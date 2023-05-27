Сегодня исполняется 100 лет Генри Киссинджеру - человеку, чей вклад в современное мироустройство трудно переоценить.

Это во многом с его подачи на карте мира появился современный Китай, чье быстрое развитие сперва принесло Западу огромные бонусы, а затем стало большой геополитической проблемой.

И это он в 70-х снизил напряженность между блоками "холодной войны" - НАТО и Варшавским договором.

Сегодня Киссинджер, лауреат Нобелевской премии мира, пытается предложить путь, чтоб закончить еще одну войну - Украины с Россией. Его высказывания о том, что нужно для этого сделать двум странам, а также Западу, привлекают огромное внимание прессы и комментируются на самом высоком уровне.

Причем предложения эти идут вразрез с официальными повестками всех сторон - и Украины, и Запада, и России. Но, возможно, в его подходе есть логика, и архитектура вероятных мирных соглашений кроется где-то посредине.

Вспоминаем, какой вклад в мировые процессы внес Киссинджер и что он предлагает для прекращения войны в Украине.

Кто такой Генри Киссинджер и в чем его заслуги

Киссинджер в 70-х был одним из архитекторов восстановления отношений США и Китая, во-многом благодаря чему в КНР началась модернизация и бурный экономический рост.

И в целом он известен как миротворец. Киссинджер занимал доминирующие высоты во внешней политике США на протяжении восьми лет (1969 - 1977). За это время под его кураторством были реализованы следующие проекты:

1. Играл ведущую роль в политике разрядки между США и СССР, которая проходила как раз в те годы, когда Киссинджер был сперва советником президента по нацбезопасности, а затем госсекретарем.

При нем в 1973 году были заключены основополагающие Хельсинские соглашения о взаимной безопасности и признании границ в Европе (к слову, нечто подобное хочет "перезаключить" сейчас с Западом Россия, в чем ее поддерживает Китай).

2. Заключил от имени США Парижское мирное соглашение, по которому американская войска были выведены из Вьетнама. За что Киссинджер получил в 1973 году Нобелевскую премию мира. Впрочем, вывод армии США был единственным практическим последствием Парижских соглашений. Войну во Вьетнаме они не остановили и привели к тому, что Южный Вьетнам был разгромлен армией Северного Вьетнама в 1975 году.

3. Лично занимался оформлением американо-китайского союза, поддерживая в этом президента США Ричарда Никсона.

Этот союз имел далекоидущие последствия: он ослабил влияние СССР на мировой арене и создал для Советского Союза угрозу открытия "второго фронта" на Дальнем востоке в случае начала масштабного противостояния с Западом. Сам же Китай, который с конца 70-х годов начал проводить рыночные реформы, получил заряд западных инвестиций и прошел модернизацию, которая стала основной нынешнего экономического лидерства Поднебесной.

Западный бизнес в свою очередь получил большие экономические бонусы, перенося ряд производств в Китай с его невысокой стоимостью рабочей силы.

Недавно верховный представитель Европы Боррель признавал, что благоденствие ЕС строилось на дешевых ресурсах из России и китайской рабочей силе. "Китайские рабочие с их низкими зарплатами сделали гораздо большее для сдерживания инфляции в Европе, чем все центральные банки вместе взятые", - заявлял он в октябре.

Но далее Боррель добавлял, что теперь "Россия и Китай уже не являются теми, кем они были для нашего экономического развития".

Конечно, сейчас западные элиты уже обеспокоены таким могуществом Китая и активно пытаются его "гасить". Но в свое время перевод Китая в статус партнеров дал США и Европе огромные бонусы - как экономические, так и геополитические. И у истоков этого процесса стоял именно Киссинджер.

В июле 1971 года он нанес тайный визит в Пекин, где встретился с Мао Дзедуном. В дальнейшем таких визитов было немало.

Киссинджер и Мао

Затем через год туда отправился Никсон - и это было первое в истории посещение Китая президентом США. Впервые за 22 года существования коммунистического Китая между странами были заключены дипломатические отношения, хотя ранее они активно враждовали из-за острова Тайвань (где правило признанное американцами правительство Гоминьдана).

Такие глобальные прорывы после десятилетий вражды бывают в истории нечасто, и Киссинджер стал архитектором одного из них.

К слову, сейчас он крайне обеспокоен тем, что наступает обратный процесс - скатывание к "холодной войне" между США и Китаем. Которая, по мнению Киссинджера, будет опаснее, чем предыдущая - с Советским Союзом.

