий.

Во втором случае - есть разрушение двух и повреждение двенадцати дачных домов. "Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей", - заявил губернатор Владимир Труш.

В минобороны РФ утверждают, что "в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам". Украинское командование ударов по Петропавловке (находится восточнее Павлограда по трассе Е50 на Покровск) не подтверждало.

Также вечером были удары из С-300 по Харькову и области. В областном центре попали по объекту транспортной инфраструктуры в Новобаварском районе. Также под обстрел попали общежитие и многоквартирный дом.

Еще раньше в тот же день россияне обстреляли в Николаевской области объект критической инфраструктуры.

В целом, как сообщает Воздушное командование, россияне атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Шахид" и ракетами "Калибр" из Черного моря. А также крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые запускались с бомбардировщиков Ту-95МС.

Сколько всего ракет было запущено - не сообщается. При этом уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотников. Отметим, что среди уничтоженных перечислены только авиаракеты Х-101/Х-555/Х-55. "Калибров", которые также наносили удар, в списке нет. Видимо, именно они атаковали Тернополь.

Частично это подтвердил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, который заявил, что иногда при обстрелах с Черного моря Россия использует воздушное пространство Приднестровья, чтобы обойти украинскую ПВО. С той же целью противник выпускает воздушные цели по руслам рек и с использованием природного ландшафта. В такой ситуации они будут незаметны.

"Заход ракет используется из разных точек, в частности с юга - знаем, что были ракеты "Калибр" с моря, так же ракеты Х-101, Х-55. Ну и "шахеды" - "шахеды" вообще можно сейчас запускать фактически с мобильных тех пусковых установок, которые у них есть, тоже на любом направлении. Обычно запускают и с юга, и с севера", - сказал Игнат, комментируя ночные воздушные атаки.

Продолжают обсуждать и вчерашний удар под Хмельницким, где был масштабный взрыв и длительный пожар.

Официальной информации о том, что стало причиной такого возгорания, не называлось. При этом волонтёр Юрий Касьянов дает понять, что прилет был по складу с боеприпасами.

"Когда же мы перестанем, наконец, складывать все яйца (боеприпасы) в одну корзину (на один склад)?.. Как в Павлограде и Хмельницком…", – написал Касьянов в Фейсбуке.

Вчера вечером в Луганске вновь прогремел взрыв. Местные паблики сообщают, что удар был в районе стадиона "Авангард" - по расположенному здесь зданию военкомата. Напомним, удары по Луганску наносятся уже второй день подряд - как предполагается, новыми британскими ракетами Storm Shadow.

Также под огнем продолжает быть Донецк - сегодня были мощные прилеты в районе жд-вокзала.

Контрнаступление и помощь Украине

Украинское контрнаступление начнется, как только "будет минимум, с которым мы сможем двинуться вперед". Об этом президент Зеленский заявил во время сегодняшнего визита в Берлин.

Он также перечислил то, что еще нужно в том или ином количестве: бронетехника, дополнительные средства ПВО, ракеты большой дальности, артиллерия НАТОвского калибра 155 мм.

На вопрос хватает ли ВСУ вооружений для наступления, Зеленский в Германии ответил так: "еще несколько визитов и все".

Он поблагодарил Германию за "самый большой пакет военной помощи с начала войны". Напомним, ранее издание Der Spiegel сообщало, что во время визита Зеленского в Германию 14 мая ему должны предоставить самый крупный немецкий пакет вооружений - на 2,7 млрд евро. Сегодня его подтвердил и канцлер Шольц.

Отдельно украинский президент коснулся темы истребителей F-16 - он сделал попытку убедить Германию поддержать их поставку, пишет Bild.

Правда, отмечает издание, неясно, ожидает ли Зеленский истребителей непосредственно из Германии или же он хотел бы попросить канцлера Шольца о поддержке в приобретении самолетов в других странах. Министр иностранных дел Кулеба пояснил, что Украина создает объединение из государств, которые готовы передать ВСУ современные западные самолеты - "коалиции истребителей".

При этом Шольц указал, что Германия в данный момент сосредоточивается на уже поставляемых системах вооружения. Ранее власти Германии уже заявляли, что не рассматривают возможность поставки боевых самолётов западных моделей Украине.

Также Зеленский в Берлине прокомментировал возможность сокращения помощи Украине в случае неуспеха контрнаступления (такая вероятность активно обсуждается сейчас западной прессой).

По мнению президента, помощь Украине сократят только те страны, которые "не были очень активными в поддержке Украины".

