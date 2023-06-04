Анализируем итоги 466-го дня войны в Украине.

Попытки прорыва ВСУ

На фронте сегодня основные новости приходят с юга Донецкой области.

Российские военные паблики днем сообщили, что украинские войска начали наступательные действия в районе Угледара и Времьевки (около так называемого "времьевского выступа").

Один из командиров "ДНР" Александр Ходаковский заявил, что около Угледара идет попытка прорыва, в ходе которой россияне выбиты с одной позиции. "Сейчас противник наращивает присутствие на участке прорыва - очевидно, стремится приумножить достижения", - пишет Ходаковский.

Другие телеграм-каналы сообщают, что в районе Времьевки атаки шли в районе Никольского и Павловки. Но, судя по видео, пока подтверждаются только боестолкновения западнее - в районе Времьевки и Великой Новоселки. Это граница Донецкой и Запорожской областей.

Оттуда российские телеграм-каналы публикуют видео, как утверждается, с подбитой украинской военной техники к северо-востоку от Ровнополя. На указанном видео заметно, что украинскую бронегруппу снимает с высоты российский дрон, а одна из машин дымится. Российские паблики насчитали до 10 единиц пораженной украинской техники.

Комментируя этот ролик, украинский военный телеграм-канал Deep State пишет, что техника ВСУ "в неизвестном состоянии". В тоже время он отмечает, что ситуация на этом участке фронта неоднозначная.

В целом о том, что происходит на Времьевском выступе поступает противоречивая информация. Украина не подтверждает здесь наступательных действий.

Некоторые российские военные паблики заявляют, что ВСУ продвинулись на расстояние от 700 метров до 3 километров.

В тоже время представитель назначенных РФ "властей" Запорожской области Рогов заявил, что ВСУ удалось пройти вглубь до 400 метров, однако потом "российские войска отбросили их обратно". В целом, по его данным, основные боевые действия развернулись в направлении Новодаровки, Ровнополя, а также на участках южнее и юго-западнее Времьевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное).

Ближе к вечеру российские телеграмм-каналы заявили, что "ВСУ отброшены на исходные позиции".

По заявлению Рогова, в штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники.

Ранее "Страна" уже рассказывала, что южно-донецкое направление может стать одним из театров украинского контрнаступления, поскольку там также проходит сухопутный коридор в Крым. При этом оттуда не сообщалось о столь масштабных укреплениях россиян, какие те возвели в Запорожской области.

Теперь к ситуации в Бахмуте. Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сегодня впервые подтвердил, что украинские войска все же находятся на юго-западной окраине Бахмута - в районе садов.

До этого, с 20 мая, он заявлял, что ЧВК полностью захватило город. В то время как украинское командование говорило, что ВСУ продолжают удерживать позиции на юго-западе - в районе разрушенного памятника самолёту.

Российское командование при этом украинского присутствия там не признавало. То есть, не исключено, что заявление Пригожина - очередная попытка информационного удара по Шойгу и генералитету. Потому что в своем признании Пригожин дал понять, что позиции в районе садов оставили части регулярной российской армии. И сказал, что это "тревожный сигнал". В тоже время из района садов ранее не было ни одного видео, которое бы подтверждало присутствие в этом районе ЧВК "Вагнер". Также нет ни одного вдело, на котором бы "вагнеровцы" передавали свои позиции войскам регулярной российской армии. Вся информация о том, что под Бахмутом идет ротация и "вагнеровцев" заменяют части регулярной российской армии идет только от самого Пригожина, а также от украинских и западных источников. Ни одного официального заявления минобороны РФ на этот счет нет.

Тем временем, по данным украинского Генштаба, россияне сейчас пытаются атаковать в районе Ивановского под Бахмутом.

Они также атакуют на Купянско-Сватовском направлении. Приехавший туда командующий Сухопутных сил Александр Сырский сообщил, что россияне усилили там свои войска штурмовыми отрядами "Шторм Z". Они начали активно атаковать в районах Масютовки, Новоселовского, Куземовки, Макеевки, Белогоровки и Спорного.

Бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно. ВСУ в отдельных местах имеют продвижение. "92 отдельная механизированная бригада не только отразила атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковала и на его "плечах" продвинулась вперед на 400 метров", - заявил Сырский.

Сегодня Генштаб ВСУ не фиксировал наступления противника у Авдеевки, но указал на неизменные атаки в Марьинке. Российские телеграм-каналы при этом заявляют, что ВСУ сегодня пытались атаковать Водяное и Опытное, захваченное россиянами этой весной, но штурм был отбит. Украина этого не подтверждала.

