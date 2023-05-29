Подводим итоги 460-го дня войны в Украине.

Обстрелы

Со вчерашней ночи по Украине было два массированных обстрела.

Первый - ночной - был комбинированным: ракеты плюс "Шахиды". Было уничтожено, по утреннему заявлению Воздушных сил ВСУ 67 воздушных целей из 75 (при этом, почти все крылатые ракеты были сбиты).

Из наиболее громких последствий этой атаки - попадание по военному аэродрому в Староконстантинове в Хмельницкой области, где, по заявлению областных властей, повреждено пять летательных аппаратов и взлетная полоса.

Также были пожары на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей.

Взрывы раздавались по всей Украине. Повреждения, как заявляет украинское командование, от обломков были зафиксированы в Киеве и Одессе (там, как сообщалось, произошло возгорание в порту), а также во Львовской области, где обломки ракеты сожгли хозпостройки и трактор.

Всего до западных областей Украины во время ночной атаки долетело шесть крылатых ракет и десять беспилотников.

Минобороны РФ заявило, что ночью "был нанесен удар по объектам на украинских аэродромах, все назначенные объекты уничтожены". Также утверждается, что "поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиатехника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ".

Ближе к обеду началась новая атака. В Киеве и области раздались множество взрывов. По данным военного командования, это был удар 11-ю ракетами "Искандер" разных типов - крылатые и баллистические. Как утверждает командование ВСУ, все они были сбиты. В том числе с помощью ЗРК Patriot.

Телеграм-каналы пишут, что удар наносился из-под Клинцов Брянской области - это в 260 километрах от Киева. Дальность "Искандера" - около 500 километров.

Учитывая время этой атаки - разгар рабочего дня - в киевское метро побежало огромное количество людей, и подземка оказалась переполнена.

Обломки сбитых ракет, по официальным данным, упали в Оболонском, Деснянском и Подольском районах Киева. Там же начался пожар на крыше двухэтажного здания. Также обломок упал в лесопарковую зону Деснянского района.

Отдельно стоит остановиться на ситуации в Подольском районе. Киевлянка рассказала СМИ, как стала свидетельницей взрыва, когда ехала на автомобиле по набережной. Говорит, что в момент движения раздался взрыв, был "прилет в объект строительства", после чего она увидела как на нее летит "огромная балка".

В результате пострадал ее автомобиль, но сама она осталась цела.

На видео ее машина находится примерно в районе Почтовой площади и Рыбальского острова. Также СМИ сообщали, что из-за падения обломков ракет перекрыто движение по улице Набережно-Рыбальской.

Отметим, что в относительной близости от этих мест, согласно открытой информации, находится штаб-квартира Главного управления разведки и завод "Кузница на Рыбальском" (отметим, что никаких подтверждений поражения этих объектов нет, а украинское командование заявляет, что прилетов не было вообще - только падение обломков сбитых ракет).

Неизвестно, связано ли с этим, но глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все всё увидят", ― заявил Буданов.

Взрывы также раздавались в Днепропетровской и Харьковской областях.

В Синельниковском районе после удара есть погибший и десять пострадавших. Там показали разрушенный обстрелом частный дом.

Под Купянском "Искандер" разрушил общежитие в селе Ковшаровка. Ранения получили три пожилых женщины: 73-х, 85-ти и 90 лет. Кроме того, пострадала беременная женщина и двое детей, 10 и 14 лет.

По уточненным на вечер данным Генштаба, украинская ПВО уничтожила 36 из 40 крылатых ракет, 11 из 11 "Искандеро" и 30 из 38 ударных дронов.

Украинские власти после новых воздушных ударов вновь начали массированную кампанию против тех, кто выкладывает любые кадры с последствиями прилетов.

"Несколько удивляет безответственность некоторых людей, которые для просмотров в соцсетях продолжают публиковать фото и видео работы ПВО. Еще раз подчеркиваю, такие действия вредны. Они несут угрозу обороноспособности", - написал глава ОП Андрей Ермак.

