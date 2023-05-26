Анализируем итоги 457-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

В районе Бахмута россияне пытаются вести наступление, сообщает украинский Генштаб. При этом командование отмечает снижение числа боестолкновений.

Куратор "Вагнера" Пригожин продолжает делать заявления, что подразделения ЧВК в Бахмуте заменяются на силы российской армии. Но в Украине этому не верят. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что российские власти не дадут Пригожину вывести ЧВК.

"Очевидно, что определенную часть ЧВК "Вагнера" выведут на ротацию. Но наиболее боеспособные из этой группировки будут и дальше находиться в Бахмуте", - заявил он.

В целом, с обоих сторон сейчас на бахмутском направлении фиксируют стабилизацию линии фронта. Судя по всему, россиянам удалось укрепить фланги, где с начала мая наступали ВСУ, а около самого города Бахмут обе стороны взяли паузу. "Вагнеровцы" заявляют о своем скором уходе, а украинские войска ждут, что будет после этого и насколько крепка останется российская оборона (если, конечно, ЧВК в реальности куда-то уйдет).

Судя по сводкам, более горячее сейчас направление это Авдеевка, где РФ уже давно пытается окружить украинские войска, давя на флангах.

Также россияне продолжают атаковать в Марьинке. "Институт изучения войны" пишет, что россияне ведут бои уже в западной части города.

Вчера в Донецкой области была взорвана дамба Карловского водохранилища, которое находится под контролем Украины. Она имеет важное военное значение - это одна из дорог, по которой осуществлялось снабжение украинских войск на донецком направлении.

Продолжается история с кораблем "Иван Хурса" - российским разведывательным судном Черноморского флота. Позавчера стало известно, что его атаковали украинские подводные дроны недалеко от Турции.

Российские власти заявили, что все аппараты были уничтожены и показали видео стрельбы по ним. Но позже украинские телеграм-каналы опубликовали видео, снятое с дрона-катера, который стремительно приближался вплотную к судну, после чего запись обрывается.

Также сегодня было опубликовано непосредственно видео взрыва около правого борта "Ивана Хурса"

При этом российские СМИ сегодня показали, как "Иван Хурс" возвращается в Севастополь своим ходом. То есть, если корабль и получил повреждения, то фатальными они не стали.

Отметим, что "Иван Хурс" - важный для РФ корабль. Он позиционируется российским руководством как "флагман сетецентрической войны" и может как наводить на цели, так руководить огнем. Борт оснащен новейшими российскими системами слежения и РЭБ. Он также предназначен для слежения за ракетными системами НАТО.

Это новейшее судно, спущенное на воду в 2018 году, и таких кораблей у России всего два. То есть понятно, почему именно за этим кораблем объявлена охота. В то же время Украина своей роли в этом официально не подтверждала.

Еще один военно-политический сюжет дня - рейд в Белгодскую область. Точнее, его последствия для Украины.

США заявили, что "буквально вчера" имели с Украиной разговор о запрете на применение американской техники по российской территории. Там в Белом доме прокомментировали информацию об американских военных машинах, замеченных во время рейда в Белгородскую область.

Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, США заявили Украине, что выступают против использования своего оружия для атак по российской территории. По его словам, данный разговор состоялся "совсем недавно, буквально вчера или около того". Киев в ответ заверил, что "будет уважать эти пожелания".

Украина факт такого разговора не подтверждала, но если он имел место именно в таком виде, то это для Киева сигнал довольно многозначительный.

В истории украино-американских отношений такое уже бывало - речь об истории 2016 года с акцией украинского ГУР в Крыму, после которой тогдашнему президенту Порошенко высказывал свою обеспокоенность тогдашний вице-президент Байден, что было зафиксировано на пленках, обнародованных Андреем Деркачем.

К слову, той акцией руководить нынешний глава военной разведки Буданов. Имя которого западные СМИ сейчас связывают и с "Белгородским рейдом".