То есть, сегодня украинские силы, судя по всему, начали активные действия сразу на нескольких участках фронта, а также в Белгородской области (к чему мы еще скажем ниже).

Обстрелы

На захваченных территориях юга Украины участились удары по Бердянску и Мелитополю, причем видимо, в том числе ракетами Strom Shadow.

Они были и вчера, и сегодня. Все это с одной стороны похоже на удары по российской военной логистике на потенциальном театре будущего контрнаступления. С другой - пока удары носят единичный, пусть и регулярный характер.

С вечера также идут обстрелы подконтрольной Украине территории.

Вчера вечером был удар в окрестностях Днепра - там ракета "Искандер" попала, по данным властей, между жилыми домами. Погибла двухлетняя девочка, ранены пять подростков. Всего пострадали 22 человека.

Россия заявила, что "поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов".

Также вечером был удар по Славянску. Судя по фото, разрушен производивший соду завод "Химпром". В минобороны России заявили, что "поражен пункт управления украинских войск".



Ночью по Украине запустили шесть крылатых ракет и восемь "Шахидов". Четыре ракеты и шесть беспилотников были сбиты, по данным Генштаба. При этом украинские власти сообщили о прилете по военному аэродрому под Кропивницком и по неким объектам в Сумской области.

Минобороны РФ заявило, что "нанесен групповой удар по объектам противника на военных аэродромах, радиолокационные посты, поражены украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами".

При этом интересно, что Украина подтвердила удар по военному объекту (аэродрому под Кропивницком). При этом, не так давно был подтвержден прилет по аэродрому в Хмельницкой области. Отметим, что украинское командование и власти крайне редко подтверждают удары по военным объектам. И то, что в последнее время довольно регулярно подтверждается прилеты по военным аэродромам, возможно, имеет информационно-политический смысл - дать дополнительный аргумент для поставок запарных самолетов для нужд ВСУ.

РДК, Гладков, Пригожин

Сегодня воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" заявили, что снова вторглись на территорию РФ - в поселок Новая Таволжанка Белгородской области.

Губернатор этого региона Вячеслав Гладков заявил, что "зашли ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке". Из чего следовало, что столкновения идут прямо в поселке.

Позже в анонимных пабликах появилось видео украинских военных, которые передвигаются между домами - якобы в Новой Таволжанке. Но российские военные телеграм-каналы заявили, что ролики фейковые, и номера домов не совпадают с тем, как они расположены в поселке.

Минобороны России заявило, что "выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы" переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. "По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - утверждает российское военное ведомство. О стрелковых и уличных боях официально ничего не сообщалось.

"Русский добровольческий корпус" утверждает при этом, что находится в Новой Таволжанке, публикуя видео из некоего закрытого помещения. Там командир РДК Денис Капустин заявил, в плен взяты два российских военных. Он предложил их передать губернатору региона Вячеславу Гладкову, если тот лично приедет в Новую Таволжанку до 17:00.

Никакого ответа на это предложение от Гладкова первоначально не последовало, что было ожидаемо: "РДК" объявлен в РФ террористической организацией, а потому с ним переговоры никто и не должен вести.

Однако эту ситуацию внезапно поломал Евгений Пригожин.

Он решил вступить в переговоры. "Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", - заявил куратор "Вагнера".

После этого был вынужден высказаться губернатор Гладков.

Он предложил "РДК", если у них действительно есть российские пленные, передать их на пункте "Шебекино".

"Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними - это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 - МАП Шебекино. Гарантирую безопасность", - сказал губернатор.

Впрочем, РДК это предложение не принял и к Шебекино не явился. А ближе к вечеру выпустил видео, где сказал, что Гладков в Новую Таволжанку так и не приехал, зато похвалил Пригожина, сказав, что он "проявило смелость и заявил о готовности принять участие в переговорах".

Поляки в Белгородской области

Еще с первого рейда в Белгородскую область стало известно, что во время него использовали вооружения США, Бельгии и Чехии. А сегодня подтвердилось, что в Белгородской области 22 мая с "русскими добровольцами" побывали и польские.

Воюющий на стороне Украины "Польский добровольческий корпус" опубликовал видео своего участия в том рейде. На этих роликах польская речь звучала, судя по всему, именно на территории РФ. Поляки позировали с табличкой "Почта России", а также у захваченного у россиян БТР с буквой "Z" на бортах.

Ранее о прорыве в регион в том числе и поляков заявлял губернатор Гладков. И теперь это подтвердили они сами.