Его советник Михаил Подоляк был более конкретен и осудил, в том числе, мэров, которые делали публикации.

"Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д", - написал Подоляк.

Похоже, его заявление было адресовано к мэру Киева Виталию Кличко, который публиковал фото обломков ракет в столице.

А министр культуры Ткаченко напомнил об уголовной ответственности за публикацию информации о деятельности ВСУ.

Напомним, это уже не первый раз когда власти обвиняют тех, кто выкладывает видео с прилетами и с работой ПВО. Как заявляют военные, подобное видео помогает противнику корректировать удары.

Также есть мнение, что таким образом власти системно борются с публикацией любого несанкционированного военного контента, чтоб контролировать информпространство и пресекать возможную панику из-за публикаций видео с результатами прилетов.

Так или иначе, но предупреждения властей быстро перешли в конкретные действия. В Киеве задержаны двое мужчин, которые снимали работу ПВО сегодня днем. Для поиска одного из них полиция провела целую спецоперацию.

Сообщается, что на спецлинию 102 поступило сообщение от местной жительницы о том, что двое неизвестных снимали работу ПВО. На место были направлены патрульные полицейские и сотрудники уголовного розыска. В течение часа на одной из улиц Святошинского района полиция задержала 23-летнего молодого человека.

Для поиска другого в столице была введена специальная полицейская операция. Через полчаса на улице Ушакова правоохранители остановили 26-летнего водителя BMW. Мужчин доставили в Святошинское управление полиции для предоставления объяснений, после чего передали сотрудникам СБУ.

Отметим, что атак подобной интенсивности по Украине не было уже давно.

Высказываются разные мнения, каки целей хочет достичь РФ этим.

Во-первых, это может быть попытка выявить места расположения украинских систем ПВО и их тактику, а также истощить запас боеприпасов (который, согласно утечкам Пентагона, у Украины еще в начале весны был близок к истощению). Эта точка зрения распространена в Украине.

Во-вторых, это могут быть попытки россиян нанести урон логистике и местам размещения живой силы и техники ВСУ накануне ожидаемого наступления украинской армии.

В-третьих, задачи у россиян могут быть информационно-психологического плана. С одной стороны, показать российскому обществу "ответку" за прорыв в Белгородскую область и удары по российской территории. С другой стороны - держать в психологическом напряжении гражданское население Киева и других крупных городов Украины (об этом также, как одной из главных целей противника, заявляют украинские власти).

Также обращает на себя внимание то, что удары вновь наносятся массированные - в них используется много и ракет, и беспилотников.

В Воздушном командовании Украины объясняют это тем, что россияне накопили запасы ракет.

Ситуация на фронте

Генштаб продолжает фиксировать снижение количества атак на фронте. За минувшие сутки их было 19. Раньше, во время активных боев за Бахмут и в окрестностях, атак было в 3-4 раза больше.

При этом Генштаб не указывает атакующих действий ВСУ. Но в целом понятно, что динамика боев на этом участке фронта снизилась.

Вероятно, это связано с двумя факторами. Первый - источники со всех сторон сообщали о переброске под Бахмут российских резервов для купирования контрударов от ВСУ на флангах (а по данным украинского командованиям противник на флангах даже пытается наступать, чтоб отбить потерянные позиции). Второй - перегруппировка российских сил.

В Минобороны Украины заявили, что россияне сейчас меняют в Бахмуте "вагнеровцев" на регулярную армию РФ.

"Бахмут. "Вагнеровцы" выводят свои подразделения, на их место заходит регулярная армия. На севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений. К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения", - сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что намерен до 1 июня передать все позиции регулярной армии, но оговорился, что процесс может занять и чуть большее время и растянутся до 5 июня. Напомним, Пригожин ранее уже обещал вывести всех "вагеровцев" в тыл, но так и не исполнил свою угрозу. Потому и сейчас есть сомнения, что сейчас все "вагнеровцы" выйдут из Бахмута (учитывая, что это будет большой проблемой для российского командования с точки зрения поиска резервов для замыкания дыры). С другой стороны, никаких опровержений информации об уходе "вагнеровцев" до сих пор от минобороны РФ не было. По одной из версий там уже не против ухода "вагнеровцев", чтоб снизить зависимость от них российской обороны, с учетом все более радикальных политических высказываний Пригожина.