Отметим, что западные медиа, в отличие от властей, начали активно писать о том, что за рейд стоят власти Украины, которые действовали без согласования с международными партнерами.

Пока официальные лица Запада прямо не говорят о каких-либо претензиях к Украине относительно "белгородского рейда". Однако потенциально для украинских властей это опасная тема, так как может добавить аргументов тем силам на Западе, которые выступают против поставок Киеву передовых систем вооружений.

Обстрелы. Удар по Днепру

Вчера вечером был сильный обстрел неподконтрольной Горловки Донецкой области, в результате которого ранены три человека, включая двоих детей.

Ближе к ночи прогремели взрывы в неподконтрольном Бердянске. "Благодаря очень точной работе ВСУ оккупанты не досчитались установок С-300", – сообщила Бердянская городская военная администрация. Также о взрывах на окраине города сообщили назначенные РФ "власти", но без подробностей.

Ночью два беспилотника взорвались в российском Краснодаре. Пострадавших, как сообщается, нет. По данным РФ, взрывы произошли на крыше здания.

Ночью по Украине была комбинированная атака ракет и "Шахидов". Были прилеты ударных БПЛА и нескольких ракет С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

В городе Мерефа Харьковской области был прилет "Шахида" по предприятию. По данным местных пабликов, попало в мини-НПЗ. В январе по нему уже наносились удары.

Днепр атаковали ракетами и дронами, сообщил губернатор Сергей Лысак. Серьезным разрушениям также подверглось транспортное и два частных предприятия. Также пострадала заправка, где травмирован работник.

С утра в Днепре вновь прозвучали взрывы. Удар пришелся по медучреждению - психиатрической больнице и соседней ветеринарной клинике. На данный момент - 30 пострадавших и двое погибших. Среди раненых трое детей. В Днепре на завтра объявили траур.

Удары, вероятно, были нанесены ракетами С-300 или С-400, заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В связи с ударом по Днепру возник скандал с местной блогершей Анной Алхим. Ее обвинили в наведении ракет на больницу, так как накануне она опубликовала в своей сторис в Instagram сообщения о двух больницах в городе, которые, по ее словам, были переполнены раненными украинскими военными.

После волны критики в соцсети девушки пришли гневные комментаторы, которые призвали СБУ заняться блогершей. Часть комментаторов в тоже время посчитали такие претензии необоснованными, заявив, что сейчас все больницы используются для лечения раненных и вряд ли их координаты не знают россияне.

Девушка также претензии отвергла.

"Вам только надо отху@@ть Алхим. Занести в какие-то ваши еб@н@ые, никому не нужные тупорылые паблики, и сказать, что я наводница. Вот и все", - заявила Алхим.

Отметим, что это уже не первый случай за последнее время, когда организуется массированная информкампания против блогеров, которые размещают любую несанкционированную властями информацию о темах, связанных с войной. Ранее СБУ, напомним, задержало 6 блогеров в Киеве за то, что они снимали работу украинской ПВО.

В Донецке этим утром были мощные прилеты по Калининскому району. Разрушено здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Там погиб человек. При этом, как заявляют российские паблики, ударов было два. Второй был вскоре после того как на место прибыли спасатели и работники СМИ.

Позже россияне нанесли ракетный авиуадар по Авдеевке. Попадание в жилой дом, предварительно - без жертв, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Днем на прифронтовой Нью-Йорк Донецкой области россияне сбросили авиабомбу ФАБ-250, ранен 1 человек, пострадали 3 многоэтажки, ясли, амбулатория, кинозал и спортзал.

Где контрнаступление и дилемма самолетов

Назначенные Россией "власти" захваченных районов Запорожской области сегодня заявили, что эвакуировали с линии фронта четыре тысячи человек. То есть, россияне готовятся к боевым действиям на южном фланге - как уже говорилось, наиболее стратегически перспективном для ВСУ.

Но контрнаступление пока не начинается. Хотя погода уже давно установилась достаточно теплая. Украинские власти заявляют, что ждут еще военных поставок с Запада - но с другой стороны и Зеленский, и Буданов говорили и том, что необходимый объем сил для наступления уже сформирован.

