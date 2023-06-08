Анализируем итоги 470-го дня войны в Украине.

Наступление началось?

Главная новость сегодняшнего дня - поток заявлений из России и с Запада о том, что масштабное украинское наступление, о подготовке которого давно все говорили, началось этой ночью. Причем именно на том направлении, где все и ждали - на южном фронте в направлении сухопутного коридора в Крым.

О начала массированной украинской атаки в Запорожской области начали потоком сообщать российские телеграм-каналы после часа ночи.

В общих чертах эти заявления сводятся к следующему. ВСУ пошли в атаку крупными силами в районе Орехова. Одни писали, что все атаки отбиты, другие, что ВСУ смогли занять одну из высот около передовых позиций россиян, но, как утверждается, ценой "крупных потерь" и "без глубокого прорыва" внутрь российской обороны.

Называемая причина - обилие минных полей, когда технике приходится двигаться по узкой разминированной полосе, где ее накрывает огонь армии РФ, которая как раз на этом направлении ожидала атак украинской армии, а потому была возможность подготовится, укрепить позиции и "пристреляться" (к слову, именно по этой причине буксует и большинство российских атак на украинские позиции).

Но, как пишут российские паблики, тяжелые бои продолжаются, ВСУ бросают в бой резервы, стараясь продавить оборону.

Россияне при этом публикуют фото техники, которая якобы принадлежит ВСУ и передвигается по "открытой и пристрелянной местности". На кадрах есть подбитые машины. Также российские паблики утверждают, что якобы уже есть и пораженные "Леопарды". Уже позже российское командование заявило о трех подбитых "Леопардах" и о десятках единиц побитой бронетехники других типов.

Военный обозреватель немецкой газеты BILD Юлиан Рёпке также пишет о потерях "Леопардов": "Судя по всему, немецкие танки встретили ожесточенное сопротивление россиян. Несколько машин, по всей видимости, подорвались на минах или попали под артиллерийский огонь. Машины какого типа горят, пока непонятно".

Следом за россиянами о тяжелых боях в Запорожской области начали рассказывать западные СМИ.

В интервью The Washington Post один украинский военный описал происходящее как "непрерывные тяжелые бои". "На поле очень сложно. Наша артиллерия и авиация работают, но и русские работают. Это сложно и для нас, и для них. Вооруженные силы наступают. Но не так быстро, как хотелось бы", - сказал военный.

Юлиан Рёпке также подтверждает начало наступления ВСУ в Запорожской области. По его данным, удар наносится из-под Орехова на Пологи, Токмак и Васильевку - "именно там, где все и ожидали". По его данным, ночью ВСУ нанесли мощные удары ракетами и авиацией по Токмаку, Мелитополю и Пологам. "Всё это говорит о том, что большое контрнаступление Украины уже идёт", — написал Рёпке.

В ночь на четверг украинские силы предприняли крупное наступление на юге Запорожской области, сообщает The New York Times.

"Высокопоставленный представитель США заявил в четверг, что эта атака стала основным направлением долгожданного украинского контрнаступления", - пишет издание.

CNN, комментируя бои на Запорожье, пишет ВСУ во время этих атак понесли серьезные потери в тяжелой техники и личном составе, поскольку столкнулись с более сильным, чем ожидалось, сопротивлением войск РФ.

Об этом сообщили два высокопоставленных американских чиновника. Один из них назвал потери, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, "значительными".

По их данным, украинским войскам удалось потеснить часть российских сил в районе Бахмута. Но на юге Украины российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали "ожесточенное сопротивление", врывшись в оборонительные рубежи, которые на некоторых участках имеют несколько уровней глубины и защищены минными полями, которые нанесли тяжелый урон украинской бронетехнике. Но, по мнению, американцев, эти потери не повлияют на планы Украины продолжать наступление.

Ближе к вечеру о боях сделало заявление российское командование.

Сначала Шойгу сказал, что ВСУ перешли этой ночью в полномасштабное наступление, пытаясь прорвать оборону россиян на запорожском направлении.

По утверждению Шойгу, разведка россиян обнаружила части ВСУ и по ним был нанесен превентивный удар артиллерией, авиацией и противотанковыми средствами.

"На всех четырех направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел", - сказал министр обороны РФ.

Позже о том же заявил и командующий группировкой ВС РФ на запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук. Он утверждает, что ВСУ не удалось достичь внезапности наступления и авиация открыла огонь по противнику еще на исходных позициях.

Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла и ситуация для ВСУ там очень непростая. При этом, высказывается критика в адрес украинских официальных спикеров, которые своим молчанием по теме наступления передают информационную инициативу в руки противника.

"Большинство уже все понимают, но в основном о боевых действиях пишет враг, забирая полную инициативу по освещению событий. К сожалению, появляются кадры разбитой нашей техники в Новодонецком, а бойцы 505 батальона 37 ОБрМП снимают "интересные" видео (речь идет о появившихся в сети видеообращениях украинских бойцов о том, что их направили без необходимой огневой поддержки при слабой координации между подразделениями на плохо подготовленные позиции под Новодонецким, где шли бои в начале недели, и им пришлось отступить под огнём противника - Ред.). У официальных спикеров еще есть время нормально прояснить ситуацию, пока информационное поле в очередной раз не пошло по женскому половому органу", - пишет украинский телеграм-канал DeepState.

На этом фоне, украинские власти сегодня впервые начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось. Однако со многими оговорками.

Пресс-секретарь оперативной группы "Таврия" Валерий Шершень подтвердил "Вашингтон пост" "повышение активности" в Запорожской области. Но опроверг собственно наступление. "Я не говорю, что это что-то важное. В Запорожской области украинские силы, как правило, "все еще находятся в оборонительной операции", - сказал Шершень.

Замминистра обороны Анна Маляр упомянула бои на юге, однако также без какой-либо конкретики. "В Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", - написала она.

Однако ближе к вечеру, Генштаб ВСУ опроверг начало наступления, а соответственно и всю информацию о его ходе, которую озвучивают россияне и западные СМИ.

Как мы уже писали, позиция "молчания" украинского военно-политического руководства может объясняться тем, что о наступлении планировалось объявить тогда, когда будут его первые успехи (именно так, к слову, происходило в прошлом году в Херсонской и Харьковской областях). Однако сейчас, судя по той информации, которая поступает не только от россиян, но и от Запада, крупных успехов в виде глубоко прорыва обороны пока нет, а потому нет и публичных заявлений.

Однако непонятно насколько долго Киев сможет выдерживать такой режим "информационной тишины" в условиях, когда и Москва, и Запад о наступлении постоянно говорят, а россияне к тому же еще и публикуют фото и видео боев (с нужными для себя акцентами, естественно). Поэтому не исключено, что уже в ближайшие время некие заявления от военно-политического руководства Украины последуют.

Если суммировать информацию, которая поступает от западных, российские и некоторых украинских источников по наступательным действиям ВСУ, то положение радикально отличается от того, что было в Харьковской области, где за счет слабости обороны и эффекта внезапности украинские войска смогли добиться быстрого и масштабного успеха. На юге Украины нет, естественно, внезапности (к наступлению украинской армии россияне именно здесь и готовились более полугода), а оборона здесь, как признает и украинское командование, оборудована очень мощная. Ситуация в большей степени напоминает то, что было на правом берегу Днепра, где украинские войска столкнулись с хорошо организованным сопротивлением российских войск и, за исключением прорыва на северном фланге в начале октября, с очень большим трудом продавливали оборону противника. При этом, россияне по итогу оттуда ушли сами из-за больших логистических проблем, созданных ударами ВСУ по переправам через Днепр.

На юге Украины таких логистических проблем с мостами нет, а оборона намного более эшелонированная, чем была на правом берегу в Херсонской области. Кроме того, после мобилизации нет таких больших проблем с количеством живой силы, какие были в прошлом году.

Но, судя по всему, и ВСУ здесь скопила куда большие силы, чем осенью прошлого года. Причем с более качественным вооружением (западная бронетехника, дальнобойные ракеты).

Поэтому битва в любом случае далеко не закончена и решающая ее часть еще впереди. Что признают и россияне, которые говорят о продолжающихся уже много часов подряд ожесточенных боях, а также об очень интенсивном огне украинской артиллерии. А также о постоянно вводимых в бой новых резервах ВСУ с большим количеством бронетехники.

Каховская катастрофа: день третий

Продолжается ликвидация последствий прорыва Каховской ГЭС.

Губернатор Херсонской области Прокудин объяснил, что левый (более низкий) берег затоплен существенно сильнее: из 600 квадратных километров под водой 32% - правобережье и 68% - левый берег.

В Херсон сегодня прибыл президент Владимир Зеленский. Там он посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация населения, а также больницу.

