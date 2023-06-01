Подводим итоги 463-го дня войны в Украине.

Бои в Белгородской области

Сегодня "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" предприняли новую попытку войти на территорию Белгородской области.

Сперва о ситуации рассказали российские телеграм-каналы, которые сообщили о боях под Шебекино и Новой Таволжанкой. Параллельно власти региона сообщили о сильных ночных обстрелах по Шебекино - приграничному городу, который уже несколько дней переживает удары дронами, "Градами" и ствольной артиллерией.

Затем свои видеоролики опубликовали РДК и ЛСР. Они заявили о том, что готовятся перейти российскую границу (а РДК сообщил, что уже ее перешел, и скоро выходит "на окраины Шебекино"). Позже обе организации заявили о ведении боев на российской территории.

Однако визуальных подтверждений этому не было.

В России же заявили, что попытки прорыва были, но их отразили.

Российское минобороны подтвердило, что около трех ночи было три атаки в районе Новой Таволжанки и пункта пропуска "Шебекино" - силами до двух мотопехотных рот с приданными танками. Все эти атаки, по данным Москвы, отражены, "нарушений государственной границы не допущено".

В Кремле заявили, что Путину о ситуации в Шебекино докладывают постоянно. Но, по словам пресс-секретаря Путина Пескова, ситуация с обстрелами в области "никак не может оказать влияние на ход "спецоперации" РФ в целом".

Тем временем, Шебекино и прилегающие населенные пункты эвакуируют. Там как минимум 12 раненых и пострадавших. Горят жилые дома и предприятия.

Как уже анализировала "Страна", этот регион превращается для россиян в постоянную точку напряженности. Которая будет отвлекать российские военные ресурсы. Потому что полностью игнорировать обстрелы приграничных российских регионов власти РФ не могут - по этому поводу уже поднимается большая информационная волна.

Впрочем, каков будет объем отвлекаемых ресурсов - отдельный вопрос. Очевидно, что крупную концентрацию сил ВСУ или "добровольцев" для взятия, к примеру, Белгорода, скрыть от российской разведки, вероятно, будет сложно. И если такая группировка начнет создаваться, Россия перебросит войска с каких-то других направлений.

Но это произойдет только в том случае, если то же самое сделает Украина - сняв более-мерее крупные силы с одних направлений и перебросив их к границе с Белгородской областью. И неизвестно - входит ли это в стратегические планы Киева, учитывая то, что приоритет в контрнаступлении должен отдаваться освобождению собственных территорий и украинские власти постоянно подчеркивают, что рейд в РФ - это дело рук "российских партизан" и Киев к ним отношения не имеет. Также в США регулярно дают понять, что не одобряют атаки украинских войск на территории РФ в границах 1991 года.

Если же атаки на территорию России будут иметь нынешний "тревожащий" характер, без концентрации войск для более масштабных ударов, вряд ли Москва станет оголять другие участки фронта, сосредоточившись на мерах по укреплению границы и контрбатарейной борьбе.

Поэтому пока наиболее зримый эффект от этих атак - информационный.

Причем, вероятно, направленный не только и не столько на Россию с целью переносить под Белгород свои резервы, сколько на украинское общество и международных партнеров. Во-первых, им показывают, что Киев "уже наступает" (хотя и не там, где от него многие ждут). Во-вторых, персонально Западу демонстрируют, что не нужно бояться эскалации с Россией при покушении на ее территорию.

Этот посыл крайне важен для украинской власти. Сейчас она пытается убедить западных партнеров сделать три вещи:

- дать новые виды оружия - дальнобойные ракеты и современные самолеты,

- позволить применять западные вооружения по территории РФ,

- впоследствии помочь военным путем отбить Крым, обозначенный Москвой как одна из своих "красных линий". Очень много сигналов идет с Запада о том, что в битву за полуостров там ввязываться не хотят.

Логика Киева здесь, вероятно, такова. Если РФ не поднимает градус конфликта при атаках на свои исконные территории - в частности, Белгородскую область - то вряд ли оправданы опасения Запада о ядерной войне в случае попыток отбить Крым.

Впрочем, эта логика не всегда работает линейно. Пока Россия может купировать военные проблемы в информационном поле (что возможно в случае обстрелов Шебекино или проникновения ДРГ в приграничные области), это одно.

Но если потеря Крыма будет угрожать обрушением всей властной конструкции в РФ, то и варианты эскалации могут быть самыми разными.

Новый обстрел Киева и скандал с бомбоубежищами

Сегодня ночью был новый обстрел Киева. По данным Украины, противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер", все, по заявлению украинского командования, были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам.

Крупнейшая трагедия - больница №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

В Киеве по этому поводу проводят расследование. Ситуация тем более скандальна, что жалобы на неработающие укрытия начались еще несколько недель назад, когда Россия возобновила почти еженощные удары по столице. И власти совершали показательные "рейды" по таким убежищам.

