В украинских службах такси нарастают проблемы с водителями и автопарком.

Если в прошлом году на волне тотальной безработицы автовладельцы массово регистрировались в службах такси, чтобы заработать хоть какие-то деньги, то теперь наблюдается обратная тенденция.

"Часть водителей не хочет работать, потому что службы увеличили комиссию, заработки автовладельцев упали, машины "убиваются". Многие таксисты попали под мобилизацию. Поэтому проблема с водителями, особенно адекватными, сейчас просто огромная. На рынке уже ощущается дефицит машин и водителей, особенно с учетом того, что спрос на такси в Киеве начал расти", - говорит нам глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

Некоторые службы пытаются привлечь женщин со своими авто. Такую рекламу запустила, в частности, служба Bolt. Женщин приглашают "на подработку", обещая доход до 7 тысяч в неделю.

В службах такси говорят, что женщины "не боятся повесток", поэтому спокойно ездят по маршрутам через блокпосты. Да и в целом за счет них пытаются хотя бы частично решить усугубляющийся дефицит водителей.

Впрочем, пока это слабо помогает. Эксперты не исключают, что в ближайшее время могут вырасти ценники на такси. С мая для водителей начали "закручивать гайки" - в частности, постепенно убирают возможность наличной оплаты и загоняют деньги на карты. С "засвеченного" таким образом дохода водителям придется платить налоги - 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Что уже вызвало недовольство среди таксистов.

"20% комиссия службы, 18% - налог на прибыль, 1,5% военный сбор. А что остается нам?" — сетует таксист Александр Донич.

Разбирались, как сейчас работают службы такси и что будет с тарифами.

Куда пропали таксисты

По словам главы Украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, в службах такси нарастает дефицит водителей и усугубляются проблемы с автопарком.

Мы уже писали, что с началом войны наблюдалась обратная тенденция — в службы буквально стояли очереди желающих таксовать.

Тогда многие украинцы остались без работы, поэтому такси для многих стало едва ли не единственной подработкой.

Но в последние месяцы ситуация кардинально изменилась. Многие автовладельцы уходят из служб такси.

Причин несколько.

Во-первых, часть водителей попадает под мобилизацию. По словам Антонюка, процент тех, кто уходит воевать, достаточно велик. Причем в службах такси подозревают, что "таксистам вручают повестки чаще, чем другим гражданам", потому что "в ВСУ тоже нужны водители".

Впрочем, на самом деле причина может заключаться в том, что таксисты чаще попадают в поле зрения мобильных групп, которые раздают повестки, к примеру, на блок-постах.

И это вторая причина, по которой люди уходят из такси — водителям приходится постоянно ездить по маршрутам, их часто останавливает полиция и группы в составе полицейских и военкомов, раздающие повестки. Причем если "обычные" граждане могут "объехать блок-пост" или не выезжать в определенные часы из дома (когда вручают повестки по тем или иным адресам можно отслеживать по телеграм-каналам), то у водителей такси такой возможности нет.

В-третьих, заработки в такси не покрывают растущие расходы на ремонт авто.

"Среднестатистическая машина в такси накатывает 8-10 тысяч километров в месяц. Некоторые авто с начала войны прошли по 150-200 тысяч. Ремонт и техобслуживание сильно подорожали, так как выросли цены на запчасти и услуги СТО. Даже те автовладельцы, которым казалось, что они неплохо зарабатывают в такси, сейчас столкнулись с тем, что машины "убиты", а денег на ремонт не хватает. В службах такси, которые располагают собственным автопарком, та же проблема - кредитования с начала войны остановилось, обновлять авто не за что, на ремонты не хватает средств. Поэтому уровень машин в такси очень сильно снизился", — говорит Антонюк.

В-четвертых, рынок труда начал оживать, и многие автовладельцы, которые ранее могли заработать только в такси, устраиваются на другие вакансии. За счет этого также идет отток водителей.

"20% - комиссия, 18% - налог, 1,5% - военный сбор. А жить за что?"

Сами таксисты сетуют, что работать "на извозе" становится все менее выгодно.

"Если в начале войны комиссия диспетчеров была 15%, то сейчас - 20-25%. При этом тариф тебе определяет программа. В зависимости от времени суток и количества машин на маршруте может всплыть вообще копеечный тариф. Я как-то ехал с Оболони на Подол за 50 гривен, из них на руки получил меньше 40 гривен. Что за такие деньги сейчас можно купить? При этом ценники на СТО просто зашкаливают. Замена масла, фильтров, элементарное ТО по ходовой обошлось мне в 10 тысяч", — жалуется киевлянин Антон, работающий на одну из служб такси.

