Подводим итоги 446-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В сводках Генштаба не упоминается продвижение ВСУ вперёд под Бахмутом, о чем говорили вчера в Минобороны. По данным сводки, бои идут как в самом городе, так и в окрестностях - у Григоровки, Богдановки и Предтечино.

Позже замминистра Анна Маляр сообщила, что россияне подтягивают к окрестностям города десантно-штурмовые отряды, "на окраинах сейчас все сложно", идут тяжелые бои. "Вопреки всему, нашим войскам удалось несколько дней продвигаться", - пишет она.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что этот успех - частичный, "и именно так его нужно воспринимать". "Операция по обороне Бахмута продолжается", - сообщил Сырский.

В тоже время, связанные с "Вагнером" российские телеграмм-каналы, пишут, что российские войска утратили позиции в ивановском лесу - это около Клещеевки к югу от трассы Константиновка-Бамут. О том же вчера сообщали и украинские военные паблики. Также российские телеграмм-каналы пишут, что ВСУ пытаются прорваться к западной части Клещеевки и взять этот населенный пункт, около которого находятся господствующие высоты, с которых можно обстреливать всю территорию к югу от Бахмута.

В то же время в ЧВК "Вагнер" говорят, что смогли овладеть несколькими многоэтажками на западе города и продолжают продвигаться в Бахмуте.





На Купянском направлении противник пытался наступать у Масютовки и Синьковки, сообщил сегодня украинский Генштаб.

О том, что россияне атакуют северо-восточнее Купянска пишет и "Институт изучения войны". Российские телеграм-каналы уже несколько дней пишут о захвате Масютовки - села, которое находится на реке Оскол. Утверждают, что россиянам удалось закрепиться на правом берегу Оскола, но подтверждений эта информация не имеет.

Но то, что бои в этом районе серьезные, косвенно подтверждается и заявлениями украинских властей. В соседней Двуречной в результате обстрела погибли два человека: 65-летняя женщина и мужчина.

Сегодня снова звучали взрывы в Луганске. Утром удар нанесли по территории бывшего Высшего военного авиационного училища штурманов. По информации местных жителей, после 2014 там располагались казармы "ЛНР". Место нового прилета - в нескольких километрах от рембазы на заводе, куда был удар в пятницу.

Местные телеграм-каналы публикуют видео обломков ракеты. И снова звучат заявления, что удар наносился ракетой Storm Shadow - как и обстрелы Луганска на минувшей неделе.

К слову, минобороны России сегодня заявило, что российская ПВО сбила крылатую Storm Shadow. Где и когда это произошло - пока не уточняется. Украина этого не подтверждала.

Помимо прилета, был взрыв в барбершопе, который находится по соседству со зданием бывшей областной администрации - судя по всему, там была заложена бомба. Тяжелое ранение получил глава "МВД ЛНР" Игорь Корнет, на которого, видимо, и совершалось покушение. Также ранены пять человек

Корнет считался одним из самых влиятельных силовиков "ЛНР" и был одним из главных вдохновителей "переворота" в 2017 году, в ходе которого убрали тогдашнего глава "ЛНР" Плотницкого. Уже тогда он был "министром внутренний дел".

В 2017 году Плотницкий обвинил Корнета в захвате чужого дома и отправил в отставку. Тот с увольнением не согласился, ввел в центр Луганска силовиков и провел аресты в окружении Плотницкого. Российские власти в этом конфликте поддержали Корнета, после чего Плотницкий бежал из Луганска, а на его место был назначен Леонид Пасечник.

Летом прошлого года Корнет появлялся на передовой, в частности, командуя соединениями на захваченной в тот момент территории Харьковской области.

Теперь о взрывах на подконтрольной Украине территории. Четыре человека погибли в результате ракетного авиаудара по Авдеевке. Попадание было в здание больницы, сообщили местные власти.

Также сегодня появились новые официальные подробности ударов по Тернопольской области, которые произошли 13 мая.

Первый прилет был в 22:35, повреждены складские помещения и случились возгорания на 50 тысячах квадратных метров, сообщил глава ОГА Владимир Труш. Следующие прилеты были в 5 утра в Тернопольской и Великогаевской громадах. Там уничтожен дачный кооператив и коммерческая структура, которая хранила транспорт на своем автопарке, повреждены 50 транспортных средств.

По словам начальника ГУ Нацполиции Александра Богомола, найдены остатки семи ракет.