Причина в том, что Китай экономически сопоставим с Америкой и Западом, чего не было в случае СССР (тот имел только военный паритет).

Поэтому, по мнению бывшего госсекретаря, с которым он выступает в последнее время, противостояние США и Китая является главной угрозой миру и самому существованию человечества.

По его словам, текущее состояние отношений между двумя странами крайне опасно и напоминает положение дел перед Первой мировой войной, когда "ни у одной из сторон нет значительных возможностей для политических уступок, а любое нарушение равновесия может иметь катастрофические последствия".

Точкой кипения здесь может стать конфликт вокруг Тайваня. Киссинджер считает, что в его результате будут уничтожен как сам остров, так и мировая экономика, которая лишится источников поставок микропроцессоров.

К слову, упоминая именно этот контекст, бывший госсекретарь на протяжении всей войны в Украине призывал поскорее урегулировать этот конфликт. И дать России свое место в архитектуре европейской безопасности.

Вероятно, подразумевая, что это позволит улучшить геополитический расклад для Запада в ходе противостояния с "детищем Киссинджера" - Китаем.

Итак, вспомним, что Генри Киссинджер - человек, в миротворческой компетенции которого сложно усомниться - предлагал сделать по Украине.

"Переговоры и компромисс"

В мае 2022 года Киссинджер впервые выступил на тему войны в Украине

На форуме в Давосе он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как "моста между Россией и Европой" является главной целью в сложившейся вокруг страны ситуации.

"Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России в Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки", – сказал Киссинджер.

Также он заявил, что войну нужно закончить за два месяца, иначе ее последствия преодолеть будет нелегко.

"Переговоры о мире должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения, создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел.

Я считаю, что продолжение войны после этого момента превратило бы ее не в войну за свободу Украины, которая была предпринята НАТО с большой сплоченностью, а в войну против самой России", – приводит слова Киссинджера The Telegraph.

В Украине эти заявления тогда осудили. "Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене", - заявил президент Зеленский, намекая на "мюнхенский сговор" Британии и Франции с Гитлером.

Затем Киссинджера внесли на "Миротворец". Кстати, это случилось ровно год назад - на его 99-летие.

В июне Генри Киссинджер впервые разъяснил свои нашумевшие высказывания в Давосе.

Он заявил, что имел в виду возвращение к положению вещей на 24 февраля, поскольку признание российских приобретений с того момента будет "вознаграждением агрессии". А вот вопрос Крыма – это другая тема и предмет переговоров.

Также бывший госсекретарь высказал мнение, что Россия уже потерпела стратегическое поражение, поскольку не сумела при помощи обычных вооружённых сил победить более слабого соседа. Это означает, что давний страх Европы перед российским вторжением сейчас преувеличен, а баланс сил в регионе кардинально изменился.

В июле 2022 года Киссинджер озвучил три сценария развития ситуации в Украине.

1. Если российские военные останутся на текущих позициях, то они "получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря", отметил экс-госсекретарь.

По его мнению, это будет означать победу России, "несмотря на все неудачи, которые она потерпела в начале", а роль НАТО "не будет столь решающей", как раньше.

2. Если Россию "попытаются выгнать" с территории, которую она получила до начала военной операции, в том числе из Крыма, то, по мнению Генри Киссинджера, "встанет вопрос о войне с самой Россией".

3. Если Украина "сможет удержать Россию от каких-либо военных завоеваний", а "линию фронта отодвинут" к государственным границам по состоянию на 24 февраля, это будет означать проигрыш РФ.

В этом случае Украина будет "перевооружена и тесно связана с НАТО", либо даже станет частью альянса, а все остальные вопросы решат посредством переговоров, считает политик. По его мнению, высказанному в журнале The Spectator, Зеленский пытается действовать по третьему варианту.

Через неделю Киссинджер в интервью Time заявил, что война в Украине может превратиться "во что-то неуправляемое" и "предостерег от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России".

"Сейчас Россия по-прежнему оккупирует 15% довоенной территории Украины. Она должны быть возвращены Украине, прежде чем можно будет установить реальное прекращение огня. Спорная территория - это небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым. Крым, особенно Крым, имеет для России значение, выходящее за рамки спора о текущем кризисе", - сказал он.

Через пару недель он дал еще одно интервью, где заявил, что сейчас главная задача Вашингтона - не дать Китаю или любой другой стране стать "мировым гегемоном". "Но этого невозможно добиться за счет постоянной конфронтации", – сказал он, призвав к разрядке с Россией и "никсоновской гибкости".