Но после "Польский добровольческий корпус" удалил видео со своими похождениями в России. Затем "Русский добровольческий корпус" заявил, что члены ПДК через российскую границу не переходили, а обеспечивали "конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины".

Впрочем, видео самих же поляков это явно опровергают, да и все польские СМИ описали эту историю вполне однозначно: как заход польских граждан в пределы Белгородской области.

"Польский добровольческий корпус принимал участие в выполнении боевой задачи совместно с русским добровольческим корпусом. В бой вступила первая штурмовая группа корпуса. Можем сказать, что мы первыми вместе с одной из боевых групп РДК достигли места назначения", - цитирует воюющих в Украине поляков газета Wrpost.

Власти Польши, впрочем, открестились от воюющих в Украине добровольцев-поляков.

"Описываемый в СМИ Польский добровольческий корпус никоим образом не связан с Вооруженными силами Польши или каким-либо польским учреждением", - заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Россия на "польское вторжение" пока никак не реагировала. Но логично предположить, что утечку о появлении поляков на территории РФ в Киеве допустили намеренно.

Как мы уже анализировали, отсутствие реакции России может стать дополнительным аргументом просить у Запада больше вооружений, которые могут наносить удары по Крыму и территории России. А также снятия запрета на удары непосредственно по РФ.

Что происходит в Белгородской области

Стоит напомнит, что приграничные районы РФ в последнюю неделю подвергаются массированным обстрелам. Особенно достается Белгородской области и городу Шебекино. Там много прилетов по жилым домам и по промышленным предприятиям.



Активизация обстрелов началась после рейда с украинской территории в Белгородскую область. По официальной версии Киева, рейд совершили отряды россиян, которые воюют на стороне Украины: "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России".



Украина причастность ВСУ к обстрелам российской территории в границах 1991 года почти никогда с начала войны не подтверждала. Не подтверждает и сейчас.



"РДК" же говорит, что ведет огонь по "позициям российских войск" на приграничной территории.



По заявлениям РФ, обстрелы ведут ВСУ. При этом в российских телеграм-каналах преобладает точка зрения, что эти обстрелы, как и рейды "РДК" в Белгородскую область, имеют не военное, а информационно-психологическое значение и цель их двоякая. С одной стороны – вызвать деморализацию российского общества, подорвав его доверие к власти и армии, которые, получается, не могут защитить свое собственное население, а также подстегнуть рост антивоенных и, в целом, протестных настроений. С другой стороны – на этом фоне побудить российское командование перебросить на границу дополнительные резервы, тем самым ослабив оборону на других участках фронта накануне ожидаемого наступления ВСУ.



В таком ключе ситуацию, в основном, комментируют и спикеры, близкие к российской власти. В том числе и поэтому тема обстрелов приграничья вплоть до недавнего времени особо в информпространстве России не акцентировалась. Но полностью ее игнорировать Кремль, естественно, не может. Об обстрелах говорят все больше. При этом для защиты протяженной границы и эффективной контрбатарейной борьбы нужны довольно крупные силы, которые для РФ с других участков фронта перебрасывать сейчас рискованно.



Какое решение в итоге примут российские власти, увидим в ближайшее время.

Не исключено, что российские власти будут приучать общество к мысли, что идет тяжелая война с НАТО и жертвы неизбежны, а потому нужно быть всегда готовым к тому, что может где-то прилететь снаряд или дрон, а часть территории превратится в зону боевых действий. И таким образом готовить страну к длительной войне в расчете на то, что рано или поздно Украина и Запад будут вынуждены согласиться с условиями мира Москвы.

Хотя Кремль может избрать и другую тактику: использовать ситуацию с фактически открытым нападением на Белгородскую область, чтобы объявить новую волну мобилизации, о необходимости которой в околовоенных кругах РФ говорят все чаще. Однако российские власти на этот шаг не решаются из-за опасений роста недовольства в обществе. Но теоретически ситуации на границе может стать поводом, чтобы вновь запустить процесс, объявив о начале «священной отечественной войны» с целью «защиты границ Родины».

Также в связи с ситуацией в Белгородской области обращает на себя внимание поведение Евгения Пригожина, который фактически на 100% повторяет основные украинские информационные нарративы о том, что "российская власть не может защитить своих граждан".

Вплоть до того, что ответил на призыв главы РДК Капустина передать пленных, чем легализовал этот призыв в российском информполе (и, скорее всего, из-за заявления Пригожина Гладков и был вынужден также на него ответить).

