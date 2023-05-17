Анализируем итоги 448-го дня войны в Украине.

История с "Пэтриотом"

Продолжается интрига вокруг того, был ли в Киеве поражен американский ЗРК "Пэтриот".

Вчера информацию об этом распространило минобороны РФ, но Украина ее опровергла.

К вечеру телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщил, что комплекс получил повреждения во время ракетной атаки в ночь на 16 мая. И сейчас решают, нужно ли транспортировать его в США на ремонт.

После этого Белый дом заявил, что подтвердить повреждений в "Пэтриота" не может. Но, если что, Штаты окажут помощь с доставкой комплекса для починки.

Этот комментарий не звучал как однозначное опровержение, а последняя ремарка - про ремонт - наводила на мысль, что нечто с "Пэтриотом" все же произошло.

Тем не менее, в своем вечернем обращении Владимир Зеленский повторил, что все ракеты, летевшие на Киев ночью, были сбиты (то есть ни одна из них не могла поразить, соответственно, зенитно-ракетный комплекс).

Но с утра версию с повреждениями подтвердило еще одну крупное американское СМИ - агентство Reuters. По его данным, пока решение вывозить систему из Украины на ремонт не принято, но специалисты пока изучают ситуацию. Позже CNN сообщило, что повреждения у комплекса не слишком значительные, и везти его за океан скорее всего не придется.

Также с утра, отвечая на информационный ажиотаж, вопрос, что с "Пэтриотом" прокомментировал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он призвал "не волноваться" о его судьбе и заявил, что уничтожить установку одним "Кинжалом" невозможно: ее компоненты разнесены на определенное расстояние.

При этом, повреждена ли система, или один из ее компонентов, как это пишут в США, он не уточнил.

Но, судя по всему, нечто с "Пэтриотом" все же произошло - поскольку СБУ развернуло беспрецедентную "охоту" за теми, кто опубликовал видео с работой ПВО над Киевом той ночью.

Спецслужба задержала шестерых блогеров, которые публиковали видео ярких вспышек на месте работы зенитных установок: их той ночью наблюдал весь Киев. Блогеров, как узнала "Страна", зовут Евгений Казимиренко, Инна Чернецкая, Богдан Сыч, Людмила Нужная, Роман Магомедов, Дарья Семенченко.

Одна из них - Инна Чернецкая (Воронова) - записала в СБУ видео, где попросила прощения за публикацию работы ПВО.

Отметим, что на ее роликах было отчетливо видно место, откуда интенсивно бьют зенитные ракеты. После чего, через некоторое время, на этом месте видна вспышка - что в российских телеграм-каналах и трактовалось как прилет "Кинжала" по "Пэтриоту". И подкрепило сперва версию МО РФ, а затем и американских СМИ.

С Чернецкой провели разъяснительную работу, а на остальных завели уголовные дела и обещают по восемь лет тюрьмы. И, хотя работу ПВО в Киеве снимают далеко не впервые, но именно в данном случае спецслужбы достаточно быстро и показательно провели поиск виновников утечки.

В то же время не до конца понятно, с чем связаны такие усилия - с противодействием корректировке огня или чем-то другим.

Как пишет та же CNN, российские ракеты наводятся на радар "Пэтриота", который производит мощное излучение. Также сообщается, что россияне сперва могут запускать другие ракеты и дроны, чтобы понять, откуда стреляет зенитная установка. А затем наносят удар туда уже "Кинжалом" или ракетами антирадарного типа.

Играет ли в этом какую-то роль публикации в соцсетях - сказать трудно (у россиян наверняка есть свои агенты в Киеве и в других городах, которые снимают видео работы ПВО, хорошо видной издалека, пересылая его сразу своим кураторам и не выкладывая в соцсети).

Нельзя исключать, что информационная "зачистка" проводится с целью недопущения пораженческих настроений или паники. Либо же с целью утечки тех или иных потерь в СМИ - что может негативно повлиять на желание партнеров поставлять оружие дальше.

В целом украинские власти с самого начала войны ведут системную борьбу с неконтролируемым контентом о войне, а к тем, кто снимает и публикует видео прилётов воспитывают отношение как к "врагам народа".

