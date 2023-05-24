В громкой истории с изнасилованием девушки в полицейском участке города Кагарлыка в Киевской области в 2020 году поставлена точка.

Инцидент произошел в мае 2020 года, но только сейчас - через три года - двое полицейских, которые были в этом замешаны, получили приговор. Обуховский районный суд приговорил их к 11 годам лишения свободы.

Об этом в комментарии "Стране" рассказала адвокат потерпевшей Елена Сотник.

При этом еще три фигуранта дела на данный момент неподсудны - потому что они воюют.

"Сергею Сулиме и Николаю Кузиву дали по 11 лет лишения свободы. Остальные трое фигурантов по этому делу - Евгений Трофименко, Ярослав Левандюк и Сергей Панасенко - на данный момент проходят службу в Вооруженных силах Украины как мобилизованные. По ним суды начнутся уже после окончания боевых действий, когда они буду демобилизованы", - заявила Сотник.

Напомним, по данным следствия, в ночь на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. На женщину надевали противогаз, применяли наручники, а также стреляли из табельного оружия над ее головой. После этого потерпевшую несколько раз изнасиловали.

Первоочередная проверка внутренней безопасности, осуществленная сразу после инцидента, подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию девушки. В результате отделение полиции расформировали.

Ранее "Страна" подробно писала о деле полицейских-насильников из Кагарлыка в отдельном материале.