Украинский рынок труда - снова в дефиците. Если с начала войны уменьшалось количество вакансий и нарастала безработица, то сейчас на предприятиях заговорили о нехватке персонала. В частности, речь идет о рабочих.

"Директоров можно найти, нет проблем с бухгалтерами и другим офисным персоналом. Но вот представителей рабочих профессий не хватает. К примеру, нет механиков, слесарей, электриков, что фактически парализует работу СТО", — рассказал нам совладелец "Элит такси" (одно из направлений бизнеса - автосервис) Андрей Антонюк.

О проблемах с рабочими говорит и глава концерна "Ярослав" Александр Барсук. "Дефицит - практически по всем квалифицированным кадрам", — констатирует он.

По словам директора Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, дефицит рабочих сейчас на 20-25% больше, чем до войны, по итогам 2021 года.

Антонюк говорит, что одна из причин дефицита рабочих - массовая мобилизация. "У нас из 6 механиков 5 получили повестки. ВСУ, как и бизнесу, нужны квалифицированные специалисты", - пояснил Антонюк. На предприятиях говорят, что бронирование сотрудников срабатывает далеко не всегда, особенно если речь идет о небольших и "не стратегических" компаниях.

"В стране идет война, многих мобилизуют, многие погибают. Точных цифр мы не знаем, так как они засекречены, о реальной картине можем судить по количеству вакансий и их заполняемости", - добавил Колышко.

Еще одна причина - массовый отъезд за границу женщин рабочих профессий, которые, в отличие от офисных работниц, в ЕС, имея востребованную специальность, довольно быстро могут найти себе неплохо оплачиваемую работу. При этом статус беженца дает право на официальное трудоустройство.

По его словам, ситуацию с дефицитом кадров "уравновешивает" спад экономики, поэтому коллапса нет, по крайней мере, пока. Не наблюдается и массового увеличения зарплат рабочим.

Но особо дефицитным специалистам все же начали платить больше - оклады выросли, по сравнению с прошлым годом, на 10-20%. А, к примеру, услуги строителей и ремонтников, к которым сейчас выстраиваются очереди, подорожали на треть.

Разбирались, что происходит на рынке труда, и куда пропали рабочие.

Рабочие в дефиците

С весны на рынке труда пошло оживление. И в Госслужбе занятости, и на кадровых ресурсах стало больше вакансий. Пресс-служба Кабмина дает следующие данные по рабочим местам.

По состоянию на 11 мая в базе данных Госслужбы занятости зарегистрировано 36 тысяч вакансий. На Едином портале вакансий (он создан в прошлом году Госслужбой занятости и кадровыми площадками work.ua, rabota.ua, grc.ua и др). - 184 тысячи вакансий.

Это существенно больше, чем на начало года. Хотя, по словам Колышко, все еще меньше, чем до войны. "По сравнению с 1 кварталом 2021 года проседание рынка труда по вакансиям составляет 30% или 60-70 тысяч вакансий", — рассказал нам Колышко.

Одной из причин увеличения числа вакансий эксперты называют активизацию бизнеса. Впрочем, реальное оживление, судя по состоянию украинской экономики, не настолько большое. В четвертом квартале прошлого года ВВП обвалился на 30,8%, в первом квартале 2023 года, по прогнозам НБУ, спад замедлится до 19%, во втором - ожидается рост в 11,7% (но очень низкая база сравнения, ведь во втором квартале 2022 года был обвал на 37,2%). В целом, по итогам года, реальный ВВП вырастет на 0,3%.

Иллюзия бума на рынке труда во многом поясняется текучестью персонала, которому работодатели вынуждены постоянно искать замену.

При этом в компаниях в один голом говорят о нарастающих проблемах с поиском рабочих кадров.

По словам Антонюка, все идет к тому, что скоро "некому будет работать руками". При этом, по его словам, нет особых проблем с другими специалистами - бухгалтерами, офисным персоналом, руководителями.

О том, что в дефиците практически все представители рабочих профессий заявляет и Барсук.

О нехватке кадров в деревообработке нам рассказала и руководитель компании ВГМК (Львовская область) Ирина Мацепура. "Когда говорят, что после победы будут бешеные инвестиции и восстановление, меня очень интересует - чьими руками, работать некому", - говорит Мацепура.