"Комиссии в службах действительно выросли: ранее они составляли 10-15%, сейчас - 20-25%. Это очень много, фактически столько же, сколько уходит на топливо. То есть с тарифа водителю остается только 50%. Кроме того, службы убрали различные доплаты, скажем, за брендирование авто", — рассказал нам Антонюк.

Во многом ухудшение по условиям работы для водителей было связано именно с переизбытком желающих зарабатывать в такси.

В мае таксистам преподнесли очередной сюрприз.

Службы начали предупреждать водителей о том, что получить оплату наличкой они больше не смогут - только на банковские карты.

"Это связано с очередными попытками властей навести порядок на рынке такси. В частности, сейчас усиливают контроль за уплатой налогов", — пояснил нам Антонюк.

"Друзья, в связи с изменениями требований финансового регулирования с 23 мая деньги за выполнения заказов с безналичным типом оплаты автоматически будут перечисляться сразу на вашу карту, которая подвязана в разделе "Расчетная карта", — такие сообщения начали получать водители служб такси.

Таксисты опасаются, что их заставят платить налоги с заработка, и по этому поводу в профильных группах в соцсетях немало возмущений.

"20% комиссия службы, 18% налог на прибыль, 1,5% военный сбор. А что остается нам?" — сетует таксист Александр Донич с ФБ-группе Taxoport.

Впрочем, в "обычных" службах, которые официально содержат штат водителей, говорят, что требование по налогам для "агрегаторов" справедливое.

"Мы платим налоги, причем так как растут зарплаты, то и сумма налогов постоянно увеличивается. В итоге законопослушные службы такси становятся неконкурентноспособными, многие закрываются", — отметили в "Элит Такси".

Впрочем, требование платить налоги может усилить отток водителей из служб такси. Профильное сообщество уже поднимает вопрос по "компромиссу" - то есть водители добиваются, чтобы как минимум уменьшили свою комиссию службы такси. И, учитывая дефицит водителей, не исключено, что диспетчеры вынуждены будут пойти на уступки.

Рост тарифов и "абонементы" на комендантский час

По словам Антонюка, спрос на услуги такси, к примеру в Киеве, начал расти. "После Пасхи очень многие беженцы вернулись домой, плюс увеличился поток переселенцев. Людей в Киеве стало больше, поэтому и такси чаще заказывают", — говорит он. В итоге, "уже ощущается дефицит такси, особенно в часы пик", - добавил Антонюк.

Отметим, что некоторые службы пытаются хотя бы частично решить проблему с водителями, привлекая в такси женщин со своими авто.

Такую рекламу запустила, в частности, служба Bolt. Женщин приглашают "на подработку", обещая доход до 7 тысяч в неделю. То есть можно заработать порядка 28 тысяч в месяц.

В службах такси говорят, что женщины "не боятся повесток", поэтому спокойно ездят по маршрутам через блокпосты.

Впрочем, как говорит соучредитель службы такси Uklon Сергей Смусь, процент водителей-женщин в такси всегда был очень низким и пока таким и остается.

Нехватка машин уже влияет на тарифы. Ведь в агрегаторах ценник на поездку формируется в зависимости от количества тех, кто заходит в приложение, и числа свободных авто.

"В часы пик ценник уже нередко повышается примерно на 30%", - говорит Антонюк.

При этом, по его словам, тарифы на такси в среднем по рынку все еще остаются слишком низкими, а нередко и убыточными для водителей и служб такси.

Исключение составляют разве что тарифы на "спецуслуги". Речь идет, прежде всего, о поездках во время комендантского часа. "Такие поездки стоят в зависимости от маршрута, от 3 до 5 тысяч гривен. Чтобы иметь возможность их осуществлять, нужно покупать "абонементы". Даже на ассоциацию к нам иногда заходят предложения о продаже 100 или больше "пропусков" на комендантский час. Такса - 100-150 евро в месяц. Но и мы, и все уважающие себя службы стараемся держаться от подобных предложений подальше, хотя некоторые, судя по бурной ночной жизни в столице, все же на этом зарабатывают", — говорит Антонюк.