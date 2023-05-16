Анализируем итоги 447-го дня войны в Украине.

"Кинжал" vs "Пэтриот"

Сегодня по Киеву ночью была массированная ракетная атака.

Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов".

Все ракеты - и "Кинжалы" тоже - как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах.

В Соломенском сгорело автопредприятие, три человека пострадали.

Также в Киеве повылетали окна в строящейся многоэтажке.

Россия, комментируя этот удар, заявила, что сегодня ночью "Кинжалом" был поражен ЗРК Patriot в Киеве. Что противоречит информации от Украины о сбитии всех гиперзвуковых ракет.

В Минобороны Украины опровергли информацию о поражении Patriot.

Тема широко разошлась в российских военных пабликах - причем благодаря, как оказалось, украинской певице Инне Вороновой, которая сняла на видео работу ПВО в Киеве и выложила в Инстаграм (там ее за это уже раскритиковали, после чего она удалила видео и записала извинения).

На ролике видно место, откуда интенсивно работает система ПВО. После чего, через некоторое время, на этом месте видна вспышка, что в российских телеграм-каналах и трактуется как прилет по Patriot.

Спикер Воздушных сил Украины отказался подтверждать или опровергать заявление минобороны РФ. "Мы не будем комментировать российские источники", - сказал Юрий Игнат.

Интересно, что на утро после этой ракетной атаки Владимир Зеленский провел заседание Ставки.

И это не первый раз, когда это происходит сразу после крупных обстрелов (например, так было после удара в ночь на 8 мая).

То есть, судя по всему, "охота" на главный американский ЗРК действительно имела место (и это подтвердил, в частности, Кличко). На это указывает массированный запуск ракет по Киеву - чтобы, вероятно, "перегрузить" систему ПВО и выявить места расположения Patriot и потом, поле выявления, нанести по ним удар гиперзвуковой ракетой.

В конце дня российскую информацию частично подтвердили на Западе. Телеканал CNN заявил, что Patriot, вероятно, был поврежден, но не уничтожен в результате обстрела российскими ракетами Киева.

По словам американского чиновника, "США все еще оценивают размер ущерба. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте".

Что происходит с Бахмутом?

Под Бахмутом основные бои шли у Ивановского, сообщал с утра украинский Генштаб. Там наступали россияне. Отметим, что сводке российского минобороны говорится, что у Ивановского (оно же - Красное) "наиболее сложная ситуация", поскольку ВСУ там все время атакуют.

Тем временем военное руководство Украины продолжило делать заявления об успехах ВСУ. Глава Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что украинские войска "с юга и севера продолжают наступательные действия", а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".

Замминистра Анна Маляр говорит, что за несколько дней украинская армия освободила 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, но в самом городе россияне продвигаются.

"Противник продвигается внутри самого Бахмута, и подтягивает туда профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", - сообщила Маляр.

Напомним, что тяжелую ситуацию по флангам, где наступают украинские войска признают и россияне, отмечая, что пришлось оставить часть позиций, что отодвинуло линию фронта от трасс снабжения города.

При этом сейчас основные бои разворачиваются вокруг Клещеевки, около которой находятся господствующие высоты, откуда можно бить по пространству к юго-западу от Бахмута.

"Глава ДНР" Денис Пушилин уже заявил, что Россия бросает на фланги к Бахмуту подкрепления. По его словам, ситуация на флангах для россиян "непростая", но прибытие резервов должно "ситуацию выровнять".

Что касается самого Бахмута, то Пригожин заявляет, что там "вагнеровцы" продолжают наступление и уже почти дошли до западных окраин города. Продвижение противника в городе, как видим, подтверждает и минобороны Украины, а также украинские военные паблики.

Оружие и контрнаступление

Глава украинской разведки Кирилл Буданов дал понять, что с помощью заявлений о скором контрнаступлении Украина хочет дезориентировать противника. "Это приведет к тому, что противник не будет понимать, что произошло", - сказал Буданов, добавив, что уже в ближайшее время все смогут увидеть какие последствия это будет иметь.

При этом Буданов признал, что таким образом дезориентируется и украинское общество. Но, по его словам, эта проблема не в приоритете.

"Нужно задать другой вопрос - что важнее - запутать противника, или рискнуть тем, что кто-то в Украине это неправильно поймет? Как по мне, ответ очевиден - запутать противника", - сказал глава украинской разведки.

В чем заключается "дезориентация" украинского общества предположить можно - создаются завышенные ожидания от предстоящих боев. А вот в чем заключается "дезориентация" россиян относительно ожидания наступления - понять сложнее. В том, что наступление будет не сейчас? Или будет, но не там, где его ожидают?

Тем временем, Буданов заявил, что россияне выстроили серьезные линии обороны. "Оборону они построили эшелонированную, правильную, сильную оборону", - сказал он.

О том, что россияне за последнее время преуспели в обороне, заявляли и представитель ГУР Андрей Юсов.

"Если на повторение масштабных наступательных действий у врага возможностей, ресурсов и резервов нет, то к обороне они готовились все это время", - заявил он в эфире телемарафона.

Судя по всему эта оборона и является фактором того, почему анонсированное еще с зимы весеннее контрнаступление до сих пор не началось. Еще один фактор, как говорят в западных СМИ - управляемые авиабомбы, которые россияне с недавних пор начали активно обрабатывать передний край фронта.

