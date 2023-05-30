Анализируем итоги 461-го дня войны в Украине.

Удары по Киеву, ГУР и Patriot

Сегодня ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. Россияне, как заявляет украинское командование, запустили 31 дрон-камикадзе, из них сбили 29, почти все - на подступах к столице или в небе Киева.

Куда попали два не сбитых беспилотника - не уточнялось.

Несмотря на то, что большинство дронов, по официальным данным, уничтожили, последствия были серьезные.

В Киевской области - более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самой столице обломки снова падали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

Таким образом, продолжаются уже ежесуточные налеты российских дронов на Киев. Которые периодически сопровождаются ударами ракет. Как, например, вчера днем, когда по столице запустили 11 "Искандеров" (по данным украинской стороны). Также накануне столичная ПВО отбивала атаку крылатых ракет.

Россия по поводу последних обстрелов сделала несколько заявлений.

Минобороны РФ сегодня сообщило, что "нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России".

Путин сегодня также заявил, что были удары "по центрам принятия решений". И конкретизировал, каким именно - штабу военной разведки Украины, то есть ГУР.

Центральное управление ГУР находится на Рыбальском острове в Киеве (хотя россияне не уточняли, что именно по этому объекту ГУР был нанесен, по их версии, удар). Украинские власти прилета по этому объекту не подтверждали и, по официальной информации, все летевшие на Киев ракеты были сбиты.

В то же время очевидцы сообщали вчера о сильном взрыве в районе как раз Рыбальского острова. А сегодня, по данным столичных телеграм-каналов, утром был перекрыт Гаванский мост, который соединяет остров с Подолом.

Кроме того, вчера достаточно жестко прокомментировал очередной обстрел Киева глава ГУР Кирилл Буданов, пообещав Москве ответ.

Возвращаясь к заявлению МО РФ - судя по всему, там тоже подразумевали удар по штабу украинской разведки. На эту мысль наводит заявление о "планировании терактов на территории России".

Российские власти называют "терроризмом" недавнее вторжение "русских добровольцев" на территорию Белгородской области. Накануне этого рейда представители добровольческих формирований сделали селфи как раз возле офиса ГУР на Рыбальском, а западная пресса заявляет, что за этими событиями стоит украинская разведка.

Также, судя по заявлению российского минобороны, "удар по ГУР" наносился не из "Искандеров", а ракетами воздушного базирования. По данным украинской стороны, Киев обстреливали такими ракетами в ночь на понедельник.

Правда, очевидцы заявляют о взрывах в районе Рыбальского и вчера тоже. Впрочем, как уже говорилось, на данный момент объективных подтверждений удара по ГУР нет. Украинская власть сообщала, что все ракеты были перехвачены.

Еще один сюжет, связанный с недавними обстрелами столицы - это заявление министра обороны РФ Шойгу о поражении "еще одного" комплекса "Пэтриот" в Киеве. Украинские власти это опровергли. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ЗРК работает и сбил все запущенные по столице "Искандеры".

Напомним, это уже второе сообщение россиян об уничтожении "Пэтриота" в Киеве. Первое прозвучало 16 мая. И частично подтвердилось: американские СМИ сообщили о повреждении комплекса, но опровергли его уничтожение.

Впрочем, в тот раз было видео, которое могло быть истолковано как попадание по американскому ЗРК. В этот раз никаких свидетельств того, что "Пэтриот" пострадал, нет.

Налет на Москву

Сегодня утром - судя по всему в ответ на последние атаки против Киева - был массированный налет дронов на Москву. Крупнейший с момента российского вторжения в Украину.

По данным российских властей, беспилотников было восемь, СМИ пишут о 13-ти, а отдельные телеграм-каналы - о 30 дронах.

По официальным данным, три дрона подавили средствами радиоэлектронной борьбы, остальные пять сбили зенитные комплексы "Панцирь-С".

При этом есть три подтвержденных сообщения о прилетах в жилые дома Москвы - на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова. Отметим, что это количество совпадает с заявленным российскими военными числом дронов, которые потеряли управление из-за действия РЭБ.