"Есть риск, что если наступательные действия будут не очень удачными, то будет уменьшаться поддержка. Но мне кажется, это не общая мысль. Есть некоторые государства наверняка, которые думают об этом. Но они были не очень активными и на протяжении всего этого периода поддержки Украины. Тем не менее, мы все верим в успех и не думаем о каких-то других вещах", - сказал Зеленский.

В то же время есть факторы, которые могут поставить под вопрос военные поставки Украине даже безотносительно контрнаступления.

Газета Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть данные Пентагона обвинила украинского президента в "агрессивных инстинктах" - а именно, намерениях атаковать российскую территорию, хотя публично он обещал этого не делать.

"Владимир Зеленский завоевал доверие западных правительств, отказавшись использовать оружие, которое они предоставляют, для нападений на территории России.

Но за закрытыми дверями украинский лидер предложил пойти в более смелом направлении — оккупировать российские села, чтобы получить влияние на Москву, бомбить трубопровод, по которому российская нефть перекачивается в Венгрию, члена НАТО, и в частном порядке жаловался на отсутствие ракет большой дальности для поражения целей внутри границ России. Об этом говорится в секретных документах американской разведки.

Они показывают Зеленского как лидера с агрессивными инстинктами, которые резко контрастируют с его публичным образом спокойного и стоического государственного деятеля.

На встрече в конце января Зеленский предложил Украине "наносить удары по России", одновременно перебрасывая украинские сухопутные войска на российскую территорию, чтобы "оккупировать неуказанные российские приграничные города", согласно одному документу, помеченному как "совершенно секретно". Цель состоит в том, чтобы "дать Киеву рычаги влияния в переговорах с Москвой", говорится в документе.

На отдельной встрече в конце февраля с генералом Валерием Залужным Зеленский "выразил обеспокоенность" тем, что "у Украины нет ракет большой дальности, способных достичь дислокации российских войск в России, и ничего, что могло бы их атаковать".

Затем Зеленский "предложил, чтобы Украина атаковала места дислокации в Ростове", используя беспилотники. На встрече в середине февраля с вице-премьером Юлией Свириденко Зеленский предложил Украине "взорвать" нефтепровод "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию.

Сегодня эту публикацию президент Украины прокомментировал в Берлине. "Я, как президент Украины, когда я хочу куда-то приехать, я приезжаю официально, и никуда не проникаю" - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о якобы намерениях захватить часть территории РФ.

Данную утечку в западных СМИ можно рассматривать двояко.

По одной версии - как предупреждение Киеву не вести наступление на российские территории и не провоцировать перерастание конфликта в более интенсивный. Если так, то, не исключено, что такие планы - вторгнуться в Россию - у ВСУ действительно могли быть.

По другой - это попытка дезинформировать Россию и заставить ее перебросить часть войск на северные границы Украины (российские военные эксперты последние несколько дней пишут о том, что ВСУ проводят некие "отвлекающие мероприятия" у границ с Белгородской областью РФ).

Но большинство сигналов с Запада пока указывает на то, что там не хотят удара сухопутных украинских сил по территории РФ в границах 1991 года. В том числе и из-за позиции Китая. Согласно предыдущим утечкам из Пентагона, на Западе считают, что удары по российской территории Пекин может воспринять как агрессию против РФ и активизировать помощь Москве, в том числе, возможно, и оружием.

В каком состоянии армия РФ?

Еще один вопрос по поводу контрнаступления - смогут ли россияне его отразить. После того, как ВСУ смогли прорвать часть позиций России под Бахмутом и продвинуться на километр-два вперед, возникли дискуссии о том, насколько Москва сможет выдержать более сильные удары украинских войск.

По этому поводу сегодня на Западе звучали довольно полярные оценки военного потенциала РФ.

Британская разведка пишет, что российская объединенная группировка в Украине состоит из более чем 200 000 человек, организованных примерно в 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять групп войск.

Это примерно та же численность, что была на момент начала вторжения, отмечают в Лондоне. И ранее ту же численность российских войск в Украине - 200-250 тысяч - называл глава Комитета начальников штабов США Марк Милли в одном из интервью (хотя есть и другие оценки - бывший советник Банковой Арестович, к примеру, говорил о 370 тысячах россиян в Украине, и ранее ту же цифру озвучивали другие военные эксперты).

При этом британцы считают, что после проведения мобилизации качество российских войск стало ниже, поскольку в армии стало меньше мотивированных военных, а также хуже стали обстоять дела с оснащением.

Поэтому, по мнению Лондона, маловероятно, что России удастся создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на "возникающие оперативные проблемы" (то есть, контрудары ВСУ) вдоль 1200-километровой линии фронта.