На соседнее с Бахмутом направление - Генштаб называет его Лиманским - прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Там он анонсировал скорое наступление.

В частности, на встрече с командирами частей и подразделений Сырский заявил, что "скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям".

Он также заявил, что противник пытался продвигаться в районах Белгоровки, Спорном, Новоселовке, Торском. Это направление на Лиман и Северск.

Продолжаются сильные удары по приграничному Шебекинскому району Белгородской области. Оттуда, а также из других пограничных территорий региона начинают эвакуировать детей.

То есть ситуация на российской границе с северными украинскими регионами обостряется. И местные чиновники уже говорят о том, что эту проблему не решить без повторного наступления российской армии на Харьковскую область.

Например, белгородский губернатор Гладков призвал "присоединить" к его региону Харьков.

На вопрос, как решить проблемы обстрелов приграничных районов, он ответил так: "Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области".

Сенатор Грэма и монтаж

Сегодня продолжилась история с американским сенатором-демократом Линдси Грэмом, который на прошлой неделе побывал в Киеве и заявил о том, что "русские умирают" в Украине.

При этом Офис президента смонтировал видео визита так, что после этих слов звучит фраза: "Это лучшее, на что мы тратили свои деньги". И данная последовательность вызвала резкую реакцию РФ.

МВД России объявило сенатора в розыск, а глава Следственного комитета Бастрыкин поручил открыть против политика уголовное дело.

Впрочем, как мы предполагали еще вчера, скорее всего фразы Грэма были вырваны из контекста.

Агентство Reuters смогло просмотреть полную, немонтированную версию заявлений сенатора. И там Грэм говорит о "лучшей трате денег" в другом контексте - упоминая о помощи США Украине. Причем эта фраза прозвучала раньше диалога об "умирающих русских".

"В первоначальных выдержках из разговора, опубликованных офисом Зеленского, не было ясно, что эти два замечания были сделаны в разных частях разговора", - подводит итог агентство.

При этом полного видео встречи Грэма и Зеленского пока не публикуется. Но в целом понятно, что вменить сенатору "признания" в финансировании "убийства русских" на данный момент нельзя.

В России тем не менее продолжили критиковать Грэма, отталкиваясь от его заявления о том, что украинцы остались свободными, а россияне умирают в Украине. Сам же сенатор в Твиттере написал, что если россияне хотят его арестовать, то пусть приезжают в Гаагу.

Но интереснее другой вопрос - почему так смонтировали видео. Было понятно, какой эффект вызовет именно такая последовательность фраз. И, не исключено, что это было сделано сознательно, чтоб усилить эффект от его слов и вызвать соответствующую реакцию в России.

Но непонятно, был ли этот монтаж согласован с Линдси Грэмом.

"Семерка" готовит гарантии

Страны G7 ведут скрытую работу над гарантиями безопасности Украине в случае прекращения войны, пишет итальянская газета La Repubblica.

В связи с этим США и ЕС склоняют Зеленского к смягчению условий, на которых он готов пойти на переговоры, сообщают источники издания.

Среди вариантов гарантий - переговоры о вступлении в Евросоюз уже на грядущем саммите ЕС в декабре.

По данным издания, США настроены на скорейшее окончание конфликта, т.к. война может стать помехой для Байдена на выборах в 2024 году.

Об этих мотивах Запада СМИ и эксперты пишут достаточно давно. Правда, вопрос, что будет предложено в таком случае Москве и как она на это отреагирует.

Иными словами, факт подготовки таких гарантий не означает, что война в обозримом будущем будет окончена. Особенно, если одна из сторон получит за это лето решающее преимущество на поле боя - или фронт не поменяет своей конфигурации (что, как считается, будет выгодно Москве).