Российские власти заявили, что серьезно из москвичей никто не пострадал, поскольку дроны, врезавшиеся в дома, не сдетонировали (по ряду данных, они несли советские кумулятивные заряды КЗ-6, предназначенные для пробивания защитных бронированных конструкций).

Какие именно это были дроны - официально не сообщается. Но в России обсуждается три основных варианта:

1. Ударный дрон UJ-22 Airborne компании "Укрджет" с дальностью полета в 800 километров и грузоподъемностью 15-20 килограммов.

Дрон этого типа в феврале рухнул у газовой компрессорной станции "Газпрома" под Коломной, зацепившись за дерево.

2. Новые дроны самолётного типа с аэродинамической схемой "утка". Такие беспилотники использовались при атаке на Краснодар 26 мая, сообщил бывший руководитель компании "Ильюшин" Алексей Рогозин.

Такие дроны оснащены двигателем внутреннего сгорания. Размах крыла не менее четырех метров. Теоретически могут лететь на дальность дальность от 400 до 1000 километров. Предположительная стоимость - $30-200 тыс.

3. Дрон А-2 "Синиця" харьковского производства с дальностью до 100 км, который после модификации смог преодолевать значительные расстояния. Такое предположение также выдвигается в телеграм-каналах.

Путин, комментируя эти удары, утверждал, что их произвели в отместку за поражение штаба ГУР. Также, по его словам, система ПВО сработала "штатно, удовлетворительно", хотя "есть над чем работать", и защитные системы в Московской области будут "уплотнять".

Также он считает, что такими атаками Россию "провоцируют" на зеркальные действия по Украине (хотя, как известно, РФ и без того крайне плотно наносит удары по украинской территории). В целом российские власти заявляют, что дроны предназначались для ударов по гражданским объектам в Москве - об этом заявлял министр обороны Шойгу.

Хотя, учитывая, что все беспилотники были сбиты или подавлены, то вряд ли может быть известна конечная точка их маршрута. Оппозиционные издания РФ пишут, что это могла быть резиденция Путина в Ново-Огарево, которая находится к западу от Москвы (то есть со стороны подлета дронов).

В пользу версии о Ново-Огарево говорит видео дрона, снятое в районе деревни Ильинское. Она находится в нескольких километрах от резиденции Путина.

Также российские оппозиционные СМИ собрали другие локации, где были замечены летящие беспилотники. Большинство из них, судя по всему, пролетали недалеко от Ново-Огарево.

Хотя места, где дроны врезались в дома, находятся уже дальше от нее - в самой Москве (а также в Новой Москве за МКАДом).

Но в целом очевидно, что какого-либо военного значения эта атака на данный момент не имеет, и является скорее информационно-психологической, с целью воздействовать на российское общество, а через него и на Кремль.

Это, вероятно, понимают и российские власти, которые делают акцент на то, что "все под контролем", "дроны сбиты", "это месть за поражение центров принятия решений" и прочее. В целом, если смотреть по реакции Кремля на удары по собственно российской территории (например, на недавний рейд в Белгородскую область или на постоянные обстрелы приграничных регионов РФ), то вырисовывается некий общий подход - не делать на этом особый акцент и постепенно приучать общество к мысли, что идет "тяжелая война с НАТО и жертвы неизбежны", а потому нужно быть готовым к тому, что может где-то поблизости прилететь снаряд или дрон. Таким образом российские власти, вероятно, готовят страну к длительной войне "на истощение" из которой они рассчитывают выйти победителями, побудив в конце концов Украину и Запад согласиться с условиями мира Москвы.

Однако не все в России ситуацию комментируют в духе этой концепции.

Например, куратор "Вагнера" Пригожин.

"Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которые вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни х@ра, чтобы наступать. Какого х@я вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним! Пускай ваши дома полыхают. А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?", - написал Пригожин, добавив, что "народ имеет право задавать вопросы этим паскудам" (отметим, что российская система ПВО входит в состав Воздушно-космических сил РФ, руководимых генералом Суровикиным, о котором Пригожин всегда отзывался очень высоко и если кому и предъявлять претензии в МО РФ по поводу атаки дронов, то Суровикину - одному из первых).

