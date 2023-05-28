В воскресенье, 27 мая, в Украине продолжается уже 459-й день войны с Россией.

Подробности о важных событиях читайте в итогах.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

28 мая

08:40 В Житомире есть повреждения от ночной атаки "Шахидов", заявил мэр города Сергей Сухомлин.

Деталей он не привел, но добавил, что пострадавших нет.

В комментариях к посту мэра жители пишут о сильном взрыве и пожаре.

08:02 Воздушные силы сообщают, что по Украине этой ночью запустили рекордное количество "Шахидов" - 54.

Из них, как утверждается, было сбито 52.

04:49 В Дарницком районе Киева из-за падения обломков в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери, информацию о пострадавших уточняют, сообщили в Киевской городской военной администрации.

04:40 Кличко: "по уточненной информации, в Голосеевском районе сейчас локализуют пожар на площади 700 м.кв. Разрушение строительных конструкций – на общей площади 1000 м.кв".

04:39 Российские телеграм-каналы сообщают об атаке беспилотников на Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Заявляется, что все они были сбиты, обломки упали на территории завода, но инфраструктура предприятия не пострадала.

04:13 Кличко: "над Оболонским районом только силы ПВО сбили вражескую цель".

04:09 Видео полета "Шахида" в Киевской области публикуют местные паблики .

04:02 Сильные взрывы в Киеве. В КГВА сообщают о работе ПВО.

03:57 В Киевской области слышны взрывы.

03:51 Киевская городская военная администрация опровергла свое же сообщение о падении обломков на территории АЗС в Голосеевскому районе.

Сообщает о падении обломков на 7-этажное нежилое здание, в результате чего произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. 1 человек ранен, 1 человек погиб.

Отметим, что ранее Кличко заявлял о падении обломков дрона около АЗС в Соломенском районе. А по Голосеевскому району писал, что там горит крыша здания трехэтажного складского помещения.

03:45 Кличко: "в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА горит крыша здания трехэтажного складского помещения".

03:30 Кличко о последствиях атаки дронов на Киев:

в Печерском районе произошел пожар на крыше девяти этажного дома.

в Соломенском - обломком дрона поврежден 3-й этаж 7 этажного здания.

спасатели ликвидируют пожар на предприятии в Голосеевском районе.

03:29 Новые взрывы в Киеве.

03:16 Ещё один пожар в Голосеевском районе.

"Службы выехали по вызову с сообщением о пожаре на предприятии в Голосеевском районе", - заявил Виталий Кличко.

КГВА сообщает, что в Голосеевском районе в результате падения обломков, предварительно, на территории предприятия произошел пожар.

03: 13 Виталий Кличко: "группы БПЛА двигаются в Киев со стороны Вышгородского района и с юга области. Часть дронов уже пересекла админграницу области. В Вышгородской районе уже работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!".

03:04 Новые сильные взрывы в Киеве.

03:02 Кличко: "в Соломенском районе, где обломки БПЛА попали в 7-этажное нежилое здание, произошло разрушение части стены и возник пожар на 3 этаже. Спасатели работают на месте".

02:55 Кличко: В Соломенском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возле АЗС погиб 41-летний мужчина. Также пострадала 35-летняя женщина, ее госпитализировали.

02:50 Фото последствий падения обломков БПЛА в Печерском районе публикует военная администрация.

02: 47 В Голосеевском районе в результате падения обломков возникло возгорание крыши ТРЦ. Также возник пожар на территории строительства. Информация о пострадавших уточняется, сообщают власти.

02:41 Кличко: "силы ПВО уничтожили уже более 20 двигавшихся на Киев БПЛА. Но на столицу идет новая волна дронов. Оставайтесь в укрытиях. Не пренебрегайте своей безопасностью. Ночь будет сложной".

02:40 КГВА сообщает о падении обломков БПЛА на АЗС в Голосеевском районе. По предварительным данным один человек погиб. Трое раненных.

02:35 Кличко: "взрывы и пожар в Голосеевском районе столицы. На Киев идет следующая волна БПЛА. Оставайтесь в укрытиях. Атака массированная!".

02:33 В Киеве слышны взрывы. На город идет атака дронов.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы были в Соломенском районе. Службы направляются на место.

В Печерском районе, по предварительным данным Киевской городской военной администрации, пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА.

01:10 Тревога объявлена в Киеве.

В области слышны взрывы, сообщают местные паблики.

Власти подтвердили работу ПВО на подступах к столице.