Но могут быть еще причины, почему контрнаступление откладывают. Среди таковых называют наиболее вероятную - поиск слабых мест в обороне противника. Отсутствие контрудара говорит о том, что этот поиск продолжается. Также обсуждается версия, по которой РФ усилила удары по военной логистике Украины и проблематизировала отдельные операции.

Поэтому или нет - но с Запада звучат не всегда оптимистические оценки перспектив контрнаступления.

Главы генштаба США Марк Милли заявил вчера, украинская стратегическая цель - освободить всю захваченную россиянами территорию - "может быть достижима военным путем, но, вероятно, не в близкие сроки".

Объясняя свой тезис о также уточнил, что в Украине "несколько сотен тысяч российских войск". По его мнению, "бои будут продолжаться, они будут кровавыми и тяжёлыми".

Следом глава Генштаба Чехии призвал готовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.

"Исход войны зависит не только от танков и бронетранспортёров. Здесь слишком много неизвестных. Лично я считаю, что мы должны готовиться и к плохому сценарию - долгой войне", - сказал генерал Карел Ржехка в интервью Bild

По его словам, возможно, странам Запада придётся ещё долгие годы поставлять Украине оружие. "Россияне считают, что время на их стороне. Мы должны показать, что они не правы", - сказал Ржехка.

Отметим, что риторика о том, что оружие придется поставлять еще годы, звучит с Запада все чаще. Не исключено, что она также связана с аналогичной оценкой перспектив контрнаступления Украины.

Судя по всему, в том числе с этим связано решение передавать Украине в перспективе самолеты F-16. Одними из первых это могут сделать Нидерланды. Однако это может занять "много месяцев", пишут СМИ.

Глава генштаба США Милли на заседании вчерашнего "Рамштайна" объяснил, почему вопрос F-16 может затянуться. По его словам, "потребуется значительное время, чтобы создать (в Украине - Ред.) военно-воздушные силы того размера, размаха и масштаба, которые необходимы".

Он заявил, что "у русских есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений. Так что, если вы собираетесь конкурировать с Россией в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений".

При этом даже десять самолетов F-16 - это миллиард долларов с затратами на содержание еще в размере одного миллиарда, подсчитал Милли. "Итак, мы говорим о двух миллиардах долларов за десять самолетов", - заявил он.

У Киева же свои подсчеты. Для полного освобождения территории от войск РФ Украине необходимо 48 американских самолетов, говорится в сообщении Минобороны Украины в Twitter. Если сверить это с цифрами Марка Милли - то Украина хочет американских поставок на десять миллиардов долларов. А это даже для западных стран крайне серьезная сумма.

Переговоры и мир

На вчерашней пресс-конференции в "Рамштайне" Милли очертил два сценария развития событий.

"В определенный момент обе стороны начнут переговоры. Или придут к военному решению в будущем, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе за свободу", - сказал генерал.

Другими словами, будет либо мир путем дипломатии, либо путем военной победы одной из сторон.

За первый вариант активно выступает Китай. Как пишет Wall Street Journal, побывавший в Украине представитель КНР Ли Хуэй призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории (по сути - "корейский" сценарий).

"Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии (винимо, автономии от США - Ред.) и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует", - говорится в материале.

Сегодня Ли Хуэй прибыл в Москву. Лавров на встрече с китайским представителем заявил о "приверженности к дипломатии" по Украине. "Глава МИД России подтвердил приверженность Москвы политико-дипломатическому разрешению конфликта", - говорится в релизе ведомства.

При этом Лавров отметил "созданные украинской стороной и ее западными кураторами серьезные препятствия для возобновления мирных переговоров".

Ту же риторику сегодня использовал Путин, общаясь с еще одним сторонником скорейшего прекращения огня - президентом Бразилии Лула да Сильва.

