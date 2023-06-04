В воскресенье, 4 июня, в Украине продолжается 466-й день войны с Россией.

Ниже лента новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

08:30 За сутки на фронте произошло 23 боестолкновения, сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

Россияне безуспешно атаковали:

у Новоселовского и Белогоровки Луганской области;

в районе Спорного под Северском;

под Бахмутом - в районе Ивановского и Белой Горы;

к западу от Донецка - отражено 11 атак против Марьинки.

08:05 В результате вечерней ракетной атаки в окрестностях Днепра погибла двухлетняя девочка.

Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Подгородном, куда накануне был прилет.

Всего пострадали 22 человека, из них 5 – несовершеннолетние.

Две двухэтажки, между которыми попала вражеская ракета, частично разрушены. Повреждены и 10 частных домов, авто, магазин, газопроводы.

Как уточняют власти Днепропетровской области, удар наносился ракетой "Искандер".

08:00 Этой ночью по Украине запустили шесть крылатых ракет и пять "Шахидов".

Сбиты четыре ракеты и три беспилотника, сообщает командование Воздушных сил.

Куда были прилеты ещё двух ракет и дронов - не уточняется.

По данным телеграм-каналов, взрывы ночью были слышны в Киевской области и в Кропивницком.