В Госслужбе занятости отмечают, что больше всего вакансий открыто именно для рабочих. 22% поданных заявок рассчитаны на квалифицированных рабочих с инструментом (швеи, электромонтеры, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, слесари-электрики, пекари, сантехники и др).

Еще 17% вакансия — для рабочих по обслуживанию оборудования и машин (водители, трактористы- машинисты, токари, операторы АЗС, машинисты экскаваторов, фрезеровщики, операторы станков и др).

Для сравнения - для специалистов с высшим образованием вакансий только 15% от общего количества (самые востребованные фармацевты, инженеры, врачи, учителя и др), а для работников сферы услуг — 13% (больше всего - для продавцов, официантов, охранников, парикмахеров).

Поэтому в топ-10 самых востребованных специалистов в мае попали водители (около 1800 вакансий), швеи (больше 1500 вакансий), электромонтеры, электрогазосварщики, слесари, токари, трактористы (до 500 вакансий по каждой категории).

"Одной из основных проблем рынка труда является профессионально-квалификационный дисбаланс и отличия между спросом и предложением рабочей силы. На сегодня самый большой спрос со стороны работодателей наблюдается на квалифицированных представителей рабочих профессий. В то же время среди зарегистрированных безработных 43% имеют высшее образование, а в отдельных больших городах - до 60% и больше. При этом количество безработных из числа бывших руководителей и специалистов втрое превышает количество вакансий", - констатируют в Кабмине.

В то же время, по словам Родиона Колышко, по сравнению с довоенным 2021 годом дефицит рабочих вырос на 20-25%. И это при том, что обороты компаний за это время явно просели, а количество рабочих мест уменьшилось.

"Уходят на войну или "прячутся" от повесток"

Почему нарастает дефицит, и куда пропали рабочие?

Антонюк говорит, что одна из причин дефицита рабочих - массовая мобилизация. "У нас из 6 механиков 5 получили повестки. ВСУ, как и бизнесу, нужны квалифицированные специалисты", - пояснил Антонюк. На предприятиях говорят, что бронирование сотрудников срабатывает далеко не всегда, особенно если речь идет о небольших и "не стратегических" компаниях.

Это стало одной из причин, по которым мужчины вообще не хотят официально устраиваться на работу (так как списки военнообязанных компании тут же передают в военкоматы, и по ним затем рассылают повестки).

"Многие мужчины "прячутся" от повесток, а власти ничего по этому поводу не предпринимают. Страну не перевели на военные рельсы, и мы в войну живем по законам мирного времени. Работать некому, экономика деградирует", — считает Барсук.

Понятно, что полностью работать мужчины не перестали, ведь нужно за что-то жить. Но увеличился процент тех, кто пытается устроится неофициально, и при этом нигде не "светиться". Об этом нам рассказал глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич. По его словам, в неофициальном трудоустройстве сейчас заинтересованы как работодатели (которые таким образом могут экономить на налогах), так и сами работники. Поэтому, несмотря на рейды Гоструда, рынок уходит в тень. А на случай проверок руководство компаний договаривается с рабочими, что отвечать контролерам. Якобы, "зашел узнать по поводу работы" или "пришел к знакомому". Понятно, что такие схемы срабатывают в основном для мелких предприятий.

При этом один из минусов неофициального трудоустройства в том, что работников "ничего не держит". То есть, сегодня специалист работает в одной компании, а завтра - в другой. Поэтому увеличилась текучесть персонала. И работодатели - в постоянном поиске людей.

Ирина Мацепура также поясняет дефицит рабочих кадров тем, что "мужчины не хотят идти на работу, так как боятся армии - это основная причина". Женщины - рабочие, по ее словам, продолжают выезжать за границу, где есть возможность устроится на более высокие зарплаты.

Отметим, что за границу по возможности продолжают просачиваться и украинские мужчины. Особенно активно ищут способ выехать представители востребованных в Европе профессий, к примеру, строители и водители -дальнобойщики.

