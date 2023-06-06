Во вторник, 5 июня, стало известно, что россияне взорвали Каховскую ГЭС.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления", - говорится в сообщении.

Также Оперативное командование публикует памятку, что делать жителям Херсонской области в случае подтопления.

Губернатор Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что через пять часов уровень воды после разрушения Каховской ГЭС достигнет критического уровня.

По его словам, начинается эвакуация из угрожаемых районов. Жителей прибрежных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации.

В МВД Украины назвали потенциальные зоны затопления на правобережной части Днепра после разрушения Каховской ГЭС.

Это села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабел.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

- выключить все электроприборы

- взять документы и вещи первой необходимости

- позаботиться о близких и домашних любимцах

- следовать инструкциям спасателей и полицейских.

При этом россияне и оккупационные власти сначала заявляли, что прилетов не было и это "вода смыла". Такую версию уже начали высказывать назначенные Россией "власти". Представитель "запорожской администрации" Владимир Рогов заявил о том, что ГЭС рухнула "от старых повреждений".

Потом назначенный РФ "мэр Новой Каховки" заявил, что дамба рухнула после обстрелов ВСУ. Телеграм-каналы публикуют видео, как утверждается, взрыва дамбы на Каховской ГЭС. Но по другим данным, этот ролик старый - еще от ноября 2022 года.

Украина сообщает о том, что станцию взорвали россияне.