Кроме того продолжается обсуждение мощных "прилетов" в пятницу и в субботу по Хмельницкому и Тернополю, где произошли мощные взрывы.

Российские СМИ и военные блогеры в последние дни распространяют слухи о поражении под Хмельницким и Тернополем "склада снарядов с обедненным ураном" для британских танков "Челленджер", а также о якобы повышении из-за этого уровня радиации в регионе.

Слухи получили большое распространение и украинским властям пришлось их опровергать.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш назвал фейком информацию о том, что взорвались склады со снарядами с обедненным ураном. Он также заявил, что никакие боеприпасы во время ракетной атаки не взрывались.

"При пожаре в воздухе витал едкий запах, ведь горела пластмасса и другие химикаты. После тушения экологи сделали соответствующие замеры, свидетельствовавшие, что опасности нет", – сказал Труш. По словам Труша, радиационный фон и экологическая ситуация в городе стабильна, поэтому поводов для переживаний нет.

Сообщения "о повышенном уровне радиации" в Хмельницком официально также опровергают. В Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности заявили, что уровень радиации не превышает норму, а в Хмельницком горсовете призвали "не реагировать на провокации".

Самолетов не дадут, но обучат пилотов

Владимир Зеленский продолжает свой вояж по Европе. Сегодня он прилетел в Лондон.

Там ему пообещали начать обучение украинских пилотов на самолетов западного типа, для чего в Британии создадут учебный центр. Но заявляют, что пока не планируют передавать Украине боевые самолеты.

Отметим, что аналогичные заявления прозвучали из Берлина и Парижа, которые Зеленский посетил вчера.

Судя по всему, на Западе пришли к общему решению, что для нужд контрнаступления ВСУ подготовить украинских пилотов не успеют все равно, а сажать натовских летчиков за штурвалы слишком рискованно, поскольку это может выглядеть как прямой конфликт с Россией.

При этом все страны, которые посетил украинский президент, пообещали ему солидные пакеты помощи. Например, Великобритания направит в Украину более 200 ударных беспилотников с радиусом действия более 200 километров, которые появятся на фронте "в ближайшие месяцы".

Кое-что пообещала и Франция. "В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины", - говорится в совместном заявлении Макрона и Зеленского.

Что касается переговоров, то Макрон поддержал формулу Зеленского (о полном выводе российских войск), но не исключил обсуждения "добропорядочных" предложений со стороны, под которой, видимо, подразумевался Китай, куда французский президент недавно ездил говорить об Украине.

К слову, китайский спецпосланник завтра посетит Украину - как и договаривались ранее Си Цзиньпин и Владимир Зеленский.

Но в Европе пока, судя по всему, настроены на военное решение, а нынешние обсуждения могут касаться только будущего, которое наступит по итогу войны.

Сегодня это напрямую высказали в Польше. Мирные переговоры по Украине преждевременны до начала наступления одной из сторон, заявил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

"Я думаю, что на этом этапе мирные переговоры были бы преждевременными. Я думаю, что на этом этапе пока одна или другая сторона не проведет каких-либо наступательных или контрнаступательных действий, трудно говорить о готовности двух сторон. Не для того собирается вооружение и боеприпасы, чтобы не стараться вернуть свои собственные территории", - сказал Пшидач.

Еще одна важная для Зеленского тема по которой пока нет никаких конкретных сигналов с Запада - это членство в НАТО, которого обиваются украинские власти, уже подав официальную заявку на вступление в Альянс.

В совместной декларации Зеленского и Микрона не было по этому поводу сказано ничего конкретного. Говорилось лишь о том, что Франция поддерживает "дальнейшее усиление и расширение сотрудничества".

????

Пригожин и ГУР

Вчера начался новый скандал с куратором "Вагнера" Пригожиным. Американская газета Washington Post заявила, что он имел контакты с украинской военной разведкой.

Вчера газета опубликовала интервью с Зеленским, где задала ему неожиданный вопрос: проводились ли переговоры Пригожина и представителей ГУР Украины в Африке и контактируют ли украинские разведчики с куратором ЧВК?

Журналисты говорят, что такая информация содержится в "утечках Пентагона".

Зеленский на этот вопрос отреагировал крайне раздраженно и по сути не ответил, обвинив журналистов в "помощи России".

"Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Так что, я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели. Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену?", - ответил Зеленский.

Позже этот отрывок из интервью с Зеленским на сайте "Вашингтон пост" исчез, но сегодня возник снова - уже в другой статье.