Этим во многом поясняется дефицит строительных бригад. Несмотря на резкое сокращение объемов строительных работ в Украине, найти квалифицированных мастеров очень сложно. И с этим уже столкнулись те, кто отстраивает или ремонтирует дома и квартиры - ремонтные бригады расписаны на месяцы вперед, а расценки на работы растут.

Но вернемся к вопросу зарплат немного позже.

Родион Колышко также говорит, что на рынке труда сказываются реалии военного времени - многим украинцам вручают повестки, многие погибают или получают ранения, а оперативно закрывать вакансии не так просто. "О реальных масштабах потерь мы пока можем только догадываться, так как данные засекречены", - отметил Колышко.

Тот факт, что мобилизация сильно бьет по ситуации именно в сегменте рабочих кадров сами работодатели поясняют тем, что "квалифицированным специалистам отдают предпочтение в военкоматах", ведь те же водители, электрики, слесари нужны в ВСУ, якобы, больше, чем белые воротнички. Впрочем, на самом деле официальных подтверждению такого кадрового перекоса в ходе мобилизации нет.

Зарплаты для рабочих и схема "ПТУ-шник"

Дефицит рабочих пока не сказался на средних зарплатных предложениях. По данным Госслужбы занятости, средний размер зарплаты в поданных вакансиях составил 11 тысяч гривен. При этом работникам сферы торговли предлагают 12 тысяч, а квалифицированным рабочим - от 8 тысяч (в сельском и лесном хозяйстве) до 11 тысяч.

Понятно, что речь тут идет об официальных зарплатах. Реальные оклады могут быть выше, но не в разы, - говорит Колышко. К примеру, по официальным вакансиям швеям предлагают 10 тысяч, в рыночных объявлениях встречаются цифры в 12-12,5 тысяч, — добавил он.

По словам Колышко, средний уровень зарплат по вакансиям упал, по сравнению с довоенным 2021 годом, с 12 тысяч до 10,7 тысяч. И роста пока не намечается. "Ситуация в экономике пока не позволяет", — поясняет Колышко.

Ирина Мацепура рассказала нам, что, к примеру, в деревообработке сейчас рентабельно выпускать только дорогие изделия - мебель или шпон, а вот изготовление черновых мебельных заготовок уходит в минус. "Мы за счет мебельной группы поддерживаем заготовки, поэтому и не имеем особых возможностей повысить зарплаты", — говорит Мацепура.

Впрочем, некоторым особо дефицитным специалистам все же стали платить больше.

Госслужба занятости приводит следующие предложения по зарплатам для высококлассных кадров. К примеру, для литейщиков металлов и сплавов есть предложения с зарплатами в 70 тысяч гривен, для слесарей-инструментальщиков - до 60 тысяч, кузнецов на молотах и прессах -, слесарей-электриков по ремонту грузоподъемных кранов и машин, водителей - до 50 тысяч. Машинисты бульдозеров могут устроиться на зарплату до 46 тысяч гривен, трактористы - 43 тысячи, токари - 40 тысяч. Но такие зарплатные предложения - не для всех.

"По тем же водителям на высокие зарплаты могут претендовать дальнобойщики, которые имеют необходимые категории, все разрешительные документы, опыт работы в Европе, знают иностранный. Обычная водительская вакансия на развозках по городу - это в среднем по стране - 12,5 тысяч, хотя водителей не хватает и для них открыто самое большое количество вакансий по стране", — пояснил Колышко.

Тем не менее, по его словам, нехватка рабочих уже в этом году может кардинально изменить ситуацию с профессионально-техническим образованием в стране, которое, напомним, в последние годы было, мягко говоря, не сильно популярным среди выпускников. "В этом году ожидаем всплеска активности в сегменте профтехобразования. Помимо того, что складывается все более благоприятная ситуация на рынке труда, толчком может послужить также тот факт, что учащимся предоставляется отсрочка от мобилизации на время обучения (1-1,5 года- Ред), плюс не нужно сдавать тесты при поступлении. Не исключено, что будет больше поступающих из категории 40 плюс (которые в прошлом году атаковали вузы, что уже стало схемой, о которой "Страна" писала - Ред)", - подытожил Колышко.