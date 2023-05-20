Анализируем 451-е сутки войны в Украине.

"Бахмут взят"

Куратор "Вагнера" Пригожин заявил, что сегодня в 12 часов "был полностью взят Бахмут". Он опубликовал видео, где с группой россиян стоит на фоне развалин центра города. Бои, напомним, шли в районе разрушенного памятника самолету на юго-западе Бахмута - это был последний район под контролем Украины.

При этом каких-либо фото и видео в районе самолета "вагнеровцы" к моменту выхода этой статьи еще не публиковали.

Украинское командование уже опровергло потерю города.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что "наши войска держат оборону в районе "Самолёт". Они контролируют "определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор".

"Это неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте", – сказал Reuters спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Однако он дал понять, что ВСУ в ближайшее время могут уйти из Бахмута, потому что удерживаемый сейчас участок легко простреливается и удерживать его нет смысла.

"Остался очень маленький участок, и его уже легко обстреливать и держать много людей там сложно. Поэтому ясно, что рано или поздно из соображений безопасности мы оттуда выйдем", - заявил Череватый.

Таким образом сражение за Бахмут, если еще не окончено, то в целом диспозиция там понятна: РФ так или иначе контролирует почти весь город.

И вопрос, как ситуация будет развиваться дальше.

Тут стоит вернуться к заявлению Евгения Пригожина.

Более половины своего обращения он посвятил новым наездам на командование российской армии и лично на Шойгу и Герасимова.

И главное - Пригожин заявил, что "Вагнер" с 25 мая покидает Бахмут и передает все позиции на фронте подразделениям российской армии. Более того, из его слов следует, что более "Вагнер" на войне в Украине не появится до тех пор, пока "мы снова не понадобимся Родине".

Это плохая новость для российского командования, учитывая, что теперь ему придется где-то найти резервы, чтоб заткнуть образовавшуюся дыру на фронте. Тем более - накануне готовящегося наступления ВСУ.

Ранее мы уже писали, что уход "Вагнера" с фронта был бы наилучшим для Украины сценарием развития его конфликта с минобороны РФ.

Тем более, что в начале мая Пригожин уже "передавал позиции" российской армии на флангах у Бахмута, после чего эти фланги были прорваны в ходе контрнаступления ВСУ. Сам Пригожин говорит, что это произошло из-за бегства российских военных с позиций и слабого управления войсками. По другой версии, "вагнеровцы" передали армии РФ плохо оборудованные позиции, а с некоторых ушли не предупредив военных, благодаря чему украинские войска и смогли прорвать фронт 8 мая.

Учитывая, что украинская армия продолжает натиск на фланги и скопила под Бахмутом значительные силы, история может повториться уже и с самим городом - в нем россияне могут начать терять позиции, которые ранее захватили "вагнеровцы".

Но даже если их и смогут удержать, то необходимость задействовать крупные резервы, чтоб заменить "вагнеровцев", естественно, не усилит способность армии РФ отразить готовящееся наступление ВСУ.

Не исключено, на это и расчет Пригожина - что у российской армии начнутся большие проблемы, после чего Кремль будет вынужден вновь обратиться к ЧВК за помощью, а заодно и отправит в отставку Шойгу, чего уже давно добивается куратор "Вагнера".

Впрочем, Пригожин в начале мая уже грозился уйти из Бахмута, но так и не ушел, хотя, по его словам, снарядов ему достаточно так и не дали. Он сказал, что генштаб пригрозил ему обвинением "в измене Родине", если он без приказа покинет позиции.

Поэтому, возможно, и на этот раз все закончится примерно так же и никто из Бахмута не уйдет. Либо "вагнеровцев" перебросят на другой участок фронта. А Пригожин разыграет драматический сюжет о том, как "чудо-богатыри" из "Вагнера", вместо того, чтоб уйти на отдых, вновь "откликнулись на зов Родины". Также стоит отметить, что "Вагнер" в последние недели активно проводил вербовку наемников. То есть дальнейшие военные планы у Пригожина определенно есть.

Но если куратор ЧВК все ж таки решит исполнить свою угрозу и попытается увести "Вагнер" в тыл без согласования с командованием (стремясь показать, что он полновластный хозяин ЧВК, а не просто "фунт", посаженный управлять квазигосударственной структурой и призванный делать то, что ему прикажут), то тут перед Кремлем встанет вопрос как решать эту проблему и какие найти "аргументы", чтоб Пригожин никуда не ушел.

К слову о наступлении ВСУ.

