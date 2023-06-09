Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что горожанам придется научиться жить с крысами.

Об этом пишет газета Le Figaro.

Идальго, критикуемая за то, что в столице за последнее время расплодилось огромное количество крыс (6 миллионов крыс на 2,14 млн жителей), после нескольких лет безуспешной борьбы с грызунами на этой неделе объявила, что намерена применить другой подход и попытаться достичь более мирного сосуществования с этими животными.

Стратегия по борьбе с грызунами от 2017 года стоимостью 1,7 млн евро включала установку герметичных мусорных баков по всему городу и широкое использование крысиного яда в тысячах агрессивных операций по уничтожению крыс.

Теперь же, как сообщила помощница Идальго по вопросам здравоохранения Анн Суирис, мэр создаст рабочую группу по "совместному проживанию" с грызунами и прочими разносчиками инфекций и болезней. Она добавила, что перед группой будет поставлена задача найти метод борьбы с крысами, который окажется "эффективным" и "не невыносимым" для парижан.

"Возникает вопрос о совместном проживании", - сказала мэр Парижа.

Мэрия совместно с Институтом Пастера, Сорбонной и Музеем естественной истории запустила исследовательский проект, который поможет в "борьбе с предрассудками", чтобы "помочь парижанам лучше сосуществовать с крысами".

Присутствовавшая в мэрии эколог Душка Маркович заявила, что крысы на самом деле "полезны" в экосистеме и строго пожурила тех парижан, которые почему-то испытывают "ненормальный, необоснованный страх" перед грызунами.

Ранее мы писали, что американские ученые научили крыс водить маленькие машинки.

А в Германии спасли застрявшую в крышке люка толстую крысу.