Ситуация на фронте

По данным украинского Генштаба, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Ивановское - это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что противник несколько продвинулся внутри Бахмута. Также украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что ВСУ смогли за минувшие сутки продвинуться на 500 метров.

Российское минобороны заявляет, что украинские силы атаковали в районе Богдановки (к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (юго-запад). Там складывается "наиболее сложная обстановка". При этом утверждается, что российские ВДВ перешли в контратаку и заняли "более выгодный рубеж обороны".

"Институт изучения войны" (США) пишет, что Россия перебрасывает подкрепления в район Бахмута, что показывает "озабоченность России по поводу стабильности линии фронта в этом районе".

Хотя "украинские успехи вокруг Бахмута были ограничены", они "побудили Россию к дальнейшему сосредоточению на тактических наступательных усилиях в этом районе".

"Подкрепления также, вероятно, предназначены для повышения способности "Вагнера" быстро захватить оставшуюся часть Бахмута", - считают военные эксперты. По их мнению, в РФ хотят получить "тактическую победу" накануне украинского контрнаступления.

Что касается боев внутри Бахмута, то "российские силы, вероятно, добились успехов на юго-западе Бахмута вдоль дороги, ведущей в Хромово", пишет "Институт", комментируя видео, поступающие из города.

The New York Times приводит слова украинских бойцов, которые воюют в Бахмуте о крайне тяжелом положении в городе.

"Ситуация внутри города стала настолько ужасной, что командиры отправляют туда только добровольцев. "Если вы войдете в Бахмут, вы должны знать, что можете не выбраться", - сказал один военных. А его товарищ добавил: "Безумие сейчас находиться в Бахмуте. Обстрелы никогда не прекращаются", - пишет издание.

Куратор "Вагнера" Пригожин со вчерашнего дня заявляет, что захвачен многоэтажный микрорайон "Гнездо" на западе Бахмута, за который бои шли в последние несколько дней. А также ряд других укрепрайонов ВСУ в городе. По его данным, бои переместились в нижнюю часть улицы Юбилейной и конец улицы Чайковского. До полного захвата Бахмута остались, по заявлениям Пригожина, "считанные дома".

Украина такой трактовки не подтверждает, но, как мы уже приводили выше, продвижение противника в западных кварталах Бахмута официально признает.

Украинские военные паблики трактуют смысл действий в Бахмуте следующим образом. ВСУ стараются занять фланговые высоты к северу и югу от Бахмута, поэтому и наступают в этих районах, а "битва за улицы" в самом Бахмуте - не главная задача. Если высоты удастся взять, то россияне, скованный боями внутри города, окажется в уязвимом для обстрелов положении (Бахмут находится в низине).

Также без контроля над флангами Бахмута "Вагнеру" будет крайне сложно развивать атаку на Часов Яр.

То есть в целом идет подготовка общественного мнения к той ситуации, если россияне полностью захватят город.

Российские же паблики пишут, что зачистка квартала многоэтажек даст россиянам также высокие позиции для артиллерийской поддержки наступающих войск.

Выводы из ситуации в Бахмуте можно сделать следующие.

1. Украинское контрнаступление по флангам после успехов первых 1-2 дней перешло в позиционные бои с регулярными атаками-контратаками. Россиян удалось немного отодвинуть от "дорог жизни" в Бахмут, но на данный новых крупных продвижений нет.

При этом обе стороны, судя по всему, стягивают на фланги резервы и артиллерию, поэтому новости здесь еще могут быть (ВСУ наверняка будут пытаться взять Клещеевку к юго-западу от Бахмута с ее господствующими высотами, а россияне будут пытаться вновь продвинутся к трассам и в сторону Часов Яра). Но, одновременно, многие военные эксперты скептически относятся к возможности глубокого прорыва на флангах Бахмута с его последующим окружением. По крайней мере в ближайшей перспективе.

2. В Бахмуте россияне продвигаются с очевидной целью - заявить в ближайшее время о полном захвате города, чем добиться громкого информационного эффекта накануне вероятного украинского контрнаступления (такую трактовку событий предлагают как западные, так и российские наблюдатели).

Судя по всему, с украинской стороны бои за остатки Бахмута диктуются аналогичными соображениями - не позволить противнику информационно укрепить свои позиции накануне более крупных битв. О таком значении боев за город ранее говорил сам Владимир Зеленский.