Но по факту проблема не решилась даже в рамках коммунальных учреждений, где, казалось бы, все должно было быть в порядке. Что в итоге привело к трагедии.

Сейчас руководители города активно перекладывает вину друг на друга и заявляет, что на этот раз вопрос укрытий будет решен целиком и полностью. Киевская горадминистрации уже объявила, что теперь убежища будут открыты постоянно (ранее их закрывали, так как опасались, что там поселятся бездомные).

Зеленский, тем временем, уже намекнул, что ситуация может привести к отставке Кличко. "Может быть нокаут", - сказал президент, с которым у мэра Киева давний конфликт с еще довоенных времен.

Бахмут и уход "вагнеровцев"

Пригожин заявил, что сегодня, 1 июня, основная часть "вагнеровцев" вышла из Бахмута в тыл. Остальные, по его словам, выйдут до 5 июня. Подтверждений со стороны минобороны РФ об этом уходе нет.

Украина же и раньше говорила, что "Вагнер" частично покинул город.

Мы уже писали, что в связи с уходом ЧВК (если он в реальности произойдет) на этом участке фронта возникает опасная для РФ ситуация, так как нужно будет заткнуть дыру новыми подразделениями, что, само по себе, под постоянным огнем ВСУ делать непросто.

Поэтому есть прогнозы, что после вывода "вагнеровцев", здесь в наступление могут перейти украинские войска.

По пока от командования ВСУ идут другие сигналы: там заявляют, что украинские силы прекратили атаки по флангам в Бахмуте.

Сегодня об этом сказал глава Сухопутных войск Сырский, а вчера - замминистра Маляр. Объясняют они это необходимость восстановления боеспособности подразделений. Со стороны же РФ заявляют, что смогли укрепить фланговую оборону, поэтому продвижение ВСУ и остановилось.

Заявления Украины о приостановке наступления могут быть, не исключено, элементом военной хитрости.

Но с другой стороны, есть вопрос - готово ли украинское командование тратить свои далеко не безграничные силы и средства на новое наступление под Бахмутом, который, как признают все стороны, не имеет серьёзного военно-стратегического значение (хотя и имеет большое информационно-символическое значение). При том, что и ранее на Западе часто критиковали руководство Украины за то, что оно приняло решение удерживать этот город ценой больших потерь, вместо того, чтобы отступить на заранее подготовленные позиции, а сохраненные силы использовать для наступление на стратегически важном участке фронта на юге Украины.

Но в любом случае многое будет зависеть от того, насколько россияне смогут удержать оборону после ухода ЧВК. Если украинские войска увидят проблемы в защите противника, то, безусловно, ими воспользуются. Если же столкнутся с упорным сопротивлением, то могут принять решение не тратить силы на этот далеко не самый важный на фронте участок.

Примечательный материал о ситуации на бахмутском направлении выпустила The Guardian. "Офицеры и солдаты, проводящие боевые стрельбы в сельской местности Донецкой области, не питают иллюзий по поводу стоящей перед ними задачи", - говорится в репортаже.

Командир батальона Петр Горбатенко заявил изданию, что минобороны РФ - более опасный противник чем ЧВК "Вагнер". "Российская регулярная армия - это сложная боевая система, а значит, гораздо более опасный враг, чем Вагнер. Они готовятся к атаке. Они хотят поймать нашу атаку, а затем контратаковать сами", - заявил он.

Некоторые из новобранцев первого батальона прибыли прямо после обучения в Великобритании, но офицеры говорят, что этого недостаточно, чтобы подготовить их к предстоящему бою.

"Европейские тренировки немного отличаются. У них есть опыт, но это борьба с талибами, а это отличается от борьбы с регулярной армией, такой как русские. Поэтому нашим солдатам приходится переучиваться здесь", - сказал Горбатенко.

Украинские военные говорят, что у них есть преимущество в небольших роторных беспилотных аппаратах, используемых для наблюдения или для сброса гранат на малой дальности, но у них нет возможности сбивать российские дроны "Орлан" большой дальности, которые русские используют для корректировки артиллерийского огня.

"Русские - профессиональная армия, и они точно знают, как строить оборонительные линии. Они делают это отлично, - сказал командир батальона. - Их оружие не очень современное, но его огромное количество, и этого вполне достаточно, чтобы продолжать войну. Единственный способ выиграть - быть более профессиональными и технически продвинутыми".

Кадыров против Пригожина

Сегодня у Пригожина был день рождения - ему исполнилось 62 года. А вчера и сегодня он, впервые с начала своей активной критики действий российской власти и армии в Украине, столкнулся с ответным публичным "наездом".

С жесткой критикой на него обрушились соратники главы Чечни Рамзана Кадырова.

Видеообращения записали глава парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Непосредственным поводом стало заявление Пригожина о том, что ему неизвестно, чем на фронте занимается подразделение Кадырова "Ахмат".

Но возмущение соратников Кадырова касалось и в целом риторики Пригожина. Они обвинили куратора ЧВК в разжигании панических настроений в РФ и в других грехах.