Далее он направился в соседнюю Николаевскую область, где тоже начались проблемы с подтоплениями - выходят из берегов реки Южный Буг и Ингулец. Особенно сложная ситуация там в Снигеревке, где вода продолжает прибывать.

На захваченную часть Херсонской области в свою очередь приехал замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

Во время эвакуации Херсон сегодня обстреляли: ранения получили девять человек. В то же время российские "власти" захваченного левобережья говорят об ударе по району Голой Пристани, где на пункте эвакуации погибло три человека.

Сегодня начали проявляться те последствия катастрофы, о которых предупреждали с первого ее дня. Мусор, который смыло половодьем, начал поступать в Черное море. Там сегодня даже увидели плывущий откуда-то диван.

В связи с этим власти Одесской области заявили, что теперь об открытии пляжей речи не идет - кроме мусора в море могут просочиться не только посторонние предметы, но и токсичные вещества, нефтепродукты, а также инфекции - поскольку при разливе Днепра затопило кладбища и скотомогильники.

Потоками воды также срывало минно-взрывные заграждения на берегу Днепра.

"Пока большое количество мин дрейфует в воде по течению. Одну из таких противодесантных мин выбросило на берег Одесчины. Силы обороны опасность контролируемо уничтожили", - заявили власти. А глава ОВА Кипер заявил, что и гулять у берега из-за мин теперь опасно.

Параллельно продолжает падать уровень воды выше по течению Днепра в Каховском водохранилище. Власти Днепропетровской области заявили о том, что уже погибла почти тонна рыбы, которая начала умирать на мелководье. Еще большая угроза это для Запорожской АЭС, о чем мы подробно писали здесь.

Тем временем, ситуация с ответом на вопрос из-за чеха рухнула дамба осталась в прежнем состоянии: Украина и Россия обвиняют друг друга.

Вчера вечером по этому поводу с Зеленским и Путиным созванивался президент Турции Эрдоган. Он предложил обоим идею создания международной комиссии по расследованию разрушения ГЭС.

Эрдоган считает, что в эту комиссию могли бы войти представители Украины, России, ООН и третьих стран, включая Турцию.

Но в Украине эту идею встретили в штыки.

Глава МИД Кулеба заявил, что само существование такой комиссии допускает вероятность, что за подрывом дамбы стоит Украина.

"У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Оленовке убили наших военнопленных и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта Организацией Объединенных наций, которая называется "без шума и пыли", – сказал министр.

Кулеба предлагает международным институтам приехать в Киев и расследовать постоянные атаки украинской столицы.

"Они просто уже достали своей постоянной игрой в квази справедливость. Продолжается 15 месяцев война, абсолютно понятно, кто есть кто. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Отдыхайте, уважаемые", - заявил Кулеба.

Власти западных стран пока официальных обвинений в адрес России не выдвигали. В то же время мировые СМИ пишут о том, что разрушение Каховской ГЭС - это "удар по контрнаступлению Украины", давая понять, что оно было выгодно РФ.

Британская газета Financial Times предполагает, что Украина могла планировать нанести через Днепр сковывающий удар, чтобы растянуть силы РФ. Но после разлива реки он или невозможен или сильно затруднен.

Издание отмечает, что этот удар не был бы главным. Но разрушение плотины теперь позволит РФ сократить линию фронта и перебросить войска с Херсонской области в Запорожскую и на юг Донецкой.

Из-за этой ситуации Запад должен быть готов к тому, что война затянется.

"В сухом остатке прорыв в Каховке наносит удар по начинающемуся контрнаступлению Украины. Это усложняет то, что многие считают главной военной целью Киева: двигаться на юг, чтобы перерезать сухопутный мост между Россией и Крымом, что, возможно, является единственной большой стратегической и символической выгодой от вторжения для Москвы", - пишет издание.

Эти соображения, отметим, звучат уже третий день и, конечно, не лишены оснований: плотина рухнула как раз в тот момент, когда на юге Украины начались активные боевые действия

При этом главный союзник РФ - Беларусь - фактически обвинила в катастрофе Украину и тоже связала этот вопрос с контрнаступлением.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" - заявил Лукашенко на заседании секретарей Совбезов стран ОДКБ.

"Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли. Поэтому - Каховка, Каховка, а про то никто не говорит. А это же все видно", - добавил он.

Отметим, что тот ущерб, который Украине причинила катастрофа, естественно, несопоставим с локальной целью "скрыть" события, которые разворачиваются сейчас на юге.