Решить эту проблему, как говорят в Украине, могут только натовские истребители, которые смогут отгонять российские бомбардировщики. Поэтому Украина во время последней поездки Зеленского в Европу активно пыталась вытребовать от союзников поставки боевой авиации. Но пока все страны, где побывал президент, ответили на это отказом.

Тем не менее, Украина рассчитывает на получение 40-50 истребителей F-16, сообщил советник министра обороны Резникова Юрий Сак. Это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских ударов.

"Сак сказал, что Зеленский хочет, чтобы боевые самолеты были в центре внимания на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле", - пишет Politico. По словам Сака, Зеленский в своем европейском турне получил заверения от партнеров, что вопрос будет поднят.

И, судя по всему, рано или поздно истребители будут предоставлены - как были переданы и другие виды вооружений, о которых раньше не было и речи и которые считались "красными линиями".

Но непонятно, заставит ли это Россию прекратить войну. Похоже, в РФ намерены также вооружаться. В Москве сегодня заявили, что резко нарастили производство оружия.

Как утверждает вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС, в России за первый квартал 2023 года выпустили больше танков, чем за весь прошлый год. Также, по его словам, в РФ за этот период произвели в семь раз больше средств огневого поражения, чем за весь 2022 год (видимо, речь о ракетах и снарядах).

Мантуров предполагает рост военной продукции в текущем году в четыре раза. При этом, по данным Reuters, за январь и февраль 2023 РФ потратила на оборону 26 млрд долларов, что на 282% больше, чем за тот же период в 2022.

В то же время страны, которые не присоединились к санкциям против России, но и войну не поддержали, продолжают призывать к переговорам. Сегодня список миротворцев пополнился Южной Африкой, которая говорит, что выдвинула "мирный план" по Украине.

О нем уже знают Путин и Зеленский, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. По его словам, оба президента готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию войны. План уже поддержали ряд африканских государств, включая Сенегал, Уганду и Египет.

Детали самого плана пока не сообщаются, президент ЮАР заявил, что плану оказана "острожная" поддержка со стороны западных стран, включая США и Великобританию.

Пригожин и ГУР. Продолжение

Продолжается история с контактами Пригожина и украинской разведки, которую запустила на днях газета "Вашингтон пост".

Она сообщала, со ссылкой на утечки секретных документов из Пентагона, что куратор "Вагнера" имел ряд разговоров с ГУР, в ходе которых в том числе предлагал отдать ему Бахмут взамен на слив местоположения кадровых российских войск.

Сам Пригожин отрицает эту информацию, в Кремле ее назвали "похожей на утку", а российские паблики предполагают, что Запад и Украина специально "вбрасывают" тему, чтоб дискредитировать куратора "Вагнера" и столкнуть его с Кремлем (сам Пригожин при этом обвинял в этой кампании своих оппонентов "на Рублевке" - то есть, внутри российской элиты).

Но сегодня прозвучали заявления, из которых следует, что контакты "Вагнера" и ГУР все же имеют место.

Пригожин заявил, что передаст через главу разведки Буданова тело погибшего в боях за Бахмут американского добровольца Николаса Дуйэна Меймера, воевавшего в рядах ВСУ.

"Я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личку получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. А передавать конечно же буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова", - заявил Пригожин.

В свою очередь Буданов высказал комплименты в адрес Пригожина. Он сказал, что 80% того, что он говорит о ситуации на фронте - это правда.

Буданов говорит, что ЧВК "показала максимальную эффективность, тогда как минобороны РФ - максимальную неэффективность".

Также сегодня пресс-служба ГУР сообщила, что один из обменов, которые провела Украина, были проведены через "Вагнер".

Не исключено, что такое совпадение действительно объясняется тем, что украинская разведка решила сыграть на противоречиях куратора "Вагнера" и российского минобороны. Либо же поддержать версию того, что Пригожин - "двойной агент".

В целом, как уже писала "Страна", в Украине с энтузиазмом воспринимают публичную критику со стороны Пригожина в адрес командования российской армии, его рассуждения о "тупых генералах, которые губя русских солдат", а особенно - угрозы вывести "вагнеровцев" из Бахмута, что фактически оголит огромный участок фронта. В Киеве подобный "движ" порождает надежду, что он приведет к деморализации российской армии, а то и породит смуту в России, сильно облегчив ВСУ выполнение задач на фронте. Это само по себе не означает, что Пригожин имеет какие-то связи с Украиной помимо санкционированных Кремлем или согласовывает с Киевом свою активность. Однако, наверняка Украина и Запад постараются максимально использовать в своих интересах конфликт Пригожина с российским командованием.

Тем временем, американский "Институт изучения войны" считает, что Кремль может объявить Пригожина предателем. Но это, скорее всего, произойдет не в ближайшее время.

"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнера" находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет", - заявили в ISW.

По мнению экспертов Института перед атакой на Пригожина Кремль должен для начала попытаться вывести "Вагнер" из под его контроля.

"Чтобы вывести "Вагнер" из под контроля Пригожина нужно установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил старается сохранять формальную дистанцию", - отмечают в "Институте".