В столице Австрии Вене из цирка сбежали несколько лам и блокировали движение городских электричек, разгуливая по железнодорожным путям.

Об этом сообщила железнодорожная компания ÖBB на своей странице в Twitter.

"Никакой драмы из-за ламы! Забавный повод для небольшого перебоя в работе городских электричек: ламы на путях. Сейчас они уже снова в безопасности в своем цирке!" - говорится в посте железнодорожной компании.

Как сообщили местные СМИ, движение поездов было нарушено в течение 20 минут.



Для отлова сбежавших животных пришлось задействовать совместные силы железнодорожной компании, полиции и цирка. Ни одна лама не пострадала.

Ранее мы рассказывали, что во Франции альпака сбежала от хозяина и полчаса рассматривала очки и линзы в магазине оптики. Сотрудники магазина сообщили, что животное было совсем не агрессивным и просто занималось своими делами.

А в прошлом году из зоопарка в закарпатском селе сбежал тигренок. Он тихо перешёл границу со Словакией, где его никто не видел. Животное заметили только фотоловушки в лесу на словацкой стороне границы.