3. Военно-стратегическое значение битва за Бахмут бы имела, если б российские войска смогли далее выйти к Часов Яру и Константиновка, либо, как минимум, на линию водоканала Северский Донец-Донецк, где можно было занять удобную линию обороны. Или, с другой стороны, если б украинские войска смогли окружить россиян в городе. Но пока и та, и другая задача выглядит труднореализуемой и далеко не факт, что командование обоих воюющих сторон решить тратить на это отнюдь не бесконечные свои ресурсы.

Будет ли коалиция истребителей?

Продолжаются разговоры о создании группы стран, которые будут помогать Украине получить истребители натовского образца.

Как сообщалось вчера, Великобритания договорилась с Нидерландами о работе над созданием международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины, сообщает BBC со ссылкой на заявление британского правительства.

"Договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем от обучения пилотов до закупки истребителей F-16", - цитирует BBC текст заявления.

Также вечерои о поддержке идеи "истребительной коалиции" в своем обращении говорил и президент Украины Зеленский. Правда, он упоминал три страны - Великобританию, Нидерланды и Францию.

При этом Париж ранее заявлял, что самолеты Украине поставлять не планирует, но готов обучать украинских пилотов.

А в Нидерландах после заявлений Лондона сообщили, что прогресса в создании "коалиции истребителей" пока нет - так министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра ответил на вопрос журналистов, что планируется делать. "Мы еще не достигли решения", – сказал он.

Также сегодня об отсутствии возможностей для активного участия в "коалиции истребителей" заявили в ФРГ - сославшись на отсутствие лишних самолетов. Британия также сказала, что не планирует поставлять самолёты Украине, но будет обучать пилотов.

То есть на данный момент готовится почва для подготовки украинских летчиков, и ряд стран могут с этим помочь. Не исключено, кстати, что такая работа уже ведется и так (по крайне мере в США это подтверждалось официально). Но по поставка самолетов никаких публичных обещаний страны Запада пока не дали.

"Зерновая сделка" продлена

Сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается ещё на два месяца. Ранее об этом писало агентство "Блумберг".

О том, что зерновая сделка может быть продлена, несмотря на жёсткую риторику РФ, "Страна" предполагала ещё в начале мая.

Потому что ее прекращение создает для России серьёзные риски.

Если сделка остановилась бы 18 мая, это означало бы ликвидацию механизма трехстороннего украино-российско-турецкого контроля за прохождением судов в Украину и из Украины.

При этом прохождение судов в украинские порты и обратно будет по-прежнему возможно по маршруту вдоль побережья Румынии и мимо русла Дуная – вдали от позиций российского флота. И никакого контроля за этими судами у РФ не будет. А значит на них можно будет провозить не только зерно, но и все что угодно. Например – оружие. Что резко поменяет (в худшую для РФ сторону) весь расклад с поставками военной помощи Запада.

Да, безусловно, будут проблемы с судовладельцами, которые могут не захотеть рисковать с походом в территориальные воды Украины, а также со страховыми компаниями. Но, если будет принято политическое решение странами Запада запустить судоходство, оно будет запущено. И тогда перед Россией встанет вопрос как этому воспрепятствовать.

Топить гражданские корабли, нарвавшись на обвинения в пиратстве и дав повод для очень жестких санкций в отношении судоходства РФ? Нанести массированный удар по украинским портам разрушив инфраструктуру (но на это нужно потратить немало времени и много ракет из далеко не бесконечных запасов, сталкиваясь с противодействием украинской системы ПВО)? Тотально заминировать всю акваторию (неизвестно – есть ли такие технические возможности)?

Поэтому продление сделки для России - вполне понятный шаг, чтоб сохранить контроль за судоходством в украинские порты и обратно.

И, возможно, сыграл роль и политический фактор: продление сделки добавляет имиджевые очки Эрдогану, которому нужно победить во втором туре. При этом Россия не скрывает, что поддерживает на выборах именно его.

К слову, сегодня соперник Эрдогана во втором туре выборов Кемаль Кылычдароглу назвал действующего президента "фальшивым лидером, который ориентируется на Россию, в дверь которой он склонившись скребется".

"Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется", - сказал Кемаль Кылычдароглу.