Ряд западных военных экспертов пишут, что теперь для его начала наиболее вероятное время.

"Падение города увеличивает давление на Украину, чтобы привести в действие свое давно объявленное контрнаступление", - заявил журналист Bild Юлиан Рёпке, который процитировал свою недавнюю статью о скорой потере Бахмута ВСУ.

Теперь к обстрелам. Ночью по Киевской области запустили 18 "Шахидов". Все они, по заявлению властей, были сбиты, но их обломки нанесли ряд повреждений, самое тяжелое из которых - дом в Днепровском районе Киева.

Там начался пожар, который гасили с часу ночи до самого утра. В итоге, большинство квартир в той части дома, куда попали обломки, были залиты водой, и жильцам пришлось провести ночь на улице или в соседних домах. Четыре квартиры пострадали непосредственно от обломков дрона.

Сегодня по Харькову был нанесен удар дроном-камикадзе "Ланцет", который попал в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе.

Ранее об ударах "Ланцетами" по тыловым городам Украины не сообщалось. Судя по открытым данным, этот дрон обычно применяется на фронте против бронетехники. Его предположительная дальность 40-70 километров.

Слободской район Харькова находится примерно в 40 километрах от российской границы.

Вчера вечером был прилет по старому аэропорту Мариуполя, жители города наблюдали столб дыма. Что это было - данных нет, но, напомним, что с недавних пор начались аналогичные удары по далекому от фронта Луганску. Как заявляли в РФ, они наносились британскими ракетами Storm Shadow, которые могут доставать и до Мариуполя.

С утра в Мариуполе работала ПВО. Фото следов от взрывов на высоте публиковали российские телеграм-каналы. То есть, похоже, в городе, где ранее было относительно спокойно, тоже начинаются прилеты.

Зеленский, G7 и самолеты

Владимир Зеленский сегодня прибыл в Японию на саммит "Большой семерки". Он прилетел на самолете, предоставленном Францией.

Там он вновь встретился с западными лидерами, которых видел совсем недавно - с британским премьером Риши Сунаком, итальянским главой правительства Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

В середине дня он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - впервые с начала вторжения РФ. Зеленский проинформировал Моди об украинской формуле мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.

Принятое на саммите итоговое коммюнике упоминает Украину.

Лидеры G7 подтвердили, что будут продолжать оказывать Украине "дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную" поддержку, а также принимать меры для "повышения издержек" России и тех, кто ее поддерживает в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Мы подтверждаем свою непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - говорится в документе.

Страны Группы семи призвали Китай оказать давление на Россию с целью добиться вывода российских войск из Украины (Пекин уже раскритиковал это коммюнике за критический в адрес КНР тон). Также страны "Семерки" призвали Иран отказаться от поддержки России в контексте войны в Украине и не передавать Москве какие-либо вооружения.

Кроме того, страны G7 подтвердили "исключительную важность" реализации зерновой сделки, но выразили озабоченность действиями РФ в ее контексте.

Страны G7 утверждают, что обеспокоены "влиянием преднамеренного подрыва Россией сельскохозяйственного сектора Украины на продовольственную безопасность в наиболее уязвимых странах", и призывают РФ "позволить черноморской зерновой инициативе работать с максимальном потенциалом и столько, сколько будет необходимо".

В заявлении G7, помимо прочего, говорится: "Мы также призываем Россию отменить меры, препятствующие экспорту российского зерна и удобрений". Напомним, РФ заявляет, что блокируют экспорт российского зерна и удобрений западные санкции.

Завтра Байден, как пишут СМИ, встретится с Зеленским. И на этой встрече, вероятно, объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Как пишет Politico, пакет будет включать больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств.

Также американцы в Хиросиме детально прояснили свою позицию по предоставлению Украине F-16. Ее изложил советник Байдена Джейк Салливан.

Он подтвердил появившуюся вчера информацию о формировании "самолетной коалиции" для Украины и о согласии США на передачу истребителей Киеву. Но, судя по уточнениям Салливана, процесс этот будет небыстрым.

"Мы рассчитываем на долгосрочный переход (ВСУ- Ред.) на западный истребитель четвертого поколения", - заявил Салливан. США намерены поставлять для "будущих вооруженных сил".

"Мы достигли момента, когда пришло время оглянуться и сказать: "Что Украине понадобится в составе будущих вооруженных сил, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии?" Частью этого являются истребители четвертого поколения F-16", - заявил Салливан, уточнив, что сперва должно начаться обучение украинских пилотов.