С Запада уже поступили негативные сигналы относительно подобных идей. Канцлер Германии Шольц выступил против любой "заморозки" конфликта, потребовав вывода всех российских войск из Украины.

Традиционно против "корейского" варианта выступили и в Киеве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отбросил все существующие "компромиссные сценарии" окончания войны в Украине.

"Любой "компромиссный сценарий", предусматривающий освобождение не всех территорий Украины, о котором периодически говорят "анонимные источники" в европейских и американских элитах, равносилен признанию поражения демократии, победе России, сохранению режима Путина и, как следствие, резкому росту конфликтов в мировой политике.

Все это – заветная мечта России. Вопрос риторический: почему отдельные общественные деятели продолжают разыгрывать "сценарий российских СМИ" и затягивать конфликт?", – написал он в Твиттере.

О том, в чем "заветная мечта" России, вчера вечером сообщил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. И это, если судить по его словам, отнюдь не "корейский" сценарий, а продолжение войны вплоть до полного раздела украинской территории между РФ и Западом.

Он заявил, что война может затянуться "на десятилетия", если в Украине сохранится нынешняя власть.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится", - сказал Медведев.

Также он не исключает, что Украине будут поставлены все западные виды вооружений, включая ядерное. В этом случае Россия нанесет по Украине "превентивный удар".

По мнению Медведева, есть три варианта окончания войны:

1. Запад Украины переходит под контроль ЕС, "оставшаяся" часть Украины, неподконтрольная России, продолжает претендовать на возвращение захваченных Москвой территорий. Украина в среднесрочной перспективе вступает в НАТО и ЕС

"Вооружённый конфликт через короткое время возобновляется, превращаясь в перманентный, но с угрозой его быстрого перетекания в полноценную третью мировую войну", - говорит Медведев.

2. Украина будет полностью разделена между РФ и странами ЕС, а "конфликт прекращается с разумными гарантиями его невозобновления в ближайшей перспективе".

При этом на Западе будет действовать украинское "правительство в изгнании", через которое будет снабжаться украинские военизированные группировки.

"Риск возобновления полноценного конфликта или его перерастания в мировую войну в этом случае может считаться умеренным", - пишет Медведев.

3. Запад Украины присоединяется к странам ЕС, остальные области к России. После этого "конфликт завершается с достаточными гарантиями его невозобновления в долгосрочной перспективе".

Медведев утверждает, что "других вариантов просто нет". И что РФ "может временно устроить второй вариант, но нужен третий".

Впрочем, учитывая, что ситуация на фронте пока не предрасполагает к прогнозам о полном разгроме ВСУ с последующим разделом Украины, не исключено, что заявление Медведева - попытка поднять ставки, либо его личный пиар с целью занять "радикальную" нишу в российской политике.

Тем временем, судя по мнению одного из обозревателей New York Times, Запад рассматривает "корейский сценарий" по Украине, несмотря на публичное неприятие этого варианта.

Главный дипломатический корреспондент NYT в Европе Стивен Эрлангер считает, что Украина может вступить в НАТО, но без захваченных Россией территорий.

"Западная Германия представляет собой прецедент страны, которая вступила в НАТО, будучи разделённой. При этом страна продолжала стремиться к воссоединению. Если Украине не удастся заставить российскую армию отступить, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО с созданием демилитаризованных зон, куда будут введены миротворцы Китая, Индии и стран НАТО", - пишет Эрлангер.

Публикация озаглавлена: "Если разделенная Германия могла вступить в НАТО, то почему Украина не может?"

Отметим, что это как раз тот вариант, который предлагал недавно экс-госсекретарь Генри Киссинджер: прием не захваченной Россией территории Украины в НАТО после окончания войны, чтобы не допустить ее возобновление (РФ не посмеет напасть на территорию страны-члена Альянса, а НАТО не позволят Украине силой попытаться вернуть свои территории).

Такой план подразумевает, что на Западе готовы согласиться с тем, что часть украинской территории останется захваченной россиянами. Но, повторимся, на официальном уровне и Украина, и Запад этот вариант отвергает.