А вчера Пригожин сказал, что если так дальше будут идти дела, то ЧВК "Вагнер" пойдет на "защиту границ России". Причем он подчеркнул, что сделает это даже без приглашения российской власти, хотя и потребует от нее боеприпасов.

Такая пиар-активность Пригожина уже вызывает вопросы внутри России - почему на нее не реагируют российские власти и что по этому поводу думает Кремль?

"В пригожинских действиях важно не то, прав он или нет в оценке ситуации на приграничных территориях. Здесь важно "ожидать приглашения не будем". То есть Пригожин прямо заявляет, что его вооруженная группировка вышла из подчинения центральной власти. Это - заявление о недееспособности государства и об утрате государством монополии на насилие. Теперь государство должно предпринять действия, если оно есть", - написал в своем телеграмм-канале российский политолог Борис Мышлявцев.

Контрнаступление

Украина готова к контрнаступлению, заявил Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal.

"Я думаю, на сегодня мы готовы уже это делать. Я хотел бы действительно некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать их месяцами. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени", - заявил президент.

При этом замглавы ОП Игорь Жовква в интервью Times направил другой сигнал: он заявил, что у Киева недостаточно оружия для контрнаступления. "Если вы хотите начать успешное контрнаступление, вам нужно все, что есть в вашем распоряжении, в том числе артиллерия, бронетехника и танки, поэтому, вероятно, у нас их недостаточно" - сказал Жовква.

По его словам, Владимир Зеленский посетил так много стран за последний месяц из-за необходимости получить больше оружия.

То есть продолжаются противоречивые заявления, которые то ли призваны дезинформировать Россию, то ли - выбить с Запада побольше вооружений (например, ускорить поставки истребителей).

На Западе же продолжают анализировать перспективы украинских контратак.

Намечающееся украинское контрнаступление "является гигантской неопределенностью" и "непредсказуемой войной", пишет британская Times. И наиболее вероятный его исход - отсутствие преимуществ у любой из сторон конфликта.

Вот несколько факторов, которые добавляют неопределенности в прогнозы о том, будет ли украинская контратака успешной.

1. Пока неизвестно, насколько хорошо украинцы смогут адаптироваться к новому оборудованию, предоставленному Западом.

2. До сих пор существует довольно жесткое и старомодное мышление, особенно на более высоких уровнях командной структуры. Многих сдерживает страх принять неправильное решение.

3. Уже не будет такого же быстрого продвижение, как в Харьковской области - Россия готовилась отражать удары.

Что будет после войны

Украинские руководители заявили, что после войны Киев должны принять в НАТО.

Зеленский заявил даже, что Киев не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если там не прозвучит обещаний принять Украину в Альянс после войны.

"Мы понимаем, что не будем в НАТО или каком-либо мощном оборонительном союзе в течение этой войны. Но скажите мне, сколько жизней стоит одна фраза на Вильнюсском саммите: "Украина будет в НАТО после этой войны"?" - спросил Зеленский.

"Если нас не видят [в рядах НАТО] и не дадут нам какой-нибудь сигнал в Вильнюсе, я думаю, Украине нечего делать на этом саммите", - добавил президент. На вопрос, решится ли Альянс на такую формулировку, он ответил: "Я не знаю".

А глава МИД Кулеба заявил, что в Альянс Украину должны взять даже без предоставления ПДЧ - необходимого для многих этапа.

Впрочем, пока с Запада нет никаких сигналов, что такие обещания будут даны. С чем и связан достаточно пессимистический тон украинской власти.

Отметим, что если на саммите НАТО действительно не прозвучит данного обещания, это будет говорить о многом. В частности, о том, что окончание войны в Альянсе видят не как полную победу Киева, а как некий болезненный для всех компромисс. После которого неизбежна новая война.

Параметры компромисса продолжают тем временем предлагать нейтральные страны.

В Индонезии предложили создать демилитаризованную зону в Украине - с прекращением огня и размещением миротворцев ООН.

Первым пунктом индонезийского плана стал призыв к немедленному прекращению огня обеими сторонами.

Второе – каждая сторона отходит на 15 километров от своих текущих позиций для создания новой демилитаризованной зоны. Там предлагается оперативно разместить международные миротворческие силы (Индонезия готова направить свои силы в Украину).

Третье - с помощью ООН организовать и провести референдум на "спорных территориях".

Украина и Россия план отвергли, заявляя, что поступаться территориями не намерены. Но если этим летом обе стороны не смогут достигнуть своих военных целей (Украина - освободить значительные территории, а РФ - удержать захваченное), то, вероятно, риторика с обеих сторон может поменяться.