"У наших бойцов тоже были проблемы, но это не значит, что воин должен об этом кричать. В своих заявлениях ты всегда намекаешь, что кого-то надо расстрелять. За твои слова во Вторую мировую войну сразу поставили бы к стенке. Мне не понятно, чего ты добиваешься. Не забывай, Женя, благодаря кому у тебя частная военная компания, самолеты, вертолеты, 50 тысяч бойцов... Если ты будешь продолжать в том же русле, то ничего хорошего из этого не выйдет", - заявил глава парламента Чечни Даудов, предложив поговорить "как мужчина с мужчиной".

Вслед за ним и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов предложил куратору ЧВК "лицом к лицу решить любой вопрос".

"Женя, ты не понимаешь, чем занимается подразделение "Ахмат", ты не должен понимать. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за 7—8 месяцев, ты был руководителем (видимо, речь идет об очень высоких потерях среди "вагнеровцев" во время штурма города - Ред.). Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, и мы лицом к лицу любой вопрос решим", - заявил Делимханов.

Позже против Пригожина выступил и командир подразделения "Ахмат" Апты Алаудинов. Он заявил, что его подразделение "является одним из самых боеспособных на линии боевого соприкосновения". "Без пятидесяти тысяч человек, без самолетов, танков, вертолетов и т.д. как у Пригожина!", - сказал он.

Также Алаудинов добавил, что "очень много бойцов из ЧВК «Вагнер» перешли в спецназ «Ахмат»" и что "никакого секрета тут нет".

Ответил на эти "предъявы" командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий «Вагнер» Уткин. Отметим, что это первое в его жизни публичное выступление. До этого он предпочитал нигде не светиться.

Уткин выразил готовность поговорить с Даудовым как "мужчина с мужчиной".

"Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне», – добавил «Вагнер», вероятно намекая на то, что Даудов в 1-ю чеченскую войну воевал против России и перешел на сторону РФ в начале 2-й Чеченской.

Ранее Пригожина за его угрозы выйти из Бахмута критиковал и сам Рамзан Кадыров - пусть и в более мягкой форме. Но нынешний "наезд", безусловно, не случайный. И вряд ли Кадыров со своими соратниками решился на него по собственной инициативе.

Возможно, именно "кадыровцев" Кремль решил использовать как "противовес" публичной активности Пригожина, проводя через них линию о том, что активность эта ничего хорошего для России не несет, работает на рост панических и пораженческих настроений в обществе и все это пора прекращать.

Интересная деталь: вчера вечером Путин общался с одним из сегодняшних критиков Пригожина Алаудиновым. Сегодня это официально подтвердил Песков. Что, с учетом происходящего, выглядит весьма знаково.

Также стоит отметить, что минобороны РФ в последних сводках стало упоминать активные действия подразделения "Ахмат" под Марьинкой, а Алаудинов часто комментирует ситуацию на фронте в эфирах федеральных СМИ.

Контрнаступление: нужны истребители и гарантии

Возвращаясь к вопросу контрнаступления ВСУ - украинская власть продолжает сигнализировать, что без истребителей его начинать опасно.

Владимир Зеленский в Кишиневе сегодня заявил, что у Киева нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у России.

"У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации. До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно", - сказал Зеленский.

О том, что без паритета в воздухе контрнаступление может вызвать большие потери у ВСУ, писали и многие западные аналитики, а также украинские военные.

При этом Украина неоднократно заявляла с одной стороны, что готова наступать и тем, что есть. Но по факту контрнаступление из "весеннего" перешло в "летнее". А украинская власть тем временем практически ежедневно требует у Запада самолеты.

В то же время, если было бы принято твердое решение наступать без авиации, то мы, вероятно бы услышали другие требования - больше танков и боеприпасов, а также дальнобойных ракет.

То есть, не исключено, Киев, оттягивая контрнаступление, пытается надавить на западных партнеров и выбить с них самолеты, а также, скорее всего, другие дефицитные в Украине виды вооружения (в первую очередь - дальнобойные ракеты). Понимая, что партнеров (а особенно США) поджимает время, и до осени нужно уже показать своим элитам и избирателям результат усилий по вооружению Киева.

Еще одно вероятное условие Украины для начала контрнаступления - это некие позитивные решения на ближайшем саммите НАТО. Банковая активно "пробивает" конкретные сроки и параметры военных гарантий Украине, которые должны быть озвучены на этом саммите. Но на Западе дают понять, что это может произойти только после окончания войны. Также как и вступление в альянс.

В то же время понятно, что это окончание войны в том разрезе, что хотят противники РФ - задача со многими неизвестными. Украина, возможно, видит серьезные риски в проведении масштабной контрнаступательной операции, к которой Россия на этот раз подготовлена. И потому хочет побудить западных партнеров максимально эти риски снизить. В первую очередь - за счет поставки новых вооружений.