В ней WP сообщила (со ссылкой на те же утечки), что куратор "Вагнера" имел контакты с украинской разведкой и предлагал ей сделку: слить данные о местонахождении армейских частей РФ для нанесения ударов, взамен на уход ВСУ из Бахмута.

"Пригожин сказал, что если украинское командование выведет своих солдат из района вокруг Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которые Украина может использовать для нападения на них. Пригожин передал это предложение своим контактам в Управлении военной разведки Украины, с которыми он поддерживал секретную связь", - говорится в статье.

Согласно одному документу, "Пригожин сообщил офицеру украинской разведки, что российские военные испытывают трудности с поставками боеприпасов. Он посоветовал украинским войскам продвигаться вперед и штурмовать границу с Крымом, где боевой дух российских войск был низким".

При этом говорится, что в Киеве восприняли предложения Пригожина скептически. И предполагали, что Кремль в курсе этих инициатив Пригожина.

"Два украинских чиновника подтвердили, что Пригожин несколько раз разговаривал с управлением украинской разведки... Один из чиновников сказал, что Пригожин неоднократно выдвигал предложение относительно Бахмута, но Киев отклонял их, потому что чиновники не доверяют Пригожину и считали его предложения неискренними" - заявили газете источники в украинской власти.

Официальный представитель США также сообщил изданию, что в Вашингтоне сомневаются в искренности намерений Пригожина.

Сам Пригожин назвал эту информацию "вбросом и домыслами" и предположил, что ноги у нее "растут с Рублёвки"

"Кто за этим стоит, я думаю, либо кто-то из журналистов хотел похайповать, либо товарищи с Рублевки, которые в свое время продавали нефть ИГИЛ, решили, что сделают красивый информационный вброс", - заявил он.

Также он прокомментировал слухи о встречах с представителями главой ГУР в Африке.

"Я в Африке не был с начала конфликта, на самом деле, за несколько месяцев до начала СВО. Поэтому встречаться там ни с кем не мог. Конечно, на меня будут пытаться налить говна насколько у них сил хватит", - заявил Пригожин.

В Кремле заявили, что сообщения Washington Post "похожи на утку".

Но история, конечно, неординарная. Просматриваются четыре версии ее происхождения:

1. Информация Washington Post правдива. На фоне угроз Пригожина увести ЧВК "Вагнер" из Бахмута, а также на фоне его масштабной кампании по дискредитации командования армии РФ, которую с большим позитивом воспринимают в Украине, рассчитывая, что она деморализует российскую армию, не кажется совсем уж фантастической версия, что Пригожин, ради достижения своих целей, действительно мог иметь некие контакты с украинской разведкой, предлагая разные сделки. Правда, здесь смущает неравнозначность сделки, которую описывает Washington Post - в обмен на уход ВСУ из Бахмута он предлагал, если верить утечкам, лишь передать координаты мест дислокации российских войск для нанесения по ним ударов (что ВСУ и так делают, имея доступ к данным, в том числе и западных разведок).

2. Пригожин контактировал с украинской разведкой, но с ведома Кремля (и поэтому в Киеве предполагали, что это могла быть акция по обману со стороны Москвы).

3. Это "вброс", чтоб столкнуть лбами Кремль и Пригожина и дискредитировать куратора ЧВК. Эту версию активно продвигали сегодня многие российские обозреватели.

4. Контакты между ГУР и Пригожиным действительно имеют место, однако они не касались вопроса якобы "сделки" по уходу ВСУ из Бахмута. А, например, касались обмена пленными. Напомним, что именно по обмену к "вагнеровцам" попал Нужин - бывший заключенный, который был завербован в "Вагнер", потом попал в плен, где разоблачал Пригожина и ЧВК. Но потом Киев его вернул "вагнеровцам", после чего он и был, по распространенной версии, убит кувалдой. Для того, чтоб договориться с Украиной о возвращении Нужина (по сути, ставшего одним из публичных разоблачителей "вагнеровцев"), у Пригожина должен был быть довольно тесный контакт с ГУР, которое отвечает за вопросы обмена пленными. К слову, в одном из интервью Кирилл Буданов очень высоко отозвался о боевых качествах "вагнеровцев", назвав их самыми опасными противниками из всех россиян. Также на наличие неких контактов указывает и ответ Зеленского на вопрос Washington Post, где он прямо не стал отрицать наличие контактов и был явно раздражен вопросом. Хотя в России сторонники Пригожина и этот момент трактуют как специальный "вброс" для дискредитации куратора ЧВК.