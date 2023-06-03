В столице Австрии сбежавшие из цирка ламы заблокировали движение городских электричек. Фото
В столице Австрии Вене из цирка сбежали несколько лам и блокировали движение городских электричек, разгуливая по железнодорожным путям.
Об этом сообщила железнодорожная компания ÖBB на своей странице в Twitter.
"Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своем цирке!" - говорится в посте железнодорожной компании.
Как сообщили местные СМИ, движение поездов было нарушено в течение 20 минут.
Для отлова сбежавших животных пришлось задействовать совместные силы железнодорожной компании, полиции и цирка. Ни одна лама не пострадала.
Ранее мы рассказывали, что во Франции альпака сбежала от хозяина и полчаса рассматривала очки и линзы в магазине оптики. Сотрудники магазина сообщили, что животное было совсем не агрессивным и просто занималось своими делами.
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