"Наша позиция в том, что F-16 не подходят для битвы прямо сейчас... Это не основной фокус того, что им нужно на поле боя для этого контрнаступления", - добавил советник Байдена.

То есть самолеты будут предоставлены уже после активной фазы украинского контрнаступления и влияния на нее не окажут.

Более конкретные сроки уже называют в Киеве. Украина надеется получить истребители F-16 осенью 2023 года - "в конце сентября - начале октября", заявил советник Минобороны Юрий Сак. Он также признал, что "самолеты не будут доступны для украинского контрнаступления, которое, как ожидается, начнется через несколько недель".

То есть, судя по словам украинского представителя, первые F-16 могут появиться в Украине уже через четыре месяца.

При этом на Западе звучат оценки, что так быстро управлению этими машинами не учатся. На то, чтобы украинские пилоты смогли хотя бы взлететь на F-16, потребуется полгода обучения. Об этом пишет DW со ссылкой на немецкого военного эксперта Йоханнеса Арльта.

За полгода "они смогут, если можно так выразиться, поднять самолет в воздух", сказал Арльт. Но, по его словам, в данный срок невозможно "полностью освоить эту систему".

Специалист напомнил, что F-16 должны обслуживаться и ремонтироваться в Украине. "Вижу большую проблему в обучении технического персонала, которому зачастую требуется многолетняя подготовка и, прежде всего, им будет недоставать опыта, чтобы по-настоящему чинить эти самолеты", - сказал Арльт.

С другой стороны, нельзя исключать, что обучение украинских пилотов началось раньше, чем заявляется.

В России уже отреагировали на планы предоставить Украине натовские самолеты. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко пригрозил Западу "колоссальными рисками".

"Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей",— сказал Грушко на полях Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Отметим, что сегодня Салливан уже говорил о том, что цель Байдена при поставках оружия Украине - "не спровоцировать Третью мировую войну".

Контрнаступление и тактика РФ

Российская армия с начала войны учла некоторые свои ошибки и заметно улучшилась. Такой вывод делает в специальном докладе британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

В частности, пехота перешла от попыток развертывания единых батальонных тактических групп к более специализированным: линейным, штурмовым, "одноразовым" подразделениям. Они формируются в группы, организованные по задачам.

Например, линейная пехота в основном используется для удержания местности и оборонных операций. Одноразовая - для непрерывных столкновений с целью либо выявления украинских огневых позиций, либо для поиска слабых мест в украинской обороне.

Российские инженеры начали строить сложные препятствия и полевые укрепления по всему фронту, причем чаще всего с несколькими механизмами инициирования детонации – для усложнения прохождения.

Российская бронетехника теперь редко используется для попыток прорыва - преимущественно для огневой поддержки. Россия стала применять тепловой камуфляж на своих машинах, что улучшило их "невидимость".

Российская артиллерия стала более мобильной, снизив восприимчивость к контрбатарейному огню.

В ходе российских обстрелов произошел переход от использования 152 мм гаубиц к 120 мм минометов, что отражает наличие боеприпасов и стволов. При этом российские РСЗО являются самой большой проблемой для украинских наступательных операций.

Российские средства РЭБ остаются мощными, с приблизительным распределением: не менее одной большой системы на каждые 10 км фронта. Эти системы в значительной степени направлены на поражение БПЛА: потери украинских БПЛА остаются примерно на уровне 10 тысяч в месяц.

Скорее всего, Россия научилась в реальном времени перехватывать и расшифровывать украинские 256-битные системы тактической связи Motorola.

Российские силы ПВО также значительно повысили свою эффективность, устанавливаясь вокруг достаточно статических мест – они имеют надлежащую связь.

По оценкам украинских военных, противовоздушные средства РФ теперь перехватывают часть ударов GMLRS, поскольку российские точечные системы ПВО напрямую заведены на мощные радарные станции.

В июле 2022 года российские военные вывели основные штабы из зоны досягаемости GMLRS и разместили их в укрепленных сооружениях.

Они также подключили свои штабы к украинской телекоммуникационной кабельной сети на захваченных территориях, что значительно снизило возможность радиоперехвата и заметность.

Впрочем, вывод делается все же в целом благоприятный для ВСУ - если Украина сможет нарушить российскую оборону и навязать ей динамичную ситуацию, российские подразделения, скорее всего, быстро потеряют координацию.

Отметим, что заявления о созданной россиянами мощной линии обороны в последнее время достаточно часто звучат от украинских представителей. Недавно об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов. Не исключено, что это еще один фактор, который задерживает контрнаступление.