Американские биохимики выяснили, что комаров привлекают четыре вещества, которые присутствуют в ароматическом мыле, в том числе синтетический аналог запаха ландыша, а также вещества с ароматами тропических фруктов и цветов. Ученые считают, что эту особенность комариных "предпочтений" нужно учитывать при изготовлении парфюмерии и гигиенических средств.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале iScience.

"Важно понимать, что комаров привлекают не отдельные молекулы, а специфические комбинации летучих веществ, присутствующих не только в мыле, но и в запахе тела человека. Например, все изученные нами марки мыла содержали лимонен - вещество, запах которого отпугивает комаров. Однако совокупный аромат трех из четырех изученных нами сортов мыла не отгонял, а привлекал насекомых", - сообщил доцент Политехнического университета Виргинии Клемент Виноже, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Виноже и его коллеги обнаружили, что частота укусов людей комарами может зависеть от того, какими ароматическими марками мыла они пользуются. Ученые совершили это открытие в ходе изучения того, как запахи четырех популярных марок мыла влияли на поведение насекомых.

Сообщается, что биохимики собрали группу из 16 добровольцев, взяли образцы их естественного запаха, а также попросили участников эксперимента на протяжении последующих нескольких дней пользоваться одной из четырех марок мыла в повседневной жизни. Через некоторое время ученые собрали новые пробы запаха и изучили то, как комары реагировали на те и другие образцы аромата их потенциальных жертв. Три из четырех изученных марок сделали запах использовавших их добровольцев более привлекательным для насекомых, тогда как еще один сорт мыла, наоборот, снижал привлекательность участников эксперимента для комаров.

Открытие заставило ученых детально изучить наборы летучих молекул, присутствующих в этих сортах мыла, и их действие на комаров. Опыты указали на то, что лилиал, вещество с запахом ландыша, а также три ароматических соединения с запахами тропических фруктов и цветов сильно привлекают внимание комаров. В дополнение к этому исследователям удалось выявить еще три молекулы - бензилбензоат, бензальдегид и ноналактон, вещества с характерным цветочным, миндальным и арбузным ароматами, которые заставляли насекомых реже атаковать добровольцев.

Понимание этого, как надеются Виноже и его коллеги, позволит производителям мыла создать новые марки этих гигиенических средств, способные отпугивать насекомых, говорится в статье.

Напомним, британские ученые выяснили, что комары, которые переносят малярию, находят жертв по запаху.

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