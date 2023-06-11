В воскресенье, 11 июня, в Украине продолжается 473-й день войны с Россией.

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11 июня

08:56 Уровень воды в Каховском водохранилище упал ниже десяти метров - до 9,35 м.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго".

За сутки уровень снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на 7 метров.

В Херсоне вода спала на 54 сантиметра в последние сутки и составляет 4,18 метра. Средний показатель отлива - 4-5 сантиметров в час.

На участках Днепра, питающих водой Северо-Крымский канал, появились следы обмеления.

08:30 Сводка украинского Генштаба на утро 11 июня.

За минувшие сутки было 8 ракетных пусков по Украине и 35 вылетов "Шахидов". Две ракеты и 20 дронов были сбиты.

В Луганской и Донецкой областях произошло 35 боестолкновений.

Под Северском противник атаковал в районе Белогоровки, под Бахмутом - в направлении Белой горы. Под Донецком - в Марьинке.

Бои на Запорожском направлении, о которых заявляют в РФ и на Западе, не упоминаются.

08:08 Войска РФ атаковали с помощью дронов-камикадзе Днепропетровскую область, силы ПВО уничтожили три "Шахеда".

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Этой ночью защитники из ПвК "Восток" метко попали по вражеским беспилотникам. Уничтожили сразу три "Шахеда", направленных оккупантами на Днепропетровщину", - пишет Лысак.

Также он сообщил, что россияне били из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольского района.

08:07 В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил – 41 обстрел, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Попали в жилые кварталы населенных пунктов области, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.