"Если западные лидеры уступят тиранам, мир вернется в кровавые темные века", - ответил на это заявление Киссинджера советник главы ОП Михаил Подоляк.

Но бывший госсекретарь США продолжал свою повестку. В августе он повторил свой тезис, что урегулирование по Украине оставит за Москвой Крым и отдельные районы Донбасса, захваченные в 2014 году.

В интервью The Wall Street Journal Киссинджер заявил, что Америка находится на грани войны с Россией и Китаем "по вопросам, которые мы частично создали, не имея никакого представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести".

При этом, по мнению Киссинджера, сейчас не удастся разделить Москву и Пекин и настроить их друг против друга (как это удалось самому Киссинджеру во времена президента Никсона).

После этого в заявлениях экс-госсекретаря последовал длительный перерыв до декабря.

И, как мы помним, за это время ситуация на фронте изменилась существенно: Украина перехватила инициативу, освободив Харьковскую область и правобережье Херсонской - включая сам Херсон, единственный областной центр, захваченный Россией после начала полномасштабного вторжения.

РФ в свою очередь за это время успела объявить мобилизацию и "принять в свой состав" как захваченные территории, так и те, которые Москвой не контролировались - а именно, части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей (Луганская к тому моменту была захвачена практически вся).

То есть, после ряда поражений Кремль давал понять, что намерен воевать дальше.

При этом украинская риторика после одержанных побед стала гораздо более жесткой: если ранее в Киеве были согласны разговаривать с РФ после вывода войск на "линию 24 февраля", то теперь в потребовали ухода России на границы 1991 года - то есть, вернуть Донецк, Луганск и Крым.

Не так интенсивно, но эйфория пробивалась и на Западе, где крепла уверенность в дальнейших военных успехах Украины, и было принято решение о поставках Киеву бронетехники.

Но бывший госсекретарь, вопреки этому мейнстриму, вновь призвал к переговорам.

В статье под названием "Как избежать новой мировой войны" в британском еженедельнике Spectator он заявил о поворотной точке в войне в Украине, которой нужно воспользоваться, чтобы достичь урегулирования путем переговоров и избежать эскалации, чреватой глобальной катастрофой.

"Я неоднократно заявлял, что поддерживаю военные усилия стран-союзников, направленные на отражение российской агрессии в Украине. Но подходит время для того, чтобы действовать с опорой на уже достигнутые стратегические изменения, интегрировав их в новую структуру с тем, чтобы достичь мира путем переговоров", - написал Киссинджер.

И, хотя основы для мирных переговоров он не раскрыл, из его статьи можно сделать вывод, что он предлагает вынести вопрос принадлежности Крыма и, возможно, Донбасса на референдум.

Также Киссинджер призвал на этих переговорах "определить новую международную систему безопасности, особенно для Центральной и Восточной Европы. В конечном счете Россия должна найти место в таком порядке".

При этом он высказался против стратегии "бессильной России" в результате войны.

"Я не согласен. Россия более полувека вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил. Ее историческая роль не должна принижаться. Военные неудачи России не устранили ее глобального ядерного потенциала, что позволяет ей угрожать эскалацией в Украине. Даже если этот потенциал будет уменьшен, распад России или уничтожение ее способности проводить стратегическую политику может превратить ее территорию, охватывающую 11 часовых поясов, в спорный вакуум. Конкурирующие группы могут решить урегулировать свои споры с помощью насилия. Другие страны могут попытаться расширить свои притязания силой. Все эти опасности будут усугубляться наличием тысяч единиц ядерного оружия, что делает Россию одной из двух крупнейших ядерных держав мира", - заявил бывший госсекретарь.

В Офисе президента ответили на это, что единственный путь к окончанию войны - это "освобождение Украиной своих территорий, открытый судебный процесс над российскими военными преступниками и обязательства России к многолетней выплате репараций". То есть, нанесение Москве военного поражения.

"Принять Украину в НАТО"

С начала 2023 года бывший госсекретарь стал активно призывать принять Украину в НАТО, при том, что, как писалось выше, многие годы до того он выступал категорически против этого. Изменение позиции он мотивировал тем, что ранее главным аргументом против вступления Украины в Альянс является угроза начала полномасштабного вторжения РФ. Но в прошлом году это и так случилось, а потому более опасаться этого нет смысла. Потому что самое страшное, что могла сделать Россия, чтоб предотвратить вступление Упарены в НАТО она уже и так сделала, не добившись при этом успеха.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас", — сказал Киссинджер. Но теперь, по его словам, "идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла".