Тем временем, реакция Пригожина на атаку дронов на Москву уже стало настоящим хитом в украинских СМИ и телеграмм-каналах. Что не удивительно. Как писалось выше, что атака носила информационный характер с целью показать, с одной стороны, украинскому обществу "ответку" за постоянные налеты дронов на Киев, а с другой стороны - посеять панические и пораженческие настроения в российском обществе, а также вызвать у него вопросы к собственной власти - почему допустили атаку.

И комментарий Пригожин отлично в эту задачу вписывается.

Таким образом можно констатировать, что Пригожин остаётся, по сути, главным помощником Украины в деле продвижения необходимых нарративов в российском информпространстве.

Сами же российские власти, похоже, намереваются активно бороться с тем психологическим эффектом, который вызывают налеты - аналогично тому, как это происходит в Украине.

В Госдуме сегодня заявили, что готовят законопроект об уголовной ответственности за выкладывание видео летящих дронов. А прокуратура Москвы начала расследование о "фейках" в соцсетях во время сегодняшней атаки.

Отметим, что такие же законы еще в марте прошлого года были приняты в Украине, что резко снизило количество контента, который публикуется по итогам прилетов. Также периодически СБУ устраивает облавы на тех, кто выкладывает видео и культивируют к ним в обществе отношение как к "врагам народа".

Главное объяснение от властей необходимости столь жестких мер - не давать противнику информацию о результатах прилетов, чтоб он не мог корректировать огонь. Но, возможно, есть и побочные цели - бороться с паническими настроениями.

И по тому же пути, судя по всему, теперь хотят пойти и в России.

А в Украине контроль еще более ужесточают.

Сегодня СБУ призвала владельцев уличных камер прекратить онлайн-трансляции, чтобы противник не использовал их для обстрелов.

Граждан же призывают в случае обнаружения стрима, сообщать о нем в органы.

Видео с онлайн-трансляций РФ использует для корректировки ударов, заявили в Службе.

Дата контрнаступления

Вчера Владимир Зеленский заявил, что определены сроки неких важных событий на фронте.

Сначала президент сообщил о проведении Ставки верховного главнокомандующего. "Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", - отчитался он по итогам заседания.

Вечером, в очередном видеообращении, Зеленский развил эту мысль.

"Не только поставки боеприпасов, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что очень важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились", - заявил президент.

Судя по контексту, речь идет об утверждении сроков украинского контрнаступления.

Действительно ли эти сроки уже утверждены, либо речь идет о некой информационной операции - пока сказать трудно.

Но если говорить о ближайших датах, то наиболее важные дни для ситуации на фронте - с 1 по 5 июня. Именно в эти дни, как заявлял куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, "вагнеровцы" должны покинуть свои позиции в Бахмуте и передать их российским регулярным войскам.

До сих пор непонятно - выйдут ли "вагнеровцы" на самом деле или нет (ранее Пригожин уже намеревался уйти из города, после чего ему пригрозили обвинением в "измене Родине"). Также неясно - согласован ли вообще этот выход с минобороны РФ.

Но даже если допустить, что выход "вагнеровцев" согласован, и регулярные войска уже заменяют ЧВК по утвержденному графику, это все равно большая проблема для российского командования. Которое будет вынуждено перекидывать сюда боеспособные резервы, что может негативно сказаться на способности россиян держать оборону на других направлениях.

Да и сама по себе ротация в условиях, когда около Бахмута продолжаются бои, а сам город находится под постоянным огнем ВСУ, задача очень непростая и чреватая потерей позиций (как это произошло в начале мая, когда "Вагнер" передавал на флангах позиции российским войскам).

А отступление армии РФ в Бахмуте, как уже прямо говорит Пригожин в своих интервью, будет использовано им для мощного наката на минобороны, включая организацию акций протеста в Москве. Что вряд ли будет способствовать укреплению боевого духа российской армии и общества.

Таким образом, если и намечаются какие-то события в ближайшее время, то, возможно, они произойдут именно в эти числа - первые пять дней июня (причем эти события могут произойти не только в Бахмуте, но и на других участках фронта, а также, не исключено, что и на территории РФ).

Но, повторимся, многое зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ситуация в Бахмуте и вокруг него, если оттуда, как и анонсировал Пригожин, уйдут "вагнеровцы".