Отметим, что эта оценка не учитывает массовой и довольно жесткой мобилизации в самой Украине, а также неоднократно описываемых на Западе проблем ВСУ с боеприпасами и другими вооружениями (например, минометами).

При этом в США имеют иное мнение по поводу боеспособности российских сил.

Те, кто считает, что Россия истощила свои силы в украинской войне, глубоко ошибаются. Такое заявление сделал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, который регулярно ведет переговоры с Украиной и, судя по всему, принимает участие в военном планировании.

По его мнению, российская армия остается боеспособной силой.

"В реальности не все так просто. Да, у сухопутных войск есть большие проблемы. Они потеряли много людей, много вооружений и военной техники. Но с другой стороны, они и получили много людей. Сухопутные силы России сейчас больше, чем они были в начале конфликта. ВВС потеряли меньше сотни истребителей и бомбардировщиков, еще около тысячи осталось. Флот почти не пострадал, кибернетические войска не пострадали, космические силы не пострадали", - отметил Каволи.

Несмотря на эти оценки высшего командования США, на Банковой уверены в том, что россияне "очень быстро" уйдут из Украины уже этим летом.

"Российская армия будет вынуждена очень быстро покинуть оккупированные территории. На мой взгляд, это будет жаркий весенне-летний сезон", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

При этом он уточнил, что контрнаступление "не закончится завтра".

"Контрнаступление — это не разовое мероприятие, которое началось сегодня и закончится завтра. Это множество действий, десятки и сотни действий, некоторые из которых уже осуществляются. Уже есть небольшие локальные подвижки в разных частях Донецкой области. Контрнаступление — это серия действий, происходящих в течение определенного периода времени", - сказал Подоляк.

Переговоров не будет?

Во время своего вояжа в Европу Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о том, будут ли переговоры с Россией.

По его словам, Украине сейчас не нужны посредники для прекращения войны. Так украинский лидер ответил на вопрос о возможной роли Китая или Ватикана в установлении мира.

"Нет смысла в попытках тех или иных стран или влиятельных личностей стать посредником между Украиной и Россией для прекращения войны, но наше государство заинтересовано в предложениях, способных достичь справедливого мира, прежде всего на основе украинской формулы мира", - цитирует президента сайт ОП.

По словам Зеленского, "не нужны посредники между Украиной и захватившим наши территории агрессором, потому что украинцы хорошо помнят, чем закончилось посредничество с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Нормандского формата".

При этом он пригласил папу Римского для участия в разработке "плана действий по справедливому миру в Украине". В целом часть этой речи, видимо, была адресована римскому понтифику, который, как заявляли ранее в Ватикане, выступает с некой посреднической миссией между Киевом и Москвой.

Зеленский вчера встречался с Франциском, и, судя по официальным заявлениям, там эту тему не поднимал.

Также Зеленский дал понять, что с Путиным вести переговоров не станет. По его словам, он много раз запрашивал телефонный разговор с российским президентом накануне вторжения, однако в один момент в Кремле перестали отвечать. А сейчас, по его словам, говорить с Путиным "не о чём" и он "неадекватный человек".

О других мирных инициативах президент сказал: "Все должно основываться на нашем плане. Инициативу любой страны мы не просто готовы слышать - мы заинтересованы в том, чтобы как можно государств принимали участие в первом "Саммите мира"... Но мы понимаем, что война идет и что-то меняется. Мы готовы к дискуссиям, любым предложениям, но только на нашей площадке".

Зеленский также сообщил, что в данный момент идет работа над проведением "Саммита мира", на котором будут обсуждаться пути окончания войны. Пока дата, место и круг участников еще не определены.

То есть украинский президент послал довольно четкий сигнал о том, что на данный момент в услугах посредников Киев не нуждается, и ситуация будет решаться на поле боя - либо же на условиях Украины с односторонним выводом российских войск (на что Москва идти отказывается).

И, судя по всему, такая позиция в целом согласована с основными западными союзниками, которые, судя по выделению все новых пакетов военной помощи, делают ставку на контрнаступление ВСУ, и лишь по его итогам, вероятно, будут думать о переговорах с РФ.

Если ситуация сложится неудачно для ВСУ, то вероятность их проведения повышается. В случае же военного успеха украинских сил переговоры тоже не исключены - но это будет зависеть от степени поражения российских сил и последующих решений Кремля по этому поводу (соглашаться на условия Запада или наоборот, поднимать градус эскалации: объявлять всеобщую мобилизацию или угрожать применением ядерного оружия).