По его словам, это может произойти после достижения "довоенной линии" (то есть, вероятно, линии на 24 февраля).

При этом Киссинджер заявил, что России должна быть предоставлена возможность вернуться в международную систему. "Я выступаю за диалог с Россией, пока продолжается война, за прекращение боевых действий, когда будет достигнута довоенная линия. Я считаю, что это способ предотвратить эскалацию войны", — сказал Киссинджер.

Отвечая на вопрос о высказываниях Киссинджера о месте России в мире, Зеленский сказал, что "Россия уже заслужила место среди террористов".

Уже в мае Киссинджер повторил свой призыв принять Украину в Альянс.

Причем выдвинул аргумент о том, что это будет выгодно и России.

Украину нужно принять в НАТО для того, чтобы она не смогла начать войну с РФ за возвращение своих территорий после окончания нынешней войны, заявил бывший госсекретарь в интервью The Economist.

"Во-первых, Россия больше не является такой угрозой, какой она была раньше. Так что вызовы России следует рассматривать в другом контексте. А во-вторых, мы сейчас вооружили Украину до такой степени, что она станет самой вооруженной страной с наименее стратегически опытным руководством в Европе. Если война закончится так, как она, вероятно, закончится, когда Россия потеряет многие свои завоевания, но сохранит Севастополь, у нас может быть недовольная Россия, но также и недовольная Украина – другими словами, баланс неудовлетворенности.

Так что для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не сможет принимать на национальном уровне решения по территориальным претензиям", – объяснил свою позицию Киссинджер.

При этом экс-госсекретарь называет наиболее вероятным исходом войны в Украине, что граница будет находиться "где-то на линии status quo ante, существовавшей до 24 февраля 2022 года".

Одновременно он прогнозирует переговоры уже до конца текущего года - поскольку в дело урегулирования включился Китай.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, все встанет на свои места. Я думаю, к концу года мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах", - сказал Киссинджер.

В Китае же, в ответ на предложение Киссинджера, выступили против вступления Украины в НАТО. И призвали построить в Европе новую архитектуру безопасности.

Также раскритиковал Киссинджера и Дмитрий Медведев, заявив, что позиция РФ остается неизменной - Украина не должна быть в НАТО (о том же сегодня вновь заявил и российский МИД).

Послушают ли Киссинджера?

Итак, как видим, все рецепты корифея американской политики касаются того, чтобы не только завершить конфликт, но и предупредить его повторение. А также не допустить его скатывания в более крупную войну.

Для завершения он предлагает оставить России часть захваченных территорий (но, очевидно, что это будет решаться уже на поле боя).

Для предупреждения дальнейший войн - остальную часть Украины принять в НАТО. А также - договориться с Россией о ее дальнейшем месте в архитектуре мировой безопасности. Для чего, по мнению Киссинджера, не нужно пытаться развалить РФ и навязать ей унизительные условия мира.

Но понятно, что рецепты бывшего госсекретаря - не уникальны и озвучиваются не только Киссинджером. Вопрос не в способах закончить конфликт, а в желании это сделать.

Пока, судя по публичным заявлениям, ни у одной из сторон конфликта такого желания нет. Правда, в Украине и на Западе бытует мнение, что в РФ на самом деле хотели бы закончить или хотя бы заморозить войну как можно скорее, при условии сохранения завоеваний. Но Киев и западные союзники такую возможность отвергают, настаивая на выводе всех российских войск с территории Украины (на Западе иногда делают оговорку по Крыму, но не слишком настойчиво).

С другой стороны, западные СМИ активно пишут о некоем подковерном процессе выработки мирных соглашений, который уже ведется на Западе на случай, если Украине не удастся достичь перелома на поле битвы. В том числе и "корейский сценарий" (перемирие по линии фронта без вывода российских войск), и принятие в НАТО Украины без захваченных россиянами территорий страны (то есть, по сути, тоже, что предлагает Киссинджер) .

И не исключено, что тезисы, озвучиваемые экс-госсекретарем - это проявления неких внутренних процессов, которые идут в американской и европейской элите. По крайней мере, его заявления широко цитируются в СМИ и обсуждаются на всех мировых площадках.

Возможно, это личные идеи политического пенсионера, пусть очень высокого ранга. А возможно - попытка сформировать рамки мирного процесса еще до его фактического начала.